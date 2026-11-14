Bursa elektrik kesintisi, 15, 16, 17 ve 18 Kasım tarihlerinde UEDAŞ tarafından gerçekleştirilecek bakım, onarım ve şebeke çalışmaları nedeniyle birçok ilçede yaşanacak. İnegöl, Mustafakemalpaşa, Gemlik, İnegol, Kestel, Gürsu ve diğer ilçelerde planlı kesintilerin saatleri ve etkilenecek mahalleler, elektriklerin ne zaman geleceğini öğrenmek isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor.

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UEDAŞ, Bursa genelinde dört gün boyunca uygulanacak planlı elektrik kesintilerinin programını paylaştı. Büyükorhan, Gemlik, Gürsu, İnegöl, İznik, Karacabey, Keles, Kestel, Mudanya, Mustafakemalpaşa, Nilüfer, Orhaneli, Osmangazi, Yenişehir ve Yıldırım ilçelerinin bazı mahallelerinde farklı saat aralıklarında elektrik kesintileri yaşanacak. İşte 15, 16, 17 ve 18 Kasım 2026 Bursa elektrik kesintisi saatleri ve etkilenen mahalleler.

BURSA ELEKTRİK KESİNTİSİ 15-16-17-18 KASIM

İNEGÖL ELEKTRİK KESİNTİSİ

15 Kasım Pazar

Saat: 09.00 ile 11.00

Mahalle: Yeniceköy

Sokaklar: 655, Şeh Şamil, 652

Saat: 10.00 ile 11.00

Mahalle: Akıncılar

Sokaklar: Akıncılar Köy, 6050, 6051, 6062, 6065, 6052, 6057, 6060, 6053, 6063

Saat: 14.00 ile 15.00

Mahalle: Akıncılar

Sokaklar: 6057, 6052, 6053, Akıncılar Köy, 6060, 6065, 6050, 6063, 6062, 6051

Bursa elektrik kesintisi 15-16-17-18 Kasım UEDAŞ (İnegöl, Mustafakemalpaşa, Gemlik, İnegol, Kestel...)

16 Kasım Pazartesi

Saat: 09.00 ile 17.00

Mahalle: Süleymaniye

Sokaklar: Yankı, Serdar, İnci, Şehit Er Mustafa Pehlivanoğlu, Kışla, 1. Arzu, Gaziler, Gönül Açan, Terzi, Koyuncu

Mahalle: Osmaniye

Sokaklar: Gaziler, Gönül Açan

Saat: 10.00 ile 12.00

Mahalle: Akhisar

Sokaklar: Şentepe, Saray, Bayır

Saat: 10.15 ile 14.15

Mahalle: Ertuğrulgazi

Sokaklar: Mimoza, Meşale, Işın, Asır, Adanur, Dirican, Akpınar, Ünver, İkbal, Sümer

Mahalle: Yeni

Sokaklar: Sunay, Öncü, Selen, Sarp

Mahalle: Mesudiye

Sokak bilgisi belirtilmemiş.

Saat: 10.30 ile 16.30

Mahalle: Yeni

Sokaklar: Selen, Akdemir, Akpınar, Çağrıbaşı, Bülbül, Name, Çağatay, İlabay, Bahtiyar

Saat: 13.00 ile 15.00

Mahalle: Ortaköy

Sokaklar: 4258, 4254, 4257

Bursa elektrik kesintisi 15-16-17-18 Kasım UEDAŞ (İnegöl, Mustafakemalpaşa, Gemlik, İnegol, Kestel...)

17 Kasım Salı

Saat: 01.00 ile 03.00

Mahalle: Yenice

Sokaklar: Molla Mansur Efendi Çıkmazı, Nizam, Eski Sanayi, Halilbey Camii, Dr. Halil Bey, Softalı Mehmet Bey, Abbas Ağa, Aşağı Çayır, 2. Köçü, Osmanbey, 1. Ay, Bektaş, Şehitler, Karayel, 1. Çayır, Tüfekçi, Orta, Hacı Mahmut Çıkmazı, Küçük Mustafa Bey, Hacı Mustafa, 1. Can, Köçü

Mahalle: Mahmudiye

Sokaklar: Hasan Koyuncu, Osmanbey

Saat: 09.00 ile 11.00

Mahalle: İsaören

Sokaklar: İsaören, 4972

Bursa elektrik kesintisi 15-16-17-18 Kasım UEDAŞ (İnegöl, Mustafakemalpaşa, Gemlik, İnegol, Kestel...)

