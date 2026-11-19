Gaziantep elektrik kesintisi 20-21-22-23 Kasım Toroslar Elektrik (Şehitkamil, Şahinbey, Nizip, Nurdağı, Araban, İslahiye, Oğuzeli, Yavuzeli)
Gaziantep elektrik kesintisi 20-21-22-23 Kasım programı yayınlandı. Toroslar Elektrik kesinti sorgulama yapan vatandaşlar için Şehitkamil, Şahinbey, Nizip, Nurdağı, Araban, İslahiye, Oğuzeli, Yavuzeli ilçelerinde meydana gelecek bakım çalışmalarına dair detaylar paylaşıldı. İşte, Gaziantep kesinti listesi...
Gaziantep elektrik kesintisi 20-21-22-23 Kasım programına göre gerçekleştirilecek planlı bakım ve şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle bazı bölgelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Toroslar Elektrik kesinti planlamasında verilen bilgilere göre Şehitkamil, Şahinbey, Nizip, Nurdağı, Araban, İslahiye, Oğuzeli, Yavuzeli ilçelerinde belirli saatlerde ve mahallelerde çalışmalar yapılacak. Peki, Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek?
GAZİANTEP ELEKTRİK KESİNTİSİ 20-21-22-23 KASIM
ARABAN ELEKTRİK KESİNTİSİ
GAZİANTEP, ARABAN, İlçesi'nde planlanan 3 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.
Bakım Çalışması
22.11.2026 00:30 - 05:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1 NOLU CADDE, 27001, 27200, 27203, 27204, 27206, 27207, 27208, AKBUDAK, BANKA, BAŞAK, ÇARDAK, GAZİANTEP, GÜRBÜZ, GÜRSEL, HAZNE, KARAPINAR, KOOPARATİF, LOJMAN, MEZBAHANE, MUHTAR FEVZİ ÖZKAN, SANAYİ, TUZCULAR, BESNİ, CUMHURİYET OKULU, ÇEVREYOLU, ERENLER, GÖL, GÜR, KARACAÖREN-1, KÖR, OZAN, SİNAN PAŞA, TEPEBAŞI, YAYLA, YILMAZ, ATATÜRK, ESENLER, GAZİLER, GÜL, HUZUR, İMAMLAR, KALE, KARALAR, SELVİ YİĞİT, T.M.O., YENİ-1-1, YEŞİL, ADALET, ARDIÇ, ARDİL, AV.CENGİZ GÖKÇEK, AZEZİ, BARIŞ, BİRİKETHANE, DR.ASIM GÜZELBEY, GÖZCÜ, HACİBEKİR, KARLI, KENAN VEZİROĞLU, KOYUNCULAR, NİZİP, SAĞLIK OCAĞI, ŞIHAĞA, VEYSELKARANİ, AKBAYRAK, MEVLANA, TUĞRA, YAĞMUR, YUNUS, 1001, 27401, 27417, 27418, 27423, 27429, 27447, 27477, 27480, AKASYA, ASLAN, BABUŞOĞLU, CAM, CAMİ, CEZAEVİ, ÇANAKKALE, ÇUKOBİRLİK, DEFNE, DİCLE, GÜMÜŞ, GÜNEY, GÜVEN, IHLAMUR, İLİM, KARANFİL, KARATEPE, KIBRIS, KUŞÇULAR, NİLÜFER, PANSİYON, REYHAN, SARIKAMIS, ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ SAİT DEMİREL, TAŞ, ZÜMRÜT, AYDINLAR, BOSTANCILAR, CİRİT, CUMHURİYET-1, ÇEŞMEBAŞI, HACILAR, MENEKŞE, MERKEZ CAMİİ, MİTATPAŞA, MURATPAŞA, NARCI, ŞARK, ŞEHİT POLİS SAİT YERLEŞMİŞ, ALTUN, ARI, BAĞCILAR, CESUR ÇIKMAZI, ÇİM, DEĞİRMEN, DOĞAN-1, EMNİYET, GÜNDÜZ, GÜNEŞ, HACI MUHTAR, HALI, HİSAR, İSTİKLAL, KANARYA, KARTAL, KILIÇ, OSMANLI, ÖZGÜR, P.T.T., PANCAR, SERİN-1, SEYFİ, STAD, ŞAHİNLER, TİMURLENK
Bakım Çalışması
23.11.2026 09:00 - 13:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 27207, AKBUDAK, KARAPINAR, MEZBAHANE, BESNİ, GÜR, GÖKÇEPAYAM, ATATÜRK, ESENLER, GAZİLER, GÜL, HUZUR, İMAMLAR, KALE, KARALAR, T.M.O., YENİ-1-1, YEŞİL, DEFNE, DİCLE, GAZİANTEP, NİLÜFER, YAYLACIK, AYDINLAR, BOSTANCILAR, CİRİT, CUMHURİYET-1, ÇEŞMEBAŞI, HACILAR, MENEKŞE, MERKEZ CAMİİ, MİTATPAŞA, MURATPAŞA, NARCI, ŞARK, ŞEHİT POLİS SAİT YERLEŞMİŞ
Bakım Çalışması
23.11.2026 13:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ADALET, ARDIÇ, ARDİL, AZEZİ, BİRİKETHANE, ÇEVREYOLU, DR.ASIM GÜZELBEY, GÖZCÜ, HACİBEKİR, KOYUNCULAR, NİZİP, SAĞLIK OCAĞI, ŞIHAĞA, ARI, BAĞCILAR, CESUR ÇIKMAZI, DEĞİRMEN, DOĞAN-1, GAZİANTEP, HACI MUHTAR, HALI, HİSAR, İSTİKLAL, KANARYA, KILIÇ, OSMANLI, PANCAR, SERİN-1, ŞAHİNLER, TİMURLENK
İSLAHİYE ELEKTRİK KESİNTİSİ
GAZİANTEP, İSLAHİYE, İlçesi'nde planlanan 6 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.
