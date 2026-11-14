Bursa elektrik kesintisi 15-16-17-18 Kasım UEDAŞ (İnegöl, Mustafakemalpaşa, Gemlik, İnegol, Kestel...)
Bursa elektrik kesintisi, 15, 16, 17 ve 18 Kasım tarihlerinde UEDAŞ tarafından gerçekleştirilecek bakım, onarım ve şebeke çalışmaları nedeniyle birçok ilçede yaşanacak. İnegöl, Mustafakemalpaşa, Gemlik, İnegol, Kestel, Gürsu ve diğer ilçelerde planlı kesintilerin saatleri ve etkilenecek mahalleler, elektriklerin ne zaman geleceğini öğrenmek isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor.
UEDAŞ, Bursa genelinde dört gün boyunca uygulanacak planlı elektrik kesintilerinin programını paylaştı. Büyükorhan, Gemlik, Gürsu, İnegöl, İznik, Karacabey, Keles, Kestel, Mudanya, Mustafakemalpaşa, Nilüfer, Orhaneli, Osmangazi, Yenişehir ve Yıldırım ilçelerinin bazı mahallelerinde farklı saat aralıklarında elektrik kesintileri yaşanacak. İşte 15, 16, 17 ve 18 Kasım 2026 Bursa elektrik kesintisi saatleri ve etkilenen mahalleler.
BURSA ELEKTRİK KESİNTİSİ 15-16-17-18 KASIM
İNEGÖL ELEKTRİK KESİNTİSİ
15 Kasım Pazar
Saat: 09.00 ile 11.00
Mahalle: Yeniceköy
Sokaklar: 655, Şeh Şamil, 652
Saat: 10.00 ile 11.00
Mahalle: Akıncılar
Sokaklar: Akıncılar Köy, 6050, 6051, 6062, 6065, 6052, 6057, 6060, 6053, 6063
Saat: 14.00 ile 15.00
Mahalle: Akıncılar
Sokaklar: 6057, 6052, 6053, Akıncılar Köy, 6060, 6065, 6050, 6063, 6062, 6051
16 Kasım Pazartesi
Saat: 09.00 ile 17.00
Mahalle: Süleymaniye
Sokaklar: Yankı, Serdar, İnci, Şehit Er Mustafa Pehlivanoğlu, Kışla, 1. Arzu, Gaziler, Gönül Açan, Terzi, Koyuncu
Mahalle: Osmaniye
Sokaklar: Gaziler, Gönül Açan
Saat: 10.00 ile 12.00
Mahalle: Akhisar
Sokaklar: Şentepe, Saray, Bayır
Saat: 10.15 ile 14.15
Mahalle: Ertuğrulgazi
Sokaklar: Mimoza, Meşale, Işın, Asır, Adanur, Dirican, Akpınar, Ünver, İkbal, Sümer
Mahalle: Yeni
Sokaklar: Sunay, Öncü, Selen, Sarp
Mahalle: Mesudiye
Sokak bilgisi belirtilmemiş.
Saat: 10.30 ile 16.30
Mahalle: Yeni
Sokaklar: Selen, Akdemir, Akpınar, Çağrıbaşı, Bülbül, Name, Çağatay, İlabay, Bahtiyar
Saat: 13.00 ile 15.00
Mahalle: Ortaköy
Sokaklar: 4258, 4254, 4257
17 Kasım Salı
Saat: 01.00 ile 03.00
Mahalle: Yenice
Sokaklar: Molla Mansur Efendi Çıkmazı, Nizam, Eski Sanayi, Halilbey Camii, Dr. Halil Bey, Softalı Mehmet Bey, Abbas Ağa, Aşağı Çayır, 2. Köçü, Osmanbey, 1. Ay, Bektaş, Şehitler, Karayel, 1. Çayır, Tüfekçi, Orta, Hacı Mahmut Çıkmazı, Küçük Mustafa Bey, Hacı Mustafa, 1. Can, Köçü
