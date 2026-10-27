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Burak Yörük diziden ayrılıyor mu, Taşacak Bu Deniz Oruç öldü mü? Gözler 36. yeni bölümde!

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Burak Yörük diziden ayrılıyor mu, Taşacak Bu Deniz Oruç öldü mü? Gözler 36. yeni bölümde!
Başlık ResmiBurak Yörük diziden ayrılıyor mu, Taşacak Bu Deniz Oruç öldü mü

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Taşacak Bu Deniz dizisinde Oruç Furtuna'nın geleceği izleyicilerin gündeminde. Taşacak Bu Deniz 36. bölüm fragmanında yayınlanan sahnelerin ardından ''Burak Yörük diziden ayrılıyor mu, Taşacak Bu Deniz Oruç öldü mü?'' sorularının cevapları araştırılmaya başlandı.

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Betül Tokkan
BETÜL TOKKAN

Son yayınlanan 36. bölüm fragmanında Oruç'tan uzun süre haber alınamaması, karakterin ölüp ölmediğine ilişkin tartışmaları beraberinde getirdi. Esme'nin Adil'e yönelttiği soru ve aldığı cevap yeni bölüm öncesinde heyecanı artırdı. Peki, Burak Yörük diziden ayrılıyor mu, Taşacak Bu Deniz Oruç öldü mü?

Burak Yörük diziden ayrılıyor mu, Taşacak Bu Deniz Oruç öldü mü? Gözler 36. yeni bölümde!
Başlık ResmiBurak Yörük diziden ayrılıyor mu, Taşacak Bu Deniz Oruç öldü mü? Gözler 36. yeni bölümde!

BURAK YÖRÜK DİZİDEN AYRILIYOR MU?

Burak Yörük'ün Taşacak Bu Deniz dizisinden ayrıldığına ilişkin bir duyuru yapılmadı. Oyuncudan ya da yapım ekibinde ayrılık açıklaması henüz yapılmazken karakterin akıbeti ise yeni bölümde belli olacak.

Burak Yörük diziden ayrılıyor mu, Taşacak Bu Deniz Oruç öldü mü? Gözler 36. yeni bölümde!
Başlık ResmiBurak Yörük diziden ayrılıyor mu, Taşacak Bu Deniz Oruç öldü mü? Gözler 36. yeni bölümde!

TAŞACAK BU DENİZ ORUÇ ÖLDÜ MÜ?

Taşacak Bu Deniz dizisinde Oruç Furtuna'nın öldüğü henüz kesinleşmedi. 36. bölüm fragmanında karakterden uzun süre haber alınamaması ve kaçırıldığına ilişkin gelişmeler, izleyicilerin endişelenmesine neden oldu.

Esme'nin Oruç'un hayatta olup olmadığını öğrenmek istemesi ve Adil'in verdiği cevap ölüm ihtimalini gündeme taşıdı. Taşacak Bu Deniz Oruç karakterinin ölüp ölmediği yeni bölümün 30 Ekim Cuma günü yayınlanması ile öğrenilecek.

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