Bakım Çalışması
20.11.2026 10:00 - 14:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak DANACILAR ÇİFTLİĞİ, 14008 NOLU, 14006 NOLU, ESKİ MARAŞ, 14004 NOLU, 14003 NOLU
Bakım Çalışması
22.11.2026 11:00 - 13:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BOĞAZİÇİ 26 NOLU, BOĞAZİÇİ 19 NOLU, BOĞAZİÇİ ZAMBAK, BOĞAZİÇİ 27 NOLU, PAPATYA, UMUT, BOĞAZİÇİ 20 NOLU, BOĞAZİÇİ 17 NOLU, BOĞAZİÇİ 15 NOLU, KABARCIK, BOĞAZİÇİ 36 NOLU, BOĞAZİÇİ 25 NOLU, BOĞAZİÇİ KARANFİL, ÜZÜMLÜ, 18020 NOLU, BOĞAZİÇİ 16 NOLU, BOĞAZİÇİ SÜMBÜL, BOĞAZİÇİ 31 NOLU, BOĞAZİÇİ 13 NOLU, MEHTAP, BOĞAZİÇİ 2 NOLU, BOĞAZİÇİ 32 NOLU, ŞEHİT VEYSEL GÜNAY, LALE, BOĞAZİÇİ 43 NOLU, EREN, BOĞAZİÇİ 10 NOLU, 18001 NOLU, 18019 NOLU, BOĞAZİÇİ 35 NOLU, BOĞAZİÇİ 22 NOLU, BOĞAZİÇİ 1 NOLU, BOĞAZİÇİ 44 NOLU, BOĞAZİÇİ DERE, HUZURLU, 508 NOLU, FENER, 605, BOĞAZİÇİ 33 NOLU, BOĞAZİÇİ 12 NOLU, ÖZLEM, NERGİZ, BOĞAZİÇİ 14 NOLU, GÜZİDE, BOĞAZİÇİ 18 NOLU, KIRMIZI TEPE, BOĞAZİÇİ 30 NOLU, 18003 NOLU, BOĞAZİÇİ KARDELEN, 18004 NOLU, SARP, 18014 NOLU, MEHMET BOZGEYİK, BOĞAZİÇİ 46 NOLU, BOĞAZİÇİ 47 NOLU, BOĞAZİÇİ 51 NOLU, YALIN, KURNA, CEVİZLİ, 18018 NOLU, BOĞAZİÇİ 21 NOLU, DİLBER, GÜL, KEREM, BOĞAZİÇİ 9 NOLU, LİSE, BOĞAZİÇİ 45 NOLU, NİLÜFER, BOĞAZİÇİ 34 NOLU, MURATLAR, BOĞAZİÇİ 41 NOLU, SEVGİ, BOĞAZİÇİ 23 NOLU, İHSAN, GÜVEN, OSMAN NURİ ÖZER, DEFNE, SELVİ, İREM, BOĞAZİÇİ 50 NOLU, ÇİLEK, İNCİRLİ PINAR, ALTINÜZÜM 15 NOLU, 4 NOLU, 255
Bakım Çalışması
23.11.2026 09:00 - 10:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 131 NOLU, 132 NOLU, 137 NOLU, 138 NOLU, 139 NOLU, 140 NOLU, 146 NOLU, 152 NOLU, 160 NOLU, 163 NOLU, 245 NOLU, 249 NOLU, 302 NOLU, 305 NOLU, 306 NOLU, AHMET KARAHAN, FATİH, FİKRET ÖZTÜRK, MEHMET GELEBEK, NECİP FAZIL KISAKÜREK
Bakım Çalışması
23.11.2026 13:30 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 257 NOLU, 184 NOLU, 178 NOLU, TAHAFFUZHANE, ŞEHİT FATİH ÇİFTÇİ, 507 NOLU, ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR, 179 NOLU, AVUKAT LEVENT ERDOĞAN, ŞEHİT METİN GÜR, 169 NOLU, 175 NOLU, ŞEHİT SÜLEYMAN ŞEN, 187 NOLU, BARAZİ
Bakım Çalışması
23.11.2026 15:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak HÜKÜMET, İSMETPAŞA, 8 NOLU, 2 NOLU, ŞEHİT ALİ BOZKURT, 40 NOLU, 3 NOLU, SANTRAL, KARANFİL, 1., ŞEHİT İBRAHİM ASLAN, KEMAL BALIKESİRLİ, HAKKI DEMİREL, 11 NOLU, 12 NOLU, 16 NOLU, BELEDİYE, 67 NOLU, 14 NOLU, 20 NOLU, 10 NOLU-1
Bakım Çalışması
23.11.2026 11:00 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak NECİP FAZIL KISAKÜREK, GÜLLÜHÜYÜK
NİZİP ELEKTRİK KESİNTİSİ
GAZİANTEP, NİZİP, İlçesi'nde planlanan 9 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.
Bakım Çalışması
20.11.2026 09:30 - 15:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak YENİYAZI
Bakım Çalışması
20.11.2026 10:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak İNTEPE
Bakım Çalışması
20.11.2026 09:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KIZILİN
Bakım Çalışması
21.11.2026 09:30 - 15:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak MAĞARACIK
Bakım Çalışması
21.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BAHAR, BAYIR, HOCA AHMET YESEVİ, E-90 KARAYOLU ÜZERİ, BOSTAN, SEKİLİ AKAR, SAĞLAM ÇIKMAZ, FATİH-2, YILDIRIM BEYAZIT, SEKİLİ BAHÇE, ADNAN MENDERES
Bakım Çalışması
23.11.2026 09:30 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KARAKUŞ, MELEK, GÖKHAN, HABEŞ EFENDİ, RÜŞTİYE, ÖZEL İDARE, ŞEHİTLER
Bakım Çalışması
23.11.2026 10:30 - 12:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak YAVUZ SULTAN SELİM, MUSTAFA KÖKMEN, ERSAN, ONUR, HABEŞ EFENDİ, ÇAĞRI, AYKUT
Bakım Çalışması
23.11.2026 13:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak MURADİYE, ERSAN, İREM, ÇİĞDEM, ÜMRAN, MÜHENDİSLER, MELEK, VUSLAT, MİMAR, AKDENİZ, AKMEŞE, ŞEHİTLER, MUSTAFA KÖKMEN, KARAKUŞ, ONUR, CEVDET SAN, ZÜMRÜT, HABEŞ EFENDİ, MEHTAP, GÜNGÖR, SERKAN
Bakım Çalışması
23.11.2026 09:15 - 17:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak GÜLBAHAR, İBNİ SİNA, EFE, HÜRRİYET, ÖZLEM, ÇAMLIK, NUR, MEVLANA-1, ARİF, KANUNİ SULTAN SULEYMAN, YETKİN, DEMİRBİLEK, KUBİLAY
NURDAĞI ELEKTRİK KESİNTİSİ
GAZİANTEP, NURDAĞI, İlçesi'nde planlanan 7 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.