Mahalle: Mahmudiye
Sokaklar: Hasan Koyuncu, Osmanbey
Saat: 09.00 ile 11.00
Mahalle: İsaören
Sokaklar: İsaören, 4972
18 Kasım Çarşamba
Saat: 09.00 ile 17.00
Mahalle: Süleymaniye
Sokaklar: Pamuk, Saygın, Hasanlar, Ademiye, Torun, Dürüst, İstiklal, M. Özarac, Mimar Sinan, Uçak, 1. Yıldız, Gazhane, Ali Gülener, Huzur, 1. Ramazan, Meydan, 1. Seçkin, Ekim, Güven, Hıdır, Nezir, Şeyh Şamil, Baştürk, Ferah, Dostlar, Kuzey Kanal
Saat: 09.30 ile 17.30
Mahalle: Çayyaka
Sokaklar: 5098, 5074
Saat: 10.00 ile 16.00
Mahalle: Sülüklügöl
Sokaklar: 2651, 2654, Sülüklügöl, 2655, 2650, Sülüklügöl Karahasanlar, 2652, 2653
Saat: 12.00 ile 14.00
Mahalle: Esenköy
Sokaklar: 6011, Papuçlu Çayır, 6009, 6006, 6014, Esenköy, 6004, 6007, 6015, Pelitli Çayır, 6003, 6010, 6013, 6012, 6001, 6000, 6002, 6005
Mahalle: Edebey
Sokaklar: 5801, 5817, 5802, 5800, Edebey Cami, 5808, 5824, Yeniceköy Yolu, 5832, 5826, 5823, 5820, 5807, 5828, 5815, Edebeyköy, 5837, 5805, 5821, 5819, 5803, 5809, 5825, 5822, 5829, 5818
Mahalle: Çiftlikköy
Sokaklar: 5955, Mesariye, Çiftlikköy Saray, 5960, Çiftlikköy
Mahalle: Kıran
GEMLİK ELEKTRİK KESİNTİSİ
16 Kasım Pazartesi
Saat: 09.00 ile 12.00
Mahalle: Umurbey
Sokaklar: Karayaka, Umurbey, 5. Park, Yıldırım Beyazıt, 1. Orhangazi, Softa Taşı, Yavuz Selim, Büyük Hoca, Bostanlık, Halit Paşa, Helvacıoğlu
Saat: 13.00 ile 15.00
Mahalle: Gençali
Sokaklar: 726 Nolu, 727 Nolu, 723 Nolu, 728 Nolu, 733 Nolu, Merkez, 725 Nolu, 722 Nolu
17 Kasım Salı
Saat: 09.00 ile 17.00
Mahalle: Cihatlı
Sokaklar: 2 Nolu Cihatlı, 29 Nolu Cihatlı, 4 Nolu Cihatlı, 23 Nolu Cihatlı, 21 Nolu Cihatlı, 22 Nolu Cihatlı, 18 Nolu Cihatlı, 5 Nolu Cihatlı, 6 Nolu Cihatlı, 11 Nolu Cihatlı, 10 Nolu Cihatlı, 9 Nolu Cihatlı, 15 Nolu Cihatlı, 13 Nolu Cihatlı, 16 Nolu Cihatlı, 20 Nolu Cihatlı, 14 Nolu Cihatlı, 24 Nolu Cihatlı, 3 Nolu Cihatlı
Mahalle: Fındıcak
Sokaklar: 8 Nolu Fındıcak, 6 Nolu Fındıcak, 2 Nolu Fındıcak, 4 Nolu Fındıcak, 5 Nolu Fındıcak, 7 Nolu Fındıcak, 3 Nolu Fındıcak, 1 Nolu Fındıcak
Saat: 09.00 ile 13.00
Mahalle: Umurbey
Sokaklar: Ali Dede 1, Lala Şahin Paşa, Fatih Rüştü Zorlu, Hacı Ahmet, Ali Dede, Ademoğlu Çıkmazı, Karamya 1, 1 İstiklal
MUSTAFAKEMALPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ
16 Kasım Pazartesi
Saat: 09.00 ile 17.00
Mahalle: Yunus Emre
Sokaklar: 16 Nolu, Fevzipaşa, Alparslan Türkeş, 12 Nolu, 14 Nolu, 6 Nolu, 1 Nolu
Saat: 09.30 ile 14.30
