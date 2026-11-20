Bursa elektrik kesintisi 21-22-23-24 Kasım listesi UEDAŞ tarafından vatandaşlar ile paylaşıldı. Uludağ Elektrik tarafından duyurulan programa göre Mustafakemalpaşa, Nilüfer, Mudanya, Karacabey, Gemlik, Osmangazi, İnegöl, Gürsu, Kestel, Yıldırım, İznik, Orhangazi, Büyükorhan, Keles, Yenişehir ilçelerinde planlı kesinti yapılacağı bildirildi.

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Bursa elektrik kesintisi 21-22-23-24 Kasım programı netlik kazandı. Uludağ Elektrik Dağıtım AŞ (UEDAŞ) tarafından gerçekleştirilecek bakım, onarım ve altyapı çalışmaları nedeniyle kent genelindeki çok sayıda ilçede elektrik kesintisi yaşanması bekleniyor. Kesintilerden etkilenecek bölgeler arasında Mustafakemalpaşa, Nilüfer, Mudanya, Karacabey, Gemlik, Osmangazi, İnegöl, Gürsu, Kestel, Yıldırım, İznik, Orhangazi, Büyükorhan, Keles ve Yenişehir bulunuyor. UEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama ekranı ve listesi...

BURSA ELEKTRİK KESİNTİSİ 21-22-23-24 KASIM

Bursa elektrik kesintisi 21-22-23-24 Kasım UEDAŞ (Mustafakemalpaşa, Nilüfer, Mudanya, Karacabey, Gemlik, Osmangazi, İnegöl, Gürsu, Kestel, Yıldırım, İznik, Orhangazi, Büyükorhan, Keles, Yenişehir)

ORHANGAZİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

•⁠ ⁠20 Kasım Cuma | 09.00-17.00: AG tesis çalışması nedeniyle Muradiye Mahallesi, Göl Yolu.

•⁠ ⁠21 Kasım Cumartesi | 09.00-17.00: AG tesis çalışması nedeniyle Muradiye Mahallesi.

•⁠ ⁠21 Kasım Cumartesi | 09.00-17.00: AG tesis çalışması nedeniyle Fatih Mahallesi, Göl Yolu.

•⁠ ⁠21 Kasım Cumartesi | 09.00-17.00: AG tesis çalışması nedeniyle Muradiye Mahallesi; Sıra Meşeler Yolu, Turist Yolu, D.S.İ. Kanal Yolu 1 ve 2 No'lu yollar ile D.S.İ. Sağ Kanal Yolu.

Bursa elektrik kesintisi 21-22-23-24 Kasım UEDAŞ (Mustafakemalpaşa, Nilüfer, Mudanya, Karacabey, Gemlik, Osmangazi, İnegöl, Gürsu, Kestel, Yıldırım, İznik, Orhangazi, Büyükorhan, Keles, Yenişehir)



NİLÜFER ELEKTRİK KESİNTİSİ

•⁠ ⁠20 Kasım Cuma | 12.00-17.00: Ağaç kesimi nedeniyle Beşevler Mahallesi.

•⁠ ⁠21 Kasım Cumartesi | 10.00-11.00: Abone bağlama nedeniyle Odunluk Mahallesi, Erdoğan Büyücel.

•⁠ ⁠21 Kasım Cumartesi | 10.00-17.00: Abone bağlama nedeniyle Yolçatı Mahallesi.

•⁠ ⁠22 Kasım Pazar | 09.00-10.00: OG fiziksel irtibat çalışması nedeniyle Hasanağa Mahallesi.

•⁠ ⁠22 Kasım Pazar | 09.00-16.00: OG fiziksel irtibat çalışması nedeniyle Balkan Mahallesi.

•⁠ ⁠22 Kasım Pazar | 09.00-16.00: OG fiziksel irtibat çalışması nedeniyle İrfaniye Mahallesi.

•⁠ ⁠22 Kasım Pazar | 10.00-17.00: OG müşteri talebi nedeniyle Alaaddinbey Mahallesi.

•⁠ ⁠22 Kasım Pazar | 10.00-17.00: OG müşteri talebi nedeniyle Yaylacık Mahallesi.

•⁠ ⁠22 Kasım Pazar | 10.00-13.00: Abone bağlama nedeniyle Çevreler Mahallesi.

•⁠ ⁠22 Kasım Pazar | 11.00-12.00: Abone bağlama nedeniyle Çevreler Mahallesi.