Bakım Çalışması
20.11.2026 09:30 - 13:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak GÖZLÜHÜYÜK, KIRKAĞAÇ
Bakım Çalışması
20.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BELEDİYE, OĞUZHAN, FATİH SULTAN MEHMET, ATATÜRK-1, 1 NOLU, TURGUT ÖZAL, KARANFİL-1, YASEMİN, KANAR, KIBRIS, PAŞAELİ, SELVER DEMİRBAŞ, ŞEHİR, HÜRRİYET, MUSA DAĞ, KANUNİ, 8, SAKÇAGÖZÜ 1 NOLU, 9, 3, ASLANLAR ÇIKMAZ, ŞEHİT ALİ MURTAZA DOKBAY, ŞELALE, ATATÜRK, 19, 18, 21, MUSTAFA TAŞAR (MEYDAN), NUR, TURGUT ÖZAL (BEYDİLLİ), 20, ŞEHİT BİLAL AYITGIN, 10, YENİCAMİİ, 23, 7, HÜRRİYET (MEYDAN), 17, ŞEHİT ALBAY İBRAHİMKARAOĞ, GÜL, 13, 4, 12, 1, MEHMET AKİF ERSOY (PINARBAŞI), FENER, BAŞKENT, CUMHURİYET, SİNANPAŞA, BATTALGAZİ, BAHAR, LALE-1, ADNAN MENDERES, MEHMET AKİF ERSOY-1, ÇOLAK DEDE ÇIKMAZ, TURGUT ÖZAL (CUMHURİYET), HÜRRİYET (CUMHURİYET), 15, DERVİŞPAŞA, KANARYA, HÜRRİYET (BEY), HURŞİTAĞA, ŞEHİT YUSUF KAPLAN
Bakım Çalışması
21.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak DÖRTEVLER, TÜLLÜCE
Bakım Çalışması
21.11.2026 10:00 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak GENCOLAR, KÖMÜRLER
Bakım Çalışması
21.11.2026 12:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak YOLÇATI, TÜLLÜCE, DÖRTEVLER, YUNUS EMRE, UGUR MUMCU, TURGUT ÖZAL, TOPLU KÜME EVLER, TOPLU, SÜMBÜL, SÖGÜT, SELVİ, OKUL, OĞUZHAN, MÜDÜRLER, MENEKŞE-1, MEHMET AKİF ERSOY, KONUT, KENAN EVREN, İNÖNÜ, INÖNÜ, HÜYÜK, GÜNEYKIŞLA, GEYİK, FATİH SULTAN MEHMET, ESMELER (KONAK), ESMELER, ÇINARLI ÇIKMAZI, CEYLAN, CENGİZHAN, BELEDİYE, ATATÜRK-1, ALTINEVLER, ALA GEYİK, ADNAN MENDERES, 2 NOLU, 1610, 1 NOLU (YAMAÇ KIŞLA), 1 NOLU (PINARBAŞI), 1 NOLU, YENİPINAR, YENİCAMİİ, YASEMİN, TURGUT ÖZAL (MEYDAN), TURGUT ÖZAL (CUMHURİYET), TURGUT ÖZAL (BEYDİLLİ), ŞELALE, ŞEHİT YUSUF KAPLAN, ŞEHİT BİLAL AYITGIN, ŞEHİT ALİ MURTAZA DOKBAY, ŞEHİT ALBAY RIDVAN ÖZDEN, ŞEHİT ALBAY İBRAHİMKARAOĞ, ŞEHİR, ŞAHİN, SİNANPAŞA, SELVER DEMİRBAŞ, SAKÇAGÖZÜ 1 NOLU, PAŞAELİ, PAPATYA ÇIKMAZ, ÖKKEŞ KORKMAZ, NUR, NAİMLER ÇIKMAZ, MUSTAFA TAŞAR (PINARBAŞI), MUSTAFA TAŞAR (MEYDAN), MUSTAFA TAŞAR, MUSA DAĞ, MEVLANA-2, MENEKŞE, MEHMET AKİF ERSOY-1, MEHMET AKİF ERSOY (PINARBAŞI), LALE-1, KÜMESLER, KIBRIS, KENAN EVREN CADDESİ, KENAN EVREN (PINARBAŞI), KARANFİL-1, KANUNİ, KANARYA, KANAR, İSMET İNÖNÜ, İLKOKUL, HÜRRİYET (MEYDAN), HÜRRİYET (CUMHURİYET), HÜRRİYET (BEY), HÜRRİYET, HURŞİTAĞA, HOCA ALİ, HALİL KOYUNOĞLU, HACI MEHMET, GÜLSÜM ÇIKMAZ, GÜL, FENER, FATİH, DERVİŞPAŞA, ÇOLAK DEDE ÇIKMAZ, CUMHURİYET, BATTALGAZİ, BAŞKENT, BAHÇE ÇIKMAZ, BAHAR, AYDIN MENDERES, AYDIN, ATATÜRK, ASLANLAR ÇIKMAZ, AHMET YESEVİ, 9, 811 NOLU, 8, 7, 56 NOLU, 53 NOLU, 52 NOLU, 5, 48 NOLU, 47 NOLU, 4, 36 NOLU, 35 NOLU, 34 NOLU, 33 NOLU, 32 NOLU, 31 NOLU, 30 NOLU, 3, 29 NOLU, 28 NOLU, 27 NOLU, 26 NOLU, 25 NOLU, 24 NOLU, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 1, YALANGOZ, NOGAYLAR, NAİMLER, HOCALAR, KÖMÜRLER, GENCOLAR, KIRKPINAR, İNCİRLİ, SALMANOBASI, MOLLAOBASI, İÇERİSU, HİSAR, HAMİDİYE, EMİRLER, UKKAŞE, ÖKKEŞİYE, DURMUŞLAR, DEMİRLER, BALIKALAN, ATMALI
Bakım Çalışması
22.11.2026 12:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 919 NOLU, 904 NOLU, CENGİZ TOPEL, ÇELİKKAN, ŞEHİT EYÜP AKSOY, 905 NOLU, 920 NOLU
Bakım Çalışması
22.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1, 29 NOLU, 31 NOLU, 33 NOLU, 32 NOLU, 34 NOLU, 35 NOLU, 26 NOLU, 30 NOLU, 36 NOLU, 25 NOLU, 27 NOLU, 28 NOLU, 47 NOLU, 52 NOLU, 56 NOLU, 48 NOLU, 53 NOLU, AYDIN MENDERES, 24 NOLU, YENİPINAR
OĞUZELİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
GAZİANTEP, OĞUZELİ, İlçesi'nde planlanan 6 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.