18 Kasım Çarşamba

Saat: 09.00 ile 17.00

Mahalle: Süleymaniye

Sokaklar: Pamuk, Saygın, Hasanlar, Ademiye, Torun, Dürüst, İstiklal, M. Özarac, Mimar Sinan, Uçak, 1. Yıldız, Gazhane, Ali Gülener, Huzur, 1. Ramazan, Meydan, 1. Seçkin, Ekim, Güven, Hıdır, Nezir, Şeyh Şamil, Baştürk, Ferah, Dostlar, Kuzey Kanal

Saat: 09.30 ile 17.30

Mahalle: Çayyaka

Sokaklar: 5098, 5074

Saat: 10.00 ile 16.00

Mahalle: Sülüklügöl

Sokaklar: 2651, 2654, Sülüklügöl, 2655, 2650, Sülüklügöl Karahasanlar, 2652, 2653

Saat: 12.00 ile 14.00

Mahalle: Esenköy

Sokaklar: 6011, Papuçlu Çayır, 6009, 6006, 6014, Esenköy, 6004, 6007, 6015, Pelitli Çayır, 6003, 6010, 6013, 6012, 6001, 6000, 6002, 6005

Mahalle: Edebey

Sokaklar: 5801, 5817, 5802, 5800, Edebey Cami, 5808, 5824, Yeniceköy Yolu, 5832, 5826, 5823, 5820, 5807, 5828, 5815, Edebeyköy, 5837, 5805, 5821, 5819, 5803, 5809, 5825, 5822, 5829, 5818

Mahalle: Çiftlikköy

Sokaklar: 5955, Mesariye, Çiftlikköy Saray, 5960, Çiftlikköy

Mahalle: Kıran

GEMLİK ELEKTRİK KESİNTİSİ

16 Kasım Pazartesi

Saat: 09.00 ile 12.00

Mahalle: Umurbey

Sokaklar: Karayaka, Umurbey, 5. Park, Yıldırım Beyazıt, 1. Orhangazi, Softa Taşı, Yavuz Selim, Büyük Hoca, Bostanlık, Halit Paşa, Helvacıoğlu

Saat: 13.00 ile 15.00

Mahalle: Gençali

Sokaklar: 726 Nolu, 727 Nolu, 723 Nolu, 728 Nolu, 733 Nolu, Merkez, 725 Nolu, 722 Nolu

17 Kasım Salı

Saat: 09.00 ile 17.00

Mahalle: Cihatlı

Sokaklar: 2 Nolu Cihatlı, 29 Nolu Cihatlı, 4 Nolu Cihatlı, 23 Nolu Cihatlı, 21 Nolu Cihatlı, 22 Nolu Cihatlı, 18 Nolu Cihatlı, 5 Nolu Cihatlı, 6 Nolu Cihatlı, 11 Nolu Cihatlı, 10 Nolu Cihatlı, 9 Nolu Cihatlı, 15 Nolu Cihatlı, 13 Nolu Cihatlı, 16 Nolu Cihatlı, 20 Nolu Cihatlı, 14 Nolu Cihatlı, 24 Nolu Cihatlı, 3 Nolu Cihatlı

Mahalle: Fındıcak

Sokaklar: 8 Nolu Fındıcak, 6 Nolu Fındıcak, 2 Nolu Fındıcak, 4 Nolu Fındıcak, 5 Nolu Fındıcak, 7 Nolu Fındıcak, 3 Nolu Fındıcak, 1 Nolu Fındıcak

Saat: 09.00 ile 13.00

Mahalle: Umurbey

Sokaklar: Ali Dede 1, Lala Şahin Paşa, Fatih Rüştü Zorlu, Hacı Ahmet, Ali Dede, Ademoğlu Çıkmazı, Karamya 1, 1 İstiklal

Bursa elektrik kesintisi 15-16-17-18 Kasım UEDAŞ (İnegöl, Mustafakemalpaşa, Gemlik, İnegol, Kestel...)

MUSTAFAKEMALPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ

16 Kasım Pazartesi

Saat: 09.00 ile 17.00

Mahalle: Yunus Emre

Sokaklar: 16 Nolu, Fevzipaşa, Alparslan Türkeş, 12 Nolu, 14 Nolu, 6 Nolu, 1 Nolu

Saat: 09.30 ile 14.30

Mahalle: Yunus Emre

Sokaklar: 8 Nolu, Şehit Mustafa Girgin, 51 Nolu, Alparslan Türkeş, 62 Nolu, 42 Nolu, Şehit Cevat Turan, 60 Nolu, 14 Nolu, 31 Nolu, 44 Nolu, 5 Nolu, Şehit Kemal Çeven, Rauf Denktaş, 58 Nolu, 50 Nolu, 52 Nolu, 53 Nolu, 64 Nolu, 48 Nolu, 45 Nolu, 41 Nolu, 46 Nolu, 43 Nolu, 47 Nolu, Rüztiye, 49 Nolu, 39 Nolu, 68 Nolu, 37 Nolu

Saat: 11.00 ile 18.30

Mahalleler: Demireli, Üçbeyli

Bursa elektrik kesintisi 15-16-17-18 Kasım UEDAŞ (İnegöl, Mustafakemalpaşa, Gemlik, İnegol, Kestel...)

17 Kasım Salı

Saat: 09.00 ile 17.00

Mahalle: Yunus Emre

Sokaklar: 1 Nolu, Fevzipaşa, 6 Nolu

Saat: 10.00 ile 16.30

Mahalleler: Aşağıbalı, Yukarıbalı

Bursa elektrik kesintisi 15-16-17-18 Kasım UEDAŞ (İnegöl, Mustafakemalpaşa, Gemlik, İnegol, Kestel...)

18 Kasım Çarşamba

Saat: 09.00 ile 12.00

Mahalleler: Yoncaagaç, Bük, Devecikonağı, Fındıcak, Eskibalçık

Saat: 09.00 ile 17.00

Mahalle: Yunus Emre

Sokaklar: Fevzipaşa, 2 Nolu, 12 Nolu, 16 Nolu, 14 Nolu, Alparslan Türkeş, 6 Nolu, 1 Nolu

Saat: 15.00 ile 17.00

Mahalle: Taşköprü

Sokak: Taşköprü

Bursa elektrik kesintisi 15-16-17-18 Kasım UEDAŞ (İnegöl, Mustafakemalpaşa, Gemlik, İnegol, Kestel...)

GÜRSU ELEKTRİK KESİNTİSİ

16 Kasım Pazartesi

Saat: 11.30 ile 12.30

Mahalle: Zafer

Sokaklar: Gedik, Gayret, Demirdöven, Yüce, Yıldız, Yüksel Olgun, Oğuzhan

Saat: 09.00 ile 17.00

Mahalle: İpekyolu

Sokaklar: Şehit Yarbay İlker Çelikcan, Kanuni Sultan Süleyman, Şeyh Galip, Zeynep Hatun, Fatih Sultan Mehmet, Biruni, Nabi, Yavuz Sultan Selim, Dördüncü Murat, Evliya Çelebi

17 Kasım Salı

Saat: 09.30 ile 17.00

Mahalle: Ericekköyü

Sokaklar: Molla, Kaşka, Dede Bayırı, 1. Aydınlar, Gölyolu, Balaban Deresi, Zincir

Mahalle: Dışkayaköyü

Sokaklar: Kayı Boyu, Karakeçililer, Bayır, Ertuğrulgazi, Üçok, Oğuzlar

Bursa elektrik kesintisi 15-16-17-18 Kasım UEDAŞ (İnegöl, Mustafakemalpaşa, Gemlik, İnegol, Kestel...)

KESTEL ELEKTRİK KESİNTİSİ

15 Kasım Pazar

Saat: 10.00 ile 11.00

Mahalle: Kozluören

Sokaklar: Sadık, Ayvalık, Odabaşı, Aralık, 1. Bayramyeri, Kozluören Hamam, Kozluören Orta, Çakmak, Kozluören Değirmen, Rüzgarlı Meşe, Irmak, Söğüt Çayırı, Çınarcık, Kozluören Beşevler, Kozluören Yukarı, Kozluören Okul, Kozluören Aşağı

Mahalle: Ümitalan

Sokaklar: Çavdarlık, Kiremitlik, Hasköy, Karadeniz, Toska, Kızılcık, Akpınar, Orman, Haramidere, Karatepe, Batacık, Burgaz, Buruncuk, Ümitalan Okul, Aydos, Aladağ