Mahalle: Yunus Emre
Sokaklar: 8 Nolu, Şehit Mustafa Girgin, 51 Nolu, Alparslan Türkeş, 62 Nolu, 42 Nolu, Şehit Cevat Turan, 60 Nolu, 14 Nolu, 31 Nolu, 44 Nolu, 5 Nolu, Şehit Kemal Çeven, Rauf Denktaş, 58 Nolu, 50 Nolu, 52 Nolu, 53 Nolu, 64 Nolu, 48 Nolu, 45 Nolu, 41 Nolu, 46 Nolu, 43 Nolu, 47 Nolu, Rüztiye, 49 Nolu, 39 Nolu, 68 Nolu, 37 Nolu
Saat: 11.00 ile 18.30
Mahalleler: Demireli, Üçbeyli
17 Kasım Salı
Saat: 09.00 ile 17.00
Mahalle: Yunus Emre
Sokaklar: 1 Nolu, Fevzipaşa, 6 Nolu
Saat: 10.00 ile 16.30
Mahalleler: Aşağıbalı, Yukarıbalı
18 Kasım Çarşamba
Saat: 09.00 ile 12.00
Mahalleler: Yoncaagaç, Bük, Devecikonağı, Fındıcak, Eskibalçık
Saat: 09.00 ile 17.00
Mahalle: Yunus Emre
Sokaklar: Fevzipaşa, 2 Nolu, 12 Nolu, 16 Nolu, 14 Nolu, Alparslan Türkeş, 6 Nolu, 1 Nolu
Saat: 15.00 ile 17.00
Mahalle: Taşköprü
Sokak: Taşköprü
GÜRSU ELEKTRİK KESİNTİSİ
16 Kasım Pazartesi
Saat: 11.30 ile 12.30
Mahalle: Zafer
Sokaklar: Gedik, Gayret, Demirdöven, Yüce, Yıldız, Yüksel Olgun, Oğuzhan
Saat: 09.00 ile 17.00
Mahalle: İpekyolu
Sokaklar: Şehit Yarbay İlker Çelikcan, Kanuni Sultan Süleyman, Şeyh Galip, Zeynep Hatun, Fatih Sultan Mehmet, Biruni, Nabi, Yavuz Sultan Selim, Dördüncü Murat, Evliya Çelebi
17 Kasım Salı
Saat: 09.30 ile 17.00
Mahalle: Ericekköyü
Sokaklar: Molla, Kaşka, Dede Bayırı, 1. Aydınlar, Gölyolu, Balaban Deresi, Zincir
Mahalle: Dışkayaköyü
Sokaklar: Kayı Boyu, Karakeçililer, Bayır, Ertuğrulgazi, Üçok, Oğuzlar
KESTEL ELEKTRİK KESİNTİSİ
15 Kasım Pazar
Saat: 10.00 ile 11.00
Mahalle: Kozluören
Sokaklar: Sadık, Ayvalık, Odabaşı, Aralık, 1. Bayramyeri, Kozluören Hamam, Kozluören Orta, Çakmak, Kozluören Değirmen, Rüzgarlı Meşe, Irmak, Söğüt Çayırı, Çınarcık, Kozluören Beşevler, Kozluören Yukarı, Kozluören Okul, Kozluören Aşağı
Mahalle: Ümitalan
Sokaklar: Çavdarlık, Kiremitlik, Hasköy, Karadeniz, Toska, Kızılcık, Akpınar, Orman, Haramidere, Karatepe, Batacık, Burgaz, Buruncuk, Ümitalan Okul, Aydos, Aladağ
Mahalle: Lütfiye
Sokaklar: Emir Dede, Menekşe Çıkmazı, Masadalan, Harmanlar Yolu, Lütfiye 5, Yeşildağ, Başaran, Gazi Çınar, Kıbrıs Gazisi Mahmut Yılmaz, Ocak Yanı, Lütfiye Cumhuriyet, Kurfal
Mahalle: Şevketiye
Sokaklar: Şevketiye Çavuşoğlu, Konezler, Dibek Yanı, Tırvana, Şükran, Şevketiye Menekşe, Sayfiye Yolu, Deli Orman, Celiloğlu, Çolakoğlu, Fırtına, Yolakbaşı, Arabacı Dede
Mahalle: Turanköy
Sokak: Ankara
Mahalle: Aksu
Sokak bilgisi belirtilmemiş.
Mahalle: Çataltepe
Sokak bilgisi belirtilmemiş.
