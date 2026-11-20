İzmir elektrik kesintisi 21-22-23 Kasım programı Gediz Elektrik tarafından duyuruldu. Buca, Bayraklı, Ödemiş, Bornova, Menderes, Urla, Menemen, Foça, Konak, Torbalı, Balçova, Bergama, Kiraz, Tire, Aliağa, Güzelbahçe, Narlıdere, Bayındır, Beydağ, Dikili, Seferihisar, Çiğli, Karaburun, Karşıyaka, Kemalpaşa, Gaziemir, Karabağlar ve Çeşme ilçelerinde yaşanacak kesintilerin saatleri de paylaşıldı. İşte, GDZ Elektrik kesintisi listesi...

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İzmir elektrik kesintisi 21-22-23 Kasım listesi vatandaşların gündeminde yerini aldı. GDZ Elektrik kesinti sorgulama ekranlarında ise Buca, Bayraklı, Ödemiş, Bornova, Menderes, Urla, Menemen, Foça, Konak, Torbalı, Balçova, Bergama, Kiraz, Tire, Aliağa, Güzelbahçe, Narlıdere, Bayındır, Beydağ, Dikili, Seferihisar, Çiğli, Karaburun, Karşıyaka, Kemalpaşa, Gaziemir, Karabağlar ve Çeşme ilçelerinde planlı kesintiler meydana geleceği aktarıldı. Gediz Elektrik kesintisi 21-22-23 Kasım programına göre kesinti saatleri ve bölgeleri de paylaşıldı.

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 21-22-23 KASIM

İzmir elektrik kesintisi 21-22-23 Kasım GDZ Elektrik (Buca, Bayraklı, Ödemiş, Bornova, Menderes, Urla, Menemen, Foça, Konak, Torbalı)

ALİAĞA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlandı

22.11.2026

10:00 - 16:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

ALİAĞA / İZMİR Çalışma ID : 3869510

Şakran Hasbi Efendi (3272. Sk., 3282. Sk., 3307. Sk., 3309. Sk., 3311. Sk., 3311/1. Sk., 3313. Sk., 3317. Sk., Bayar Cd., İsmet İnönü Cd., Kazım Karabekir Paşa Cd., Şair Namık Kemal Cd., Vali Kazım Dirik Cd.), Şakran Sayfiye (3135. Sk., 3141. Sk., İsmet İnönü Cd., Mareşal Fevzi Çakmak Cd., Şair Namık Kemal Cd.)

Planlandı

21.11.2026

10:00 - 14:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

ALİAĞA / İZMİR Çalışma ID : 3870296

Siteler

Planlandı

21.11.2026

16:00 - 20:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

ALİAĞA / İZMİR Çalışma ID : 3872041

Şakran Sayfiye (3150. Sk., 3152. Sk., 3154. Sk., 3156. Sk., 3157. Sk., 3159. Sk., 3160. Sk., 3161. Sk., 3161/1. Sk., 3161/2. Sk., 3162. Sk., 3163. Sk., 3165. Sk., 3166. Sk., 3167. Sk., Mareşal Fevzi Çakmak Cd., Yenişakran Atatürk Cd.)

Planlandı

21.11.2026

16:00 - 20:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

ALİAĞA / İZMİR Çalışma ID : 3872052

Şakran Hasbi Efendi (2. Çevre Yolu Cd., 3285. Sk., 3287. Sk., Gazi Cd., Şair Namık Kemal Cd.), Şakran Sayfiye (2. ÇEVRE YOLU, 2. Çevre Yolu Cd., 3150. Sk., 3155. Sk., 3156. Sk., 3157. Sk., 3169. Sk., 3172. Sk., 3174. Sk., 3176. Sk., 3176/1. Sk., 3176/3. Sk., İzmir Çanakkale Yolu, Şair Namık Kemal Cd., Vali Kazım Dirik Cd.)

İzmir elektrik kesintisi 21-22-23 Kasım GDZ Elektrik (Buca, Bayraklı, Ödemiş, Bornova, Menderes, Urla, Menemen, Foça, Konak, Torbalı)



BAYINDIR ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlandı

20.11.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

BAYINDIR / İZMİR Çalışma ID : 3869714

Cumhuriyet, Yeşilova (Canlı İstasyon Cd., Göl Çıkmazı Sk., Gönül Sk., Konak Sk., Mıstak Sk., Nizam Sk., Orta Sk., Paşa Çıkmazı Sk., Yakapınar Çayırı Küme Evleri, Yeşilova Cami Sk., Yeşilova Hacı Hüseyin Sk., Yeşilova Park Sk.)

Planlandı

21.11.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

BAYINDIR / İZMİR Çalışma ID : 3869719

Yeşilova (Göl Çıkmazı Sk., Nizam Sk., Orta Sk., Yeşilova Park Sk.)

Planlandı

23.11.2026

09:00 - 16:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

BAYINDIR / İZMİR Çalışma ID : 3871124

Arıkbaşı (4 Eylül Sk., Akçam Sk., Arıkbaşı Cami Sk., Arıkbaşı Cd., Arıkbaşı Cumhuriyet Sk., Arıkbaşı Hürriyet Sk., Bahar Sk., Canlı İstasyon Cd., Göçmen Sk., Hürriyet1 Sk., İmamevi Sk., İstasyon Yolu Sk., Okul Sk., Şehitlik Küme Evleri, Sevgi Yolu Sk., Yeşilçam Sk.), Çiftçigediği, Mektep

İzmir elektrik kesintisi 21-22-23 Kasım GDZ Elektrik (Buca, Bayraklı, Ödemiş, Bornova, Menderes, Urla, Menemen, Foça, Konak, Torbalı)



BERGAMA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlandı

20.11.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

BERGAMA / İZMİR Çalışma ID : 3866253

Aşağıcuma (Aşağıcuma Köyü İç Yolu)

Planlandı

21.11.2026

09:30 - 17:30

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

BERGAMA / İZMİR Çalışma ID : 3866260

Çamavlu (Çamavlu Küme Evleri)

Planlandı

20.11.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

BERGAMA / İZMİR Çalışma ID : 3866995

Tavukçukuru (Tavukçukuru Merkez Küme Evleri)

Planlandı

21.11.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

BERGAMA / İZMİR Çalışma ID : 3871164

Ahmetbeyler, Avunduruk (Avunduruk Köyü İç Yolu), Çitköy (Ahmetbeyler Köyü İç Yolu), Gökçeyurt (Gökçeyurt Köyü İç Yolu), Hamzalısüleymaniye (HAMZALISÜLEYMANİYE SK., Hamzalısüleymaniye Köyü İç Yolu), Kaleardı (Kaleardı Köyü İç Yolu, Kaleardı Yolu), Mahmudiye (Mahmudiye Köyü İç Yolu), Üçtepe (Üçtepe Köyü İç Yolu, Üçtepe Küme Evleri), Yukarıkırıklar (Yukarıkırıklar Köyü İç Yolu)

Planlandı

23.11.2026

09:30 - 17:30

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

BERGAMA / İZMİR Çalışma ID : 3872189

Çamavlu (Çamavlu Küme Evleri)

İzmir elektrik kesintisi 21-22-23 Kasım GDZ Elektrik (Buca, Bayraklı, Ödemiş, Bornova, Menderes, Urla, Menemen, Foça, Konak, Torbalı)



BORNOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlandı

20.11.2026

10:00 - 16:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3870252

Barbaros (5225. Sk., 5233. Sk., 5234. Sk., 5301/1. Sk., 5327/1. Sk.)

Planlandı

20.11.2026

10:00 - 16:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3870256

Barbaros (5225. Sk., 5231. Sk., 5232. Sk., Burak Reis Cd.)

Planlandı

20.11.2026

09:00 - 15:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3870259

Mevlana (1712. Sk., 1712/3. Sk., 1712/4. Sk., 1732. Sk.)

Planlandı

20.11.2026

09:00 - 15:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3870261

Mevlana (1707/1. Sk., 1709. Sk., 1711. Sk., 1712. Sk., 1715. Sk., 1734. Sk.)

Planlandı

20.11.2026

18:00 - 18:15

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3870264

Mevlana (1765. Sk., 1765/1. Sk., 1767. Sk., 1768. Sk., 1768/1. Sk., 1769. Sk., 1770. Sk., 1776. Sk., Ordinaryüs Profesör Doktor Muhiddin Erel Cd.), Yunus Emre (7402/3. Sk., 7501. Sk., 7502. Sk., 7503. Sk., 7504. Sk., 7505. Sk., 7506. Sk., 7507. Sk., 7508. Sk., 7509. Sk., 7510. Sk., 7511. Sk., 7512. Sk., 7513. Sk., 7513/1. Sk., 7513/2. Sk., 7513/3. Sk., 7514. Sk., 7516. Sk., 7517. Sk., 7518. Sk., 7519. Sk., 7520. Sk., 7521/1. Sk., 7521/2. Sk., 7522. Sk., 7550. Sk., 7551. Sk., 7552. Sk., 7553. Sk., 7554. Sk., 7555. Sk., 7556. Sk., 7557. Sk., Bornova Cd., Çocuk Parkı İçi Yolu, Kemalpaşa Cd.)

Planlandı

21.11.2026

09:00 - 15:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3870324

Mevlana (1700. Sk., 1701. Sk., 1701/2. Sk., 1707/3. Sk., 1707/4. Sk., 1707/5. Sk., Park İçi Yolu)

Planlandı

21.11.2026

10:00 - 16:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3870328

Barbaros (5329. Sk., 5329/1. Sk.)

Planlandı

20.11.2026

11:00 - 15:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3870355

Naldöken (1261/1. Sk., 1261/10. Sk., 1261/11. Sk., 1261/12. Sk., 1261/8. Sk., 1261/9. Sk., 1264. Sk., 1264/1. Sk., 1268. Sk., 1268/4. Sk., 1268/5. Sk., 1268/6. Sk.)

Planlandı

20.11.2026

11:00 - 15:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3870356

Naldöken (1261/1. Sk., 1261/13. Sk., 1261/14. Sk., 1261/15. Sk., 1261/16. Sk.)

Planlandı

21.11.2026

00:00 - 00:30

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3871034

Meriç (4310. Sk., 5701. Sk., 5702. Sk., 5703. Sk., 5703/1. Sk., 5705. Sk., 5706. Sk., 5707. Sk., 5708. Sk., 5710. Sk., 5711. Sk., 5711/1. Sk., 5711/11. Sk., 5711/13. Sk., 5711/15. Sk., 5711/17. Sk., 5711/19. Sk., 5711/2. Sk., 5711/21. Sk., 5711/23. Sk., 5711/25. Sk., 5711/27. Sk., 5711/29. Sk., 5711/3. Sk., 5711/4. Sk., 5711/5. Sk., 5711/6. Sk., 5711/7. Sk., 5711/9. Sk., 5712. Sk., 5712/1. Sk., 5717. Sk., 5746. Sk.), Merkez (4369. Sk., 4432. Sk., 4434. Sk., 4503. Sk., 4505. Sk., 4505/1. Sk., 4507. Sk., 4507/1. Sk., 4509. Sk., 4510. Sk., 4511. Sk., 4513. Sk., 4515. Sk., 4517. Sk., 4519. Sk., 4519/1. Sk., 4519/2. Sk., 4519/3. Sk., 4521. Sk., 4521/1. Sk., 4523. Sk., 4525. Sk., 4525/1. Sk., 4527. Sk., 4529. Sk., 4535. Sk., 4537. Sk., 4545. Sk., 4551. Sk., 4552. Sk., 4554. Sk., 4556. Sk., 4558. Sk., 4560. Sk., 4564. Sk., 4564/1. Sk., 4566. Sk., 4566/1. Sk., 4568. Sk., 4572. Sk., 4574. Sk., 4576. Sk., 4576/1. Sk., 4579. Sk., 4580. Sk., 4580/1. Sk., 4580/3. Sk., 4582. Sk., 4584. Sk., 4586. Sk., 4588. Sk., 4588/1. Sk., Fevzi Paşa Cd., Kıvanç Cd., Yener Cd.), Serintepe (4277. Sk., 4279. Sk., 4281. Sk., 4287. Sk., 4304. Sk., 4310. Sk., 4312. Sk., 4314. Sk., 4316. Sk., 4316/1. Sk., 4316/2. Sk., 4318. Sk., 4319. Sk., 4319/1. Sk., 4320. Sk., 4321. Sk., 4322. Sk., 4322/1. Sk., 4323. Sk., 4324. Sk., 4324/1. Sk., 4325. Sk., 4326. Sk., 4327. Sk., 4328. Sk., 4329. Sk., 4330. Sk., 4331. Sk., 4332. Sk., 4333. Sk., 4333/1. Sk., 4334. Sk., 4336. Sk., 4338. Sk., 4338/1. Sk., 4342. Sk., 4346. Sk., 4348. Sk., 4348/1. Sk., 4354. Sk., 4354/1. Sk., 4371/2. Sk., 4373. Sk., 4375. Sk., 4376. Sk., 4377. Sk., 4398. Sk., 4400. Sk., Kandere Parkı, Kemalpaşa Cd., Kıvanç Cd.), Zafer (4291. Sk., 4322. Sk., 4335. Sk., 4336. Sk., 4336/1. Sk., 4340. Sk., 4340/1. Sk., 4376. Sk., 4380. Sk., 4382. Sk., 4384. Sk., 4386. Sk., 4386/1. Sk., 4386/2. Sk., 4388. Sk., 4388/1. Sk., 4388/2. Sk., 4388/3. Sk., 4400. Sk., 4401. Sk., Kıvanç Cd.)

Planlandı

21.11.2026

00:00 - 00:30

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3871040

Birlik (4175. Sk., 4179. Sk., 4181. Sk., 4185. Sk., 4187. Sk., 4189. Sk., 4191. Sk., 4195. Sk., 4197. Sk., 4199. Sk., 4201. Sk., 4203. Sk., 4211. Sk., 4211/1. Sk., 4217. Sk., 4220. Sk., 4224. Sk., 4224/1. Sk., 4231. Sk., 4232. Sk., 4233. Sk., 4233/1. Sk., 4234. Sk., 4236. Sk., 4238. Sk., 4239. Sk., 4241. Sk., 4242. Sk., 4243. Sk., 4248. Sk., 4250. Sk., 4252. Sk., 4254. Sk., 4256. Sk., 4258. Sk., 4260. Sk., 4261. Sk., 4261/1. Sk., 4262. Sk., 4263. Sk., 4263/1. Sk., 4264. Sk., 4266. Sk., 4268. Sk., 4268/1. Sk., 4268/2. Sk., 4271. Sk., Abdi İpekçi Cd., Fazıl Paşa Cd., Kemalpaşa Cd.), Çamkule (Dicle Cd.), Gazi Osman Paşa (5459. Sk., 5460. Sk., 5461. Sk., 5462. Sk., 5463. Sk., 5464. Sk., 5464/1. Sk., 5465. Sk., 5469. Sk., 5469/1. Sk., 5470. Sk., 5472. Sk., 5473. Sk., 5474. Sk., 5475. Sk., 5476. Sk., 5542. Sk., 5542/1. Sk., 5543. Sk., Kamil Tunca Cd.), Işıklar (Eski Kemalpaşa Cd.), Karacaoğlan, Koşukavak (4179. Sk., 4179/1. Sk., 4181. Sk., 4193. Sk., 4193/1. Sk., 4195. Sk., 4195/1. Sk., 4205. Sk., 4210. Sk., 4210/1. Sk., 4210/2. Sk., 4212. Sk., 4214. Sk., 4214/1. Sk., 4216. Sk., 4216/1. Sk., 4218. Sk., 4218/1. Sk., 4226. Sk., 4242. Sk., 4246. Sk., 4250. Sk., 4252. Sk., 4252/1. Sk., 4268. Sk., Abdi İpekçi Cd., Kamil Tunca Cd.), Meriç (5603. Sk., 5604. Sk., 5605. Sk., 5607. Sk., 5609. Sk., 5612. Sk., 5618. Sk., 5619/1. Sk., 5641. Sk., 5642. Sk., 5644. Sk., 5645. Sk., 5646. Sk., 5647. Sk., 5648. Sk., 5662. Sk., 5663. Sk., 5664. Sk., 5665. Sk., 5667. Sk., 5701. Sk., 5710. Sk., 5711. Sk., 5713. Sk., 5714. Sk., 5715. Sk., 5716. Sk., 5717. Sk., 5719. Sk., 5720. Sk., 5727. Sk., 5728. Sk., 5729. Sk., 5729/1. Sk., 5730. Sk., 5731. Sk., 5732. Sk., 5733. Sk., 5734. Sk., 5734/1. Sk., 5735. Sk., 5737. Sk., 5738. Sk., 5739. Sk., 5745. Sk., 5746. Sk., Fazıl Paşa Cd., Kemalpaşa Cd., Kokluca Mezarlığı İçi Yolu, Park İçi Yolu), Merkez (4396/1. Sk., 4396/2. Sk., 4499. Sk., 4501. Sk., 4501/1. Sk., 4507/1. Sk., 4515. Sk., Çocuk Parkı İçi Yolu), Serintepe (4273. Sk., 4275. Sk., 4277. Sk., 4279. Sk., 4283. Sk., 4283/1. Sk., 4283/2. Sk., 4283/3. Sk., 4283/4. Sk., 4285. Sk., 4287. Sk., 4289. Sk., 4300. Sk., 4302. Sk., 4304. Sk., 4306. Sk., 4308. Sk., 4342. Sk., 4344. Sk., 4344/1. Sk., 4370. Sk., Kemalpaşa Cd., Kıvanç Cd.), Tuna (5527. Sk., 5528. Sk., 5535. Sk., 5537. Sk., 5538. Sk., 5545. Sk., 5547. Sk., 5548. Sk., 5549. Sk., Kamil Tunca Cd., Ziya Paşa Cd.), Zafer (4291. Sk., 4293. Sk., 4293/1. Sk., 4295. Sk., 4297. Sk., 4299. Sk., 4301. Sk., 4303. Sk., 4305. Sk., 4307. Sk., 4309. Sk., 4311. Sk., 4313. Sk., 4315. Sk., 4315/1. Sk., 4317. Sk., 4322. Sk., 4337. Sk., 4339. Sk., 4341. Sk., 4343. Sk., 4343/1. Sk., 4343/2. Sk., 4345. Sk., 4347. Sk., 4349. Sk., 4353. Sk., 4355. Sk., 4356. Sk., 4357. Sk., 4358. Sk., 4359. Sk., 4360. Sk., 4362. Sk., 4364. Sk., 4366. Sk., 4370. Sk., 4372. Sk., 4374. Sk., 4376. Sk., 4376/1. Sk., 4378. Sk., 4380. Sk., 4389. Sk., 4390. Sk., 4394. Sk., 4396. Sk., 4402. Sk., 4404. Sk., 4416. Sk., 4418. Sk., 4422. Sk., 4424. Sk., 4424/1. Sk., 4428. Sk., 4430. Sk., 4493. Sk., 4495. Sk., 4495/1. Sk., 4495/2. Sk., 4497. Sk., 4497/1. Sk., 4499. Sk., Kemalpaşa Cd., Kıvanç Cd., Yener Cd., Zafer Parkı İçi Yolu)

Planlandı

23.11.2026

09:30 - 15:30

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3871047

Kazımdirik (408. Sk., 408/1. Sk., 409. Sk., 410. Sk., Fatih Cd.)