Mahalle: Lütfiye

Sokaklar: Emir Dede, Menekşe Çıkmazı, Masadalan, Harmanlar Yolu, Lütfiye 5, Yeşildağ, Başaran, Gazi Çınar, Kıbrıs Gazisi Mahmut Yılmaz, Ocak Yanı, Lütfiye Cumhuriyet, Kurfal

Mahalle: Şevketiye

Sokaklar: Şevketiye Çavuşoğlu, Konezler, Dibek Yanı, Tırvana, Şükran, Şevketiye Menekşe, Sayfiye Yolu, Deli Orman, Celiloğlu, Çolakoğlu, Fırtına, Yolakbaşı, Arabacı Dede

Bursa elektrik kesintisi 15-16-17-18 Kasım UEDAŞ (İnegöl, Mustafakemalpaşa, Gemlik, İnegol, Kestel...)

Mahalle: Turanköy

Sokak: Ankara

Mahalle: Aksu

Sokak bilgisi belirtilmemiş.

Mahalle: Çataltepe

Sokak bilgisi belirtilmemiş.

Saat: 14.00 ile 15.00

Mahalle: Ümitalan

Sokaklar: Batacık, Burgaz, Hasköy, Buruncuk, Ümitalan Okul, Karadeniz, Kiremitlik, Aydos, Toska, Aladağ, Haramidere, Kızılcık, Akpınar, Çavdarlık, Orman, Karatepe

Mahalle: Babasultan

Sokaklar: Zengin, Asil, Rahman Alp, Esenköy, Tepe Harman, Babasultan Okul, Gülpınar, Geyikli Baba, Gölbaşı Çıkmazı, Sarnıç, Turgutalp, Babasultan Osmanlı, Gölge, Akıncılar, Babasultan Dere, Çini, Dalkıran, Coşkun Çıkmazı, Muhtar, Rüzgarlı Meşe, Babasultan Çınar, Bıçkı

Mahalle: Sayfiye

Sokaklar: Sayfiye Eğitim, Çınar Yolu, Seyfiye, Gölet Yolu, Baydın, GürGen Pınar, Kirazlı Yolu, Obalar Yolu

Mahalle: Erdoğan

Sokaklar: Eski Köy, Ankara

Mahalle: Kazancı

Sokaklar: Kazancı Ihlamur, Kazancı Yasemin, İpek Yolu, Kazancı Çiğdem, Kazancı Orkide, Kazancı Zambak, Kazancı Açelya, Kazancı, Karlık, Kazancı Nilüfer, Kazancı Akasya, Kazancı Gelincik, Kazancı Karanfil, Ayyıldız, Kazancı Leylak, Kazancı Manolya, Sarmaşık

Mahalle: Lütfiye

Sokaklar: Emir Dede, Menekşe Çıkmazı, Kıbrıs Gazisi Mahmut Yılmaz, Yeşildağ, Lütfiye 5, Gazi Çınar, Ocak Yanı, Başaran, Masadalan, Lütfiye Cumhuriyet, Kurfal, Harmanlar Yolu

Mahalle: Kozluören

Sokaklar: Ayvalık, Kozluören Orta, Kozluören Hamam, Irmak, Söğüt Çayırı, Çakmak, Kozluören Beşevler, 1. Bayramyeri, Kozluören Yukarı, Aralık, Odabaşı, Çınarcık, Rüzgarlı Meşe, Kozluören Değirmen, Sadık, Kozluören Aşağı, Kozluören Okul

Mahalle: Turanköy

Sokak: Ankara

Mahalle: Şevketiye

Sokaklar: Deli Orman, Tırvana, Şevketiye Menekşe, Şevketiye Çavuşoğlu, Arabacı Dede, Şükran, Dibek Yanı, Çolakoğlu, Sayfiye Yolu, Fırtına, Konezler, Yolakbaşı, Celiloğlu

Bursa elektrik kesintisi 15-16-17-18 Kasım UEDAŞ (İnegöl, Mustafakemalpaşa, Gemlik, İnegol, Kestel...)

Mahalle: Aksu

Sokak bilgisi belirtilmemiş.