•⁠ ⁠22 Kasım Pazar | 12.00-13.00: Abone bağlama nedeniyle Çevreler Mahallesi.

•⁠ ⁠22 Kasım Pazar | 17.00-18.00: Abone bağlama nedeniyle Beşevler Mahallesi.

•⁠ ⁠23 Kasım Pazartesi | 09.00-10.00: Abone bağlama nedeniyle Esentepe Mahallesi.

•⁠ ⁠23 Kasım Pazartesi | 09.00-10.00: Abone bağlama nedeniyle Gümüştepe Mahallesi.

•⁠ ⁠23 Kasım Pazartesi | 09.00-17.00: OG tesis çalışması nedeniyle Yaylacık Mahallesi.

•⁠ ⁠23 Kasım Pazartesi | 09.00-17.00: OG tesis çalışması nedeniyle Gümüştepe Mahallesi.

•⁠ ⁠23 Kasım Pazartesi | 11.00-12.00: Abone bağlama nedeniyle Gümüştepe Mahallesi.

•⁠ ⁠23 Kasım Pazartesi | 14.00-15.00: Abone bağlama nedeniyle Alaaddinbey Mahallesi, Budaklar Uluyol.

•⁠ ⁠24 Kasım Salı | 13.00-17.00: Ağaç kesimi nedeniyle Barış Mahallesi.

•⁠ ⁠24 Kasım Salı | 13.00-17.00: Ağaç kesimi nedeniyle Cumhuriyet Mahallesi.

•⁠ ⁠24 Kasım Salı | 09.00-12.00: Ağaç kesimi nedeniyle Cumhuriyet Mahallesi.

•⁠ ⁠25 Kasım Çarşamba | 09.00-17.00: OG tesis çalışması nedeniyle Başköy Mahallesi.

•⁠ ⁠25 Kasım Çarşamba | 09.00-17.00: OG tesis çalışması nedeniyle Çatalagıl Mahallesi.

•⁠ ⁠25 Kasım Çarşamba | 09.00-17.00: OG tesis çalışması nedeniyle Karacaoba Mahallesi.

Bursa elektrik kesintisi 21-22-23-24 Kasım UEDAŞ (Mustafakemalpaşa, Nilüfer, Mudanya, Karacabey, Gemlik, Osmangazi, İnegöl, Gürsu, Kestel, Yıldırım, İznik, Orhangazi, Büyükorhan, Keles, Yenişehir)



YENİŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

•⁠ ⁠21 Kasım Cumartesi | 09.00-12.30: Trafo bakım çalışması nedeniyle Yüzüncü Yıl Mahallesi.

•⁠ ⁠21 Kasım Cumartesi | 14.00-16.00: Abone bağlama nedeniyle Selimiye Mahallesi.

Bursa elektrik kesintisi 21-22-23-24 Kasım UEDAŞ (Mustafakemalpaşa, Nilüfer, Mudanya, Karacabey, Gemlik, Osmangazi, İnegöl, Gürsu, Kestel, Yıldırım, İznik, Orhangazi, Büyükorhan, Keles, Yenişehir)



KELES ELEKTRİK KESİNTİSİ

•⁠ ⁠21 Kasım Cumartesi | 10.00-18.00: AG tesis çalışması nedeniyle Çukur Mahallesi.

•⁠ ⁠21 Kasım Cumartesi | 10.00-18.00: AG tesis çalışması nedeniyle Cuma Mahallesi.

Bursa elektrik kesintisi 21-22-23-24 Kasım UEDAŞ (Mustafakemalpaşa, Nilüfer, Mudanya, Karacabey, Gemlik, Osmangazi, İnegöl, Gürsu, Kestel, Yıldırım, İznik, Orhangazi, Büyükorhan, Keles, Yenişehir)



KESTEL ELEKTRİK KESİNTİSİ

•⁠ ⁠20 Kasım Cuma | 09.00-17.00: AG tesis çalışması nedeniyle Mıdık? Mahallesi (görselde mahalle adı net okunmuyor).

•⁠ ⁠21 Kasım Cumartesi | 09.00-17.00: OG tesis çalışması nedeniyle Kale Mahallesi.

•⁠ ⁠21 Kasım Cumartesi | 10.00-17.00: Kesici değişimi nedeniyle Ahmet Vefik Paşa Mahallesi.

