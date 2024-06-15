Burdur bayram namazı saatleri: Bucak 06.10, Gölhisar 06.15 ve Yeşilova 06.13

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşılan 81 il namaz saatleri sorgulanıyorken Burdur'un ilçelerinde bayram namazı saat kaçta merak ediliyor. Kurban Bayramı'nın birinci günü 16 Haziran 2024 Pazar günü idrak edilecek. İşte Bucak, Gölhisar, Çavdır'da namaz vakitleri 2024.

İl il bayram namazı saatleri listesi Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşıldı. Kurban Bayramı birinci günü 16 Haziran 2024 Pazar günü idrak ediliyor. Bayramın ilk sabahında kılınan namaz vaktini kaçırmak istemeyen İslam alemi il il araştırmalara başladı. Burdur bayram namazı saatlerini haberimizde derledik.

BURDUR BUCAK, GÖLHİSAR'DA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Diyanet İşleri Başkanlığının açıkladığı takvime göre Bucak'ta 06.10, Gölhisar'da 06.15'te kılınacak.

YEŞİLOVA, KARAMANLI VE ÇELTİKÇİ'DE NAMAZ NE ZAMAN?

Burdur'un Çeltikçi ilçesinde ezan 06.10, Karamanlı ve Yeşilova'da 06.13'te okunacak.

HANGİ HAYVANLARDAN KURBAN OLUR?

Kurban bayramında kesilmeye niyet edilen hayvan için bazı önemli huşular bulunmaktadır. Kurban edilecek hayvanın sağlaması gereken şartlar vardır. Eğer bu şartlardan bir tanesini dahi sağlamaz ise söz konusu hayvan kurban olarak kesilemez, kesilirse caiz olmaz.

Müslümanlar için kurban ibadetinde sadece davar (koç, koyun, keçi), sığır ve deveden kurban olabilmektedir. Davar denince koyun, keçi; sığır denince de, inek, boğa, manda, dana, düve, tosun anlaşılmalıdır. Dişi hayvan da, erkek hayvan da şartları sağladığı müddetçe kurban olur. Koyunun erkeği ve beyazı siyahından çok olanı, keçinin dişisi daha sevaptır. Kıymetleri eşitse, koyun, sığırdan daha sevaptır. Yünü kırkılmış (kesilmiş) koyunu kurban etmek mekruhtur.

Davarın 1, sığırın 2, devenin 5 yaşını geçmesi gerekir. 6 ayı geçen kuzu, iriyse kurban olur.

Bir gözü görmeyen, topal olup yürüyemeyen, dişlerinin yarısı yok olan, kulağının veya kuyruğunun çoğu olmayan, bir ayağı kesik veya ölmek üzere olan hasta hayvan kurban olmaz.

Eti yenen vahşi hayvandan kurban olmaz. Yabani öküz [buffalo], yabani deve [lama] ve yabani koyundan da kurban olmaz. Melez ise, anaya itibar edilir. Mesela yabani bir koçla, evcil bir koyundan meydana gelen yavru kurban edilir. Tersi, yani bir erkek keçi [teke], bir geyikle çiftleşse, meydana gelen yavru, kurban edilmez. Annesi evcil ise, yavrusu kurban edilebilir.

TÜRKİYE GAZETESİ TAKVİMİ 2024

Türkiye Gazetesi Takvimi’ne göre Kurban Bayramı namazı saati Burdur-Merkez’de saat 06.20, Bucak’ta 06.20, Gölhisar’da 06.25, Yeşilova’da 06.23, Çavdır’da 06.24, Tefenni’de 06.23, Burdurlı’da 06.23, Ağlasun’da 06.19, Çeltikçi’de 06.20 saatlerinde kılınacak.