Saat: 14.00 ile 15.00
Mahalle: Ümitalan
Sokaklar: Batacık, Burgaz, Hasköy, Buruncuk, Ümitalan Okul, Karadeniz, Kiremitlik, Aydos, Toska, Aladağ, Haramidere, Kızılcık, Akpınar, Çavdarlık, Orman, Karatepe
Mahalle: Babasultan
Sokaklar: Zengin, Asil, Rahman Alp, Esenköy, Tepe Harman, Babasultan Okul, Gülpınar, Geyikli Baba, Gölbaşı Çıkmazı, Sarnıç, Turgutalp, Babasultan Osmanlı, Gölge, Akıncılar, Babasultan Dere, Çini, Dalkıran, Coşkun Çıkmazı, Muhtar, Rüzgarlı Meşe, Babasultan Çınar, Bıçkı
Mahalle: Sayfiye
Sokaklar: Sayfiye Eğitim, Çınar Yolu, Seyfiye, Gölet Yolu, Baydın, GürGen Pınar, Kirazlı Yolu, Obalar Yolu
Mahalle: Erdoğan
Sokaklar: Eski Köy, Ankara
Mahalle: Kazancı
Sokaklar: Kazancı Ihlamur, Kazancı Yasemin, İpek Yolu, Kazancı Çiğdem, Kazancı Orkide, Kazancı Zambak, Kazancı Açelya, Kazancı, Karlık, Kazancı Nilüfer, Kazancı Akasya, Kazancı Gelincik, Kazancı Karanfil, Ayyıldız, Kazancı Leylak, Kazancı Manolya, Sarmaşık
Mahalle: Lütfiye
Sokaklar: Emir Dede, Menekşe Çıkmazı, Kıbrıs Gazisi Mahmut Yılmaz, Yeşildağ, Lütfiye 5, Gazi Çınar, Ocak Yanı, Başaran, Masadalan, Lütfiye Cumhuriyet, Kurfal, Harmanlar Yolu
Mahalle: Kozluören
Sokaklar: Ayvalık, Kozluören Orta, Kozluören Hamam, Irmak, Söğüt Çayırı, Çakmak, Kozluören Beşevler, 1. Bayramyeri, Kozluören Yukarı, Aralık, Odabaşı, Çınarcık, Rüzgarlı Meşe, Kozluören Değirmen, Sadık, Kozluören Aşağı, Kozluören Okul
Mahalle: Turanköy
Sokak: Ankara
Mahalle: Şevketiye
Sokaklar: Deli Orman, Tırvana, Şevketiye Menekşe, Şevketiye Çavuşoğlu, Arabacı Dede, Şükran, Dibek Yanı, Çolakoğlu, Sayfiye Yolu, Fırtına, Konezler, Yolakbaşı, Celiloğlu
Mahalle: Aksu
Sokak bilgisi belirtilmemiş.
Mahalle: Çataltepe
16 Kasım Pazartesi
Saat: 09.00 ile 17.00
Mahalle: Narlıdere
Sokaklar: Üst, Narlıdere Okul, Narlıdere Pazar, Narlıdere Merkez, Narlıdere Arı, Narlıdere Bahçe, Tarlabaşı, Küçük Dere, Çay Bahçesi, Kanal Boyu, Değirmen Önü, Ortayol, Değirmen Arkası, Narlıdere Yavuz, Nar Çiçeği, Kozluca, Yokuş, Narlıdere Bursa, Narlıdere Hamam, Narlıdere Şahin
Saat: 08.00 ile 11.30
Mahalle: Barakfakih
Sokaklar: Vatan, 10
Saat: 10.00 ile 11.00
Mahalleler: Erdoğan, Kazancı, Babasultan, Sayfiye, Kozluören
Saat: 11.00 ile 14.00
Mahalleler: Turanköy, Erdoğan
Saat: 14.00 ile 15.00
Mahalleler: Şevketiye, Babasultan, Lütfiye, Sayfiye, Kazancı
16 Kasım Pazartesi
Saat: 09.00 ile 17.00
Mahalle: Narlıdere
Sokaklar: Narlıdere Hamam, Narlıdere Bahçe, Tarlabaşı, Kozluca, Değirmen Arkası, Küçük Dere, Çay Bahçesi, Kanal Boyu, Narlıdere Okul, Narlıdere Pazar, Nar Çiçeği, Ortayol, Narlıdere Merkez, Narlıdere Arı, Narlıdere Bursa, Narlıdere Şahin, Narlıdere Yavuz, Değirmen Önü, Yokuş, Üst
17 Kasım Salı
Saat: 09.00 ile 17.00
Mahalleler: Orhaniye, Osmaniye, Saitabat, Burhaniye
BÜYÜKORHAN ELEKTRİK KESİNTİSİ
17 Kasım Salı
Saat: 09.30 ile 17.30
Mahalle: Özlüce
Sokak: Özlüce
İZNİK ELEKTRİK KESİNTİSİ
16 Kasım Pazartesi
Saat: 09.30 ile 17.30
Mahalle: Elmalı
17 Kasım Salı
Saat: 09.30 ile 17.30
Mahalle: Kutluca
Sokaklar: Kutluca/13, Kutluca
18 Kasım Çarşamba
Saat: 09.30 ile 17.30
Mahalle: Elmalı
KARACABEY ELEKTRİK KESİNTİSİ
15 Kasım Pazar
Saat: 09.00 ile 17.00
Mahalle: Canbalı
Sokaklar: Bursa Yolu, Karatopraklar Mevkii, Bandırma Yolu, Ortaçayır Mevkii, Kemalpaşa Yolu
Mahalle: Yeni
16 Kasım Pazartesi
Saat: 09.00 ile 17.00
Mahalle: Canbaz
Sokak: Canbaz
Mahalle: Bayramdere
Sokaklar: 40 (Yeniköy), 42 (Yeniköy), 38 (Yeniköy), 85 (Yeniköy), 83 (Yeniköy), 101 (Yeniköy)
17 Kasım Salı
Saat: 12.00 ile 14.00
Mahalle: Küçükkaraağaç
Sokak bilgisi belirtilmemiş.
