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Bugün yağmur yağacak mı? 2 Kasım İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu

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Bugün yağmur yağacak mı? 2 Kasım İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
Başlık ResmiBugün yağmur yağacak mı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 2 Kasım 2026 Pazartesi günü için hava durumu raporunu yayımladı. Yeni haftanın ilk gününde ''Bugün yağmur yağacak mı?'' merak edilirken bilhassa Ege kıyıları ile Antalya'nın doğusunda yağışların şiddetini artıracağı tahmin ediliyor. İşte, 2 Kasım İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu...

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Betül Tokkan
BETÜL TOKKAN

Bugün yağmur yağacak mı sorusu vatandaşların gündemindeyken Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son tahminlerine göre haftanın ilk gününde yurdun büyük bölümünde bulutlu bir hava etkisini gösterecek. Marmara ve Ege'nin tamamında, Batı Akdeniz'de, Batı Karadeniz'de, İç Anadolu'nun kuzeybatısında, Doğu Anadolu'nun güneyinde ve Güneydoğu Anadolu genelinde yağış geçişleri görülecek. Kahramanmaraş çevresi ile Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminde de sağanak yağış bekleniyor. İşte, 2 Kasım İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu...

Bugün yağmur yağacak mı? 2 Kasım İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
Başlık ResmiBugün yağmur yağacak mı? 2 Kasım İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu

BUGÜN YAĞMUR YAĞACAK MI?

2 Kasım Pazartesi günü için Kıyı Ege'de kuvvetli yağış beklenirken Muğla genelinde yağışların çok kuvvetli, bazı noktalarda ise şiddetli seviyeye ulaşabileceği bildirildi. Antalya'nın doğu ilçelerinde de öğle saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak geçişlerinin etkili olması bekleniyor. Balıkesir'in batı kıyılarında da yerel olarak kuvvetli yağış görülebileceği tahmin ediliyor.

Bugün yağmur yağacak mı? 2 Kasım İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
Başlık ResmiBugün yağmur yağacak mı? 2 Kasım İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu

Karadeniz'in Orta ve Doğu kesimleri ile İç Anadolu'nun bazı bölgelerinde ise bulutlu bir gökyüzü hakim olacak. Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yağış beklentisi bulunmazken bölgenin güney kesimlerinde sağanak geçişleri görülecek.

Bugün yağmur yağacak mı? 2 Kasım İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
Başlık ResmiBugün yağmur yağacak mı? 2 Kasım İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu

2 KASIM İSTANBUL, ANKARA, İZMİR, ANTALYA, BURSA HAVA DURUMU

MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Balıkesir'in batı kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor.

BURSA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANAKKALE °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kıyı Ege'de kuvvetli, Muğla çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle ve akşam saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

MANİSA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer çok kuvvetli ve şiddeti olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz, Kahramanmaraş çevreleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Antalya'nın doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden itibaren doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

BURDUR °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu

Bugün yağmur yağacak mı? 2 Kasım İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
Başlık ResmiBugün yağmur yağacak mı? 2 Kasım İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu

İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, kuzeybatı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ANKARA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

AMASYA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu

RİZE °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, güney kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ERZURUM °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MARDİN °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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