•⁠ ⁠21 Kasım Cumartesi | 10.00-17.00: Kesici değişimi nedeniyle Esentepe Mahallesi.

•⁠ ⁠21 Kasım Cumartesi | 09.00-10.00: OG tesis çalışması nedeniyle Şevketiye Mahallesi.

•⁠ ⁠21 Kasım Cumartesi | 09.00-10.00: OG tesis çalışması nedeniyle Kazancı Mahallesi.

•⁠ ⁠21 Kasım Cumartesi | 09.30-17.00: OG tesis çalışması nedeniyle Ümitalan Mahallesi.

•⁠ ⁠21 Kasım Cumartesi | 16.00-17.00: OG tesis çalışması nedeniyle Şevketiye Mahallesi.

•⁠ ⁠21 Kasım Cumartesi | 16.00-17.00: OG tesis çalışması nedeniyle Kazancı Mahallesi.

•⁠ ⁠22 Kasım Pazar | 09.00-17.00: OG müşteri talebi nedeniyle Turanköy Mahallesi.

•⁠ ⁠23 Kasım Pazartesi | 09.00-17.00: OG müşteri talebi nedeniyle Erdoğan Mahallesi.

•⁠ ⁠24 Kasım Salı | 09.00-13.30: OG tesis çalışması nedeniyle Vanı Mehmet Mahallesi.

•⁠ ⁠24 Kasım Salı | 09.00-13.30: OG tesis çalışması nedeniyle Kale Mahallesi.

•⁠ ⁠24 Kasım Salı | 09.00-13.30: OG tesis çalışması nedeniyle Esentepe Mahallesi.

Bursa elektrik kesintisi 21-22-23-24 Kasım UEDAŞ (Mustafakemalpaşa, Nilüfer, Mudanya, Karacabey, Gemlik, Osmangazi, İnegöl, Gürsu, Kestel, Yıldırım, İznik, Orhangazi, Büyükorhan, Keles, Yenişehir)



BÜYÜKORHAN ELEKTRİK KESİNTİSİ

•⁠ ⁠21 Kasım Cumartesi | 14.00-17.00: OG tesis çalışması nedeniyle Cumhuriyet Mahallesi.

•⁠ ⁠21 Kasım Cumartesi | 14.00-17.00: OG tesis çalışması nedeniyle Hocahasan Mahallesi.

•⁠ ⁠21 Kasım Cumartesi | 14.00-17.00: OG tesis çalışması nedeniyle Orhan Mahallesi.

•⁠ ⁠21 Kasım Cumartesi | 14.00-17.00: OG tesis çalışması nedeniyle Yenice Mahallesi.

Bursa elektrik kesintisi 21-22-23-24 Kasım UEDAŞ (Mustafakemalpaşa, Nilüfer, Mudanya, Karacabey, Gemlik, Osmangazi, İnegöl, Gürsu, Kestel, Yıldırım, İznik, Orhangazi, Büyükorhan, Keles, Yenişehir)



İZNİK ELEKTRİK KESİNTİSİ

•⁠ ⁠20 Kasım Cuma | 09.00-17.00: AG tesis çalışması nedeniyle Tacir Mahallesi.

•⁠ ⁠20 Kasım Cuma | 10.00-17.00: AG tesis çalışması nedeniyle Ömerli Mahallesi.

•⁠ ⁠20 Kasım Cuma | 10.00-18.00: OG hat bakım çalışması nedeniyle Mecidiye Mahallesi.

•⁠ ⁠21 Kasım Cumartesi | 09.00-17.00: AG tesis çalışması nedeniyle Tacir Mahallesi.

•⁠ ⁠21 Kasım Cumartesi | 10.00-18.00: OG hat bakım çalışması nedeniyle Elmalı Mahallesi.

Bursa elektrik kesintisi 21-22-23-24 Kasım UEDAŞ (Mustafakemalpaşa, Nilüfer, Mudanya, Karacabey, Gemlik, Osmangazi, İnegöl, Gürsu, Kestel, Yıldırım, İznik, Orhangazi, Büyükorhan, Keles, Yenişehir)



MUDANYA ELEKTRİK KESİNTİSİ

•⁠ ⁠20 Kasım Cuma | 09.00-12.00: Ağaç kesimi nedeniyle Halitpaşa Mahallesi.