Mahalle: Yenisarıbey
Sokak bilgisi belirtilmemiş.
Mahalle: Sultaniye
Sokak: Sultaniye
Mahalle: Akhisar
Sokak bilgisi belirtilmemiş.
18 Kasım Çarşamba
Saat: 09.00 ile 17.00
Mahalle: Bayramdere
Sokaklar: 40 (Yeniköy), 42 (Yeniköy), 38 (Yeniköy), 83 (Yeniköy), 85 (Yeniköy), 101 (Yeniköy)
Mahalle: Canbaz
KELES ELEKTRİK KESİNTİSİ
17 Kasım Salı
Saat: 10.00 ile 16.00
Mahalleler: Akçapınar, Küçük Kovacık, Haydar, Kirazlı, Kıran Işıklar, Gelemiç, Menteşe, Belenören, Yenice
MUDANYA ELEKTRİK KESİNTİSİ
16 Kasım Pazartesi
Saat: 09.00 ile 17.00
Mahalle: Çağrışan
Sokaklar: Tuna, 2124, Şafak, 2123, Saray, Yunus, 3. Çiğdem, Uğurlu, Yurt
Saat: 10.00 ile 13.00
Mahalle: Bademli
Sokak: 63
Saat: 10.00 ile 18.00
Mahalleler: Mesudiye, Eğerce
Sokaklar: Mesudiye Mahallesi için Mesudiye 43, 38, 26, 17, 54, 19, 51, 25, 23, 16, 55, 28, 48, 46, 42, 21, 24, 31, 37, 33, 27, 32, 39, 34, 45, 18, 29, 40, 35, Masaştı, 20, 52, 22, 30, 11, 41, 44, 53; Eğerce Mahallesi için Eğerce 11
17 Kasım Salı
Saat: 09.00 ile 12.00
Mahalle: Altıntaş
Sokaklar: Selcan, 1. Avcılar, Aşıklar, İstanbul Asfaltı, Çukur, Düz, Yokuş, İncirli, 2. Yıldız, Rüzgar
Saat: 10.00 ile 18.00
Mahalle: Esence
Sokaklar: Esence 12, 18, 5, 1, 45, 2, 7, 9, 15, 6, 24, 21, 16, 3, 8, 10, 11, 4, 23, 17, 19, 13, 47, Karaçabey, Esence 22, 44, 14
Saat: 13.00 ile 15.00
Mahalle: Bademli
Sokaklar: Kervan, 1031, Kıvılcım, 1032, 4, Kültür, Hürriyet, Doğu, Eski Mudanya, Asma, 8, Eğitim
18 Kasım Çarşamba
Saat: 10.00 ile 18.00
Mahalleler: Mesudiye, Eğerce
Sokaklar: Mesudiye Mahallesi için Mesudiye 23, 26, 54, 45, 51, 25, 28, 31, 39, 35, 34, 16, 33, 37, Masaştı, Mesudiye 21, 24, 41, 46, 19, 48, 55, 27, 22, 20, 36, 17, 52, 44, 53, 43, 30, 42, 18, 29, 40, 32, 38, 11; Eğerce Mahallesi için Eğerce 11
NİLÜFER ELEKTRİK KESİNTİSİ
15 Kasım Pazar
Saat: 09.00 ile 17.00
Mahalle: Çalı
Saat: 10.00 ile 11.00
Mahalleler: İhsaniye, Akçalar
Saat: 10.00 ile 13.00
Mahalleler: Başköy, Akçalar, Hasanağa, Üçevler
Saat: 11.00 ile 12.00
Mahalle: Gümüştepe
Saat: 12.00 ile 13.00
Mahalle: Akçalar
16 Kasım Pazartesi
Saat: 09.00 ile 10.00
Mahalle: Doğanköy
Saat: 09.30 ile 13.00
Mahalle: Görükle
Saat: 09.30 ile 17.00
Mahalleler: Yolçatı, Görükle
Saat: 10.00 ile 11.00
Mahalle: Dumlupınar
Saat: 13.00 ile 14.00
Mahalle: 23 Nisan