Bakım Çalışması
20.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak CEVİZLİ, BÜYÜKKARACAÖREN, KELEŞ
Bakım Çalışması
20.11.2026 09:00 - 11:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak DEMİRKONAK
Bakım Çalışması
20.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak CEYLANLAR ÇİFTLİĞİ, YAZILI
Bakım Çalışması
20.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak AKÇAMEZRA, AŞAĞI YENİYAPAN, KAŞLICA, AKASYA, AKÇALAR, ÇAYBEYİ, ÇAYBEYİ AYDINLAR, HACIAĞA, İSMAİL OBASI, DEMİRKONAK, ÖZKANLAR, ÜÇDAMLAR, CUMHURİYET
Bakım Çalışması
23.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 15 NOLU, 16 NOLU, ANADOLU, ÇAĞLAYAN, HARMANBAŞI, HÜYÜKBAŞI, KAYABAŞI KÜMEEVLER, NACİ ÇEREZCİ, SALİH TANYERİ, SIRAKOZ
Bakım Çalışması
23.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BÜYÜKKARACAÖREN
ŞAHİNBEY ELEKTRİK KESİNTİSİ
GAZİANTEP, ŞAHİNBEY, İlçesi'nde planlanan 12 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.
Bakım Çalışması
20.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 100049 NOLU, 100052 NOLU, 101001 NOLU, 101003 NOLU, 101005 NOLU, 101007 NOLU, 101009 NOLU, 101011 NOLU, 101023 NOLU, 101025 NOLU, 101027 NOLU, 130 NOLU, 51 NOLU, ŞEHİT EYÜP TORUN
Bakım Çalışması
20.11.2026 10:00 - 18:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 101002 NOLU, 101004 NOLU, 101016 NOLU, 101020 NOLU, 101022 NOLU, 101024 NOLU, 101028 NOLU, 101034 NOLU, 101038 NOLU, 101040 NOLU, 101042 NOLU, 101044 NOLU, 101045 NOLU, 101046 NOLU, 101048 NOLU, 101049 NOLU, 101050 NOLU, 101056 NOLU, 101058 NOLU, 101060 NOLU, 101062 NOLU, 101064 NOLU, 101065 NOLU, 101066 NOLU, 101068 NOLU, 101070 NOLU, 101076 NOLU, 101080 NOLU, 101082 NOLU, 101085 NOLU, 51 NOLU
Bakım Çalışması
20.11.2026 12:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 195058 NOLU, 195059 NOLU
Bakım Çalışması
21.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 109001 NOLU, 109002 NOLU, 109003 NOLU, 109004 NOLU, 109005 NOLU, 109006 NOLU, 109007 NOLU, 109008 NOLU, 109009 NOLU, 109010 NOLU, 109011 NOLU, 109012 NOLU, 109013 NOLU, 109015 NOLU, 109016 NOLU, 109017 NOLU, 109018 NOLU, 109019 NOLU, 109020 NOLU, 109400 NOLU, 74 NOLU, ACAR DEĞİRMEN
Bakım Çalışması
21.11.2026 14:00 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak HASİP DURU, KATIRCI, İPLİKÇİ
Bakım Çalışması
23.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 105001 NOLU, 105500 NOLU, 196500 NOLU
Bakım Çalışması
22.11.2026 09:00 - 12:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak SARRAF, 47025 NOLU, 47026 NOLU, KAPTAN
Bakım Çalışması
23.11.2026 09:00 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 82024 NOLU, 82041 NOLU, 82057 NOLU, 82042 NOLU, 82028 NOLU, 82030 NOLU, 82084 NOLU, 82070 NOLU, 82032 NOLU, 82039 NOLU, 82063 NOLU, 82073 NOLU, 82067 NOLU, 82037 NOLU, 82045 NOLU, 82047 NOLU, 82048 NOLU, 82056 NOLU, 82064 NOLU, 82025 NOLU, 82005 NOLU, 82033 NOLU, 82061 NOLU, 82051 NOLU, 82035 NOLU, ŞEHİT PİLOT ÜTĞM MEHMET KARAKUZULU, 82046 NOLU, 82031 NOLU, 82021 NOLU, ŞEHİT ER İSMAİL İNCE, 82044 NOLU, 82043 NOLU, 82055 NOLU, 82065 NOLU, 82066 NOLU, 82020 NOLU, 82034 NOLU, 82062 NOLU, 82038 NOLU, 82068 NOLU, 82053 NOLU, 82023 NOLU, YAVUZ SULTAN SELİM, ÜNİVERSİTE, 78065 NOLU, 78036 NOLU, 78021 NOLU, 78058 NOLU, 78073 NOLU, 78033 NOLU, 78023 NOLU, 78029 NOLU, 78032 NOLU, 78041 NOLU, 78026 NOLU, 78049 NOLU, 78039 NOLU, 78042 NOLU, 78043 NOLU, 78044 NOLU, 78051 NOLU, 78060 NOLU, 78069 NOLU, 78045 NOLU, 78031 NOLU, 78034 NOLU, 78047 NOLU, 78020 NOLU, 78064 NOLU, 78061 NOLU, 2 NOLU, 78022 NOLU, 78048 NOLU, ŞEHİT