İzmir elektrik kesintisi 21-22-23 Kasım GDZ Elektrik (Buca, Bayraklı, Ödemiş, Bornova, Menderes, Urla, Menemen, Foça, Konak, Torbalı)

ÇEŞME ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlandı

20.11.2026

10:00 - 11:30

Çalışma Nedeni:

Manevra

ÇEŞME / İZMİR Çalışma ID : 3870472

16 Eylül, Altınyunus, Boyalık, Çakabey (2234. Sk., 2236. Sk.), Cumhuriyet (4202, 4206. Sk., 4207. Sk., 4208. Sk., 4209. Sk., 4210. Sk., 4211. Sk., 4212. Sk., 4213. Sk., 4215. Sk., 4216. Sk., 4217. Sk., 4300. Sk., 4302. Sk., 4302/1. Sk., 4303. Sk., 4304. Sk., 4305. Sk., 4306. Sk., 4307. Sk., 4308. Sk., 4309. Sk., 4310. Sk., 4311. Sk., 4312. Sk., 4313. Sk., 4314. Sk., 4315. Sk., 4316. Sk., 4317. Sk., 4318. Sk., 4319. Sk., 4320. Sk., 4320/1. Sk., 4320/2. Sk., 4321. Sk., 4321/1. Sk., 4322. Sk., 4324. Sk., 4330. Sk., 4333. Sk., 4334. Sk., 4500. Sk., 4500/2. Sk., 4501. Sk., 4503. Sk., 4504. Sk., 4505. Sk., 4505/1. Sk., 4506. Sk., 4507. Sk., 4507/1. Sk., 4508/1. Sk., 4510. Sk., 4510/1. Sk., 4511. Sk., 4512. Sk., 4513. Sk., 4516. Sk., 4525. Sk., 4531. Sk., 4533. Sk., 4534. Sk., 4535. Sk., 4536. Sk., 4537. Sk.), Dalyan (4000. Sk., 4004. Sk., 4066. Sk., 4066/1. Sk., 4071. Sk., 4128. Sk., 4158. Sk., 4159. Sk., 4162. Sk., 4163. Sk., 4163/1. Sk., 4165. Sk., 4168. Sk., 4170. Sk., 4172. Sk., 4173. Sk., 4175. Sk.), Fahrettinpaşa (Emine Çizgenakat Sk.), Ilıca (5068. Sk., 5070. Sk., 5074. Sk., 5082. Sk., 5083. Sk., 5086. Sk., 5087. Sk., 5089. Sk., 5090. Sk., 5091. Sk., 5092. Sk., 5093. Sk., 5094. Sk., 5096. Sk., 5097. Sk., 5098. Sk., 5100. Sk., 5101/2. Sk., 5102. Sk., 5103. Sk., 5253. Sk.), İsmet İnönü (2123. Sk., 2127. Sk., 2136. Sk., 2143. Sk., 2150. Sk., 2156. Sk., 2167. Sk.), Sakarya (3118. Sk.)

İzmir elektrik kesintisi 21-22-23 Kasım GDZ Elektrik (Buca, Bayraklı, Ödemiş, Bornova, Menderes, Urla, Menemen, Foça, Konak, Torbalı)



DİKİLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlandı

20.11.2026

10:00 - 16:00

Çalışma Nedeni:

Üçüncü Şahıs Talebiyle Planlı Çalışma

DİKİLİ / İZMİR Çalışma ID : 3870392

Bahçeli (Çeltik Sk., İzmir Çanakkale Cd., Kaya Sk., Kuzey Sk., Mutlu Sk., Seher Sk., Toprak Sk.), Kabakum (Güzel Belde Sk.), Kıratlı, Salihler (800. Sk., 800/1. Sk., 801. Sk., 802. Sk., 803. Sk., 803/1, 804. Sk., 805. Sk., 806. Sk., 807. Sk., 808. Sk., 809. Sk., 810. Sk., 811. Sk., 812. Sk., 814. Sk., 815. Sk., 820. Sk., 821. Sk., 822. Sk., 900. Sk., 902. Sk., 903. Sk., 904. Sk., 906. Sk., 910. Sk., 916. Sk., 919/3. Sk., 921/7 Sk., 923. Sk., 925. Sk., 926. Sk., 927. Sk., 928. Sk., 929/1. Sk., 930. Sk., 931. Sk., 935. Sk., 936. Sk., Acar Sk., Ada Sk., Akar Sk., Akmeşe Sk., Aksu Sk., Alaca Sk., Anıl Sk., Ardıç Sk., Asil Sk., Asırlık Sk., Asmalı Sk., Aydan Sk., Aydın Sk., Aydınlar Sk., Aydoğdu Sk., Ayışığı Sk., Ayvalı Sk., Ayvalık 1. Sk., Ayvalık 2. Sk., Bahar Sk., Bahardalı Sk., Bahçeli Sk., Barış Sk., Başkentliler Sk., Begonvil Sk., Beyaz Kent Sk., Birlik Sk., Bora Sk., Bozkurt Sk., Bulut Sk., Çağdaş Sk., Çağla Sk., Çakır Sk., Canerkent 1. Sk., Canerkent 2. Sk., Canerkent 3. Sk., Canerkent 4. Sk., Canerkent 5. Sk., Canerkent 6. Sk., Canerkent 7. Sk., Canerkent 8. Sk., Canerkent Sk., Canyurt Sk., Çelik Sk., Ceren Sk., Çeşmeli Sk., Çiçek Sk., Çınar Sk., Deniz Kent 3. Sk., Deniz Sk., Dolunay Sk., Doru Tatil Sitesi, Duru Sk., Ecrin Sk., Ege 1. Sk., Ege 7. Sk., Elit Kent 2. Sk., Elitkent 1. Sk., Elitkent Sk., Elmas Sk., Emek Sk., Erdem Sk., Erdoğan Sk., Erguvan Sk., Esenkent Sitesi, Evren Sk., Ferah Sk., Fidan Sk., Fırat Sk., Florya Sk., Gamze 3. Sk., Gamze 4. Sk., Gamze Sk., Gazeteciler Sk., Girgin Sk., Göknar Sk., Gülkent 1. Sk., Gülkent 10. Sk., Gülkent 11. Sk., Gülkent 12. Sk., Gülkent 13. Sk., Gülkent 14. Sk., Gülkent 15. Sk., Gülkent 16. Sk., Gülkent 17. Sk., Gülkent 18. Sk., Gülkent 19 Mayıs Cd., Gülkent 19. Sk., Gülkent 2. Sk., Gülkent 20. Sk., Gülkent 21. Sk., Gülkent 22. Sk., Gülkent 23 Nisan Cd., Gülkent 23. Sk., Gülkent 24. Sk., Gülkent 25. Sk., Gülkent 26. Sk., Gülkent 27. Sk., Gülkent 28. Sk., Gülkent 29. Sk., Gülkent 3. Sk., Gülkent 30. Sk., Gülkent 31. Sk., Gülkent 32. Sk., Gülkent 33. Sk., Gülkent 34. Sk., Gülkent 35. Sk., Gülkent 36. Sk., Gülkent 37. Sk., Gülkent 38. Sk., Gülkent 4. Sk., Gülkent 40. Sk., Gülkent 41. Sk., Gülkent 42. Sk., Gülkent 43. Sk., Gülkent 44. Sk., Gülkent 45. Sk., Gülkent 46. Sk., Gülkent 47. Sk., Gülkent 5. Sk., Gülkent 6. Sk., Gülkent 7. Sk., Gülkent 9. Sk., Gülkent Atatürk Blv., Gülkent Barış Cd., Gülkent Ege Cd., Gülkent Gaziler Cd., Gülkent Gençlik Cd., Gülkent Gülbaba Cd., Gülkent İlk Hedef Cd., Gülkent Samanyolu Sk., Gülkent Sk., Gülkent Yalı Sk., Gülkent Yunus Emre Cd., Güllük Sk., Gümüş Sk., Güneş Sk., Güneş Tatil Sitesi, Gürsel Aksel Sk., Halk Eğitimciler 1. Sk., Halk Eğitimciler 2. Sk., Halk Eğitimciler 3. Sk., Halk Eğitimciler 4. Sk., Halk Eğitimciler 5. Sk., Halk Eğitimciler 6. Sk., Halk Eğitimciler 8. Sk., İmbat Sk., İncikent Sitesi, Irmak Sk., İskele 1. Sk., İskele 2. Sk., İskele Sk., Kahraman Sk., Kamelya Sk., Kanarya Sk., Kapan Sk., Karataş Sk., Kardelen Sitesi, Kardelen Sk., Kayın Sk., Kelebek Sk., Kırlangıç Sk., Kolej 1. Sk., Kolej 2. Sk., Kolej 3. Sk., Kolej 4. Sk., Kolej 5. Sk., Kolej Sk., Koray Sk., Koru Sk., Kuşoğlu Sk., Kuzey Sk., Makaron Sk., Maki Sk., Mavi Özlem Sk., Maviköy 1. Sk., Maviköy 10. Sk., Maviköy 11. Sk., Maviköy 14. Sk., Maviköy 15. Sk., Maviköy 16. Sk., Maviköy 17. Sk., Maviköy 18. Sk., Maviköy 19. Sk., Maviköy 2. Sk., Maviköy 21. Sk., Maviköy 23. Sk., Maviköy 3. Sk., Maviköy 4. Sk., Maviköy 5. Sk., Maviköy 6. Sk., Maviköy 7. Sk., Maviköy 8. Sk., Maviköy 9. Sk., Maviköy Sk., Meltem Sk., Meşe Sk., Mimoza Sk., Murat 1. Sk., Murat 2. Sk., Murat 3. Sk., Murat 4. Sk., Murat 5. Sk., Naviköy 1. Sk., NAZ 1 SK., Nazım Hikmet Sk., Neşeli Sk., Orkide Sk., Özdoğu Sk., Özgür Sk., Palmiye Sk., Petekkent 1. Sk., Petekkent 10. Sk., Petekkent 2. Sk., Petekkent 3. Sk., Petekkent 4. Sk., Petekkent 5. Sk., Petekkent 6. Sk., Petekkent 7. Sk., Petekkent 8. Sk., Petekkent 9. Sk., Pınar 1. Sk., Pınar 2. Sk., Pınar 3. Sk., Pınar 5. Sk., Pınar 6. Sk., Pınar 7. Sk., Pınar 8. Sk., Pınar Sk., Poyraz Sk., Rengin Sk., Sağlıkçılar Sk., Saka Sk., Salihler Altı Cd., Salihler Altınkent Sk., Salkım Sk., Sarıgül Sk., Şebnem 1. Sk., Şebnem 2. Sk., Şebnem 3. Sk., Seçkinler Sitesi, Seçkinler Sk., Sedef Sk., Sedir Sk., Selver Sk., Selvi Sk., Şen Sk., Şenkent 10. Sk., Şenkent 3. Sk., Şenkent 4. Sk., Şenkent 5. Sk., Şenkent 6. Sk., Şenkent 7. Sk., Şenkent 8. Sk., Şenkent 9. Sk., Sezer Sk., Sinetur Sk., Site İç Yolu, Sıla Sk., Söğüt Sk., Sülün Sk., Sümer Sk., Taşel Sk., Taşkan Sk., Tomris Uyar Sk., Toprak Sk., Töyko 10. Sk., Töyko 12. Sk., Töyko 14. Sk., Töyko 15. Sk., Töyko 16. Sk., Töyko 17. Sk., Töyko 18. Sk., Töyko 19. Sk., Töyko 2. Sk., Töyko 20. Sk., Töyko 21. Sk., Töyko 22. Sk., Töyko 23. Sk., Töyko 24. Sk., Töyko 26. Sk., Töyko 28. Sk., Töyko 3. Sk., Töyko 30. Sk., Töyko 32. Sk., Töyko 34. Sk., Töyko 36. Sk., Töyko 38. Sk., Töyko 4. Sk., Töyko 40. Sk., Töyko 42. Sk., Töyko 44. Sk., Töyko 48. Sk., Töyko 50. Sk., Töyko 52. Sk., Töyko 54. Sk., Töyko 56. Sk., Töyko 58. Sk., Töyko 6. Sk., Töyko 60. Sk., Töyko 62. Sk., Töyko 64. Sk., Töyko 66. Sk., Töyko 7. Sk., Töyko 8. Sk., Töyko 9. Sk., Tunç 1. Sk., Tunç 2. Sk., Tunç Sk., Turna Sk., Uçar Sk., Uluçay Sk., Umut Sk., Uslu Sk., Yağmur Sk., Yakut Sk., Yıldız Sk.)

Planlandı

21.11.2026

10:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Üçüncü Şahıs Talebiyle Planlı Çalışma

DİKİLİ / İZMİR Çalışma ID : 3870467

Bademli (Bademli 1. Sk., BADEMLİ 1/2, Bademli 10. Sk., Bademli 11. Sk., Bademli 11/1. Sk., Bademli 13. Sk., Bademli 14. Sk., Bademli 14/1. Sk., Bademli 15. Sk., Bademli 16. Sk., Bademli 17. Sk., Bademli 18. Sk., Bademli 19. Sk., Bademli 20. Sk., Bademli 20/1. Sk., Bademli 21. Sk., Bademli 22. Sk., Bademli 23. Sk., Bademli 24. Sk., Bademli 25. Sk., Bademli 26. Sk., Bademli 27. Sk., Bademli 28. Sk., Bademli 29. Sk., Bademli 3. Sk., Bademli 30. Sk., Bademli 31. Sk., Bademli 31/1. Sk., Bademli 32. Sk., Bademli 33. Sk., BAdemli 34. Sk., Bademli 35. Sk., Bademli 36. Sk., Bademli 37. Sk., Bademli 38. Sk., Bademli 39. Sk., Bademli 4. Sk., Bademli 40. Sk., Bademli 41. Sk., Bademli 42. Sk., Bademli 44. Sk., Bademli 44/1. Sk., Bademli 45. Sk., Bademli 46. Sk., Bademli 48. Sk., Bademli 5. Sk., Bademli 50. Sk., Bademli 52. Sk., Bademli 54. Sk., Bademli 55. Sk., Bademli 6. Sk., Bademli 6/1. Sk., Bademli 7. Sk., Bademli 7/1 Sk., Bademli 8. Sk., Bademli 9. Sk., Bademli Pissa Sk., Bademli Sk., Ertaslar Tatil Köyü, Huzur Kamping, Rüzgar Sk., Site İç Yolu), Uzunburun (Yenişehirliler 1. Sk., Yenişehirliler 2. Sk., Yenişehirliler 3. Sk., Yenişehirliler 4. Sk., Yenişehirliler. 6 Sk., Zümrüt Sk.), Yahşibey (Bademli Sk., Yahşibey 1. Sk., Yahşibey 10. Sk., Yahşibey 11. Sk., Yahşibey 12. Sk., Yahşibey 14. Sk., Yahşibey 16. Sk., Yahşibey 3. Sk., Yahşibey 4. Sk., Yahşibey 5. Sk., Yahşibey 5/1. Sk., Yahşibey 5/2. Sk., Yahşibey 6. Sk., Yahşibey 7. Sk., Yahşibey 8. Sk.)

Planlandı

23.11.2026

10:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Üçüncü Şahıs Talebiyle Planlı Çalışma

DİKİLİ / İZMİR Çalışma ID : 3870578

Bademli, Çandarlı (1032. Sk., 1043. Sk., 1045. Sk., 1046. Sk., 1049. Sk., 1050. Sk., 1051. Sk., 1052. Sk., 1055. Sk., 1059. Sk., 1060. Sk., 1061. Sk., 1062. Sk., 1063. Sk., 1064. Sk., 1065. Sk., 1066. Sk., 1067. Sk., 1068. Sk., 165. Sk., 167. Sk., 169. Sk., 173. Sk., 174. Sk., Bimeyko 1. Sk., Bimeyko 10. Sk., Bimeyko 11. Sk., Bimeyko 12. Sk., Bimeyko 14. Sk., Bimeyko 16. Sk., Bimeyko 17. Sk., Bimeyko 18. Sk., Bimeyko 19. Sk., Bimeyko 20. Sk., Bimeyko 21. Sk., Bimeyko 23. Sk., Bimeyko 24. Sk., Bimeyko 25. Sk., Bimeyko 26. Sk., Bimeyko 27. Sk., Bimeyko 28. Sk., Bimeyko 30. Sk., Bimeyko 31. Sk., Bimeyko 32. Sk., Bimeyko 33. Sk., Bimeyko 34. Sk., Bimeyko 35. Sk., Bimeyko 36. Sk., Bimeyko 37. Sk., Bimeyko 38. Sk., Bimeyko 39. Sk., Bimeyko 40. Sk., Bimeyko 42. Sk., Bimeyko 43. Sk., Bimeyko 44. Sk., Bimeyko 45. Sk., Bimeyko 46. Sk., Bimeyko 47. Sk., Bimeyko 48. Sk., Bimeyko 49. Sk., Bimeyko 5. Sk., Bimeyko 50. Sk., Bimeyko 51. Sk., Bimeyko 52. Sk., Bimeyko 54. Sk., Bimeyko 58. Sk., Bimeyko 59. Sk., Bimeyko 6. Sk., Bimeyko 60. Sk., Bimeyko 61. Sk., Bimeyko 62. Sk., Bimeyko 63. Sk., Bimeyko 64. Sk., Bimeyko 66. Sk., Bimeyko 68. Sk., Bimeyko 69. Sk., Bimeyko 72. Sk., Bimeyko 74. Sk., Bimeyko 75. Sk., Bimeyko 76. Sk., Bimeyko 78. Sk., Bimeyko 8. Sk., Bimeyko 80. Sk., Bimeyko 82. Sk., Bimeyko 84. Sk., Denizkabuğu 1. Sk., Denizkabuğu 2. Sk., Denizkabuğu 3. Sk., Denizköy Çandarlı Yolu Sk., Eyko 107. Sk., Eyko 115. Sk., Eyko 117. Sk., Eyko 127. Sk., Eyko 26. Sk., Eyko 38. Sk., Eyko 48. Sk., İlkyankı 1. Sk., İlkyankı 2.

İzmir elektrik kesintisi 21-22-23 Kasım GDZ Elektrik (Buca, Bayraklı, Ödemiş, Bornova, Menderes, Urla, Menemen, Foça, Konak, Torbalı)



FOÇA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlandı

20.11.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

FOÇA / İZMİR Çalışma ID : 3869926

Fatih (Beyaz Sk., Gökçen Sk., GÖKÇEN SK., Gözde Sk., İsmail Cem Cd., Oruç Reis Cd., Polat Sk., Yazgın Sk., Yener Sk.)

Planlandı

20.11.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

FOÇA / İZMİR Çalışma ID : 3869927

Fatih, İsmetpaşa

Planlandı

21.11.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

FOÇA / İZMİR Çalışma ID : 3869930

Fatih (Beyaz Sk., GÖKÇEN SK., Gökçen Sk., Gözde Sk., İsmail Cem Cd., Oruç Reis Cd., Polat Sk., Yazgın Sk., Yener Sk.)

Planlandı

21.11.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

FOÇA / İZMİR Çalışma ID : 3869931

Fatih, İsmetpaşa

Planlandı

20.11.2026

12:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Yeraltı Kablo Arızası

FOÇA / İZMİR Çalışma ID : 3869994

Fevzi Çakmak (Ali Stair Cd., Begonya Sk., Cengiz Topel Cd., Çiçek Sk., Dalya Sk., Değişim Sk., Fesleğen Sk., Fidan Sk., Gelincik Sk., Gülbahar Sk., Gülhatmi Sk., Güliz Sk., İsmet İnönü Blv., Kanber Sk., Kardelen Sk., Mine Sk., Nilüfer Sk., Portakal Sk., Yıldırım Beyazıt Cd., Zeytin Dalı Sk.)