•⁠ ⁠20 Kasım Cuma | 09.00-12.00: Ağaç kesimi nedeniyle Kumyaka Mahallesi.

•⁠ ⁠20 Kasım Cuma | 09.00-12.00: Ağaç kesimi nedeniyle Emirler Yenicesi Mahallesi.

•⁠ ⁠20 Kasım Cuma | 11.00-13.00: Trafo bakım çalışması nedeniyle Yolağı Mahallesi.

•⁠ ⁠20 Kasım Cuma | 11.00-13.00: Trafo bakım çalışması nedeniyle Gönü Mahallesi.

•⁠ ⁠20 Kasım Cuma | 11.00-18.00: ENH bakım çalışması nedeniyle Esence Mahallesi.

•⁠ ⁠20 Kasım Cuma | 13.00-15.00: Ağaç kesimi nedeniyle Yaman Mahallesi.

•⁠ ⁠20 Kasım Cuma | 13.00-17.30: Ağaç kesimi nedeniyle Kumyaka Mahallesi.

•⁠ ⁠20 Kasım Cuma | 15.30-17.30: Ağaç kesimi nedeniyle Yalıçiftlik Mahallesi.

•⁠ ⁠20 Kasım Cuma | 15.30-17.30: Ağaç kesimi nedeniyle Tirilye Mahallesi.

•⁠ ⁠21 Kasım Cumartesi | 09.00-17.00: OG tesis çalışması nedeniyle Çağrışan Mahallesi.

•⁠ ⁠21 Kasım Cumartesi | 09.00-17.00: OG tesis çalışması nedeniyle Ömerli Mahallesi.

•⁠ ⁠21 Kasım Cumartesi | 10.00-18.00: OG tesis çalışması nedeniyle Yalıçiftlik Mahallesi.

•⁠ ⁠21 Kasım Cumartesi | 10.00-18.00: OG tesis çalışması nedeniyle Tirilye Mahallesi.

•⁠ ⁠21 Kasım Cumartesi | 10.00-18.00: OG tesis çalışması nedeniyle Esence Mahallesi.

•⁠ ⁠21 Kasım Cumartesi | 09.00-17.00: OG tesis çalışması nedeniyle Çağrışan Mahallesi.

•⁠ ⁠21 Kasım Cumartesi | 09.00-17.00: OG tesis çalışması nedeniyle Osmangazi ilçesindeki Nilüferköy ve Geçit mahalleleri.

•⁠ ⁠22 Kasım Pazar | 09.00-10.00: Abone bağlama nedeniyle Çağrışan Mahallesi.

•⁠ ⁠22 Kasım Pazar | 09.00-10.00: Abone bağlama nedeniyle Aydınpınar Mahallesi.

•⁠ ⁠22 Kasım Pazar | 10.30-11.30: Abone bağlama nedeniyle Güzelyalı Siteler Mahallesi.

•⁠ ⁠22 Kasım Pazar | 11.00-12.00: Abone bağlama nedeniyle Çağrışan Mahallesi.

•⁠ ⁠22 Kasım Pazar | 13.00-14.00: Abone bağlama nedeniyle Göynüklü Mahallesi.

•⁠ ⁠22 Kasım Pazar | 13.00-14.00: Abone bağlama nedeniyle Çağrışan Mahallesi.

•⁠ ⁠22 Kasım Pazar | 13.00-14.00: Abone bağlama nedeniyle Göynüklü Mahallesi.

•⁠ ⁠24 Kasım Salı | 12.00-14.00: Abone bağlama nedeniyle Osmangazi ilçesi Milletköy Mahallesi ve Mudanya ilçesi Çağrışan Mahallesi.

Bursa elektrik kesintisi 21-22-23-24 Kasım UEDAŞ (Mustafakemalpaşa, Nilüfer, Mudanya, Karacabey, Gemlik, Osmangazi, İnegöl, Gürsu, Kestel, Yıldırım, İznik, Orhangazi, Büyükorhan, Keles, Yenişehir)



KARACABEY ELEKTRİK KESİNTİSİ

•⁠ ⁠20 Kasım Cuma | 09.00-12.00: Ağaç kesimi nedeniyle Mecidiye Mahallesi.

•⁠ ⁠20 Kasım Cuma | 09.00-17.00: AG hat bakımı nedeniyle Bayramdere Mahallesi.

•⁠ ⁠20 Kasım Cuma | 09.30-17.30: AG tesis çalışması nedeniyle Bayramdere Mahallesi.