EROL ŞAHİN, 78038 NOLU, 78037 NOLU, 78028 NOLU, 78059 NOLU, 78050 NOLU, 78035 NOLU, 78046 NOLU, 78076 NOLU, 78030 NOLU, 86050 NOLU, 81042 NOLU, 83013 NOLU, 83007 NOLU, 83014 NOLU, 83031 NOLU, ŞEHİT OĞUZ BURKAY, 83001 NOLU, 83012 NOLU, 83016 NOLU, 83011 NOLU, 83005 NOLU, 83008 NOLU, 83006 NOLU, KILIÇASLAN PAŞA, 79039 NOLU, 79023 NOLU, 79021 NOLU, 79025 NOLU, 79036 NOLU, 79073 NOLU, 79075 NOLU, 79001 NOLU, NERGİZ, 79081 NOLU, 79045 NOLU, 79059 NOLU, 79060 NOLU, 79061 NOLU, 79076 NOLU, 79041 NOLU, 79047 NOLU, 79019 NOLU, 79071 NOLU, 79013 NOLU, 79002 NOLU, 79048 NOLU, 79051 NOLU, 79052 NOLU, 79008 NOLU, 79077 NOLU, 79042 NOLU, 79037 NOLU, 79003 NOLU, 79079 NOLU, 79080 NOLU, 79050 NOLU, 79007 NOLU, 79016 NOLU, 79010 NOLU, 79005 NOLU, ŞEHİT İMAM AHMET KAVİLLİOĞLU, 79043 NOLU, 79072 NOLU, 79006 NOLU, 79004 NOLU, 79049 NOLU, 79054 NOLU, ŞEHİT ABDULKADİR TİRYAKİ, 79035 NOLU, 79074 NOLU, GÜRSEL, 79012 NOLU, 79078 NOLU, 79038 NOLU, 79040 NOLU
Bakım Çalışması
22.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak SAATÇİ ABDİ, 100001 NOLU, 100003 NOLU, 100004 NOLU, 100006 NOLU, 100008 NOLU, 100009 NOLU, 100010 NOLU, 100011 NOLU, 100012 NOLU, 100014 NOLU, 100015 NOLU, 100039 NOLU, 100128 NOLU, 100201 NOLU ÇIKMAZ, 100202 NOLU, 100203 NOLU, 100205 NOLU, 100206 NOLU, 100207 NOLU, 100208 NOLU, 100209 NOLU, 100210 NOLU, 100211 NOLU, 100212 NOLU, 100213 NOLU, 100214 NOLU, 116 NOLU, 177 NOLU, MÜCAHİT EŞREF, 66018 NOLU, 95002 NOLU, 95004 NOLU, 95005 NOLU, 95006 NOLU, 95008 NOLU, 95010 NOLU, 95011 NOLU, 95012 NOLU, 95013 NOLU, 95014 NOLU, 95015 NOLU, 95016 NOLU, 95017 NOLU, 95018 NOLU, 95019 NOLU, 95020 NOLU, 95021 NOLU, 95022 NOLU, 95024 NOLU, 95027 NOLU, 95031 NOLU, 95032 NOLU, 95033 NOLU, 95034 NOLU, 95035 NOLU, 95036 NOLU, 95037 NOLU, 95038 NOLU, 95039 NOLU, 95045 NOLU, 95047 NOLU, 95049 NOLU, 95064 NOLU, DEMOKRASİ, KAPTAN, MEHTER, 1., 96018 NOLU, 96031 NOLU, 96050 NOLU, 90138 NOLU, 101045 NOLU, 101053 NOLU, 74017 NOLU, 98001 NOLU, 98002 NOLU, 98003 NOLU, 98004 NOLU, 98005 NOLU, 98006 NOLU, 98007 NOLU, 98010 NOLU, 98011 NOLU, 98020 NOLU, 98022 NOLU, 98023 NOLU, 98024 NOLU, 98030 NOLU, 98035 NOLU, 98036 NOLU, 98040 NOLU, 98041 NOLU, 98042 NOLU, 98043 NOLU, 98069 NOLU, 98071 NOLU, HASİP DURU, 1. SANAYİ, 47009 NOLU, 47025 NOLU, 47026 NOLU, 47027 NOLU, 47029 NOLU, 47030 NOLU, 47033 NOLU, 47034 NOLU, 47035 NOLU, 47036 NOLU, 47037 NOLU, 47038 NOLU, 47039 NOLU, HASİP DÜRRİ, KAVASOĞLU, MEHDİ EFENDİ, 94002 NOLU, 94008 NOLU, 94009 NOLU, 94010 NOLU, 94013 NOLU, 94014 NOLU, 94016 NOLU, 94017 NOLU, 94037 NOLU, 94039 NOLU, 94043 NOLU, 94046 NOLU, ASLANBEY, 1.SANAYİ, 48019 NOLU, MIHÇI ZEKERİYA, 38 NOLU, 17017 NOLU
Bakım Çalışması
23.11.2026 09:00 - 16:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak HÜSEYİN AŞKIN, 15014 NOLU, FISTIK, HOŞGÖR ÇIKMAZ, KEMAL BAĞCI, ŞAKİR ETEBEKLİ, LALE, YAKUP DALEREN, ÖNCÜOĞLU, HERCAİ, 17024 NOLU, MUSTAFA EĞERCİ
Bakım Çalışması
23.11.2026 09:30 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 120001 NOLU, 120200 NOLU, 120303 NOLU, 120327 NOLU, 120338 NOLU, 120339 NOLU, 120343 NOLU, 120344 NOLU
Bakım Çalışması
23.11.2026 13:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 126099 NOLU, 126108 NOLU, 126124 NOLU, 126125 NOLU, 126126 NOLU, 126129 NOLU, 126151 NOLU, 126156 NOLU, 126157 NOLU, 126158 NOLU, 126159 NOLU, 126173 NOLU, 126213 NOLU, BURÇ YOLU, GAZİANTEP YOLU, OKUL, RAVANDA, SARDUNYA, CENNET, CUMHURİYET
ŞEHİTKAMİL ELEKTRİK KESİNTİSİ
GAZİANTEP, ŞEHİTKAMİL, İlçesi'nde planlanan 21 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.