Mahalle: Çataltepe

16 Kasım Pazartesi

Saat: 09.00 ile 17.00

Mahalle: Narlıdere

Sokaklar: Üst, Narlıdere Okul, Narlıdere Pazar, Narlıdere Merkez, Narlıdere Arı, Narlıdere Bahçe, Tarlabaşı, Küçük Dere, Çay Bahçesi, Kanal Boyu, Değirmen Önü, Ortayol, Değirmen Arkası, Narlıdere Yavuz, Nar Çiçeği, Kozluca, Yokuş, Narlıdere Bursa, Narlıdere Hamam, Narlıdere Şahin

Saat: 08.00 ile 11.30

Mahalle: Barakfakih

Sokaklar: Vatan, 10

Saat: 10.00 ile 11.00

Mahalleler: Erdoğan, Kazancı, Babasultan, Sayfiye, Kozluören

Saat: 11.00 ile 14.00

Mahalleler: Turanköy, Erdoğan

Saat: 14.00 ile 15.00

Mahalleler: Şevketiye, Babasultan, Lütfiye, Sayfiye, Kazancı

Bursa elektrik kesintisi 15-16-17-18 Kasım UEDAŞ (İnegöl, Mustafakemalpaşa, Gemlik, İnegol, Kestel...)

16 Kasım Pazartesi

Saat: 09.00 ile 17.00

Mahalle: Narlıdere

Sokaklar: Narlıdere Hamam, Narlıdere Bahçe, Tarlabaşı, Kozluca, Değirmen Arkası, Küçük Dere, Çay Bahçesi, Kanal Boyu, Narlıdere Okul, Narlıdere Pazar, Nar Çiçeği, Ortayol, Narlıdere Merkez, Narlıdere Arı, Narlıdere Bursa, Narlıdere Şahin, Narlıdere Yavuz, Değirmen Önü, Yokuş, Üst

17 Kasım Salı

Saat: 09.00 ile 17.00

Mahalleler: Orhaniye, Osmaniye, Saitabat, Burhaniye

BÜYÜKORHAN ELEKTRİK KESİNTİSİ

17 Kasım Salı

Saat: 09.30 ile 17.30

Mahalle: Özlüce

Sokak: Özlüce

İZNİK ELEKTRİK KESİNTİSİ

16 Kasım Pazartesi

Saat: 09.30 ile 17.30

Mahalle: Elmalı

17 Kasım Salı

Saat: 09.30 ile 17.30

Mahalle: Kutluca

Sokaklar: Kutluca/13, Kutluca

18 Kasım Çarşamba

Saat: 09.30 ile 17.30

Mahalle: Elmalı

KARACABEY ELEKTRİK KESİNTİSİ

15 Kasım Pazar

Saat: 09.00 ile 17.00

Mahalle: Canbalı

Sokaklar: Bursa Yolu, Karatopraklar Mevkii, Bandırma Yolu, Ortaçayır Mevkii, Kemalpaşa Yolu

Mahalle: Yeni

16 Kasım Pazartesi

Saat: 09.00 ile 17.00

Mahalle: Canbaz

Sokak: Canbaz

Mahalle: Bayramdere

Sokaklar: 40 (Yeniköy), 42 (Yeniköy), 38 (Yeniköy), 85 (Yeniköy), 83 (Yeniköy), 101 (Yeniköy)

Bursa elektrik kesintisi 15-16-17-18 Kasım UEDAŞ (İnegöl, Mustafakemalpaşa, Gemlik, İnegol, Kestel...)

17 Kasım Salı

Saat: 12.00 ile 14.00

Mahalle: Küçükkaraağaç

Sokak bilgisi belirtilmemiş.

Mahalle: Yenisarıbey

Sokak bilgisi belirtilmemiş.

Mahalle: Sultaniye

Sokak: Sultaniye

Mahalle: Akhisar

Sokak bilgisi belirtilmemiş.

18 Kasım Çarşamba

Saat: 09.00 ile 17.00

Mahalle: Bayramdere

Sokaklar: 40 (Yeniköy), 42 (Yeniköy), 38 (Yeniköy), 83 (Yeniköy), 85 (Yeniköy), 101 (Yeniköy)

Mahalle: Canbaz

KELES ELEKTRİK KESİNTİSİ

17 Kasım Salı

Saat: 10.00 ile 16.00

Mahalleler: Akçapınar, Küçük Kovacık, Haydar, Kirazlı, Kıran Işıklar, Gelemiç, Menteşe, Belenören, Yenice

Bursa elektrik kesintisi 15-16-17-18 Kasım UEDAŞ (İnegöl, Mustafakemalpaşa, Gemlik, İnegol, Kestel...)