Planlandı

20.11.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

FOÇA / İZMİR Çalışma ID : 3870710

Fevzi Çakmak (Sadullah Sever Cd.), Hacıveli (20. Sk., 20/4. Sk.), Kazım Dirik, Koca Mehmetler (20/4. Sk., 40/5. Küme Evleri, Şehit Er Veli Yılmaz Sk.), Mustafa Kemal Atatürk (494. Sk., Sadullah Sever Cd.), Yenibağarası (1001. Sk., 1001/1. Sk., 1001/2. Sk., 1002. Sk., 1002/1. Sk., 1003. Sk., 1004. Sk., 1005. Sk., 1006. Sk., 1007. Sk., 1008. Sk., 1008/1. Sk., 1009. Sk., 1010. Sk., 1010/1. Sk., 1010/2. Sk., 1011. Sk., 1011/1. Sk., 1012. Sk., 1013. Sk., 1014. Sk., 1015. Sk., 1016. Sk., 1017. Sk., 1018. Sk., 1019. Sk., 1020. Sk., 1029, 1040. Sk., 1050. Sk., 1051. Sk., 1052. Sk., 1053. Sk., 1054. Sk., 1055. Sk., 20/4. Sk., Bahçecik Mevkii Küme Evleri, Foça İzmir Karayolu Sk., Kazancılı Mevkii Küme Evleri, Killik Mevki Küme Evleri, Yenifoça Cd., Zeytindede Mevkii Kümesi Evleri, Zeytinköy Mevkii Küme Evleri)

İzmir elektrik kesintisi 21-22-23 Kasım GDZ Elektrik (Buca, Bayraklı, Ödemiş, Bornova, Menderes, Urla, Menemen, Foça, Konak, Torbalı)



KARABURUN ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlandı

20.11.2026

09:30 - 16:30

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

KARABURUN / İZMİR Çalışma ID : 3870276

İskele (2203. Sk., 2205. Sk., 2206. Sk., 2207. Sk., 2214. Sk., 2215. Sk., 2216. Sk., 2220. Sk., 2230. Sk., Ada Sk., Aslanburnu Cd., Burgaz Cd., Siesta 102. Sk., Siesta 103. Sk., Siesta 104 Sk., Siesta 105. Sk.)

Planlandı

23.11.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

KARABURUN / İZMİR Çalışma ID : 3871856

Anbarseki (3178. Sk., Ambarseki Yolu Sk., Anbarseki Köyü İç Yolu, Anbarseki Küme Evleri, Karaburun Cd.)

İzmir elektrik kesintisi 21-22-23 Kasım GDZ Elektrik (Buca, Bayraklı, Ödemiş, Bornova, Menderes, Urla, Menemen, Foça, Konak, Torbalı)

KARŞIYAKA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlandı

21.11.2026

09:00 - 12:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

KARŞIYAKA / İZMİR Çalışma ID : 3871071

İmbatlı (1595. Sk., 1777/5. Sk., 1777/6. Sk., 6071. Sk., 6071/1. Sk., 6071/2. Sk., 6074. Sk., 6098. Sk.)

Planlandı

23.11.2026

08:30 - 11:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

KARŞIYAKA / İZMİR Çalışma ID : 3871344

Yalı (1671. Sk., 6429. Sk., 6436. Sk., 6476/1. Sk., 6476/4. Sk., 6493. Sk., 6494. Sk., 6494/1. Sk., 6496. Sk., İdil Biret Cd.)

İzmir elektrik kesintisi 21-22-23 Kasım GDZ Elektrik (Buca, Bayraklı, Ödemiş, Bornova, Menderes, Urla, Menemen, Foça, Konak, Torbalı)



KEMALPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlandı

21.11.2026

10:00 - 16:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

KEMALPAŞA / İZMİR Çalışma ID : 3869863

Çınarköy (5010. Sk., Çınarköy Kırovası Küme Evleri, Kemal Paşa Çınarköy Cd., Madenaltı Mevki Yolu Küme Evleri), Kızılüzüm (5010. Sk., 5011. Sk., Kemalpaşa Kızılüzüm Cd., Kemalpaşa Kızılüzüm Kırovası Küme Evleri)

Planlandı

23.11.2026

10:00 - 16:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

KEMALPAŞA / İZMİR Çalışma ID : 3869912

Mehmet Akif Ersoy (178. Sk., 210. Sk., 213. Sk., 219. Sk., 220. Sk., 221. Sk., 222. Sk., 223. Sk., 225. Sk., 226. Sk., 227. Sk., 228. Sk., 229. Sk., 230. Sk., 231. Sk., 232. Sk., 234. Sk., 234/1. Sk., 235. Sk., 238. Sk., 238/1. Sk., 239. Sk., 241. Sk., 241/1. Sk., 241/5. Sk., Atatürk Blv., Doktor Ali Karaman Cd., İnönü Cd., Öğretmen Tahir Tunca Cd.), Soğukpınar (259. Sk., 262. Sk., 263. Sk., 264. Sk., 266. Sk., 268. Sk., 271. Sk., 272. Sk., 276. Sk., 277. Sk., 278. Sk., 280. Sk., 282. Sk., 283. Sk., 284. Sk., 285. Sk., 286. Sk., 288. Sk., 289. Sk., 292. Sk., 294. Sk., 296. Sk., 297. Sk., 297/1. Sk., 299. Sk., 303. Sk., 326. Sk., 332. Sk., 332/2. Sk., Armutlu Cd., İnönü Cd., İsmet İnönü Çk. Sk.)

İzmir elektrik kesintisi 21-22-23 Kasım GDZ Elektrik (Buca, Bayraklı, Ödemiş, Bornova, Menderes, Urla, Menemen, Foça, Konak, Torbalı)



KİRAZ ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlandı

20.11.2026

10:00 - 17:30

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

KİRAZ / İZMİR ÇalışSoğucaksu - Tekçınar Mevkii Küme Evleri, Soylu Sk., Tolumanlık - Sakallıkuyu Mevkii Küme Evleri, Turgut Reis Cd., Umut Çıkmazı Sk., Üzümlü 1. Çıkmazı Sk., Üzümlü Cd., Yaprak Sk., Yumurtacı Sk., Yunus Emre Cd.), Üzümlü (Üzümler Küme Evleri), Uzundere (Uzundere Küme Evleri, Uzundere Yolu, Yukarı Uzundere Küme Evleri), Veliler (velier mevkii, Veliler Köyü İç Yolu, Veliler Küme Evleri, veliler mevkii), Yeniceköy, Yeniköy (Aşağı Aktaş Küme Evleri, Demircili Küme Evleri, İzmir Ödemiş Yolu, Şehit Cengiz Topel Küme Evleri, Tepecik Sk., YENİKÖY KAHVELERİ, Yeniköy Kahveleri Küme Evleri, Yeniköy Küme Evleri), Yeşilköy (Beydağ Ödemiş Yolu Cd., Çiftlik Küme Evleri, Yeşilköy Küme Evleri), Yolüstü, Yusufdere (Tek Bıçak Küme Evleri, Yusufdereı Küme Evleri, Sasalli Sk.), Ceritler (Akşemsettin Küme Evleri, Altın Tarla Sk., Gölbaşı Küme Evleri, Yörükler Küme Evleri), Çömlekçi (Ova Küme Evleri), Cumhuriyet (1. Ara Sk., 2. Ara Sk., 204. Sk., 3. Ara Sk., Akdeniz Cd., Ali Kaptan Cd., Ambar Önü Çk. Sk., Asim Çavuş Sk., Atatürk Cd., Aykan Sk., Bahçe Sk., Belediye Sk., Bir Eylül Sk., Cami Sk., Çatal Sk., Çavuş Sk., Çınar Sk., Denizli Ödemiş Yolu, Dumlupınar Sk., Ege Sk., EMİN KAYMAK, Eski Pazar Sk., Gümüşsuyu Cd., Hancı Sk., Hancı Sok, Hasan Tahsin Cd., Hükümet Cd., İnönü Cd., Koç Sk., Kubilay Sk., Kurtuluş Cd., Mehmet Kıvanç Sk., Mimar Sinan Küme Evleri, Musabey Sk., Nergiz Sk., Özçınar Sk., Pazar Sk., Sabit Arlı Cd., Sağlık Sk., Sebahhattin Ener Sk., Semerciler Sk., Sevgi Sk., Sümbül Sk., Turan Sk., Umut Sk., Uysal Sk., Yağmur Sk., Yasemin, Zafer Sk.), Hisar (Kırkoy Koyu İç Yolu, Kocahisar Küme Evleri, Pınar Sk., Turna Sk., Yeliz Sk.), İstiklal (1. Bağlar Sk., 1. Gül Sk., 104. Sk., 106. Sk., 108. Sk., 110, 2. Bağlar Sk., 2. Gül Sk., 2. Güneş Sk., 3. Güneş Sk., 4. Güneş Çk., Ağustos 22. Sk., Akasya Sk., Akçaylı Sk., Akşemsettin Küme Evleri, Alabıçak Sk., Altın Sk., Altın Tarla Sk., Arıkbaşı Sk., Atatürk Cd., Aydemir Sk., Bağlar Sk., Bal Sk., BEYAZIT ÇIKMAZI, Beyazıt Sk., Çolak İbrahim Cd., Dar Sk., Derin Sk., Ertuğrul Gazi Sk., Fatih Sultan Mehmet Cd., Gümüş Sk., Gündoğdu Sk., Hacı Mahmut Çıkmazı Sok, Hacı Mahmut Sk., Hancıoğlu Sk., Hastane Sk., Hisar Sk., Hoca Ahmet Yesevi Sk., Hoca İbrahim Efendi Cd., Hocazade Sk., Huzur Sk., Ihlamur Sk., İnce Sk., İstiklal Mahallesi İç Yol, Kerem Sk., Kıvrık Sk., Köprübaşı Cd., Kültür Park Cd., Kültür Sk., Lale Sk., Maden Sk., Mareşal Fevzi Çakmak Cd., Mevlana Küme Evleri, Önder Sk., Papatya Sk., Patlangıç Sk., Sabit Arlı Cd., Sarmaşık Sk., Şehit Emre Okan Sk., Şehit Eren Bülbül Sk., Sepetçi Tahir Sk., Şerbetçi Sk., Sevin Sk., Şimşek Sk., Söğüt Sk., Şükrü Hoca Sk., Talatpaşa Sk., Türkmen Sk., Yenigün Sk., Yıldırım Sk., Yunus Emre Sk., Zeytin Sk., Ziya Gökalp Cd.), Karaburç (Ova Küme Evleri, Umurcalı Koyu İç Yolu, Yukarı Yıkık Han Küme Evleri), Karaman, Kırköy (2. Yeşillik Sk., 3. Yeşillik Sk., 8. Bahar Sk., Çatmacı Sk., Çomuk Sk., Gülmez Sk., Gün Sk., Karhan Sk., Kiraz Sk., Kırköy Sk., Koca Mustafa Sk., Mehmet Akif Ersoy Cd., Mehmet Niğde Cd., Necip Fazıl Cd., Özdeveci Sk., Özen Sk., Pınar Sk., Sardunya Sk., Topraklık Küme Evleri, Turna Sk., Yeğen Sk.), Şemsiler (Akkavaklar Küme Evleri, Değirmen Sk., Değirmenönü Küme Evleri, Hükümet Cd., KEMER, Mandal Küme Evleri, Mimar Sinan Küme Evleri, Ova Küme Evleri, ŞEMSİLER, Şemsiler Merkez Sk., Yukarı Akkavaklar Küme Evleri), Suludere (Denizli Ödemiş Yolu, Kocaçınarlar Küme Evleri, Musluk Küme Evleri, Yukarı Akkavaklar Küme Evleri), Umurcalı (Çakaltepe Küme Evleri, Gürova Küme Evleri, HANYIKIĞI, Kemer Küme Evleri, MANDAL, Ova Küme Evleri, Umurcalı Koyu İç Yolu, Umurcalı Küme Evleri, Umurcalı Yolu, YIKIK HAN), Yeni (1. Bahar Sk., 1. Güney Sk., 1. Mesir Sk., 1. Sk., 1. Yeşillik Sk., 11. Sk., 13. Sk., 15. Sk., 17. Sk., 2. Bahar Sk., 2. Güney Çk. Sk., 2. Mesir Sk., 2. Yeşillik Sk., 20. Sk., 3. Bahar Sk., 3. Mesir Sk., 3. Sk., 4. Bahar Sk., 4. Mesir Sk., 5. Bahar Sk., 5. Mesir Sk., 6. Bahar Sk., 6. Sk., 7. Bahar Sk., 8. Bahar Sk., Çakabey Sk., Değirmenönü Küme Evleri, Demokrasi Sk., Denizli Ödemiş Yolu, Esnaf Sk., Geçit Sk., Gün Sk., Güney Sk., İbni Sina Sk., Karanfil Sk., Kiraz Otogar İç Yolu, Kırköy Sk., Küçük Menderes Sk., Manolya Sk., Mehmet Niğde Cd., Menderes Cd., Menekşe Sk., Mesir Sk., Nene Hatun Küme Evleri, Orkide Sk., Özmen Sk., Park Sk., Pınar Sk., Sabit Arlı Cd., Sanayi Sk., Şehit Kubilay Sk., Turgut Reis Sk.), Yeniköy (HANYIKIĞI, Kırlıova Küme Evleri, Umurcalı Koyu İç Yolu, Yukarı Yıkık Han Küme Evleri)

Planlandı

21.11.2026

09:15 - 17:15

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

KİRAZ / İZMİR Çalışma ID : 3871078

Aydoğdu (Kocaçınarlar Küme Evleri), Suludere (Kocaçınarlar Küme Evleri)

Planlandı

21.11.2026

01:00 - 01:15

Çalışma Nedeni:

TEİAŞ Trafo Bakım Çalışması

KİRAZ / İZMİR Çalışma ID : 3871589

Ahmetler (Ahmetler Küme Evleri, Birlik Küme Evleri, Göldü Küme Evleri, UMURLU), Akpınar (Akpınar Küme Evleri, ÇAVUŞDÜZÜ, Dibektaşı Küme Evleri, Girne Küme Evleri, Manastır Küme Evleri, Polat Küme Evleri, Zeybek Küme Evleri), Altınoluk (ALTINOLUK, Altınoluk Köyü İç Yolu, Altınoluk Köyü Yolu, Altınoluk Yolu, Bağırsakderesi Küme Evleri, Çavdarlar Küme Evleri, Maviler Küme Evleri, PINARLAR, Saraçlar Küme Evleri), Arkacılar (Okkataşı Küme Evleri), Avunduruk (Avunduruk Küme Evleri, Avunduruk Mahallesi İç Yol, Çınarlı Küme Evleri, YEŞİLOVA), Aydoğdu (Aydoğdu Küme Evleri, Aydoğdu Merkez Sk., Cevizdalları Küme Evleri, Düzova Küme Evleri, Kocaçınarlar Küme Evleri), Bahçearası (Bahçeli Küme Evleri, Çamarası Küme Evleri, Demirci Haliller Küme Evleri, Eskiyurt Küme Evleri, Fatih Küme Evleri, Zangallar Küme Evleri), Başaran (Başaran Küme Evleri, Başova Küme Evleri, Bayır Küme Evleri, Bozalan Küme Evleri, Sarısu Küme Evleri, Yeşilyurt Küme Evleri), Çanakçı (Bayır Küme Evleri, ÇANAKÇI, Çanakçı Küme Evleri, İğdelce Küme Evleri), Çatak (Akçay Küme Evleri, Bahçeburun Küme Evleri, Camiönü Küme Evleri, Çatak Küme Evleri, Dokuzlar Köyü İç Yolu, Dokuzlar Yolu, Durbalı Küme Evleri, Öküzdere Küme Evleri, Taşlıçukur Küme Evleri, Veliler Küme Evleri), Çayağzı (Bağırsakderesi Küme Evleri, Çalı Tarla Küme Evleri, Çayağzı Koyu İç Yolu, Çayağzı Küme Evleri, Çayağzı Merkez Sk., Çelebiler Küme Evleri, CENİKLİ, DEĞİRMENDERE, Değirmendere Küme Evleri, Denizli Ödemiş Yolu, Efeler Küme Evleri, GELİNALAN, Gelinalan Sk., Gökharman Küme Evleri, Kaleköy İç Yolu, Kaleköy Yolu, Karaburc Koyu İç Yolu, Karahayıt Küme Evleri, KEMERCİK, Kızıltarla Küme Evleri, KÖSEOĞLU SUYU, Köseoğlu Suyu Küme Evleri, SAKARYA, Sınırbaşı Küme Evleri, Taşlı Harman Küme Evleri, Tekke Küme Evleri, Topak Tepe Küme Evleri, Uzunova Küme Evleri, Yarbaşı Küme Evleri, Yeni Sk., Yukarı Bağarası Küme Evleri, Yukarı Çayağzı Küme Evleri, Zeytinalan Küme Evleri), Ceritler (Gölbaşı Küme Evleri, Hisar Koyu İç Yol, Işıkkırı Küme Evleri, KOCACERİTLER, Sülüklü Küme Evleri, Ulu Veliler Küme Evleri, Yörükler Küme Evleri), Cevizli (Alimler Küme Evleri, Askerler Küme Evleri, Bal Yakası Küme Evleri, Bal Yeri Küme Evleri, Bostan Yeri Küme Evleri, Cevizli Köyü, Cevizli Küme Evleri, DOĞANCI, Doğancılar Yolu, Hüseyin Keli Küme Evleri, Yamanlar Küme Evleri), Çömlekçi (Akar Küme Evleri, Aydoğdu Köyü İç Yolu, Çömlekçi Koyu İç Yolu, Çömlekçi Küme Evleri, Gözlübaba Küme Evleri, Ova Küme Evleri, Şentürk Küme Evleri, SERGİYERİ, Sergiyeri Küme Evleri, TAŞTEPE), Doğancılar (Ayvazcılar Küme Evleri, Değirmenaltı Küme Evleri, Denizli Ödemiş Yolu, Doğanca Köprüsü, Doğancı Küme Evleri, Doğancılar Köyü İç Yolu, Doğancılar Yolu, Gürgen Küme Evleri, Kayadibi Küme Evleri, Kocahasanlar Küme Evleri, Kurudere Küme Evleri, Oyuk Kıran Küme Evleri), Dokuzlar (Ayrıklı Küme Evleri, Bozoklar Küme Evleri, Dokuzlar Küme Evleri, Dokuzlar Yolu, Güvenç Küme Evleri), Emenler (Emenler Küme Evleri, Karşıyaka Küme Evleri, Kazıkalan Küme Evleri, Omanlar Küme Evleri), Gedik (Dutludere Küme Evleri, Gedik Merkez Küme Evleri, Katrandere Küme Evleri, MERKEZ), Haliller (Akkeçili Küme Evleri, Çakıcı Küme Evleri, Davulcular Küme Evleri, Haliller Küme Evleri, Kaleköy Yolu, Kırhüseyinler Küme Evleri, Makuflar Küme Evleri, Yesilova Küme Evleri), Hisar (BALLIK, Hisar Koyu İç Yolu, Kırkoy Koyu İç Yolu, KOCAHİSAR, Kocahisar Küme Evleri, Topraklık Küme Evleri), İğdeli (Acizler Küme Evleri, Araplar Küme Evleri, Azmanlar Küme Evleri, Çavusdüzü Küme Evleri, Damlar Küme Evleri, Denizli Ödemiş Yolu, Dibektaşı Küme Evleri, Gizirler Küme Evleri, İğdeli Küme Evleri, Kervan Küme Evleri, Kırmustafalar Küme Evleri, Kocaibrahimler Küme Evleri, Molla Küme Evleri, Musullar Küme Evleri, OSMANLAR, Osmanlar Küme Evleri, Sarıkaya Küme Evleri), İstiklal (Akşemsettin Küme Evleri, Yörükler Küme Evleri), Kaleköy (Akıncılar Küme Evleri, Kaleköy Küme Evleri, KARAHAYIT, Kırlıova Küme Evleri, Sınırbaşı Küme Evleri, Uzunova Küme Evleri), Karabağ (İskan Küme Evleri, Karabag Küme Evleri, Seki Küme Evleri, Tütüzler Küme Evleri), Karabulu (Armutlu Küme Evleri, Çakıcılar Küme Evleri, İMAMLAR, İmamlar Küme Evleri, Irmak Küme Evleri, Karabulu Köyü İç Yolu, Karabulu Küme Evleri, Karabulu Yolu, Yedievler Küme Evleri), Karaburç (Akçapınar Küme Evleri, Bağarası Küme Evleri, Bayramtepe Küme Evleri, Çamgeçidi Küme Evleri, Çelebiler Küme Evleri, KARABOĞAZ, Karaboğaz Küme Evleri, KARABURÇ, Karaburc Koyu İç Yolu, Karaburç Köyü Yolu, Palamut Arası Küme Evleri, Sakarya Küme Evleri, Sariyer Küme Evleri, Sınırbaşı Küme Evleri, Tastepe Küme Evleri, Yukarı Bağarası Küme Evleri, Yukarı Yıkık Han Küme Evleri), Karaman (KARAMAN, Karaman Koyu İç Yolu, Köy Civari Küme Evleri, Yaglar Koyu İç Yolu), Kibar (Kibar Küme Evleri, Kocahasanlar Küme Evleri, Musullar Küme Evleri, OSMANLAR), Kırköy (Turna Sk.), Mavidere (Ceritler Küme Evleri, Değirmen Deresi Küme Evleri, Kozağaç Küme Evleri, Mavidere Köyü İç Yolu, Mavidere Küme Evleri, Mavidere Yolu, Yeni Küme Evleri, Yukarı Konak Küme Evleri), Mersinlidere (Garipler Küme Evleri, Kocakuyu Küme Evleri, Körkuyu Küme evleri, Körkuyu Küme Evleri, Mersinlidere Küme Evleri), Olgunlar (Avgan Küme Evleri, Ceritler Küme Evleri, Gedik Küme Evleri, Hacılar Küme Evleri, Karaismeller Küme Evleri, Mavidere Küme Evleri, Olgunlar Küme Evleri, Recepler Küme Evleri), Ören (Denizli Ödemiş Yolu, Kavalcılar Küme Evleri, Küçük İbrahimler Küme Evleri, Küçükören Küme Evleri, Manastır Küme Evleri, ÖREN, Ören Küme Evleri, Örenköy Yolu), Örencik (Avcılar Küme Evleri, Demirayaklar Küme Evleri, Karabulu Köyü İç Yolu, Karaismeller Küme Evleri, Örencik Küme Evleri, Zeybekler Küme Evleri), Ovacık (Akalan Küme Evleri, Ayderesi Küme Evleri, Çamlıca Küme Evleri, Eşşekderesi Küme Evleri, Mercanyurdu Küme Evleri, Ovacık Küme Evleri), Pınarbaşı (Darcan Küme Evleri, Hacıaliler Küme Evleri, Pınarbaşı Köyü, Pınarbaşı Küme Evleri), Saçlı (Arpaderesi Küme Evleri, Işıkkırı Küme Evleri, Karabag Küme Evleri, Saçlı Küme Evleri, TÜTÜZLER, Tütüzler Küme Evleri, Yeşildere Yolu), Sarıkaya (Cenikli Küme Evleri, Değirmenyanı Küme Evleri, Denizli Ödemiş Yolu, Merge Küme Evleri, Sarıkaya Küme Evleri, Tarlabaşı Küme Evleri), Sarısu (Eğridere Küme Evleri, Sarısu Küme Evleri), Şemsiler (Mandal Küme Evleri), Sırımlı (Cıngıllar Küme Evleri, Değirmen Deresi Küme Evleri, Dümbüldek Küme Evleri, Göçmen Küme Evleri, Hacılar Küme Evleri, HATPLER, MAKUFLAR, Sırımlı, Sırımlı Merkez Sk.), Solaklar (Çavuşlar Küme Evleri, Hacıbiberler Küme Evleri, Hacılar Küme Evleri, Hatiplar Küme Evleri, Karayavrular Küme Evleri, Kezban Küme Evleri, Koçkıran Küme Evleri, Recepler Küme Evleri, Sarıimamlar Küme Evleri, Solaklar Küme Evleri), Suludere (Çanakçı Küme Evleri, Cevizdalları Küme Evleri, Cumhuriyet Koyu İç Yolu, İstıklal Koyu İç Yolu, KARABAĞ, Karabağlar Küme Evleri, Kocaçınarlar Küme Evleri, KOCADERE, Musluk Küme Evleri, SULUDERE, Suludere Merkez Sk., Sülüklü Küme Evleri, Sülüklü Sk., Uzunköy Yolu İç Yolu, Yukarı Akkavaklar Küme Evleri), Taşlıyatak (Cebeciler Küme Evleri, Demirayaklar Küme Evleri, Dervişler Küme Evleri, Karabolu Yolu, Mollalar Küme Evleri, Taşlıyatak Küme Evleri, Taşlıyatak Yolu), Tekbıçaklar (Aktaş Küme Evleri, Derebaşı Küme Evleri, Tarlabaşı Küme Evleri), Tumbullar (Aylarbeleni Küme Evleri, Çakıcılar Küme Evleri, Dutlarderesi Küme Evleri, Kaledibi Küme Evleri, Tumbullar Küme Evleri), Umurcalı (Gölcük Küme Evleri, Umurcalı Koyu İç Yolu, Umurcalı Küme Evleri), Umurlu (Bağalanı Küme Evleri, Çal Dağı Küme Evleri, Franşa, Fransa Küme Evleri, Hasan Hüseyin Küme Evleri, Kahveönü Küme Evleri, Melek Alanı Küme Evleri, Sağlaşık Küme Evleri, Umurlu Köyü Yolu, Umurlu Küme Evleri), Uzunköy (Kurtalan Küme Evleri, PINARBAŞI, Taşlıtarla Küme Evleri, Uzunköy Küme Evleri, Uzunköy Yolu İç Yolu), Veliler (Işıkkırı Küme Evleri, Kocaceritler Küme Evleri, Ulu Veliler Küme Evleri, Veliler Köy Yolu, Yörükler Küme Evleri), Yağlar (Çayır Küme Evleri, Denizli Ödemiş Yolu, Okkataşı Küme Evleri, Yağlar Küme Evleri, Yayla Küme Evleri), Yeni (1. Sk., 11. Sk., 2. Sk., 27. Sk., 3. Sk., 4. Sk., 5. Sk., 6. Sk., 7. Sk., 9. Sk., Dere Sk., Ermeral Sk., Gökçen Sk., Kardelen Sk., Küçük Menderes Sk., Manolya Sk., Menderes Cd.), Yeniköy (Avunduruk Koyu İç Yolu, Avunduruk Mahallesi İç Yol, Çınarlı Küme Evleri, Gölcük Küme Evleri, Kırlıova Küme Evleri, OVA, Uluçay Küme Evleri, Yeni Köy Mahallesi İç Yol, Yeniköy Merkez Sk., Yenıkoy Koyu İç Yolu), Yenişehir (Doğa Sk., İşmeci Sk., Kocaova Küme Evleri, Umurcalı Küme Evleri, Yenişehir Küme Evleri), Yeşildere (Ahmettepesi Küme Evleri, Bayraklı Küme Evleri, Camiönü Küme Evleri, Çamur Küme Evleri, Kabaklı Küme Evleri, Kaplan Küme Evleri, Kazallı Küme Evleri, Keşkek Küme Evleri, Sapadere Küme Evleri, Yeşildere Köyü İç Yolu, Yeşildere Küme Evleri, Yeşildere Yolu)

Planlandı

22.11.2026

09:30 - 17:30

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

KİRAZ / İZMİR Çalışma ID : 3871917

Aydoğdu (Kocaçınarlar Küme Evleri), Suludere (Kocaçınarlar Küme Evleri)

Planlandı

22.11.2026

10:30 - 16:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

KİRAZ / İZMİR Çalışma ID : 3871948

Aydoğdu (Aydoğdu Küme Evleri, Aydoğdu Merkez Sk., Cevizdalları Küme Evleri, Düzova Küme Evleri, Kocaçınarlar Küme Evleri), Başaran (Başaran Küme Evleri, Başova Küme Evleri, Bayır Küme Evleri, Bozalan Küme Evleri, Sarısu Küme Evleri, Yeşilyurt Küme Evleri), Çanakçı (Bayır Küme Evleri, ÇANAKÇI, Çanakçı Küme Evleri, İğdelce Küme Evleri), Ceritler (Gölbaşı Küme Evleri, Hisar Koyu İç Yol, Işıkkırı Küme Evleri, KOCACERİTLER, Sülüklü Küme Evleri, Ulu Veliler Küme Evleri, Yörükler Küme Evleri), Çömlekçi (Akar Küme Evleri, Aydoğdu Köyü İç Yolu, Çömlekçi Koyu İç Yolu, Çömlekçi Küme Evleri, Gözlübaba Küme Evleri, Ova Küme Evleri, Şentürk Küme Evleri, SERGİYERİ, Sergiyeri Küme Evleri, TAŞTEPE), Hisar (BALLIK, Hisar Koyu İç Yolu, Kırkoy Koyu İç Yolu, KOCAHİSAR, Kocahisar Küme Evleri, Topraklık Küme Evleri), İstiklal (Akşemsettin Küme Evleri, Yörükler Küme Evleri), Karabağ, Karaburç (Bağarası Küme Evleri, Tastepe Küme Evleri), Kırköy (Turna Sk.), Sarısu (Eğridere Küme Evleri, Sarısu Küme Evleri), Suludere (Çanakçı Küme Evleri, Cevizdalları Küme Evleri, Cumhuriyet Koyu İç Yolu, İstıklal Koyu İç Yolu, KARABAĞ, Karabağlar Küme Evleri, Kocaçınarlar Küme Evleri, KOCADERE, Musluk Küme Evleri, SULUDERE, Suludere Merkez Sk., Sülüklü Küme Evleri, Sülüklü Sk., Uzunköy Yolu İç Yolu, Yukarı Akkavaklar Küme Evleri), Uzunköy, Veliler (Kocaceritler Küme Evleri, Ulu Veliler Küme Evleri, Yörükler Küme Evleri)

Planlandı

22.11.2026

10:00 - 16:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

KİRAZ / İZMİR Çalışma ID : 3872136

Arkacılar (Arkacılar Köyü İç Yolu, Arkacılar Küme Evleri, Değirmenönü Küme Evleri, Denizli Ödemiş Yolu, Okkataşı Küme Evleri, Sasalli Sk.), Çömlekçi (Ova Küme Evleri), Karaburç (Ova Küme Evleri, Umurcalı Koyu İç Yolu, Yukarı Yıkık Han Küme Evleri), Şemsiler (Akkavaklar Küme Evleri, Değirmen Sk., KEMER, Mandal Küme Evleri, Ova Küme Evleri, ŞEMSİLER, Şemsiler Merkez Sk., Yukarı Akkavaklar Küme Evleri), Suludere (Kocaçınarlar Küme Evleri, Yukarı Akkavaklar Küme Evleri), Umurcalı (Çakaltepe Küme Evleri, Gürova Küme Evleri, HANYIKIĞI, Kemer Küme Evleri, MANDAL, Ova Küme Evleri, Umurcalı Koyu İç Yolu, Umurcalı Küme Evleri, Umurcalı Yolu, YIKIK HAN), Yeniköy (HANYIKIĞI, Kırlıova Küme Evleri, Umurcalı Koyu İç Yolu, Yukarı Yıkık Han Küme Evleri)

İzmir elektrik kesintisi 21-22-23 Kasım GDZ Elektrik (Buca, Bayraklı, Ödemiş, Bornova, Menderes, Urla, Menemen, Foça, Konak, Torbalı)



MENEMEN ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlandı

20.11.2026

10:00 - 16:00

Çalışma Nedeni:

Üçüncü Şahıs Talebiyle Planlı Çalışma

MENEMEN / İZMİR Çalışma ID : 3867528

Uğur Mumcu (1250. Sk., 1250/1. Sk., 1250/3. Sk., 1252. Sk., 1254. Sk., 1254/1. Sk., 1289. Sk., 1291. Sk., 1292. Sk., 1293. Sk., 1294. Sk., 1297. Sk., 1299. Sk., 1304. Sk., Gaffar Okkan Cd., Manisa Asfaltı Cd.)

Planlandı

20.11.2026

10:00 - 12:00

Çalışma Nedeni:

Üçüncü Şahıs Talebiyle Planlı Çalışma

MENEMEN / İZMİR Çalışma ID : 3867538

Ahıhıdır (1602. Sk.), Alaniçi (Alaniçi Küme Evleri), Ayvacık (2900. Sk., 6504. Sk., 6508. Sk., 6509. Sk., 6512. Sk., Ayvacık Küme Evleri), Bağcılar (Bağcılar Küme Evleri, Manisa Asfaltı Cd.), Belen (700. Sk., 702. Sk., 703. Sk., 704. Sk., 705. Sk., 707. Sk., 708. Sk., 709. Sk., 710. Sk., 711. Sk., 712. Sk., 713. Sk., 713/1. Sk., 714. Sk., Atatürk Cd., Belen Cumhuriyet Cd., Yayla Arası Küme Evleri), Bozalan (Bozalan Küme Evleri), Çaltı (ÇALTI), Camiikebir (1610. Sk., 1610/1. Sk., 1611. Sk., 313. Sk., Çanakkale Asfaltı Cd., Çavuşyolu 1. Sk., Eski Gediz Mevkii Sk., Menemen Maltepe Yolu Küme Evleri, Ortaköy Mevki Yolu Sk., Uluyol Mevkii Yolu Sk.), Çavuş (213. Sk., 217/2. Sk., Çanakkale Asfaltı Cd., Eski Gediz Mevkii Sk.), Çukurköy (Çukurköy Küme Evleri), Değirmendere (2715/1, 2726. Sk., 2727. Sk., 2729. Sk., 2730. Sk., Çınar Sk., Değirmendere Ova Küme Evleri, Emir Alem Kanal Yolu Sk., Gediz Sk., Şehit Er Barış Demir Cd.), Doğa (600. Sk., 601. Sk., 601/1. Sk., 601/2. Sk., 602. Sk., 603. Sk., 604. Sk., 605. Sk., 606. Sk., 606/1. Sk., 607. Sk., 607/1. Sk., 608. Sk., 609. Sk., 610. Sk., 610/1. Sk., 610/2. Sk., 610/3. Sk., 611. Sk., 612. Sk., 613. Sk., 613/1. Sk., 614. Sk., 615. Sk., 615/1. Sk., 615/2. Sk., 616. Sk., 617. Sk., 618. Sk., 619. Sk., 620. Sk., 713 Sk., Adalar Küme Eveleri Sk., Adalar Küme Evleri, Ahmet Kahraman Cd., Buruncuk Yanık Köy Yolu), Göktepe (930. Sk., 930/1. Sk., 935. Sk., 935/1. Sk., 935/2. Sk., 935/3. Sk., 935/4. Sk., 936. Sk., 937. Sk., 938. Sk., 939. Sk., 940. Sk., 941. Sk., 942. Sk., 944. Sk., 945. Sk., 946. Sk., 947. Sk., 947/1. Sk., 950. Sk., 951. Sk., 952. Sk., Göktepe Ova Küme Evleri), Görece (910. Sk., 911. Sk., 912. Sk., 913. Sk., 914. Sk., 915. Sk., 916. Sk., 917. Sk., Görece Köyü, Görece Küme Evleri, Hasanlar Süleymanlı Yolu Sk., İĞNEDERE KÜME EVLER), Hasanlar (900. Sk., 900/1. Sk., 901. Sk., 902. Sk., 903. Sk., 904. Sk., 904/1. Sk., 905. Sk., Eseki Köy Yolu Küme Evleri Sk., Eski Köy Yolu Küme Evleri, Hasanlar Süleymanlı Yolu Sk.), Haykıran (800. Sk., 800/1. Sk., 800/2. Sk., 801. Sk., 802. Sk., 803. Sk., 804. Sk., 805. Sk., 806. Sk., 807. Sk., 808. Sk., 809. Sk., 810. Sk., 811. Sk., 812, 813. Sk., 813/1. Sk., 815. Sk., 817. Sk., 818. Sk., 819. Sk., 821. Sk., Ahmet Kahraman Cd., Dsi Kanal Yolu Küme Evleri, İc Yol, Sarıkaya Mevki Yolu Sk., Yol), İğnedere (912. Sk., Görece Küme Evleri, Hasanlar Süleymanlı Yolu, Hasanlar Süleymanlı Yolu Sk., İğnedere Görece Yolu Sk., İğnedere Küme Evleri), İsmet İnönü (1262. Sk., 1262/1. Sk., 1265. Sk., 1267. Sk., 1269. Sk., 1271. Sk., 1271/1. Sk., 1272. Sk., 1284. Sk., 1284/2. Sk., 1286. Sk.), Karaorman (Karaorman Küme Evleri, Karaorman Yolu), Kır (2820. Sk., Arapdere Mevkii Küme Evleri, Beyköy Küme Evleri, Çakıcı Sk., Değirmendere Ova Küme Evleri, Emir Alem Kanal Yolu Sk., Girgin Sk., Ilıcak Pınar Çıkmazı Sk., Kahraman Sk., Karagöl Mevki Küme Evleri, Kırmahalle Yolu Sk., Kömürcü Sk., Manisa Asfaltı Cd., Şehit Öğretmen Kubilay Cd., Tepecik Sk., Topraksu Sk.), Mermerli (1451. Sk., Çanakkale Asfaltı Cd., Eski Haykıran Yolu Sk., Kumtepe Mevki 2. Yolu Sk., Kumtepe Mevki Yolu Sk., Kumtepe Mevkii 1. Bağ Yolu Sk., Kumtepe Mevkii Bağ Yolu Sk., Pekenti Yolu Sk.), Musabey (Eski Gediz Mevkii Sk., Menemen Maltepe Yolu Küme Evleri), Süleymanlı (919. Sk., 919/1. Sk., 920. Sk., 920/1. Sk., 920/3. Sk., 921, 921/2. Sk., 921/3 sK., 921/3 Sk., 922. Sk., 923. Sk., 923/1. Sk., 924. Sk., 925. Sk., 926. Sk., 927. Sk., 928. Sk., 928/1. Sk., 928/2. Sk., 928/3. Sk., 929. Sk., 931. Sk., Hasanlar Süleymanlı Yolu Sk., yayla önü küme evler), Telekler (Telekler Küme Evleri), Turgutlar (Turgutlar Küme Evleri), Uğur Mumcu (1249. Sk., 1265. Sk., 1265/1. Sk., 1271. Sk., 1273. Sk., 1286. Sk., 1286/1. Sk., 1286/2. Sk., 1293. Sk., 1295. Sk., 1295/1. Sk., 1302/1. Sk., 1303. Sk., 1307. Sk., 1309. Sk., 1311. Sk., 1312. Sk., 1313. Sk., 1314. Sk., 1316. Sk., 1316/1. Sk., 1317. Sk., 1318. Sk., 1320. Sk., 1321. Sk., 1322. Sk., 1325. Sk., 1333. Sk., 1337. Sk., 1347. Sk., Mustafa Yücel Özbilgin Blv., Şehit Ali Rıza Sadak Sk.), Yahşelli (1322. Sk., 6306. Sk., 6306/2. Sk., 6307. Sk., 6308. Sk., 6309. Sk., 6310. Sk., 6311. Sk., 6312. Sk., 6321. Sk., 6326. Sk., 6327. Sk., 6328. Sk., 6329. Sk., 6330. Sk., 6331. Sk., 6332. Sk., 6333/1. Sk., 6334. Sk., 6335/1. Sk., 6336. Sk., 6337. Sk., 6338. Sk., 6339. Sk., 6339/1. Sk., 6340. Sk., 6341. Sk., 6342. Sk., 6345. Sk., 6346. Sk., 6348. Sk., 6349. Sk., 6350. Sk., 6351. Sk., 6352. Sk., 6353. Sk., 6354. Sk., 6354/1. Sk., 6355. Sk., 6356. Sk., 6357. Sk., 6358. Sk., 6359. Sk., 6360. Sk., 6362. Sk., 6370. Sk., 6371. Sk., 6372. Sk., 6373. Sk., 6374. Sk., 6374/1 Sk., 6375. Sk., Eski Haykıran Yolu Sk., Kum Ocağı Sk., Manisa Asfaltı Cd., Yahşelli Köyü), Yanıkköy (500. Sk., 500/1. Sk., 502. Sk., 503/2. Sk., 504. Sk., 505. Sk., 506. Sk., 507. Sk., 507/1. Sk., 510. Sk., 512. Sk., 513. Sk., 514. Sk., 515. Sk., 516. Sk., 518. Sk., 518/1 Sk., 518/1. Sk., 520. Sk., 522. Sk., 524. Sk., Atlas Sk., Deniz Sk., Derin Sk., Derya Sk., Irmak Sk., Kanal Yolu Dere, Kumsal Sk., Nehir Sk., Okyanus Sk., Yakamoz Sk., Yosun Sk.), Yayla (2508. Sk., 2508/1. Sk., 2715/1, Değirmendere Ova Küme Evleri, Emir Alem Kanal Yolu Sk., Gediz Sk., Hasır Sk., Manisa Asfaltı Cd., Toprak Yol, Yayla Küme Evleri Sk., Yayla Ova Küme Evleri), Yıldırım (35/5. Küme Evleri)