Bakım Çalışması
20.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BADEMCİ, ÇELİK, HAYTAOĞLU, KASAP SAİT, KORUTÜRK, ÖĞRETMEN, ŞOFÖR ALİ, TEKEL, CEYDELİ, ÇETİN, FEDAİ KALMAZ, FEDAİ MUSTAFA, 31032 NOLU, 31088, DERVİŞ HACI, KARŞIYAKA, Ş.HALİL İBRAHİM YILMAZ, 41003 NOLU, 41005, 41006 NOLU, 41007 NOLU, 41008 NOLU, 41009 NOLU, 41010 NOLU ÇIKMAZ, 41021 NOLU, 41026 NOLU, 41027 NOLU, 41028 NOLU, 41031 NOLU, 41034, 41037 NOLU, 41038 NOLU, 41042 NOLU, 41045 NOLU, 41047 NOLU, 41052 NOLU, 41060 NOLU, 41061, 41062, 41063, 41064, 41065 NOLU, 41066 NOLU, 41067, 41068, 41069, 41070, 41071, 41072, 41073, 41074, 41075, 41076, 41077, 41095, 41096 ÇIKMAZ, 41097 ÇIKMAZ, 41098, 41101 ÇIKMAZ, 41180, 9 EYLÜL, ALTINTAŞ, AŞIK GEÇİDİ, AYDIN, ÇEVİKER, DENİZ, DUMLUPINAR, ESENTEPE, GİRNE, HATİP, İSKELE, KAMBER ÇIKMAZI, KAPLAN, KAYNAK GEÇİDİ, LİMAN, NAMIK KEMAL, NİŞANCI, OKÇU, ONBAŞI, ÖCAL ÇIKMAZI, ÖKKEŞ POSTACI, POSTACI, SANDALCI, Ş.ŞERİF TİLKİOĞLU, ŞEHİT BAKİ ÇULCU, ŞEHİT SERDAR ASLAN, ŞEHİT YUNUS EMRE ÇELİK, ŞENTÜRK, ŞOFÖR ALİ ÇIKMAZI, ULUDAĞ, 49022, 49070 NOLU
Bakım Çalışması
20.11.2026 09:00 - 13:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 148153, 148154 NOLU, 148155 NOLU, KUVEYT BULVARI, 56040
Bakım Çalışması
20.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 56062, Ş. FETHİ SEKİN
Bakım Çalışması
20.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 66001 NOLU, 66004 NOLU, 66005 NOLU, 66006 NOLU, 66007 NOLU, 66008 NOLU, 66042 NOLU, 66050 NOLU, 66053 NOLU, 66057 NOLU, 66058, 66066, 66068 NOLU, 66076, 66077, 66078, 66079, SAM
Bakım Çalışması
20.11.2026 09:00 - 12:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 154041, 154073, 154084
Bakım Çalışması
20.11.2026 13:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 151185 NOLU, 151201, 151180, 151189
Bakım Çalışması
21.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 38005, 38006, 38008 NOLU, 38024 NOLU, 38053, 38093, 38096, M.SAİP KONUKOĞLU, ŞEHİT MEHMET DOĞRUER
Bakım Çalışması
21.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 66001 NOLU, 66011 NOLU, 66070, 66072, 66082
Bakım Çalışması
21.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 110017 NOLU, 110019 NOLU, 41119, 41129, 41144, 41146, 41150, 41151 ÇIKMAZ, 41152, 41155, 41156, 41157, 41158, 41159, 41160, 41166, 41167, 41168, 41173, 41177, FEDAİ MEHMET
Bakım Çalışması
23.11.2026 09:30 - 11:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BADEMCİ, KASAP AHMET, GİRNE, KORUTÜRK, 20001 NOLU ÇIKMAZ, AHMET SAHABİ
Bakım Çalışması
23.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BADEMCİ, ÇELİK, HAYTAOĞLU, KASAP SAİT, KORUTÜRK, ÖĞRETMEN, ŞOFÖR ALİ, TEKEL, CEYDELİ, ÇETİN, FEDAİ KALMAZ, FEDAİ MUSTAFA, 31032 NOLU, 31088, DERVİŞ HACI, KARŞIYAKA, Ş.HALİL İBRAHİM YILMAZ, 41003 NOLU, 41005, 41006 NOLU, 41007 NOLU, 41008 NOLU, 41009 NOLU, 41010 NOLU ÇIKMAZ, 41021 NOLU, 41026 NOLU, 41027 NOLU, 41028 NOLU, 41031 NOLU, 41034, 41037 NOLU, 41038 NOLU, 41042 NOLU, 41045 NOLU, 41047 NOLU, 41052 NOLU, 41060 NOLU, 41061, 41062, 41063, 41064, 41065 NOLU, 41066 NOLU, 41067, 41068, 41069, 41070, 41071, 41072, 41073, 41074, 41075, 41076, 41077, 41095, 41096 ÇIKMAZ, 41097 ÇIKMAZ, 41098, 41101 ÇIKMAZ, 41180, 9 EYLÜL, ALTINTAŞ, AŞIK GEÇİDİ, AYDIN, ÇEVİKER, DENİZ, DUMLUPINAR, ESENTEPE, GİRNE, HATİP, İSKELE, KAMBER ÇIKMAZI, KAPLAN, KAYNAK GEÇİDİ, LİMAN, NAMIK KEMAL, NİŞANCI, OKÇU, ONBAŞI, ÖCAL ÇIKMAZI, ÖKKEŞ POSTACI, POSTACI, SANDALCI, Ş.ŞERİF TİLKİOĞLU, ŞEHİT BAKİ ÇULCU, ŞEHİT SERDAR ASLAN, ŞEHİT YUNUS EMRE ÇELİK, ŞENTÜRK, ŞOFÖR ALİ ÇIKMAZI, ULUDAĞ, 49022, 49070 NOLU
Bakım Çalışması
22.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 52025 NOLU, 52041 NOLU, 52044 NOLU, 52045 NOLU, 52046 NOLU, SEZEN AKSU, Ş.ERTUĞRUL POLAT, 58029 NOLU
Bakım Çalışması
22.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 98001, AKÇAGÖZE KÜME EVLER, 87001 NOLU, 87001 NOLU ÇIKMAZ, 87002 NOLU, 87002 NOLU ÇIKMAZ, 87003, 87004 NOLU, 87005 NOLU, 87006 NOLU, 87007 NOLU, 87008 NOLU, 87009 NOLU, 87010, 87011 NOLU, 87012, 87013 NOLU, 87014 NOLU, 87015 NOLU, 87017 NOLU, 87018 NOLU, 87019 NOLU, 87020, 87021 NOLU, 87022, 87023 NOLU, 87024 NOLU, 87025 NOLU, 87026 NOLU, 87027 NOLU, 87028 NOLU, 87051, 87052, 87053, 87054, 87056, 87058, 87059, 87061, 87062, 87063, 87064, 87065, 87066, 87067, 87068, 87070, 87071, 87073, 87074, 87075, 87076, 87077, 87078, 87079, 87080, 87081, 87083, 87084, 87085, 87087, 87090, 87093, 87110 NOLU, 87126, 87129, 87132, 87134, 87135 NOLU, 87136 NOLU, 87140, 87143, 87144, 87147, 87149, 87152, 87153, 87154, 87155, 87156, 87157, 87169, 87171, 87172, 87173, 87174, 87175, 87176, 87177, 87178, 87179, 87180, 87181, 87182, 87183, 87184, 87185, 87186, 87187, 87188, 87189, 87190, 87192, 87193, 