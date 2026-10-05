Kanal D ekranlarında yayınlanan Daha 17 dizisinde Deniz karakterini canlandıran Helin Elveren hakkında sosyal medyada ortaya atılan ayrılık iddiaları izleyicilerin gündemine oturdu. Genç oyuncunun diziden ayrılacağı ve Deniz karakterinin hikayeden çıkarılacağı yönündeki paylaşımlar kısa sürede yayılırken, dizinin takipçileri “Helin Elveren diziden ayrılıyor mu, Daha 17 Deniz karakteri diziden çıkacak mı?'' sorularına cevap aramaya başladı.

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Daha 17'de Deniz Soysal karakterini canlandıran Helin Elveren'in diziden ayrılacağı yönündeki iddialar sosyal medyada gündem oldu. Bazı sosyal medya hesaplarında genç oyuncunun bir paylaşımı nedeniyle dizinin kadrosundan çıkarıldığı öne sürüldü. Peki, Helin Elveren diziden ayrılıyor mu, Daha 17 Deniz karakteri diziden çıkacak mı?

Helin Elveren diziden ayrılıyor mu, Daha 17 Deniz karakteri diziden çıkacak mı?

HELİN ELVEREN DİZİDEN AYRILIYOR MU?

Helin Elveren'in yaptığı bir sosyal medya paylaşımı sebebiyle diziden ayrılacağı iddiaların doğruluğunu gösteren resmi bir açıklama veya yapım ekibinden duyuru yapılmadı. Helin Elveren'in diziden çıkarıldığına yönelik sosyal medya paylaşımlarının asılsız olduğu, oyuncunun yeni bölüm fragmanında da yer aldığı görüldü.



Helin Elveren diziden ayrılıyor mu, Daha 17 Deniz karakteri diziden çıkacak mı?

DAHA 17 DENİZ KARAKTERİ DİZİDEN ÇIKACAK MI?

Helin Elveren'in canlandırdığı Deniz Soysal, dizinin dikkat çeken karakterleri arasında. Karakterin dizideki geleceğine ilişkin sosyal medyada çeşitli iddialar ortaya atılırken izleyenler ise oyuncunun akıbetini araştırmaya devam ediyor. Dizinin son bölümü dün akşam ekrana gelirken 20. bölüm fragmanı da yayınlandı. Daha 17 Deniz karakterinin yeni bölümde yer aldığı ve diziden ayrılmadığı doğrulandı. Konuya ilişkin bir ayrılık duyurusunun yapım ekibi tarafından yapılıp yapılmayacağı takip ediliyor.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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