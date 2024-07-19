Bülent Ersoy'un ayrıldığı Dünya Güzellerim Tatilde programı bitti

Show TV ekranlarında yayınlanan program, tanıtım fragmanıyla beraber büyük ses getirmişti. Yayınlanan bölümler oldukça konuşulurken Magazin yazarı Onur Akay, Dünya Güzellerim Tatilde programının bittiğini söyledi. İzleyiciler yayın akışında görememesinin ardından bitti mi, neden yok merak ediyordu.

Bülent Ersoy, Safiye Soyman, Banu Alkan ve Seray Sever’in bulunduğu program, ilk bölümünden beridir sevilerek izleniyorken ekranlarda yer almamasının üzerine 3. bölümü göremeyenler bugün yok mu araştırmıştı.

DÜNYA GÜZELLERİM TATİLDE BİTTİ Mİ, NEDEN?

Bülent Ersoy, Safiye Soyman, Banu Alkan ve Seray Sever’in yer aldığı program ilk bölümüyle beraber büyük ses getirmişti. Dün akşam yeni bölümün yayınlanmaması üzerine izleyiciler sosyal medya hesabında sebebini tartıştı.

Magazin yazarı Onur Akay'a göre, program bitti. Akay'ın sözleri ise şöyle oldu:

“Maalesef Dünya Güzellerim Tatilde programı yayın hayatına üçüncü bölüm yayınlanmadan veda etti. Az önce Bülent Ersoy ile telefonda konuştum ve yayından kaldırıldığını doğrulattım. Kanal yönetimi yaşanan olaylar nedeni ile programı yayından kaldırdı. Bülent Ersoy, zaten bazı uygunsuz davranışlar nedeni ile programdan ayrıldığını açıklamıştı”

BÜLENT ERSOY NEDEN PROGRAMDAN AYRILDI?

Geçtiğimiz günlerde makyöz ile sorun yaşayan Bülent Ersoy, programdan ayrıldığını “Her zaman şeffaf olmayı yeğleyen bir kişi olarak bu kez yine aynı şeffaflıkla sizleri bir konu hakkında bilgilendirmek istediğim için bu duyuru yazımı kaleme aldım efendim” sözleri ile açıkladı.