87195, 87196, 87199, 87200, 87201, 87202, 87203, 87208, 87209, 87212, 87214 NOLU, 87215, 87216, 87217, 87219, 87220, 87221, 87224, 87225, 87227, 87230, 87231, 87232, 87233, 93123, ATATÜRK, BARIŞ, CUMHURİYET, ÇAMLIK, ÇIKSORUT, İSTİKLAL, KAHRAMANMARAŞ, KARLIK, KUMEEVLER, KÜME EVLER MEVKİİ, NESİMİ, PINARBAŞI, SANAYİ, ŞEHİT ARİF, ŞEHİT BÜLENT ÖZBAY, ŞEHİT İSMAİL, ŞEHİT ZİHNİ, 13, 100001 NOLU, AKTOPRAK, HACIKAMBER KÜME EVLER, O.S.B. 6. BÖLGE 83616 NOLU, 08002 NOLU, KUME EVLER, 110009 NOLU, 110010 NOLU, 110015 NOLU, 110019 NOLU, 88001 NOLU, 88002 NOLU, 88003 NOLU, 88004 NOLU, 88005 NOLU, 88006 NOLU, 88007 NOLU, 88008 NOLU, 88009, 88010, 88011, 88012, 88013, 88015, 88017, 88020, ERİKLİ KÜMEEVLER, 89024 NOLU, GÖKSÜNCÜK KÜME EVLER, ŞEHİT MEHMET CÜCÜK, 115001 NOLU, 115002 NOLU, 115003 NOLU, 115004 NOLU, 115005 NOLU, 115006 NOLU, 115007 NOLU, 115008 NOLU, 115009 NOLU, 115011 NOLU, 115012 NOLU, 115013, İNCESU, KÜME EVLER SK, 91006 NOLU, 118110, ERİKLİ, 42045 NOLU, 124002 NOLU, 93003, 93017, 93052 NOLU, 93100 NOLU, 66021 NOLU, 132015, TAŞLICA KÜME EVLER, 135005 NOLU, 139004 NOLU, 140045, 140067, K.MARAŞ
Bakım Çalışması
23.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 87056, 05001 NOLU, 05002, 05002 NOLU, 05003 NOLU, 05004, 05005 NOLU, 05006 NOLU, 05007 NOLU, 05008 NOLU, 05009 NOLU, 05010 NOLU, 05011 NOLU, 05012 NOLU, 05013 NOLU, 05014 NOLU, 05015 NOLU, 05017 NOLU, 05018 NOLU, 05020, 05021, 05022 NOLU, 05023, 05024 NOLU, 05025, 05026 NOLU, 05028 NOLU, 05029, 05030, 05031, 05034, 05035, 05040, ATABEK KUME EVLER, YAVUZELİ YOLU, 11001, 11001 NOLU, 11002 NOLU, 11003 NOLU, 11004 NOLU, 11005 NOLU, 11006 NOLU, 11007 NOLU, 11008 NOLU, 11009 NOLU, 11010 NOLU, 11011 NOLU, 11013, 11017, 106002 NOLU, 110015 NOLU, 110022 NOLU, ŞEHİT MEHMET CÜCÜK, KÜMEEVLER MEVKİİ, 118023, 118101, 45001 NOLU, 45002 NOLU, 45003 NOLU, 45004, 45005 NOLU, 45006 NOLU, 45007 NOLU, 45008 NOLU, 45009 NOLU, 45010 NOLU, 45011 NOLU, 45012 NOLU, 45013 NOLU, 45014 NOLU, 45015 NOLU, 45016 NOLU, 45017 NOLU, 45018 NOLU, KARAHÖYÜK, GÖLLÜ, 47002 NOLU, 47003 NOLU, 47013 NOLU, KUME EVLER MEVKII, 60009 NOLU, 132001 NOLU, 132002 NOLU, 132003 NOLU, 132004 NOLU, 132005 NOLU, 132006 NOLU, 132007 NOLU, 132008 NOLU, 132009 NOLU, 132010, 132010 NOLU, 132011, 132012 NOLU, 132013, 132015, 132015 NOLU, KÜME EVLER MEVKİ, SUBOĞAZ, SUBOĞAZ KÜME EVLER, SUBOĞAZ KÜME EVLER., 135002 NOLU
Bakım Çalışması
22.11.2026 09:00 - 14:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 82099 NOLU, 151115 NOLU, 151124 NOLU, 03002, 03036, 08026 NOLU, 08063, 08118, ARABAN YOLU, 06064 NOLU, 110022 NOLU, 152055, 38004 NOLU, ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR, 40064 NOLU, 118103, ONBAŞI, 55003 NOLU, 60704, 60712, 60717, 60721, 60722, 60723, 60724, 60725, 60728, 60729, 60731, 60733, 60734, 60735, 60736, 60737, 60739, 60740, 60755, 60796, 60805, DURDU YETKİN ŞEKERCİ
Bakım Çalışması
23.11.2026 09:00 - 10:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 27042 NOLU, 27064 NOLU, 27040, 27050 NOLU, 27051 NOLU, 27010 NOLU
Bakım Çalışması
23.11.2026 10:45 - 12:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 27024 NOLU, 27053 NOLU, ŞEHİT METİN GÜR
Bakım Çalışması
23.11.2026 16:00 - 17:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 27010, 27086, 27090, 27091
Bakım Çalışması
23.11.2026 12:30 - 13:45
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 27016, 27017 NOLU, 27040, 27040 NOLU, 27102
Bakım Çalışması
23.11.2026 14:15 - 15:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 27019, 27019 NOLU, 27027 NOLU, 27029 NOLU, 27058 NOLU, 27061 NOLU, 27063 NOLU, 27098, ŞEHİT METİN GÜR, ŞEHİT SERDAL ŞAKIR
Bakım Çalışması
23.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 87132, 128002 NOLU, 128040 NOLU, 66001 NOLU, 66002 NOLU, 66003 NOLU, 66004 NOLU, 66005 NOLU, 66006 NOLU, 66007 NOLU, 66008 NOLU, 66009 NOLU, 66010 NOLU, 66011 NOLU, 66012 NOLU, 66013 NOLU, 66014 NOLU, 66015 NOLU, 66016 NOLU, 66017 NOLU, 66018 NOLU, 66019 NOLU, 66020 NOLU, 66021 NOLU, 66022 NOLU, 66023 NOLU, 66024 NOLU, 66025 NOLU, 66026 NOLU, 66027 NOLU, 66028, 66029 NOLU, 66031, 66042 NOLU, 66043 NOLU, 66044 NOLU, 66048 NOLU, 66049 NOLU, 66050 NOLU, 66051 NOLU ÇIKMAZ, 66052 NOLU, 66053 NOLU, 66054 NOLU, 66055 NOLU, 66056 NOLU, 66057 NOLU, 66058, 66059 NOLU, 66060 NOLU, 66061 NOU, 66062 NOLU, 66063 NOLU, 66064 NOLU, 66065, 66066, 66066 NOLU, 66068 NOLU, 66070, 66071, 66072, 66074, 66075, 66076, 66077, 66078, 66079, 66080, 66081, 66082, 66083, 66085, 66086, 66086 NOLU, 66087 NOLU, 66089, KÜME EVLER MEVKİİ, SAM
YAVUZELİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
GAZİANTEP, YAVUZELİ, İlçesi'nde planlanan 6 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.