Planlandı

21.11.2026

09:00 - 16:00

Çalışma Nedeni:

Üçüncü Şahıs Talebiyle Planlı Çalışma

MENEMEN / İZMİR Çalışma ID : 3871199

Alaniçi (Alaniçi Küme Evleri), Bağcılar (Bağcılar Küme Evleri), Çaltı (ÇALTI), Karaorman (Karaorman Küme Evleri, Karaorman Yolu)

Planlandı

22.11.2026

10:00 - 16:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

MENEMEN / İZMİR Çalışma ID : 3871203

Ahıhıdır (1602. Sk.), Camiikebir (1610. Sk., 1610/1. Sk., 1611. Sk., 313. Sk., Çavuşyolu 1. Sk., Eski Gediz Mevkii Sk., Menemen Maltepe Yolu Küme Evleri, Ortaköy Mevki Yolu Sk., Uluyol Mevkii Yolu Sk.), Çavuş (213. Sk., Eski Gediz Mevkii Sk.), Musabey (Eski Gediz Mevkii Sk., Menemen Maltepe Yolu Küme Evleri)

Planlandı

22.11.2026

10:00 - 16:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

MENEMEN / İZMİR Çalışma ID : 3871205

Camiikebir (Uluyol Mevkii Yolu Sk.)

Planlandı

23.11.2026

10:00 - 16:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

MENEMEN / İZMİR Çalışma ID : 3871530

Uğur Mumcu (1250. Sk., 1250/1. Sk., 1250/3. Sk., 1252. Sk., 1254. Sk., 1254/1. Sk., 1256. Sk., 1256/1. Sk., 1256/2. Sk., 1289. Sk., 1291. Sk., 1292. Sk., 1293. Sk., 1294. Sk., 1296. Sk., 1297. Sk., 1299. Sk., 1304. Sk., 1335. Sk., 1339. Sk., 1343. Sk., Gaffar Okkan Cd., Manisa Asfaltı Cd.), Yahşelli (6301. Sk., 6302. Sk., 6302/1. Sk., 6303. Sk., 6304. Sk., 6305. Sk., 6333. Sk.)

Planlandı

23.11.2026

13:00 - 16:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

MENEMEN / İZMİR Çalışma ID : 3872270

İncirli Pınar (101. Sk., 105/2. Sk., 106/1. Sk., 107. Sk., 108. Sk., 108/1. Sk., 108/2. Sk., 109. Sk., 109/1. Sk., 109/2. Sk., 110. Sk., 112. Sk., 112/1. Sk., 112/2. Sk., 112/3. Sk., 113. Sk., 114. Sk., 114/1. Sk., 115. Sk., 121. Sk., 137. Sk., Vali Kutlu Aktaş Cd.), Kemal Atatürk (7805. Sk.)

İzmir elektrik kesintisi 21-22-23 Kasım GDZ Elektrik (Buca, Bayraklı, Ödemiş, Bornova, Menderes, Urla, Menemen, Foça, Konak, Torbalı)

ÖDEMİŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlandı

20.11.2026

10:00 - 16:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

ÖDEMİŞ / İZMİR Çalışma ID : 3870409

Birgi (Akpinar Küme Evleri, Birgi Deresi Küme Evleri), Ovacık (AKÇAKMAK KME EVLERİ, Akçakmak Küme Evleri, Ödemiş Yolu, Ovacık Küme Evleri, Tozlu Yaylası Küme Evleri), Tekke

Planlandı

20.11.2026

09:30 - 15:30

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

ÖDEMİŞ / İZMİR Çalışma ID : 3870415

Hürriyet (Bayramkuyu Mevkii Küme Evleri, Yolüstü Küme Evleri), Yolüstü (Kıramık- Soğuk-Akıllı Kuyu Mevkii, Yolüstü Küme Evleri)

Planlandı

21.11.2026

01:00 - 01:15

Çalışma Nedeni:

TEİAŞ Trafo Bakım Çalışması

ÖDEMİŞ / İZMİR Çalışma ID : 3870593

Alaşarlı (Alaşarlı Küme Evleri, Beydağ Ödemiş Yolu Cd., Hacı İsa Küme Evleri, isimsiz, Kızılcaavlu Küme Evleri, küme evler), Anafartalar (Şehit Adnan Menderes Blv.), Atatürk (Ahrandı Sk., Atatürk Cd., Başoğlu Sk., Kaymakam Yusuf Doğan Cd., Namık Kemal Cd., Şehit Adnan Menderes Blv., Ulus Meydanı, Yarbay Cd., Yeşil Yurt Cd.), Balabanlı (Balabanlı Köyü İç Yolu, Dolamanlık Küme Evleri, Kalealtı Küme Evleri, Soğucaksu - Tekçınar Mevkii Küme Evleri), Bebekler (Bebekler Köyü İç Yolu, Bebekler Küme Evleri), Bozcayaka, Bülbüller (Bülbüller Küme Evleri, Bülbüller Yolu), Çamlıca, Çamyayla (Çamyayla Küme Evleri), Çaylı (Adnan Menderes Cd., Akarsu Sk., Akdeniz 1. Çk. Sk., Alaşarlı Küme Evleri, Atakan Sk., Azmak İrimi Küme Evleri, Başarı Sk., Bayır Sk., Beydağ Ödemiş Yolu Cd., Bilgin 1. Çk., Bilgin 2. Çk., Bilgin 3. Çk. Sk., Bilgin 6. Çk., Bilgin Sk., Çağlar 1. Çk. Sk., Çağlar Sk., Cambaz 1. Çk. Sk., Cambaz 2. Çk. Sk., Cambaz 3. Çk. Sk., Cambaz 4. Çk., Cambaz Sk., Cansu Sk., Çaylı Ismetpasa Sk., Çaylı Ulus Sk., Çınar 1. Çk. Sk., Çınar Sk., Derman Sk., Deveci Sk., Dinçer Sk., Düzalan Küme Evleri, Ece Sk., Egemen 1. Çk. Sk., Egemen 2. Çk. Sk., Egemen 3. Çk. Sk., Egemen Sk., Ekin 1. Çk. Sk., Ekin 2. Çk. Sk., Ekin 5. Çıkmazı Sk., Ekin 6. Çk. Sk., Ekin Cd., Ender Sk., Engin Sk., Eselli Küme Evleri, Eylül Sk., Eyüp Akın Sk., Ezgi Sk., Fidan Sk., Fulya Sk., Gizem Sk., Gözde Sk., Güniz Sk., Kaptan Sk., Karşıyaka Mevkii Küme Evleri, Kerim 1. Çk., Kerim Sk., Kiraz Sk., Kıvanç Sk., Koşuyolu 1. Çk. Sk., Koşuyolu 2. Çk., Koşuyolu Cd., Kültür 4. Çk., Kültür 7. Çk. Sk., Medeniyet 1. Çk. Sk., Medeniyet 2. Çk. Sk., Medeniyet Cd., Meltem Sk., Mesire 1. Çk. Sk., Mesire Sk., Nisan Sk., Önder 1. Çk. Sk., Önder 2. Çk. Sk., Önder Sk., Özcan Sk., Özgür Sk., Servet Sk., Sezgin Sk., Sıla Sk., Tasemin Sk., Tepe Gazinosu Yolu, Tepe Sk., Yağmur Sk., Yaman Sk., Yem Sk., Yıldırım Sk., Yıldız Sk.), Cumhuriyet (2. Altınordu Sk., Altın Ordu Sk., Atatürk Cd., Bağ Sk., Beşgöz Cd., Beyler Sk., Garaj İçi Sk., Menderes Cd., Nizam Sk., Polat Sk., Selvi Sk., Talatpaşa Cd.), Demircili (Demircili Küme Evleri, İzmir Ödemiş Yolu, Karadoğan Küme Evleri, Yeni Dikilitaş Mevkii Küme Evleri), Dereuzunyer (Baraj Sk., Bebekler Köyü İç Yolu, Dereuzunyer Köyü İç Yolu, Dereuzunyer Yolu, Manzara Sk., Orman Sk.), Emirli (Kız Mezarlığı Küme Evleri), Emmioğlu (1. Şeytanlı Karaağaç Mevki Sk., 1.Mercan Çk., 2. Şeytanlı Karaağaç Çiftlik Mevki Sk., Balabanlı Yolu Cd., Emeti Sk., Fabrika 1. Çıkmazı Sk., Fabrika 2. Çıkmazı Sk., Fabrika 3. Çıkmazı Sk., Fabrika 4. Çıkmazı Sk., Fabrika 6. Çıkmazı Sk., Fabrika Cd., Fakülte Cd., Hacı Sadık Çarşısı, Hakkı Paşa Sk., İstasyon Cd., Kapalı Çarşı Küme Evleri, Kavaş Sk., Mercan 1. Çk., Mercan 3. Çıkmazı Sk., Mercan 4. Çıkmazı Sk., Mercan 5. Çıkmazı Sk., Mercan 6. Çıkmazı Sk., Mercan Sk., Millet Cd., Müftüler 3. Çıkmazı Sk., Müftüler Sk., Sanayi Alti Mevkii Küme Evleri, Sanayi Cd., Sanayi Sitesi 10. Sk., Sanayi Sitesi 11. Sk., Sanayi Sitesi 12. Sk., Sanayi Sitesi 13. Sk., Sanayi Sitesi 14. Sk., Sanayi Sitesi 15. Sk., Sanayi Sitesi 16. Sk., Sanayi Sitesi 17. Sk., Sanayi Sitesi 18. Sk., Sanayi Sitesi 19. Sk., Sanayi Sitesi 20. Sk., Sanayi Sitesi 21. Sk., Sanayi Sitesi 36. Sk., Sanayi Sitesi 38. Sk., Sanayi Sitesi Endüstri Cd., Sanayi Sitesi Şeref Usta Cd., Saraç Mehmet Sk., Tavaslı Sk., Yasemen Sk., Yasemin Sk.), Ertuğrul, Gereli (Gereli Küme Evleri), Hürriyet (1. Mersin Sk., 1601. Sk., 1602. Sk., 1603. Sk., 1605. Sk., 1606. Sk., 1608. Sk., 1610. Sk., 1612. Sk., 1613. Sk., 1615. Sk., 1616. Sk., 1617. Sk., 1618. Sk., 1619. Sk., 1621. Sk., 1622. Sk., 1623. Sk., 1624. Sk., 1626. Sk., 1627. Sk., 1629. Sk., 1632. Sk., 1634. Sk., 1635. Sk., 1636. Sk., 1638. Sk., 1639. Sk., 1642. Sk., 1644. Sk., 1645. Sk., 1650. Sk., 1651. Sk., 1654. Sk., 1658. Sk., 1660. Sk., 1662. Sk., 1664. Sk., 1665. Sk., 1666. Sk., 1667. Sk., 1668. Sk., 1669. Sk., 1671. Sk., 1672. Sk., 1675. Sk., 1676. Sk., 1679. Sk., 1680. Sk., 1684. Sk., 1685. Sk., 1686. Sk., 1690. Sk., 1691. Sk., 1692. Sk., 1693. Sk., 1694. Sk., 1696. Sk., 1697. Sk., 1703. Sk., 1706. Sk., 1724. Sk., 2. Kırçiçek Sk., 2. Mersin Sk., 3. Karahayıt Mevki Sk., Adagide Yolu Cd., Artun Sk., Atatürk Cd., Atlı Sk., Aygün Sk., Badem Sk., Beşgöz 4. Çıkmazı Sk., Beşgöz 5. Çıkmazı Sk., Beşgöz 6. Çk. Sk., Beşgöz Cd., Birgi Yolu Cd., Çerçi Sk., Doğu Sk., Güneş Sk., Güney Çevre Yolu, Gürselli Sk., İlknur Sk., Karahayıt Ve Kavukçu Mevkii Küme Evleri, Karşıyaka Cd., Kavaklı Sk., Kayısı Sk., Kiraz Yolu Cd., Kirazlı Sk., Kırçiçeği Sk., Köknar Sk., Mehtap Sk., Menderes Cd., Mimoza Sk., Porsuk Sk., Şehit Ali Dereli Küme Evleri, Şehit Erdal Bağlama Sk., Şehit İlhan Ufuker Cd., Şehit İrfan Ufuker Cd., Şehit Öz Polat Cd., Talatpaşa Cd., Türbe Cd.), İlkkurşun (Alabaş Küme Evleri, İlkkurşun Küme Evleri, İzmir Ödemiş Yolu), Işık (Işıklar Küme Evleri, Yukarı Aktaş Küme Evleri), Karadoğan (Dikilitaş Küme Evleri, İzmir Ödemiş Yolu, Karadoğan Küme Evleri), Karakova (Balabanlı Yolu Cd., Karakova Köyü İç Yolu, Karakova Köyü Yolu, Karakova Küme Evleri), Kayaköy (19 Mayıs Cd., 23 Nisan Cd., Akın Çıkmazı Sk., Akkaş Çıkmazı Sk., Aktaş Sk., Alabaş Küme Evleri, Anafartalar Sk., Baştürk Çıkmazı Sk., Berber Çıkmazı Sk., Beste Sk., Bey Çıkmazı Sk., Buket Çıkmazı Sk., Çakırcalı Sk., Çamurluk Sk., Çavdar Çıkmazı Sk., Çavuş Çıkmazı Sk., Çelebi Cd., Depo Sk., Derviş Sk., Deveci Çıkmazı Sk., Dilsiz Sk., Dinç Sk., Doğan Çk., Doruk Sk., Doyranlı Yolu, Erdem Sk., Eskicami Sk., Fatih Sultan Mehmet Sk., Fevzi Çakmak Sk., Halk Cd., Hasan Çavuş Cd., Hidayet Sk., Kabakoğlu Çıkmazı Sk., Kaya Çıkmazı Sk., Kayaköy Cd., Kayaköy Kale Sk., Kayalar Sk., Köroğlu Sk., Malazgirt Çıkmazı Sk., Mehmet Akif Ersoy Cd., Meşe Çıkmazı Sk., Mezarlık Sk., Muhtar Çıkmazı Sk., Mustafa Kemal Cd., Nar Çk., Onbaşı Sk., Orkide Çıkmazı Sk., Öztürk Sk., Sarıgöllü Çıkmazı Sk., Sever Çıkmazı Sk., Sezer Sk., Şirinbebe Çk., Sultan Selim Çıkmazı Sk., Türk Sk., Üç Haziran Cd., Vural Sk., Yasemen Çıkmazı Sk., Zambak Çıkmazı Sk., Zeytin Sk.), Kaymakçı (29 Ekim Cd., 50. Yıl Sk., Ali Galip Sk., Ali Gonca Sk., Ali Reis Sk., Alim Sk., Altıntaş Sk., Bal Sk., Bilge Sk., Bilim Sk., Burcu Sk., Büyükcami Sk., Çam Sk., Çamlık Sk., Çetiner Sk., Çöp Sk., Dal Sk., Denizli Ödemiş Yolu, Derin Sk., Derya Sk., Dibekçi Sk., Dönmez Sk., Elif Sk., Eselli Küme Evleri, Fırat Sk., Genç Sk., Gencer Sk., Gök Ali Sk., Göksarı Küme Evleri, Görgülü Sk., Görkem Sk., Gümüş Sk., Güngör Sk., Gürbüz Sk., Hüseyin Avni Turan Sk., İşler Sk., Jandarma Sk., Kadalı Sk., Kadı Sk., Kara Mehmet Tepesi Küme Evleri, Kazım Dirik Cd., Keklik Sk., Kiraz Yolu Cd., Kocakuyu Sk., Mercan Sk., Merkez Küme Evleri, Mersin Sk., Mert Sk., Mete Sk., Motor Sk., Murat Gök Sk., Nehir Sk., Neşe Sk., Osman Uysal Sk., Öykü Sk., Özdemir Sk., Özgün Sk., Özlü Sk., Özmen Sk., Pırlanta Sk., Poyraz Sk., Sanat Sk., Sanayiönü Sk., Sayar Sk., Sedef Sk., Ünal Sk., Ünlü Sk., Uslu Sk., Uzun Sk., Yanıkoğlu Sk., Yaşar Sk., Yiğiter Sk., Yıldıray Sk., Yıldız Sk., Yurttaş Sk.), Kazanlı (İSİMSİZ, OVA), Kerpiçlik (Değirmen Mevkii Küme Evleri, Keller Küme Evleri, Kerpiçlik Küme Evleri), Kızılca (Kızılca Küme Evleri), Kızılcaavlu (Beydağ Ödemiş Yolu Cd., Hacı İsa Sk., Kızılcaavlu Küme Evleri), Köfündere, Konaklı, Köseler (işimsiz, Koca Mezar Küme Evleri, Köseler Köyü Yolu, Köseler Küme Evleri), Kurucuova (Almanlı Küme Evleri, Kiraz Yolu Cd.), Orhangazi, Ortaköy (Ortaköy Küme Evleri), Ovakent, Sekiköy (İzmir Ödemiş Yolu, Küsküt Küme Evleri, Sekiköy Küme Evleri, Yeniköy Kahveleri Küme Evleri), Seyrekli (Seyrekli Küme Evleri), Şirinköy (Şirinköy Küme Evleri), Suçıktı (Dikenli Küme Evleri, Manastır Küme Evleri, Suçıktı Küme Evleri), Süleyman Demirel (1053. Sk., 1055. Sk., 1061. Sk., 1074. Sk., 1076. Sk., 1078. Sk., 1080. Sk., 1081. Sk., 1082. Sk., 1083. Sk., 1084. Sk., 1085. Sk., 1086. Sk., 1087. Sk., 1088. Sk., 1089. Sk., 1090. Sk., 1095. Sk., 1097. Sk., 1099. Sk., 1100. Sk., 1101. Sk., 1102. Sk., 1103. Sk., 1104. Sk., 1105. Sk., 1107. Sk., 1108. Sk., 1110. Sk., 1111. Sk., 1112. Sk., 1114. Sk., 1117. Sk., 1119. Sk., 1121. Sk., 1123. Sk., 1127. Sk., 1133. Sk., 1135. Sk., 1137. Sk., Şehit Adnan Menderes Blv., Şehit İsmail Hakkı Bulur Sk.), Süleymanlar (Süleymanlar Küme Evleri), Tosunlar (Başova Küme Evleri, Delice Küme Evleri, Dikenli Küme Evleri, Manastır Küme Evleri, Tosunlar Küme Evleri), Türkmen (İzmir Yolu Tombaklı Mevkii Küme Evleri, Ordu Cd.), Üç Eylül (2. Kabaklı Özü Mevki, 2. Köprü Sk., 2. Nur Sk., 3. Köprü Sk., Ataç Sk., Atik Sk., Bacaksız Kuyu Mevkii, Bağlar Cd., Beyoğlu Sk., Çınarlı Kuyu Mevkii Küme Evleri, Demiryolu Cd., Ekmekçi Sk., Emmioğlu Cd., Erbaş Sk., Fakülte Cd., Ful Sk., Göztepe Sk., Güçlü Sk., Güven Sk., İrse Gölü Mevkii, Işıklı Sk., İzmir Bağı Mevkii Küme Evleri, Karanlık Mezarlık Mevkii Küme Evleri, Koca Orman Mevki, Koca Orman Mevkii, Konut Sk., Köprü Sk., Maarif Sk., Mezbaha Sk., Mutlu Sk., Nur Sk., Ordu Cd., Pabuçcu Gölü Mevkii Küme Evleri, Reyhan Sk., Şen Sk., Seyhan Sk., Seyrekli Küme Evleri, Tenhaoğlu Mevkii Küme Evleri, Ülker Sk.), Umurbey (1. Belediye Pasajı Sk., 1901. Sk., 1903. Sk., 2. Mercan Çk. Sk., 2. Sk., 30. Sk., 9. Sk., Adagide Yolu Cd., Ahmet Haşim Sk., Arif Sk., Balabanlı Yolu Cd., Beyazıt Sk., Bozcayaka Pasajı Sk., Gazeteci Yazar Mustafa Erdal Sk., Gördesli Sk., Güney Çevre Yolu, Hacı Sadık Çarşısı, Hacılar Sk., Helvacı Sk., İstasyon Cd., Karşıyaka Cd., Kayalı Sk., Mercan Sk., Mesci Sk., Millet Cd., Mithatpaşa Cd., Neyzen Sencer Derya Sk., Ozan Sk., Sakallı Kuyu-Oturakkuyu Mevkii Küme Evleri, Samsun Cd., Sanayi Altı Şeytanlı Karaağaç Mevki Küme Evleri, Sanayi Cd., Sanayi Sitesi 1. Sk., Sanayi Sitesi 2. Sk., Sanayi Sitesi 22. Sk., Sanayi Sitesi 23. Sk., Sanayi Sitesi 24. Sk., Sanayi Sitesi 25. Sk., Sanayi Sitesi 26. Sk., Sanayi Sitesi 27. Sk., Sanayi Sitesi 28. Sk., Sanayi Sitesi 29. Sk., Sanayi Sitesi 3. Sk., Sanayi Sitesi 30. Sk., Sanayi Sitesi 31. Sk., Sanayi Sitesi 32. Sk., Sanayi Sitesi 33. Sk., Sanayi Sitesi 34. Sk., Sanayi Sitesi 35. Sk., Sanayi Sitesi 39. Sk., Sanayi Sitesi 4. Sk., Sanayi Sitesi 40. Sk., Sanayi Sitesi 41. Sk., Sanayi Sitesi 42. Sk., Sanayi Sitesi 43 Sk., Sanayi Sitesi 46. Sk., Sanayi Sitesi 5. Sk., Sanayi Sitesi 6. Sk., Sanayi Sitesi 7. Sk., Sanayi Sitesi 8. Sk., Sanayi Sitesi 9. Sk., Sanayi Sitesi Emek Cd., Sanayi Sitesi Endüstri Cd., Sanayi Sitesi Şeref Usta Cd., Sanayi Sitesi Umut Cd., Sebil Sk., Soğucaksu - Tekçınar Mevkii Küme Evleri, Soylu Sk., Tolumanlık - Sakallıkuyu Mevkii Küme Evleri, Turgut Reis Cd., Umut Çıkmazı Sk., Üzümlü 1. Çıkmazı Sk., Üzümlü Cd., Yaprak Sk., Yumurtacı Sk., Yunus Emre Cd.), Üzümlü (Üzümler Küme Evleri), Uzundere (Uzundere Küme Evleri, Uzundere Yolu, Yukarı Uzundere Küme Evleri), Veliler (velier mevkii, Veliler Köyü İç Yolu, Veliler Küme Evleri, veliler mevkii), Yeniceköy, Yeniköy (Aşağı Aktaş Küme Evleri, Demircili Küme Evleri, İzmir Ödemiş Yolu, Şehit Cengiz Topel Küme Evleri, Tepecik Sk., YENİKÖY KAHVELERİ, Yeniköy Kahveleri Küme Evleri, Yeniköy Küme Evleri), Yeşilköy (Beydağ Ödemiş Yolu Cd., Çiftlik Küme Evleri, Yeşilköy Küme Evleri), Yolüstü, Yusufdere (Tek Bıçak Küme Evleri, Yusufdere Küme Evleri), Zafer (125. Yıl Kültür Park İçi Yolu, 1305. Sk., 1307. Sk., 1308. Sk., 1310. Sk., 1311. Sk., 1312. Sk., 1313. Sk., 1314. Sk., 1315. Sk., 1316. Sk., 1317. Sk., 1318. Sk., 1319. Sk., 1322. Sk., 1323. Sk., 1324. Sk., 1325. Sk., 1326. Sk., 1328. Sk., 1329. Sk., 1330. Sk., 1332. Sk., 1332/1. Sk., 1335. Sk., 1336. Sk., 1337. Sk., 1338. Sk., 1339. Sk., 1340. Sk., 1343. Sk., 1344. Sk., 1346. Sk., 1347. Sk., 1349. Sk., 1350. Sk., 1351. Sk., 1352. Sk., 1353. Sk., 1354. Sk., 1355. Sk., 1356. Sk., 1357. Sk., 1358. Sk., 1359. Sk., 1360. Sk., 1361. Sk., 1362. Sk., 1363. Sk., 1365. Sk., 1366. Sk., 1367. Sk., 1368. Sk., 1369. Sk., 1370. Sk., 1377. Sk., 1380. Sk., 1381. Sk., 1382. Sk., 1383. Sk., 1384. Sk., 1385. Sk., 1386. Sk., 1389. Sk., 1390. Sk., 1390/9. Sk., 1391. Sk., 1392. Sk., 1393. Sk., 1394. Sk., 1395. Sk., Ahrandı Altı Ve Mezarlık Küme Evleri, Atatürk Cd., Birgi Yolu Cd., Fen Sk., Güler Sk., Gülten Sk., İsmail Efe Cd., Karaaslanoğlu Sk., Levent Sk., Ortaç Sk., Osman Günay Cd., Şehit Adem Dertsiz Sk., Şehit Adnan Menderes Blv., Şehit Erdal Bodur Cd., Şehit Osman Ergür Sk., Şehit Ramazan Bulut Sk., Şehit Şükrü Uzun Sk., Şehit Turan Emeksiz Cd., Stad Sk.)