•⁠ ⁠20 Kasım Cuma | 11.00-13.00: Trafo bakım çalışması nedeniyle Yolağı ve Gönü mahalleleri.

•⁠ ⁠21 Kasım Cumartesi | 09.00-17.00: AG tesis çalışması nedeniyle Bayramdere Mahallesi.

•⁠ ⁠21 Kasım Cumartesi | 09.00-17.00: AG hat bakımı nedeniyle Canbaz Mahallesi.

•⁠ ⁠21 Kasım Cumartesi | 09.00-17.00: AG tesis çalışması nedeniyle Bayramdere Mahallesi.

•⁠ ⁠21 Kasım Cumartesi | 10.30-16.00: Kesici değişimi nedeniyle Bandırma ilçesinin Aksakal, Doğa ve Ergili mahalleleri ile Manyas ilçesinin Kızıksa Mahallesi.

•⁠ ⁠21 Kasım Cumartesi | 10.30-16.00: Kesici değişimi nedeniyle Karacabey ilçesi İsmetpaşa Mahallesi.

•⁠ ⁠24 Kasım Salı | 10.00-17.00: Ağaç kesimi nedeniyle Ekmekçi Mahallesi.

•⁠ ⁠25 Kasım Çarşamba | 09.00-17.00: OG tesis çalışması nedeniyle Karacabey ilçesi İkizce ve Orhaniye mahalleleri.

•⁠ ⁠26 Kasım Perşembe | 09.00-17.00: AG tesis çalışması nedeniyle Canbaz Mahallesi.

•⁠ ⁠27 Kasım Cuma | 09.00-17.00: AG tesis çalışması nedeniyle Canbaz Mahallesi.

•⁠ ⁠28 Kasım Cumartesi | 09.00-17.00: AG tesis çalışması nedeniyle Seyran Mahallesi.

Bursa elektrik kesintisi 21-22-23-24 Kasım UEDAŞ (Mustafakemalpaşa, Nilüfer, Mudanya, Karacabey, Gemlik, Osmangazi, İnegöl, Gürsu, Kestel, Yıldırım, İznik, Orhangazi, Büyükorhan, Keles, Yenişehir)

GÜRSU ELEKTRİK KESİNTİSİ

•⁠ ⁠21 Kasım Cumartesi | 09.00-15.00: AG tesis çalışması nedeniyle Zafer Mahallesi.

•⁠ ⁠21 Kasım Cumartesi | 09.00-15.00: AG tesis çalışması nedeniyle Kurtuluş Mahallesi.

•⁠ ⁠21 Kasım Cumartesi | 10.00-17.00: Kesici değişimi nedeniyle İstiklal Mahallesi.

•⁠ ⁠21 Kasım Cumartesi | 15.00-17.00: OG tesis çalışması nedeniyle Kurtuluş Mahallesi.

•⁠ ⁠21 Kasım Cumartesi | 15.00-17.00: OG tesis çalışması nedeniyle Zafer Mahallesi.

•⁠ ⁠22 Kasım Pazar | 09.00-14.30: Müşteri talebi nedeniyle Zafer Mahallesi.

•⁠ ⁠23 Kasım Pazartesi | 09.00-17.00: ENH bakımı nedeniyle Eriçekköyü ve Dışkayaköyü mahalleleri.

Bursa elektrik kesintisi 21-22-23-24 Kasım UEDAŞ (Mustafakemalpaşa, Nilüfer, Mudanya, Karacabey, Gemlik, Osmangazi, İnegöl, Gürsu, Kestel, Yıldırım, İznik, Orhangazi, Büyükorhan, Keles, Yenişehir)