Bakım Çalışması
20.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 131 NOLU, 133 NOLU, 142 NOLU, 162 NOLU, 18 NOLU, GAZİANTEP, MUSTAFA KEMAL, YENİ GAZİANTEP ARABAN, 38 NOLU
Bakım Çalışması
20.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 15 NOLU, 2 NOLU, 3 NOLU, 4 NOLU, 5 NOLU, 6 NOLU, ARABAN, DEĞİRMEN, GAZİANTEP, KAYACIK, KURTULUŞ, LOJMANLAR, MALİYECİLER, P.T.T, ŞAKİRKABAKOĞLU, ŞEHİT İBRAHİM KOÇ, TAŞ, TEPE, TURGUT ÖZAL, YENİ GAZİANTEP ARABAN, YÜKSEK
Bakım Çalışması
21.11.2026 00:30 - 05:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak AŞAĞIKAYABAŞI, BAĞTEPE, BAKIRCA, TANDIRCIK, BALLIK, BEĞENDİK, FISTIKLIGAFFAR, BÜYÜKKARAKUYU, 163 NOLU, 165 NOLU, 166 NOLU, ÇİLTOPRAK, DEĞİRMİTAŞ, CAFER KAYA, DEĞİRMEN, GÖÇMEZ, GÜLPINAR, HACIMALLI, HAVUZ, KÜÇÜK HAVUZ, KARAHAN, KARAHÜSEYİNLİ, KASABA, YENİ KASABA, KUZUYATAĞI, SARAYMAĞARA, SARIBUĞDAY, SARILAR, ARABAN, YÖRELİ, ŞENLİKÇE, DEREKÖY, YARIMCA, YÖRELİ KÖYÜ, AŞAĞIYENİKÖY, YUKARIKAYABAŞI, YUKARIYENİKÖY
Bakım Çalışması
21.11.2026 01:00 - 06:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak AŞAĞIKEKLİKTEPE, BALLIK, BÜYÜKKARAKUYU, 165 NOLU, BAHADIR, ŞAHİNLER, ŞEHİT HANİFİ YILDIRIM, CAMİİ, ÇAVUŞBABA, EBEM, GİRNE, KULA, MERZİMEN, MUSTAFA TAŞAR, PARK, SAĞLIK OCAĞI, STADYUM, ŞEHİT İBRAHİM SOLAK, YILMAZ, ÇİMENLİ, 1 NOLU, 131 NOLU, 133 NOLU, 142 NOLU, 146 NOLU, 15 NOLU, 16 NOLU, 162 NOLU, 168 NOLU, 170 NOLU, 18 NOLU, 2 NOLU, 23 NOLU, 25 NOLU, 25 NOLU SOK, 3 NOLU, 33 NOLU, 34 NOLU, 35 NOLU, 4 NOLU, 5 NOLU, 6 NOLU, 8 NOLU, AGBABA, ALTUN, ARABAN, BAŞPINAR, CAFER KAYA, ÇİFTÇİ, DEĞİRMEN, GAZİANTEP, GÜNDEŞ, KARAYILAN, KAYACIK, KURTULUŞ, LOJMANLAR, MALİYECİLER, MUSTAFA KEMAL, ÖZDEMİR, P.T.T, ŞAHİNBEY, ŞAKİRKABAKOĞLU, ŞEHİT ALİ ÇİFTÇİ, ŞEHİT İBRAHİM KOÇ, TAŞ, TEPE, TURGUT ÖZAL, YENİ GAZİANTEP ARABAN, YÜKSEK, HACIMALLI, 196 NOLU, 36 NOLU, 38 NOLU, BALAK, GÜNGÖR, İNÖNÜ, KAPLAN, KIBRIS, ÖZDAL, PİRKETÇİLER, ŞEHİT ADEM ÖZDEMİR, DERİNCE, KARABEY, ÖRENLİ, SARAYMAĞARA, HALİLBAŞ, 155 NOLU, 156 NOLU, 3., 41 NOLU, 48 NOLU, 56 NOLU, GÜZEL, H.SAİT KORKMAZ, HACILAR, ŞAHİN, YILDIZ, YÖRELİ, SÜLEYMANOBASI, YÖRELİ KÖYÜ, YUKARIKEKLİKTEPE
Bakım Çalışması
21.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak AŞAĞIKEKLİKTEPE, HACIMALLI, DERİNCE, KARABEY, SARAYMAĞARA, YUKARIKEKLİKTEPE
Bakım Çalışması
21.11.2026 14:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak AŞAĞIKAYABAŞI
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