Planlandı

21.11.2026

01:00 - 05:00

Çalışma Nedeni:

TEİAŞ İrtibat ve Yeni Hat Çalışması

ÖDEMİŞ / İZMİR Çalışma ID : 3870602

Akıncılar (Gül Sk., Saraçoğlu Cd.), Anafartalar (1009. Sk., 1013. Sk., 1252. Sk., 1255. Sk., 1257. Sk., Akkaş Sk., Anadolu Cd., Bilgi Sk., Çaylılı Mehmet Efe Sk., Cebeci Sk., Çilek Sk., Destan Sk., Göksenin Sk., Gönen Sk., Hisar Sk., Kale Sk., Kooperatif Sk., Marmara Cd., Mimar Cemaligil Sk., Öğretmenler Cd., Özen Sk., Özlem Sk., Sağlık Cd., Salkım Sk., Saraçoğlu Cd., Şehit Adnan Menderes Blv., Şehit Lütfi Bingöl Cd., Şehit Süleyman Özdemir Cd., Selçuk Sk., Sevgi Sk., Sigortalar Sk., Yurt Sk., Zeytinlik Cd.), Artıcak (Artıcak Subatan Yaylası Küme Evleri, Artıcak Yaylası Küme Evleri, ÇOBANLAR YAYLASI KÜME EVLERİ, subatan), Atatürk (2. Denizciler Sk., Ahrandı Sk., Anadolu Cd., Atatürk Cd., Cem Sk., Defne Sk., Denizciler Sk., Enstitü Cd., Fuzuli Sk., Gölcük Sk., Harbiye Cd., Hatay Cd., İlim Sk., İrfan Sk., İstanbul Cd., Kaymakam Yusuf Doğan Cd., Melek Sk., Namık Kemal Cd., Nuh Çıkmazı Sk., Şair Nedim Sk., Sanatçı Aykut Oray Sk., Saraçoğlu Cd., Şehit Adnan Menderes Blv., Şehit Ali Yücel Öner Sk., Şehit Mutlu Katmer Sk., Spor Sk., Tarım Sk., Tarla Sk., Tayfun Sk., Teğmen Kalmaz Cd., Timurlenk Sk., Ulus Meydanı, Yarbay Cd., Yeşil Yurt Cd., Ziraat Sk.), Bayırlı (Bayırlı Küme Evleri), Bengisu (1. Katırcı Sk., 1. Şenlik Sk., 2. Katırcı Sk., 351. Sk., Bardakçı Sk., Bozdağ Cd., Çaldıran Sk., Carılı Mehmet Efe Sk., Dereli Şaban Sk., Dilek Sk., Fidanlık Sk., Görenci Sk., Gülşen Sk., Gümüşsuyu 2. Çıkmazı Sk., Gümüşsuyu 3. Çıkmazı Sk., Gümüşsuyu Sk., Karcı Sk., Katırcı Sk., Kimyacı Sk., Kılıçaslan Sk., Kula Sk., Martı Sk., Orta Sk., Pehlivan Sk., Plevne Sk., Şenlik Sk., Türkocağı Sk., Ulubatlı Sk., Üstün Sk.), Beyazıtlar (Beyazıtlar Küme Evleri, Birgi Bozdağ Yolu Cd., Birgi Ödemiş Blv., Ödemiş Yolu, Sabun Çayı Düdükçü Küme Evleri), Birgi (1. Beyzade Sk., 18 Evler Sk., 2. Beyzade Sk., 3. Beyzade Sk., Akmescit Sk., Akpinar Küme Evleri, Allame Sk., Aydınoğlu Sk., Behiç Galip Yavuz Cd., Belgin Sk., Berrak Sk., Birgi Bozdağ Yolu Cd., Birgi Deresi Küme Evleri, Birgi Ödemiş Blv., Börekçi Sk., Çakırağa Sk., Çay Sk., Çörekbaba Küme Evleri, Demir Baba Cd., Derviş Ağa Sk., Düdükçü Küme Evleri, Duru Sk., Fatih Mehmet Bey Cd., Fırtına Sk., Gazi Atatürk Cd., Güdük Minare Sk., Hacı Osman Sk., Hacıguz Sk., Hıdırbey Sk., İmam-ı Birgivi Sk., İncir Sk., İrimağzı Küme Evleri, Karataş Küme Evleri, Kenar Sk., Kızılmescit Sk., Kocaçeşme Sk., Meydanbaşı Sk., Onur Sk., Sabun Çayı Düdükçü Küme Evleri, Sancak Sk., Santral Küme Evleri, Şaşallı Küme Evleri, Şehit Gürol Madan Cd., Şehit İsmail Tosun Cd., Simge Sk., Tarih Sk., Taşpazar Küme Evleri, Üç Eylül Sk., Ufuk Sk., Uluselvi Sk., Umurbey Cd., Üskesler Küme Evleri, Yakut Sk., Zeytinucu Küme Evleri), Bozdağ (18 Mart Cd., Akçay Sk., Ara Sk., Armağan Sk., Atılgan Sk., Beşler Sk., Büyükçavdar Küme Evleri, Cami Sk., Çarşı Sk., Çeşme Çıkmazı Sk., Çukurçeşme Sk., Darıderesi Küme Evleri, Değirmen Sk., Doğdu Sk., Ebruli Sk., Efeler Cd., Ekim Sk., Ergut Cd., Evren Cd., Günay Sk., Gündalan Küme Evleri, Güner Sk., Gürsel Cd., Hilal Sk., Huzur Sk., İnönü Cd., Kadılar Sk., Kemal Atatürk Cd., Kırçiçek Sk., Kırkoluk Cd., Küçükçavdar Küme Evleri, Mermeroluk Sk., Mescit Sk., Molla Gürani Sk., Muştuluk Sk., Ödemiş Salihli Yolu, Ömerağa Sk., Pınarbaşı Sk., Rüya Sk., Saraybeyler Sk., Şehitler Cd., Şener Sk., Sofular Sk., Solmaz Sk., Turist Sk., Üçler Sk., Vadi Sk., Vali Cd., Yağcılar Sk., Yazar Sk., Yazbaşı Sk., Yeniyol Sk.), Bucak (Bucak Köyü Küme Evleri, Hacı Abbak Sk., Karayiğit Küme Evleri), Büyükavulcuk (Büyükavulcuk Küme Evleri, Karataş Küme Evleri), Çağlayan (30 Ağustos Cd., Şelale Küme Evleri), Cevizalan (Cevizalan Küme Evleri), Çobanlar (Ayvacık Küme Evleri, Çobanlar Yaylası Küme Evleri), Cumhuriyet (Düzen Sk., Şehit Öz Polat Cd., Selvi Sk., Şengül Sk., Talatpaşa Cd.), Dolaylar (Dolaylar Küme Evleri, Dolaylar Subatan Yaylası Küme Evleri), Gerçekli (Çörekbaba Küme Evleri, Topçukuyu Küme Evleri), Gölcük (1. Gonca Çk., 1. Köprülü Çk. Sk., 1. Özgürlük Çk., 2. Gonca Çk., 2. Köprülü Çk. Sk., 2. Özgürlük Çk., 3. Gonca Çk., Acet Sk., Ada Sk., Akyüz Sk., Arap Sk., Avcı Sk., Ayar Sk., Aysun Sk., Bağımsızlık Cd., Barış Cd., Başakın Sk., Başöğretmen Atatürk Cd., Baygın Sk., Bayram Sk., Belediye Sk., Bengisu 1. Çk. Sk., Bengisu Cd., Bozkurt Sk., Büyükoluk Sk., Çakıcı Sk., Çavdar Sk., Cesur Sk., Cevizli Sk., Çiçek Sk., Çifte Cevizler Sk., Çiğdem Sk., Cihan Sk., Çınardibi Sk., Dağ Sk., Demirel Sk., Doğa Sk., Dostlar Sk., Duyal Cd., Eren Dede Sk., Esenlik Cd., Fabrikalar Sk., Geyik Sk., Göl Sk., Gonca Sk., Gönül Sk., Güleryüz Sk., Gündüz Sk., Gürgen Sk., Hacı Köse Sk., Han Sk., Havuz Sk., İlkbahar Sk., İncili Sk., İpek Sk., Islak Sk., İsmet İnönü Cd., İzmir Cd., Kadir Sandık Sk., Karakaş Sk., Karakaya Sk., Kardeş Sk., Katmer Sk., Kavurgan Sk., Kaymak Sk., Kestane Sk., Killidere Sk., Kınalı 1. Sk., Kınalı 2. Sk., Kızılcık Sk., Köprülü Cd., Kuran Kursu Sk., Kurt Cd., Kuzey Sk., Mavigöl Cd., Mazi Sk., Mehmet Özkan Sk., Mehmet Selim Kiraz Sk., Melisa Sk., Memba Sk., Müezzin Muharrem Sk., Müezzinler Sk., Mustafa Kemal Atatürk Cd., Mustafa Yiyen Cd., Nazar Sk., Nil Sk., Ödemiş Gölcük Yolu Cd., Ödemiş TOKİ Konutları, Öncü Sk., Örselli Sk., Özgürlük Cd., Özkan Sk., Rüzgar Sk., Sabahattin Şenocak Cd., Sarınç Sk., Saygın Sk., Sazlı Sk., Seçkin 1. Çk., Seçkin Sk., Selim Sk., Sevinç Sk., Şimşek Sk., Site 1. Sk., Site 2. Sk., Site 3. Sk., Söğüt Sk., Söğütdibi Sk., Sönmez Sk., Şükrü Saracoğlu Cd., Sünnetçioğlu Sk., Tarıkçı Sk., Tilkili Sk., Turan Sk., Uysal Sk., Yakamoz Sk., Yamanlar Sk., Yaylalı Sk., Yaz Çk. Sk., Yener Cd., Yücel Sk., Yüksel Sk., Yurtsever Sk., Zeytinli Sk., Zincirli Çk. Sk.), Günlüce (Acar Sk., Artıcak Sk., Atlas Sk., Burçak Sk., Çobanlar Sk., Datbey Sk., Ekinci Sk., Eser Sk., Gökçe Sk., Hacı Ahmet Sk., Kartal Sk., Mursallı Küme Evleri, Ödemiş Cd., Sağlık Ocağı Sk., Seher Sk., Şehit Sk., Tepecik Sk., Yukarı Küme Evleri), Hacıhasan (Çoban Çeşmesi Küme Evleri, Hacı Hasan Küme Evleri, Kemer Küme Evleri), Hürriyet (1640. Sk., 1649. Sk., 1651. Sk., 1662. Sk., 1662/1. Sk., 1714. Sk., 1716. Sk., 3. Karahayıt Mevki Sk., Adagide Yolu Cd., Bayramkuyu Mevkii Küme Evleri, Güney Çevre Yolu, Kanlıca Konağı Mevkii Küme Evleri, Karahayıt Ve Kavukçu Mevkii Küme Evleri, Kıramık- Soğuk-Akıllı Kuyu Mevkii, Ocaklı Küme Evleri, Şehit Ali Dereli Küme Evleri, Yolüstü Küme Evleri), İnönü (701. Sk., 706. Sk., 712. Sk., 719. Sk., 720. Sk., 723. Sk., 724. Sk., 725. Sk., 726. Sk., 727. Sk., 731. Sk., 733. Sk., 750. Sk., 751. Sk., Anacık Çeşmesi Küme Evleri, Çağlayan Sk., Dere Sk., İnci Sk., Lise Cd., Ödemiş Cd., Saraçoğlu Cd., Şehit Ömer Halisdemir Cd., Şehit Salim İzleyen Cd., Sipahi Sk., Vatan Sk., Yaşar Doğu Cd., Yurttaşlık Sk., Zafer Cd.), Kemer (Başalan Küme Evleri, Çoban Çeşmesi Küme Evleri, KEMER, Kemer Küme Evleri, Kemerköy Yolu, Parnalı Küme Evleri), Küçükavulcuk (isimsiz, Küçükavulcuk Küme Evleri), Kutlubeyler (Kutlubeyler Küme Evleri, Tabak Küme Evleri), Kuvvetli (468. Sk., 470. Sk., Barbaros 1. Çıkmazı Sk., Barbaros Cd., Bozdağ Cd., Bulur Sk., Çalışır Sk., Çamlıyer Sk., Cemal Kale Sk., Feslihan Sk., Gediz Cd., Manyası Cd., Menekşe Sk., Örnek Sk., Palmiye Sk.), Meşrutiyet (Akasya Sk., Aksu Sk., Altın Sk., Atilla Sk., Demir Sk., Dutkurusu Sk., İrfan Çıkmazı Sk., Kubilay Sk., Manyası 1. Çıkmazı Sk., Manyası Cd., Meşrutiyet Cd., Ordu 2. Çıkmazı Sk., Ordu Cd., Şafak Sk., Şehit İsmail Yağcıoğlu Sk., Ulular Cd., Yenice Sk.), Mimar Sinan (1. Şenlik Sk., 2. Demirciler Sk., 2. Mehmetçik Sk., 2. Şenlik Sk., 301. Sk., Ada Güme Sk., Barbaros Cd., Boyacı Çk., Çankaya Sk., Dar Sk., Demirciler Sk., Dereli Şaban 2. Çıkmazı Sk., Dereli Şaban Sk., Dicle Sk., Erciyes Sk., Gazi Osman Paşa Cd., Gediz Cd., Görenci 1. Çıkmazı Sk., Görenci 2. Çıkmazı Sk., Görenci Sk., Gülhane Sk., Katırcı Sk., Kırnapcı Sk., Köşk Sk., Manyası 2. Çıkmazı Sk., Manyası Cd., Mehmet Akif Sk., Meriç Sk., Nalbant Sk., Şenlik Sk., Sokullu Sk., Tuna Cd.), Mursallı (Anacık Çeşmesi Küme Evleri, Celal Bayar Cd., Mursallı Küme Evleri, Ödemiş Cd.), Ocaklı (Ahrandı Altı Ve Mezarlık Küme Evleri, Ahrandı Mevkii Küme Evleri, Ahrandı Mezarlığı Yolu, Ocaklı Küme Evleri, Ödemiş Yolu, Yenikent Sitesi Küme Evleri), Oğuzlar (Bağımsızlık Cd., Oğuzlar Küme Evleri, Oğuzlar Yolu), Ovacık (AKÇAKMAK KME EVLERİ, Akçakmak Küme Evleri, Ödemiş Yolu, Ovacık Küme Evleri, Tozlu Yaylası Küme Evleri), Süleyman Demirel (1001. Sk., 1003. Sk., 1005. Sk., 1006. Sk., 1008. Sk., 1010. Sk., 1013. Sk., 1014. Sk., 1015. Sk., 1016. Sk., 1017. Sk., 1018. Sk., 1019. Sk., 1021. Sk., 1022. Sk., 1024. Sk., 1026. Sk., 1027. Sk., 1027/9. Sk., 1028. Sk., 1029. Sk., 1030. Sk., 1031. Sk., 1032. Sk., 1033. Sk., 1034. Sk., 1035. Sk., 1036. Sk., 1037. Sk., 1039. Sk., 1041. Sk., 1043. Sk., 1044. Sk., 1049. Sk., 1050. Sk., 1051. Sk., 1052. Sk., 1058. Sk., 1059. Sk., 1063. Sk., 1066. Sk., 1069. Sk., 1073. Sk., Efe Toplu Konut A Blok Küme Evleri, Efe Toplu Konut B Blok Küme Evleri, Efe Toplu Konut İş Merkezi Küme Evleri, Saraçoğlu Cd., Şehit Adnan Menderes Blv., Şehit İsmail Hakkı Bulur Sk., Şehit Şerif Ali Ören Cd., Soförler Kooperatifi Küme Evleri), Tekke (Çepni Kırı Küme Evleri, Çifte Cevizler Sk., Elmabağ Küme Evleri, Ödemiş Salihli Yolu), Türkmen (1. Gök Sk., 2. Çimen Sk., 2. Dikmen Sk., Akasya Sk., Ankara Sk., Aydınlık Sk., Bahar Sk., Bahçıvan Sk., Çapacı Çıkmazı Sk., Çayır Sk., Çetin Sk., Çiftçi Sk., Çimen Sk., Dikmen 2. Çıkmazı Sk., Dikmen Cd., Dostluk Sk., Eti 1. Çıkmazı Sk., Eti 2. Çıkmazı Sk., Eti Sk., Göçmen 1. Çıkmazı Sk., Göçmen Sk., Gök Sk., Göktürk Sk., Kabaroğlu 1. Çıkmazı Sk., Kabaroğlu 3. Çıkmazı Sk., Kabaroğlu Sk., Kahramanmaraş Sk., Kanarya Sk., Karanfil Sk., Kırıkhan Sk., Küçük Sk., Kuru Sk., Lale Sk., Manyası 3. Çk., Manyası Cd., Meşrutiyet Cd., Milli Birlik Sk., Moda Sk., Okul Sk., Ordu 3. Çk., Ordu Cd., Profesör Doktor Muzaffer Şerif Cd., Sümer Sk., Uğur Cd., Ulular Cd., Yapıcı 1. Çıkmazı Sk., Yapıcı Sk., Yeni Sk., Yeşil Sk.), Üç Eylül (2. Maarif Sk., Alparslan Sk., Ardıç Sk., Bahçe Sk., Bayır Bucak Sk., Eşmen Çıkmazı Sk., Maarif Sk., Ordu Cd.), Üçkonak (Aşağı Konak Küme Evleri, Taşpazar Küme Evleri, Üçkonak Küme Evleri, Üçkonak Sk, Yukarı Konak Küme Evleri, Zeytinucu Küme Evleri), Umurbey (Adagide Yolu Cd., Gerenlikuyu - Sogucaksu Mevkii Küme Evleri, Tolumanlık - Sakallıkuyu Mevkii Küme Evleri, Yanıkkır - Çobankuyu Mevkii Küme Evleri), Yeniceköy, Yolüstü (Adagide Yolu Cd., Kıramık- Soğuk-Akıllı Kuyu Mevkii, Yolüstü Küme Evleri), Zafer (1334. Sk., 1340. Sk., 1342. Sk., 1366. Sk., Ahrandı Altı Ve Mezarlık Küme Evleri, Efe Sk., Fen Sk., İsmail Efe Cd., Karaaslanoğlu Sk., Kaya Sk., Levent Sk., Ortaç Sk., Şehit Adnan Menderes Blv., Şehit Şükrü Uzun Sk., Yenikent Sitesi Küme Evleri)