GEMLİK ELEKTRİK KESİNTİSİ

20 Kasım Cuma

•⁠ ⁠09.00-17.00 | AG Hat Bakımı: Cihatlı Mahallesi

•⁠ ⁠09.00-12.00 | OSOS İşlemleri: Hamidiye Mahallesi

•⁠ ⁠09.00-12.00 | Abone Bağlama: Kumla Mahallesi

21 Kasım Cumartesi

•⁠ ⁠09.00-10.00 | Talep Açma-Kesme: Güvenli Mahallesi, Adliye Mahallesi

•⁠ ⁠10.00-12.00 | Abone Bağlama: Cihatlı Mahallesi

•⁠ ⁠13.00-15.00 | Abone Bağlama: Küçükkumla Mahallesi

22 Kasım Pazar

•⁠ ⁠09.00-12.00 | Abone Bağlama: Kumla Mahallesi

•⁠ ⁠09.00-11.00 | Talep Açma-Kesme: Kurtul Mahallesi, Hisar Mahallesi

•⁠ ⁠09.00-17.00 | AG Hat Bakımı: Gençali Mahallesi

•⁠ ⁠09.00-17.00 | OG Tesis Çalışması: Hamidiye Mahallesi, Osmaniye Mahallesi, Demirsubaşı Mahallesi, Eşref Dinçer Mahallesi

23 Kasım Pazartesi

•⁠ ⁠09.00-12.00 | Abone Bağlama: Hisar Mahallesi

•⁠ ⁠09.00-17.00 | ENH Bakımı: Hamidiye Mahallesi, Şükriye Mahallesi, Muratoba Mahallesi, Umurbey Mahallesi, Fındıcak Mahallesi

•⁠ ⁠09.00-17.00 | ENH Bakımı: Katırlı Mahallesi

•⁠ ⁠09.00-17.00 | ENH Bakımı: Güvenli Mahallesi

•⁠ ⁠09.00-17.00 | ENH Bakımı: Feyziye Mahallesi

•⁠ ⁠09.00-17.00 | ENH Bakımı: Adliye Mahallesi

•⁠ ⁠09.00-17.00 | ENH Bakımı: Osmangazi Mahallesi

Bursa elektrik kesintisi 21-22-23-24 Kasım UEDAŞ (Mustafakemalpaşa, Nilüfer, Mudanya, Karacabey, Gemlik, Osmangazi, İnegöl, Gürsu, Kestel, Yıldırım, İznik, Orhangazi, Büyükorhan, Keles, Yenişehir)

İNEGÖL ELEKTRİK KESİNTİSİ

20 Kasım Cuma

•⁠ ⁠09.00-17.00 | AG Pano Değişimi: Yeniceköy

•⁠ ⁠13.00-17.00 | AG Hat Bakımı: Eşentepe

•⁠ ⁠14.00-16.00 | Ayırıcı Değişimi: Hayriye, Konurlar, Bahariye, Madenköy, Gazelli, Soğukdere, Muratbey, Deydinler, Tuzla, Süle, Cerrah, Kayapınar, Hocaköy, Doğanyurdu, Fevziye, Paşaören, Kıran, Gülbahçe, Çaylıca, Elmacayır, Turgutalpköy, Kemalpaşa, Çeltici, Edebey

•⁠ ⁠10.30-16.30 | AG Hat İlavesi: Yeni

•⁠ ⁠10.00-13.00 | AG Müşteri Talebi: Mesudiye

21 Kasım Cumartesi

•⁠ ⁠09.00-10.00 | OSOS İşlemleri: Orhaniye, Ertuğrulgazi

•⁠ ⁠10.00-15.00 | Abone Bağlama: Kurşunlu

•⁠ ⁠10.00-16.30 | OSOS İşlemleri: Kemalpaşa

•⁠ ⁠14.00-14.30 | OSOS İşlemleri: Kemalpaşa, Turgutalp

•⁠ ⁠09.00-11.00 | Abone Bağlama: Hocaköy

•⁠ ⁠13.00-17.00 | Ayırıcı Değişimi: Mahmutiye

•⁠ ⁠11.00-13.00 | Abone Bağlama: Şehitler

•⁠ ⁠11.00-17.00 | OG Hat Bakımı: Hamzabey, Tokuş

•⁠ ⁠14.30-16.30 | AG Fiziki İrtibat: Yeniceköy

22 Kasım Pazar

•⁠ ⁠09.00-11.00 | Abone Bağlama: Cerrah

•⁠ ⁠11.00-13.00 | Abone Bağlama: Akhisar

23 Kasım Pazartesi

•⁠ ⁠00.00-00.00 | Trafo Bakımı: Süleymaniye

24 Kasım Salı

•⁠ ⁠11.00-12.00 | Akım Trafosu Değişimi: Lütfiye, Sarıpınar, Çayyaka

Bursa elektrik kesintisi 21-22-23-24 Kasım UEDAŞ (Mustafakemalpaşa, Nilüfer, Mudanya, Karacabey, Gemlik, Osmangazi, İnegöl, Gürsu, Kestel, Yıldırım, İznik, Orhangazi, Büyükorhan, Keles, Yenişehir)