MUDANYA ELEKTRİK KESİNTİSİ

16 Kasım Pazartesi

Saat: 09.00 ile 17.00

Mahalle: Çağrışan

Sokaklar: Tuna, 2124, Şafak, 2123, Saray, Yunus, 3. Çiğdem, Uğurlu, Yurt

Saat: 10.00 ile 13.00

Mahalle: Bademli

Sokak: 63

Saat: 10.00 ile 18.00

Mahalleler: Mesudiye, Eğerce

Sokaklar: Mesudiye Mahallesi için Mesudiye 43, 38, 26, 17, 54, 19, 51, 25, 23, 16, 55, 28, 48, 46, 42, 21, 24, 31, 37, 33, 27, 32, 39, 34, 45, 18, 29, 40, 35, Masaştı, 20, 52, 22, 30, 11, 41, 44, 53; Eğerce Mahallesi için Eğerce 11

Bursa elektrik kesintisi 15-16-17-18 Kasım UEDAŞ (İnegöl, Mustafakemalpaşa, Gemlik, İnegol, Kestel...)

17 Kasım Salı

Saat: 09.00 ile 12.00

Mahalle: Altıntaş

Sokaklar: Selcan, 1. Avcılar, Aşıklar, İstanbul Asfaltı, Çukur, Düz, Yokuş, İncirli, 2. Yıldız, Rüzgar

Saat: 10.00 ile 18.00

Mahalle: Esence

Sokaklar: Esence 12, 18, 5, 1, 45, 2, 7, 9, 15, 6, 24, 21, 16, 3, 8, 10, 11, 4, 23, 17, 19, 13, 47, Karaçabey, Esence 22, 44, 14

Saat: 13.00 ile 15.00

Mahalle: Bademli

Sokaklar: Kervan, 1031, Kıvılcım, 1032, 4, Kültür, Hürriyet, Doğu, Eski Mudanya, Asma, 8, Eğitim

18 Kasım Çarşamba

Saat: 10.00 ile 18.00

Mahalleler: Mesudiye, Eğerce

Sokaklar: Mesudiye Mahallesi için Mesudiye 23, 26, 54, 45, 51, 25, 28, 31, 39, 35, 34, 16, 33, 37, Masaştı, Mesudiye 21, 24, 41, 46, 19, 48, 55, 27, 22, 20, 36, 17, 52, 44, 53, 43, 30, 42, 18, 29, 40, 32, 38, 11; Eğerce Mahallesi için Eğerce 11

Bursa elektrik kesintisi 15-16-17-18 Kasım UEDAŞ (İnegöl, Mustafakemalpaşa, Gemlik, İnegol, Kestel...)

NİLÜFER ELEKTRİK KESİNTİSİ

15 Kasım Pazar

Saat: 09.00 ile 17.00

Mahalle: Çalı

Saat: 10.00 ile 11.00

Mahalleler: İhsaniye, Akçalar

Saat: 10.00 ile 13.00

Mahalleler: Başköy, Akçalar, Hasanağa, Üçevler

Saat: 11.00 ile 12.00

Mahalle: Gümüştepe

Saat: 12.00 ile 13.00

Mahalle: Akçalar

Bursa elektrik kesintisi 15-16-17-18 Kasım UEDAŞ (İnegöl, Mustafakemalpaşa, Gemlik, İnegol, Kestel...)

16 Kasım Pazartesi

Saat: 09.00 ile 10.00

Mahalle: Doğanköy

Saat: 09.30 ile 13.00

Mahalle: Görükle

Saat: 09.30 ile 17.00

Mahalleler: Yolçatı, Görükle

Saat: 10.00 ile 11.00

Mahalle: Dumlupınar

Saat: 13.00 ile 14.00

Mahalle: 23 Nisan

Bursa elektrik kesintisi 15-16-17-18 Kasım UEDAŞ (İnegöl, Mustafakemalpaşa, Gemlik, İnegol, Kestel...)

17 Kasım Salı

Saat: 09.00 ile 12.00

Mahalle: İhsaniye

Saat: 09.30 ile 17.30

Mahalle: İhsaniye

Saat: 10.00 ile 11.00

Mahalle: Çatalağıl

Saat: 12.00 ile 13.00

Mahalle: Kayapa

Saat: 15.00 ile 17.30

Mahalle: Balat

Bursa elektrik kesintisi 15-16-17-18 Kasım UEDAŞ (İnegöl, Mustafakemalpaşa, Gemlik, İnegol, Kestel...)