Planlandı

21.11.2026

01:00 - 05:00

Çalışma Nedeni:

TEİAŞ İrtibat ve Yeni Hat Çalışması

ÖDEMİŞ / İZMİR Çalışma ID : 3870605

Akıncılar (2. Karakol Sk., 2. Mahfel Sk., Akdeniz Cd., Akdeniz Pasajı Sk., Asma Sk., Basın Sk., Doktor Mustafa Bey Cd., Ege Sk., Ertuğrul Sk., Fevzipaşa Cd., Gazi Cd., Geçit Sk., Gül Sk., Hancı Sk., Hürriyet Cd., İmar Sk., İnceoğlu Sk., Kahramanlar Sk., Karakol Sk., Kültür Cd., Lozan Meydanı, Mahfel Sk., Manolya Sk., Mavi Sk., Mithatpaşa Cd., Ödemiş Gençlik Sk., Onar Sk., Pazar Sk., Preveze Cd., Şair Eşref Sk., Sakarya Sk., Saraçoğlu Cd., Savaş Sk., Tevfik Fikret Sk., Üniversite Cd., Yiğit Sk., Zafer Cd.), Atatürk (Enstitü Cd., Gölcük Sk., Harbiye Cd., Saraçoğlu Cd.), Bengisu (1. Hal Sk., 2. Hal Sk., 2. Mehmetçik Sk., 352. Sk., 353. Sk., 354. Sk., Alim Efe Sk., Bardakçı Sk., Başbuğ Sk., Bozdağ Cd., Çaldıran Sk., Carılı Mehmet Efe Sk., Dereli Şaban Sk., Gazi 1. Çıkmazı Sk., Gazi 2. Çk., Gazi Cd., Gülşen Sk., Gümüşsuyu Sk., Hal Sk., İncirli Sk., İnkılap Çıkmazı Sk., İstiklal 2. Çıkmazı Sk., İstiklal Sk., Karcı Sk., Keskin Sk., Kimyacı 1. Çıkmazı Sk., Kimyacı Sk., Kılıçaslan Sk., Lozan Meydanı, Malazgirt Sk., Martı Sk., Mehmetcik Sk., Pehlivan Sk., Sümbül 2. Çıkmazı Sk., Sümbül Sk., Tepki Sk., Türkocağı Sk., Üstün Sk., Yavuz Selim Cd., Yayla Cd., Yörük Sk.), Cumhuriyet (2. Ağa Sk., Adalet Sk., Ağa Sk., Ali Oba Sk., Atatürk Cd., Bahriyeli Sk., Beyler Sk., Çetinkaya Sk., Cumhuriyet Cd., Düzen Sk., Gemici Sk., Karşıyaka Cd., Kırlangıç Sk., Kurtuluş Cd., Nizam Sk., Orhan Sk., Ozan Sk., Piri Reis 1. Çıkmazı Sk., Piri Reis 2. Çıkmazı Sk., Piri Reis 3. Çıkmazı Sk., Piri Reis 5. Çk., Piri Reis Sk., Pınar Sk., Şehit Öz Polat Cd., Şengül Sk., Taksim Sk., Yeşim 1. Çıkmazı Sk., Yeşim 2. Çıkmazı Sk., Yeşim Sk., Zile Sk.), Emmioğlu (Arastalar Sk., Emeti Sk., Eski Konak 1. Çıkmazı Sk., Eski Konak 2. Çıkmazı Sk., Eski Konak Sk., Fabrika 3. Çıkmazı Sk., Fatih Cd., Gençlik 2. Çıkmazı Sk., Gençlik Cd., Hacı Sadık Çarşısı, Hakkı Paşa Sk., Hamam Sk., İsmetpaşa Cd., İstasyon Cd., Kapalı Çarşı Küme Evleri, Kavaf Sk., Kavaş Sk., Konya Sk., Mahmutça Sk., Müftü Kemal Akyüz Sk., Müftüler 1. Çıkmazı Sk., Müftüler 2. Çıkmazı Sk., Müftüler 4. Çıkmazı Sk., Müftüler Sk., Ödemiş Hürriyet Meydanı, Otel Sk., Papuççular Sk., Refik Çıkmazı Sk., Saraç Mehmet Sk., Tavaslı Sk., Ulucami Sk., Uncular Sk., Üniversite Cd., Yasemin Sk., Yorgancılar Sk., Zeybek 1. Çk., Zeybek 2. Çıkmazı Sk., Zeybek Sk.), Günlüce (Ödemiş Cd.), Hürriyet (1602. Sk., Atlı Sk., Badem Sk., Elmalı Sk., Ihlamur Sk., Karşıyaka Cd., Kavaklı Sk., Kayın Sk., Kayısı Sk., Kirazlı Sk., Leylak Sk., Şehit Öz Polat Cd.), İnönü (1. Dere Sk., 1. İşçiler Sk., 1. Söğüt Sk., 2. İşciler Sk., 2. Söğüt Sk., 520. Sk., 704. Sk., 712. Sk., 750. Sk., 767. Sk., Adana Sk., Altay Sk., Aralık Sk., Baylan Sk., Bursa Sk., Çağlayan Sk., Çiçekli Sk., Çınarlı Sk., Ferhat Sk., Gençlik Meydanı Çıkmazı Sk., İnceoğlu Sk., İşçiler Sk., Kanuni Cd., Kışla Sk., Kocatepe Sk., Kunuri Sk., Lise Cd., Ödemiş Cd., Preveze Cd., Şahin Sk., Saraçoğlu Cd., Sefa Sk., Şehit Ömer Halisdemir Cd., Şifa Sk., Şirin Sk., Temiz Sk., Toros Sk., Tütüncüler Sk., Vatan Sk., Yayla Cd., Zafer Cd.), Karadoğan, Kuvvetli (1. Kır Sk., 2. Aydın Sk., 2. Kır Sk., 353. Sk., 401. Sk., 402. Sk., 403. Sk., 404. Sk., 406. Sk., 408. Sk., 410. Sk., 413. Sk., 417. Sk., 419. Sk., 420. Sk., 422. Sk., 423. Sk., 427. Sk., 429. Sk., 438. Sk., 441. Sk., 454. Sk., 458. Sk., 468. Sk., 478. Sk., 482. Sk., 503. Sk., 520. Sk., 527. Sk., Aydın Sk., Barbaros Cd., Beydağ 1. Çıkmazı Sk., Beydağ 2. Çıkmazı Sk., Beydağ Cd., Beydağı 3. Çk. Sk., Bozdağ Cd., Bulur Sk., Çalışır Sk., Çamlıyer Sk., Gölyeri Sk., Günlüce Köy Yolu Mevkii Küme Evleri, Karacaoğlan 1. Çıkmazı Sk., Karacaoğlan 2. Çıkmazı Sk., Karacaoğlan Sk., Kır Sk., Kuvvetli Mevkii Küme Evleri, Manyası Cd., Menekşe Sk., Ödemiş Cd., Örnek Sk.), Meşrutiyet (Ata Sk., Atilla Sk., Demirci Sk., Hayat Sk., Hayta Sk., İsmetpaşa Cd., Manyası Cd., Ödemiş Hürriyet Meydanı, Ordu Cd., Şafak Sk., Tekke Sk., Yeni Camii Sk.), Mimar Sinan (2. Mehmetçik Sk., 302. Sk., Barbaros 2. Çıkmazı Sk., Barbaros Cd., Beydağ Cd., Çankaya Sk., Dar Sk., Dereli Şaban Sk., Erciyes Sk., Eski Peynir Pazarı Sk., Gediz Cd., İsmetpaşa Cd., Lozan Meydanı, Manyası Cd., Mehmet Akif Sk., Mehmetcik Sk., Tuna Cd.), Türkmen (102. Sk., 103. Sk., 104. Sk., 105. Sk., 106. Sk., 108. Sk., 109. Sk., 111. Sk., 112. Sk., 113. Sk., 116. Sk., 119. Sk., 126. Sk., 2. Bayındır Sk., 2. Kanarya Sk., 2. Papatya Sk., 2. Renkli Sk., 2. Zambak Sk., Akyol Sk., Aslan Sk., Ateş Sk., Bayındır Sk., Bayrak Sk., Buldur Sk., Çağrı Sk., Dalyan Sk., Doktor Neşvet Kahraman Cd., Filiz Sk., Göçmen Sk., Güllü Sk., Gülsu Sk., Işık Sk., İzmir Yolu Tombaklı Mevkii Küme Evleri, Kanarya Sk., Kent Sk., Kılınç Sk., Kuru 2. Çıkmazı Sk., Kuru 3. Çk., Kuru Sk., Kutlu Sk., Lale Sk., Manyası Cd., Nergiz Sk., Ömür Sk., Ordu Cd., Orkide Sk., Papatya Sk., Pazarcı Sk., Profesör Doktor Muzaffer Şerif Cd., Renkli Sk., Sümer Sk., Tekin Sk., Uğur Cd., Yeşil Sk., Yılmaz Sk., Zambak Sk.), Üç Eylül (1. Elmas Sk., 1. Kabaklı Özü Mevki, 1. Kabaklı Özü Mevkii Küme Evleri, 1. Nur Sk., 2. Bahçe Sk., 2. Elmas Sk., 2. Köprü Sk., 2. Nur Sk., 2003. Sk., 2007. Sk., 2008. Sk., 2010. Sk., 2012. Sk., 2015. Sk., 2019. Sk., 2021. Sk., 2023. Sk., 2024. Sk., 2025. Sk., 2028. Sk., 2034. Sk., 2035. Sk., 2038. Sk., 2046. Sk., 2050. Sk., 3. Elmas Sk., 3. Köprü Sk., Alparslan Sk., Arduhanlı Çk. Sk., Atik Sk., Bağlar Cd., Beyoğlu Sk., Çınarlı Kuyu Mevkii Küme Evleri, Demiryolu Cd., Ekmekçi Sk., Elmas Sk., Emniyet Sk., Eşmen Çıkmazı Sk., Gençlik Cd., Gökçenefe Sk., Göztepe Sk., Güçlü Sk., Güney Çevre Yolu, Hacı İbrahimoğlu Sk., Hikmet Kardeş Sk., Hızır Reis Cd., Irmak Sk., Işıklı Sk., Kanlıkuyu Mevki Küme Evleri, Kantarcı 1. Çk. Sk., Kantarcı Sk., Kervansaray Sk., Kıbrıs Cd., Kırımlı Sk., Konut Sk., Köprü Sk., Mevlana Cd., Mutlu Sk., Nur Sk., Ordu Cd., Özer Sk., Pak Sk., Park Sk., Şen Sk., Seyhan Sk., Ülker Sk., Yalı Sk., Zincirlikuyu Mevkii Küme Evleri), Umurbey (1. Belediye Pasajı Sk., Beyazıt Sk., Çeşme Sk., Cumhuriyet 1. Çk. Sk., Cumhuriyet 2. Çk. Sk., Cumhuriyet Cd., Gazeteci Yazar Mustafa Erdal Sk., Gördesli Sk., Hacı Sadık Çarşısı, Hacılar Sk., Helvacı Sk., İçelli Çıkmazı Sk., İstasyon Cd., Karşıyaka Cd., Kayalı Sk., Mithatpaşa Cd., Necip Sk., Samsun Cd., Turgut Reis Cd., Umurbey Dicle Sk., Üzümlü 2. Çıkmazı Sk., Üzümlü 3. Çk., Üzümlü Cd., Yaprak Sk., Yunus Emre Cd.), Yeniceköy (isimsiz, Yeniceköy Küme Evleri)

Planlandı

21.11.2026

10:00 - 15:30

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

ÖDEMİŞ / İZMİR Çalışma ID : 3870611

Gölcük (Çınardibi Sk., Doğa Sk., İsmet İnönü Cd., Mavigöl Cd.)