YILDIRIM ELEKTRİK KESİNTİSİ

20 Kasım Cuma

•⁠ ⁠14.00-18.00 – Kesici değişimi: Fidyekızık, Cumalıkızık, Bağlaraltı, 75. Yıl, Balaban

21 Kasım Cumartesi

•⁠ ⁠09.00-17.00 – OG tesis çalışması: 75. Yıl, Sükraniye, Sinandede, Mehmet Akif Ersoy

•⁠ ⁠09.00-10.00 – Abone bağlama: Anadolu

•⁠ ⁠11.00-12.00 – Abone bağlama: Arabayatağı

•⁠ ⁠12.00-13.00 – Abone bağlama: Hacivat

•⁠ ⁠14.00-15.00 – Abone bağlama: Samanlı

22 Kasım Pazar

•⁠ ⁠08.00-09.00 – OG tesis çalışması: Demetevler

•⁠ ⁠09.00-17.00 – OG tesis çalışması: Anadolu

•⁠ ⁠09.00-13.30 – OG tesis çalışması: Kazım Karabekir

•⁠ ⁠09.00-16.00 – SDK değişimi: Yiğitler

•⁠ ⁠09.15-17.00 – OG tesis çalışması: Anadolu, Vatan

•⁠ ⁠10.00-11.00 – Abone bağlama: Değirmenönü

•⁠ ⁠11.00-12.00 – Abone bağlama: 75. Yıl, Yiğitler

•⁠ ⁠17.00-18.00 – OG tesis çalışması: Demetevler

23 Kasım Pazartesi

•⁠ ⁠09.00-17.00 – OG tesis çalışması: Karapınar

24 Kasım Salı

•⁠ ⁠09.00-17.00 – OG tesis çalışması: Mollaarap

Bursa elektrik kesintisi 21-22-23-24 Kasım UEDAŞ (Mustafakemalpaşa, Nilüfer, Mudanya, Karacabey, Gemlik, Osmangazi, İnegöl, Gürsu, Kestel, Yıldırım, İznik, Orhangazi, Büyükorhan, Keles, Yenişehir)

MUSTAFAKEMALPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ

20 Kasım Cuma

•⁠ ⁠09.00-17.00 – AG tesis çalışması: Yalıntaş (502, 508, 505 numaralı sokaklar), Yunus Emre (1, 10, 12, 14, 16 numaralı sokaklar, Alparslan Türkeş, Fevzipaşa)

21 Kasım Cumartesi

•⁠ ⁠01.00-02.00 – Abone bağlama: Yunus Emre (76 Nolu, Atatürk), Tatkavaklı (Atatürk)

•⁠ ⁠02.00-03.00 – Abone bağlama: Barış (111 Nolu, 142 Nolu, Osmangazi, 119 Nolu, Sadettin Sarcan, 117 Nolu), Atatürk (Zambak, 119 Nolu, 117 Nolu, Sadettin Sarcan)

•⁠ ⁠09.00-17.00 – AG tesis çalışması: Yunus Emre (1, 2, 3, 4, 5, 8, 19 Nolu, Rauf Denktaş)

•⁠ ⁠09.00-17.00 – AG hat bakımı: İlyasçılar

•⁠ ⁠10.00-13.00 – ENH bakımı: Orta (Karaoğlan, Aladağ), Dere (Atılahan, Bağdatlı, Deren, Ademoglu, Dere Yolu, Seb Boyu, Heybeli, Karahasan, Karaoğlan), Yenidere (Diramali)

•⁠ ⁠10.00-12.00 – Ayırıcı değişimi: Tatkavaklı (Çorbacı, Balıkesir, Gülşen, Tatkavaklı Yalıntaş, Demokrasi, Duman, Tatkavaklı Kirazlı, Arabacı, Tatkavaklı Kemalpaşa, Nail Atlı, 472, Tatkavaklı Atatürk, Köroğlu, Tatkavaklı Lale, Tatkavaklı Hürriyet, Çaycı Çıkmazı, Kaymak, Akasyalar, Şehit Samet Aktaş, Zayımoğlu, İmamoğlu, Karagöz, Tatkavaklı Balıkesir, Çeşme, Hatipoğlu, Yeniyol, Tatkavaklı Karanfil, Tatkavaklı Elmalı, Kocağa, Tatkavaklı Çayır, Hacıkır)