18 Kasım Çarşamba

Saat: 09.00 ile 13.00

Mahalle: Konak

Saat: 09.00 ile 14.00

Mahalle: 29 Ekim

Saat: 09.30 ile 17.30

Mahalleler: Demirci, İhsaniye

Saat: 10.00 ile 11.00

Mahalle: 30 Ağustos Zafer

Saat: 13.00 ile 14.00

Mahalle: Yolçatı

Saat: 13.00 ile 17.00

Mahalleler: Konak, Çamlıca

Saat: 14.00 ile 17.30

Mahalle: Konak

OSMANGAZİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

16 Kasım Pazartesi

Saat: 08.30 ile 16.30

Mahalleler: Geçit, Emek Fatih Sultan Mehmet

Bursa elektrik kesintisi 15-16-17-18 Kasım UEDAŞ (İnegöl, Mustafakemalpaşa, Gemlik, İnegol, Kestel...)

Saat: 09.00 ile 13.00

Mahalle: Altıparmak

Saat: 10.00 ile 16.00

Mahalleler: Avdancık, Seç, Selçukgazi, Dürdane

Saat: 12.00 ile 14.00

Mahalleler: Demirtaş Dumlupınar OSB, Panayır, Yeniceabat

Saat: 13.30 ile 16.30

Mahalleler: Sakarya, Hacı İlyas, Demirtaşpaşa

Bursa elektrik kesintisi 15-16-17-18 Kasım UEDAŞ (İnegöl, Mustafakemalpaşa, Gemlik, İnegol, Kestel...)

17 Kasım Salı

Saat: 08.30 ile 16.30

Mahalleler: Yenibağlar, Hamitler

18 Kasım Çarşamba

Saat: 08.30 ile 16.30

Mahalleler: Emek Adnan Menderes, Yenikent, Emek Fatih Sultan Mehmet, Geçit, Emek Zeki Gümüşdiş

Bursa elektrik kesintisi 15-16-17-18 Kasım UEDAŞ (İnegöl, Mustafakemalpaşa, Gemlik, İnegol, Kestel...)

ORHANELİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

16 Kasım Pazartesi

Saat: 09.30 ile 17.00

Mahalle: Dere

17 Kasım Salı

Saat: 10.00 ile 17.00

Mahalle: Yenidanışment

18 Kasım Çarşamba

Saat: 09.00 ile 17.00

Mahalle: Dere

Saat: 10.00 ile 17.00

Mahalleler: İsmetpaşa, Fevzipaşa

Bursa elektrik kesintisi 15-16-17-18 Kasım UEDAŞ (İnegöl, Mustafakemalpaşa, Gemlik, İnegol, Kestel...)

YILDIRIM ELEKTRİK KESİNTİSİ

15 Kasım Pazar

Saat: 09.00 ile 13.00

Mahalle: Yunus Emre

Saat: 09.00 ile 14.00

Mahalle: Anadolu

Saat: 10.00 ile 13.00

Mahalle: Arabayatağı

Saat: 13.00 ile 18.00

Mahalleler: Kazım Karabekir, Yunus Emre

Bursa elektrik kesintisi 15-16-17-18 Kasım UEDAŞ (İnegöl, Mustafakemalpaşa, Gemlik, İnegol, Kestel...)

16 Kasım Pazartesi

Saat: 09.00 ile 17.00

Mahalleler: Fidyekızık, Eğitim

Saat: 11.00 ile 12.00

Mahalle: Zümrütevler

Bursa elektrik kesintisi 15-16-17-18 Kasım UEDAŞ (İnegöl, Mustafakemalpaşa, Gemlik, İnegol, Kestel...)

17 Kasım Salı

Saat: 02.00 ile 03.00

Mahalle: Şirinevler

18 Kasım Çarşamba

Saat: 09.00 ile 12.00

Mahalleler: Davutdede, Şükraniye

Saat: 13.00 ile 17.00

Mahalleler: Esenevler, Erikli

YENİŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

15 Kasım Pazar

Saat: 09.00 ile 11.00

Mahalle: Kurtuluş

16 Kasım Pazartesi

Saat: 09.00 ile 11.00

Mahalle: Yenigün

Saat: 11.00 ile 18.00

Mahalle: Yolören

17 Kasım Salı

Saat: 10.00 ile 16.00

Mahalleler: Tabakhane, Subaşı, Çayır

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