17 Kasım Salı
Saat: 09.00 ile 12.00
Mahalle: İhsaniye
Saat: 09.30 ile 17.30
Mahalle: İhsaniye
Saat: 10.00 ile 11.00
Mahalle: Çatalağıl
Saat: 12.00 ile 13.00
Mahalle: Kayapa
Saat: 15.00 ile 17.30
Mahalle: Balat
18 Kasım Çarşamba
Saat: 09.00 ile 13.00
Mahalle: Konak
Saat: 09.00 ile 14.00
Mahalle: 29 Ekim
Saat: 09.30 ile 17.30
Mahalleler: Demirci, İhsaniye
Saat: 10.00 ile 11.00
Mahalle: 30 Ağustos Zafer
Saat: 13.00 ile 14.00
Mahalle: Yolçatı
Saat: 13.00 ile 17.00
Mahalleler: Konak, Çamlıca
Saat: 14.00 ile 17.30
Mahalle: Konak
OSMANGAZİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
16 Kasım Pazartesi
Saat: 08.30 ile 16.30
Mahalleler: Geçit, Emek Fatih Sultan Mehmet
Saat: 09.00 ile 13.00
Mahalle: Altıparmak
Saat: 10.00 ile 16.00
Mahalleler: Avdancık, Seç, Selçukgazi, Dürdane
Saat: 12.00 ile 14.00
Mahalleler: Demirtaş Dumlupınar OSB, Panayır, Yeniceabat
Saat: 13.30 ile 16.30
Mahalleler: Sakarya, Hacı İlyas, Demirtaşpaşa
17 Kasım Salı
Saat: 08.30 ile 16.30
Mahalleler: Yenibağlar, Hamitler
18 Kasım Çarşamba
Saat: 08.30 ile 16.30
Mahalleler: Emek Adnan Menderes, Yenikent, Emek Fatih Sultan Mehmet, Geçit, Emek Zeki Gümüşdiş
ORHANELİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
16 Kasım Pazartesi
Saat: 09.30 ile 17.00
Mahalle: Dere
17 Kasım Salı
Saat: 10.00 ile 17.00
Mahalle: Yenidanışment
18 Kasım Çarşamba
Saat: 09.00 ile 17.00
Mahalle: Dere
Saat: 10.00 ile 17.00
Mahalleler: İsmetpaşa, Fevzipaşa
YILDIRIM ELEKTRİK KESİNTİSİ
15 Kasım Pazar
Saat: 09.00 ile 13.00
Mahalle: Yunus Emre
Saat: 09.00 ile 14.00
Mahalle: Anadolu
Saat: 10.00 ile 13.00
Mahalle: Arabayatağı
Saat: 13.00 ile 18.00
Mahalleler: Kazım Karabekir, Yunus Emre
16 Kasım Pazartesi
Saat: 09.00 ile 17.00
Mahalleler: Fidyekızık, Eğitim
Saat: 11.00 ile 12.00
Mahalle: Zümrütevler
17 Kasım Salı
Saat: 02.00 ile 03.00
Mahalle: Şirinevler
18 Kasım Çarşamba
Saat: 09.00 ile 12.00
Mahalleler: Davutdede, Şükraniye
Saat: 13.00 ile 17.00
Mahalleler: Esenevler, Erikli
YENİŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ
15 Kasım Pazar
Saat: 09.00 ile 11.00
Mahalle: Kurtuluş
16 Kasım Pazartesi
Saat: 09.00 ile 11.00
Mahalle: Yenigün
Saat: 11.00 ile 18.00
Mahalle: Yolören
17 Kasım Salı
Saat: 10.00 ile 16.00
Mahalleler: Tabakhane, Subaşı, Çayır