•⁠ ⁠10.00-14.00 – Ayırıcı değişimi: Tatkavaklı (Vehbi Koç, Tatkavaklı Yeşil, Tatkavaklı Çayır, Tatkavaklı Balıkesir, Şehit Samet Aktaş, Haşimoğlu, 486, Çeşme, Atılamba)

•⁠ ⁠13.00-15.00 – AG pano değişimi: Hamzabey (Danacayır, Şehit Zeki Gököz, Adnan Menderes, Av. Nail Atlı, Pazaryeri, Hüseyin Özlü, Uzunlu İbrahim, Sokullu, Garaj, Şehit Mehmet İnce, Özuzun, Korucubaşı, Ahmet Saygın Çarşısı), Atariye (Karacabey)

•⁠ ⁠15.00-16.00 – Abone bağlama: Hamidiye (Kibar, Sezgin, Şehit Fedai Çakır, Nehir, Bardakçı Mehmet)

•⁠ ⁠17.00-18.00 – Abone bağlama: Yalıntaş (87, 92, 89, 88, 86 numaralı sokaklar)

•⁠ ⁠18.00-19.00 – Abone bağlama: Kapaklıoluk

22 Kasım Pazar

•⁠ ⁠09.30-10.30 – Abone bağlama: Alpagut

•⁠ ⁠10.00-11.00 – Abone bağlama: Yalıntaş (537 numaralı sokak), Yunus Emre

•⁠ ⁠10.30-11.30 – Abone bağlama: Lütfiye

•⁠ ⁠13.30-14.30 – Abone bağlama: Kumkadı, Ormankadı

23 Kasım Pazartesi

•⁠ ⁠09.00-17.00 – AG tesis çalışması: Yunus Emre (10, 12, 14, 16 Nolu sokaklar)

•⁠ ⁠09.00-17.00 – OG tesis çalışması: Eskikızılelma

•⁠ ⁠09.00-17.00 – AG tesis çalışması: Yalıntaş (502, 505, 508 numaralı sokaklar), Yunus Emre

•⁠ ⁠10.00-11.00 – Talep açma-kesme: Sünlük

24 Kasım Salı

•⁠ ⁠09.00-17.00 – AG tesis çalışması: Tatkavaklı (Atatürk, Vehbi Koç, Tatkavaklı Okul)

Bursa elektrik kesintisi 21-22-23-24 Kasım UEDAŞ (Mustafakemalpaşa, Nilüfer, Mudanya, Karacabey, Gemlik, Osmangazi, İnegöl, Gürsu, Kestel, Yıldırım, İznik, Orhangazi, Büyükorhan, Keles, Yenişehir)

OSMANGAZİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

20 Kasım Cuma

•⁠ ⁠09.00-12.00 – AG tesis çalışması: Soğanlı

•⁠ ⁠10.00-16.00 – Ağaç kesimi: Panayır, Demirtaş Cumhuriyet

•⁠ ⁠10.00-13.00 – AG müşteri talebi: Çeltikköy

•⁠ ⁠13.00-16.00 – OG tesis çalışması: Soğanlı

21 Kasım Cumartesi

•⁠ ⁠08.30-16.30 – Sokak aydınlatma tesis çalışması: Yunuseli

•⁠ ⁠09.00-17.00 – OG tesis çalışması: Geçit (Sanayi), Nilüferköy (Nilüfer Ünsal)

•⁠ ⁠13.30-18.00 – Sokak aydınlatma tesis çalışması: Güneştepe, Yunuseli

22 Kasım Pazar

•⁠ ⁠09.00-11.00 – Abone bağlama: Adalet, Aksungur, Çukurcak

•⁠ ⁠12.00-14.00 – Abone bağlama: Yunuseli, Güneştepe

23 Kasım Pazartesi

•⁠ ⁠08.30-16.30 – Sokak aydınlatma tesis çalışması: Yunuseli

•⁠ ⁠12.00-15.00 – OG hat bakımı: Ovakça Eğitim, Dürdane

24 Kasım Salı

•⁠ ⁠12.00-14.00 – Abone bağlama: Nilüferköy (2. Karasu)

25 Kasım Çarşamba

•⁠ ⁠08.30-16.30 – Sokak aydınlatma tesis çalışması: Yunuseli

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