Planlandı

21.11.2026

09:00 - 16:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

ÖDEMİŞ / İZMİR Çalışma ID : 3870613

Balabanlı (Soğucaksu - Tekçınar Mevkii Küme Evleri), Emmioğlu (2. Şeytanlı Karaağaç Çiftlik Mevki Sk., Balabanlı Yolu Cd.), Ertuğrul, Gereli (Gereli Küme Evleri), Karakova (Balabanlı Yolu Cd., Karakova Küme Evleri), Ovakent, Umurbey (Sakallı Kuyu-Oturakkuyu Mevkii Küme Evleri, Soğucaksu - Tekçınar Mevkii Küme Evleri), Yolüstü

Planlandı

22.11.2026

09:30 - 15:30

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

ÖDEMİŞ / İZMİR Çalışma ID : 3871504

Emmioğlu (Balabanlı Yolu Cd.), Umurbey (Tolumanlık - Sakallıkuyu Mevkii Küme Evleri)

Planlandı

22.11.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

ÖDEMİŞ / İZMİR Çalışma ID : 3871509

Birgi (Çörekbaba Küme Evleri, Hacı Osman Sk., İrimağzı Küme Evleri, Şaşallı Küme Evleri, Taşpazar Küme Evleri, Zeytinucu Küme Evleri), Bucak (Bucak Köyü Küme Evleri, Hacı Abbak Sk., Karayiğit Küme Evleri), Cevizalan (Cevizalan Küme Evleri), Gerçekli (Çörekbaba Küme Evleri, Topçukuyu Küme Evleri), Kutlubeyler (Kutlubeyler Küme Evleri, Tabak Küme Evleri), Üçkonak (Aşağı Konak Küme Evleri, Taşpazar Küme Evleri, Üçkonak Küme Evleri, Üçkonak Sk, Yukarı Konak Küme Evleri, Zeytinucu Küme Evleri)

Planlandı

23.11.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

ÖDEMİŞ / İZMİR Çalışma ID : 3871512

Birgi (Çörekbaba Küme Evleri, Hacı Osman Sk., İrimağzı Küme Evleri, Şaşallı Küme Evleri, Taşpazar Küme Evleri, Zeytinucu Küme Evleri), Bucak (Bucak Köyü Küme Evleri, Hacı Abbak Sk., Karayiğit Küme Evleri), Cevizalan (Cevizalan Küme Evleri), Gerçekli (Çörekbaba Küme Evleri, Topçukuyu Küme Evleri), Kutlubeyler (Kutlubeyler Küme Evleri, Tabak Küme Evleri), Üçkonak (Aşağı Konak Küme Evleri, Taşpazar Küme Evleri, Üçkonak Küme Evleri, Üçkonak Sk, Yukarı Konak Küme Evleri, Zeytinucu Küme Evleri)

Planlandı

23.11.2026

10:00 - 16:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

ÖDEMİŞ / İZMİR Çalışma ID : 3871543

Zafer (1317. Sk., 1380. Sk., 1382. Sk., 1389. Sk., 1390. Sk., 1390/9. Sk., 1391. Sk., 1394. Sk., Şehit Ramazan Bulut Sk., Şehit Turan Emeksiz Cd.)

Planlandı

23.11.2026

10:15 - 16:15

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

ÖDEMİŞ / İZMİR Çalışma ID : 3871548

Zafer (125. Yıl Kültür Park İçi Yolu, 1326. Sk., 1380. Sk., 1381. Sk., 1383. Sk., 1385. Sk., 1386. Sk., 1394. Sk., Ortaç Sk., Şehit Erdal Bodur Cd., Şehit Turan Emeksiz Cd.)

Planlandı

21.11.2026

01:00 - 01:15

Çalışma Nedeni:

TEİAŞ Trafo Bakım Çalışması

ÖDEMİŞ / İZMİR Çalışma ID : 3871589

Akıncılar (2. Karakol Sk., 2. Mahfel Sk., Akdeniz Cd., Akdeniz Pasajı Sk., Asma Sk., Basın Sk., Doktor Mustafa Bey Cd., Ege Sk., Ertuğrul Sk., Fevzipaşa Cd., Gazi Cd., Geçit Sk., Gül Sk., Hancı Sk., Hürriyet Cd., İmar Sk., İnceoğlu Sk., Kahramanlar Sk., Karakol Sk., Kültür Cd., Lozan Meydanı, Mahfel Sk., Manolya Sk., Mavi Sk., Mithatpaşa Cd., Ödemiş Gençlik Sk., Onar Sk., Pazar Sk., Preveze Cd., Şair Eşref Sk., Sakarya Sk., Saraçoğlu Cd., Savaş Sk., Tevfik Fikret Sk., Üniversite Cd., Yiğit Sk., Zafer Cd.), Anafartalar (1009. Sk., 1013. Sk., 1252. Sk., 1255. Sk., 1257. Sk., Akkaş Sk., Anadolu Cd., Bilgi Sk., Çaylılı Mehmet Efe Sk., Cebeci Sk., Çilek Sk., Destan Sk., Göksenin Sk., Gönen Sk., Hisar Sk., Kale Sk., Kooperatif Sk., Marmara Cd., Mimar Cemaligil Sk., Öğretmenler Cd., Özen Sk., Özlem Sk., Sağlık Cd., Salkım Sk., Saraçoğlu Cd., Şehit Adnan Menderes Blv., Şehit Lütfi Bingöl Cd., Şehit Süleyman Özdemir Cd., Selçuk Sk., Sevgi Sk., Sigortalar Sk., Yurt Sk., Zeytinlik Cd.), Artıcak (Artıcak Subatan Yaylası Küme Evleri, Artıcak Yaylası Küme Evleri, ÇOBANLAR YAYLASI KÜME EVLERİ, subatan), Atatürk (2. Denizciler Sk., Ahrandı Sk., Anadolu Cd., Atatürk Cd., Cem Sk., Defne Sk., Denizciler Sk., Enstitü Cd., Fuzuli Sk., Gölcük Sk., Harbiye Cd., Hatay Cd., İlim Sk., İrfan Sk., İstanbul Cd., Kaymakam Yusuf Doğan Cd., Melek Sk., Namık Kemal Cd., Nuh Çıkmazı Sk., Şair Nedim Sk., Sanatçı Aykut Oray Sk., Saraçoğlu Cd., Şehit Adnan Menderes Blv., Şehit Ali Yücel Öner Sk., Şehit Mutlu Katmer Sk., Spor Sk., Tarım Sk., Tarla Sk., Tayfun Sk., Teğmen Kalmaz Cd., Timurlenk Sk., Ulus Meydanı, Yarbay Cd., Yeşil Yurt Cd., Ziraat Sk.), Bademli (Arapbaşoğlu Sk., bademli kocabağlar küme evleri, bademli mahallesi çarşıiçi sokak, Bademli-Ödemiş Yolu, Çakallar Küme Evleri, Çaltıarası Küme Evleri, Çarşı İçi 1. Sk., Çelebioğlu Sk., Çirkinoğlu Sk., Gepgebir Küme Evleri, Gicler Sk., Gülcüler Sk., Hacı Musa Küme Evleri, Hacıahmetler Sk., Hacıbezirgan Sk., Hafızağa Sk., Hamitoğlu Sk., Kaleiçi Sk., Karahayıt Küme Evleri, Karakaşoğlu Sk., Kasaplar Sk., Keltepe Küme Evleri, Kemenler Yolu, Kervan Küme Evleri, Kilcizade Cami Küme Evleri, Kocabağlar Küme Evleri, Kocahafız Sk., Kosan Sk., Mahmutoğlu Sk., Mescitli Küme Evleri, Nalbantoğlu Mevkii Küme Evleri, Narlıkuyu Küme Evleri, Pazaryeri Cd., Sanayi Sitesi Sk., Satı Sk., Serin Sk., Şükrü Efendi Sk., Suluirim Küme Evleri, Toptepe Sk., Üçcevizler Küme Evleri, Yenikahve Sk.), Bayırlı (Bayırlı Küme Evleri), Bengisu (1. Hal Sk., 1. Katırcı Sk., 1. Şenlik Sk., 2. Hal Sk., 2. Katırcı Sk., 2. Mehmetçik Sk., 351. Sk., 352. Sk., 353. Sk., 354. Sk., Alim Efe Sk., Bardakçı Sk., Başbuğ Sk., Bozdağ Cd., Çaldıran Sk., Carılı Mehmet Efe Sk., Dereli Şaban Sk., Dilek Sk., Fidanlık Sk., Gazi 1. Çıkmazı Sk., Gazi 2. Çk., Gazi Cd., Görenci Sk., Gülşen Sk., Gümüşsuyu 2. Çıkmazı Sk., Gümüşsuyu 3. Çıkmazı Sk., Gümüşsuyu Sk., Hal Sk., İncirli Sk., İnkılap Çıkmazı Sk., İstiklal 2. Çıkmazı Sk., İstiklal Sk., Karcı Sk., Katırcı Sk., Keskin Sk., Kimyacı 1. Çıkmazı Sk., Kimyacı Sk., Kılıçaslan Sk., Kula Sk., Lozan Meydanı, Malazgirt Sk., Martı Sk., Mehmetcik Sk., Orta Sk., Pehlivan Sk., Plevne Sk., Şenlik Sk., Sümbül 2. Çıkmazı Sk., Sümbül Sk., Tepki Sk., Türkocağı Sk., Ulubatlı Sk., Üstün Sk., Yavuz Selim Cd., Yayla Cd., Yörük Sk.), Beyazıtlar (Beyazıtlar Küme Evleri, Birgi Bozdağ Yolu Cd., Birgi Ödemiş Blv., Ödemiş Yolu, Sabun Çayı Düdükçü Küme Evleri), Birgi (1. Beyzade Sk., 18 Evler Sk., 2. Beyzade Sk., 3. Beyzade Sk., Akmescit Sk., Akpinar Küme Evleri, Allame Sk., Aydınoğlu Sk., Behiç Galip Yavuz Cd., Belgin Sk., Berrak Sk., Birgi Bozdağ Yolu Cd., Birgi Deresi Küme Evleri, Birgi Ödemiş Blv., Börekçi Sk., Çakırağa Sk., Çay Sk., Çörekbaba Küme Evleri, Demir Baba Cd., Derviş Ağa Sk., Düdükçü Küme Evleri, Duru Sk., Fatih Mehmet Bey Cd., Fırtına Sk., Gazi Atatürk Cd., Güdük Minare Sk., Hacı Osman Sk., Hacıguz Sk., Hıdırbey Sk., İmam-ı Birgivi Sk., İncir Sk., İrimağzı Küme Evleri, Karataş Küme Evleri, Kenar Sk., Kızılmescit Sk., Kocaçeşme Sk., Meydanbaşı Sk., Onur Sk., Sabun Çayı Düdükçü Küme Evleri, Sancak Sk., Santral Küme Evleri, Şaşallı Küme Evleri, Şehit Gürol Madan Cd., Şehit İsmail Tosun Cd., Simge Sk., Tarih Sk., Taşpazar Küme Evleri, Üç Eylül Sk., Ufuk Sk., Uluselvi Sk., Umurbey Cd., Üskesler Küme Evleri, Yakut Sk., Zeytinucu Küme Evleri), Bıçakçı (Bıçakçı Küme Evleri, Börülcelik Küme Evleri, Kervan Yaylası Küme Evleri, Kırdar Küme Evleri, ovacık yaylası küm evler, Ovacık Yaylası Küme Evleri), Bozcayaka (Bozcayaka Köyü İç Yolu, Bozcayaka Küme Evleri, Köşk Ödemiş Yolu), Bozdağ (18 Mart Cd., Akçay Sk., Ara Sk., Armağan Sk., Atılgan Sk., Beşler Sk., Büyükçavdar Küme Evleri, Cami Sk., Çarşı Sk., Çeşme Çıkmazı Sk., Çukurçeşme SkGünlüce (Acar Sk., Artıcak Sk., Atlas Sk., Burçak Sk., Çobanlar Sk., Datbey Sk., Ekinci Sk., Eser Sk., Gökçe Sk., Hacı Ahmet Sk., Kartal Sk., Mursallı Küme Evleri, Ödemiş Cd., Sağlık Ocağı Sk., Seher Sk., Şehit Sk., Tepecik Sk., Yukarı Küme Evleri), İnönü (Ödemiş Cd.), Kuvvetli, Mursallı (Ödemiş Cd.), Yeniceköylla Gürani Sk., Muştuluk Sk., Ödemiş Salihli Yolu, Ömerağa Sk., Pınarbaşı Sk., Rüya Sk., Saraybeyler Sk., Şehitler Cd., Şener Sk., Sofular Sk., Solmaz Sk., Turist Sk., Üçler Sk., Vadi Sk., Vali Cd., Yağcılar Sk., Yazar Sk., Yazbaşı Sk., Yeniyol Sk.), Bucak (Bucak Köyü Küme Evleri, Hacı Abbak Sk., Karayiğit Küme Evleri), Büyükavulcuk (Büyükavulcuk Küme Evleri, İSİMSİZ, Karataş Küme Evleri, Topçukuyu Küme Evleri), Çağlayan (30 Ağustos Cd., Şelale Küme Evleri), Çaylı (Karşıyaka Mevkii Küme Evleri), Cevizalan (Cevizalan Küme Evleri), Çobanlar (Ayvacık Küme Evleri, Çobanlar Yaylası Küme Evleri), Cumhuriyet (2. Ağa Sk., Adalet Sk., Ağa Sk., Ali Oba Sk., Atatürk Cd., Bahriyeli Sk., Beyler Sk., Çetinkaya Sk., Cumhuriyet Cd., Düzen Sk., Gemici Sk., Karşıyaka Cd., Kırlangıç Sk., Kurtuluş Cd., Nizam Sk., Orhan Sk., Ozan Sk., Piri Reis 1. Çıkmazı Sk., Piri Reis 2. Çıkmazı Sk., Piri Reis 3. Çıkmazı Sk., Piri Reis 5. Çk., Piri Reis Sk., Pınar Sk., Şehit Öz Polat Cd., Selvi Sk., Şengül Sk., Taksim Sk., Talatpaşa Cd., Yeşim 1. Çıkmazı Sk., Yeşim 2. Çıkmazı Sk., Yeşim Sk., Zile Sk.), Dolaylar (Dolaylar Küme Evleri, Dolaylar Subatan Yaylası Küme Evleri), Emirli (Acıdere Küme Evleri, Emirli Köyü İç Yolu, Emirli Küme Evleri, Kız Mezarlığı Küme Evleri, Maden Küme Evleri), Emmioğlu (2. Şeytanlı Karaağaç Çiftlik Mevki Sk., Arastalar Sk., Balabanlı Yolu Cd., Emeti Sk., Eski Konak 1. Çıkmazı Sk., Eski Konak 2. Çıkmazı Sk., Eski Konak Sk., Fabrika 3. Çıkmazı Sk., Fatih Cd., Gençlik 2. Çıkmazı Sk., Gençlik Cd., Hacı Sadık Çarşısı, Hakkı Paşa Sk., Hamam Sk., İsmetpaşa Cd., İstasyon Cd., Kapalı Çarşı Küme Evleri, Kavaf Sk., Kavaş Sk., Konya Sk., Mahmutça Sk., Müftü Kemal Akyüz Sk., Müftüler 1. Çıkmazı Sk., Müftüler 2. Çıkmazı Sk., Müftüler 4. Çıkmazı Sk., Müftüler Sk., Ödemiş Hürriyet Meydanı, Otel Sk., Papuççular Sk., Refik Çıkmazı Sk., Sanayi Alti Mevkii Küme Evleri, Saraç Mehmet Sk., Tavaslı Sk., Ulucami Sk., Uncular Sk., Üniversite Cd., Yasemin Sk., Yorgancılar Sk., Zeybek 1. Çk., Zeybek 2. Çıkmazı Sk., Zeybek Sk.), Ertuğrul (Şirinyer Küme Evleri, Yeşil Tepe Küme Evleri), Gerçekli (Çörekbaba Küme Evleri, Gerçekli Küme Evleri, İSİMSİZ, Topçukuyu Küme Evleri, Zeytinucu Küme Evleri), Gereli (Gerçekli Yolu, Gereli Küme Evleri, Kiraz Yolu Cd., Yolüstü Küme Evleri), Gölcük (1. Gonca Çk., 1. Köprülü Çk. Sk., 1. Özgürlük Çk., 2. Gonca Çk., 2. Köprülü Çk. Sk., 2. Özgürlük Çk., 3. Gonca Çk., Acet Sk., Ada Sk., Akyüz Sk., Arap Sk., Avcı Sk., Ayar Sk., Aysun Sk., Bağımsızlık Cd., Barış Cd., Başakın Sk., Başöğretmen Atatürk Cd., Baygın Sk., Bayram Sk., Belediye Sk., Bengisu 1. Çk. Sk., Bengisu Cd., Bozkurt Sk., Büyükoluk Sk., Çakıcı Sk., Çavdar Sk., Cesur Sk., Cevizli Sk., Çiçek Sk., Çifte Cevizler Sk., Çiğdem Sk., Cihan Sk., Çınardibi Sk., Dağ Sk., Demirel Sk., Doğa Sk., Dostlar Sk., Duyal Cd., Eren Dede Sk., Esenlik Cd., Fabrikalar Sk., Geyik Sk., Göl Sk., Gonca Sk., Gönül Sk., Güleryüz Sk., Gündüz Sk., Gürgen Sk., Hacı Köse Sk., Han Sk., Havuz Sk., İlkbahar Sk., İncili Sk., İpek Sk., Islak Sk., İsmet İnönü Cd., İzmir Cd., Kadir Sandık Sk., Karakaş Sk., Karakaya Sk., Kardeş Sk., Katmer Sk., Kavurgan Sk., Kaymak Sk., Kestane Sk., Killidere Sk., Kınalı 1. Sk., Kınalı 2. Sk., Kızılcık Sk., Köprülü Cd., Kuran Kursu Sk., Kurt Cd., Kuzey Sk., Mavigöl Cd., Mazi Sk., Mehmet Özkan Sk., Mehmet Selim Kiraz Sk., Melisa Sk., Memba Sk., Müezzin Muharrem Sk., Müezzinler Sk., Mustafa Kemal Atatürk Cd., Mustafa Yiyen Cd., Nazar Sk., Nil Sk., Ödemiş Gölcük Yolu Cd., Ödemiş TOKİ Konutları, Öncü Sk., Örselli Sk., Özgürlük Cd., Özkan Sk., Rüzgar Sk., Sabahattin Şenocak Cd., Sarınç Sk., Saygın Sk., Sazlı Sk., Seçkin 1. Çk., Seçkin Sk., Selim Sk., Sevinç Sk., Şimşek Sk., Site 1. Sk., Site 2. Sk., Site 3. Sk., Söğüt Sk., Söğütdibi Sk., Sönmez Sk., Şükrü Saracoğlu Cd., Sünnetçioğlu Sk., Tarıkçı Sk., Tilkili Sk., Turan Sk., Uysal Sk., Yakamoz Sk., Yamanlar Sk., Yaylalı Sk., Yaz Çk. Sk., Yener Cd., Yücel Sk., Yüksel Sk., Yurtsever Sk., Zeytinli Sk., Zincirli Çk. Sk.), Günlüce (Acar Sk., Artıcak Sk., Atlas Sk., Burçak Sk., Çobanlar Sk., Datbey Sk., Ekinci Sk., Eser Sk., Gökçe Sk., Hacı Ahmet Sk., Kartal Sk., Mursallı Küme Evleri, Ödemiş Cd., Sağlık Ocağı Sk., Seher Sk., Şehit Sk., Tepecik Sk., Yukarı Küme Evleri), Hacıhasan (Çoban Çeşmesi Küme Evleri, Hacı Hasan Küme Evleri, Kemer Küme Evleri), Hürriyet (1602. Sk., 1640. Sk., 1649. Sk., 1651. Sk., 1662. Sk., 1662/1. Sk., 1697. Sk., 1700. Sk., 1714. Sk., 1716. Sk., 3. Karahayıt Mevki Sk., Adagide Yolu Cd., Atlı Sk., Badem Sk., Bayramkuyu Mevkii Küme Evleri, Birgi Yolu Cd., Elmalı Sk., Güney Çevre Yolu, Ihlamur Sk., Kanlıca Konağı Mevkii Küme Evleri, Karahayıt Ve Kavukçu Mevkii Küme Evleri, Karşıyaka Cd., Kavaklı Sk., Kayın Sk., Kayısı Sk., Kiraz Yolu Cd., Kirazlı Sk., Kıramık- Soğuk-Akıllı Kuyu Mevkii, Leylak Sk., Ocaklı Küme, Ocaklı Küme Evleri, Şehit Ali Dereli Küme Evleri, Şehit Öz Polat Cd., Yolüstü Küme Evleri), İnönü (1. Dere Sk., 1. İşçiler Sk., 1. Söğüt Sk., 2. İşciler Sk., 2. Söğüt Sk., 520. Sk., 701. Sk., 704. Sk., 706. Sk., 712. Sk., 719. Sk., 720. Sk., 723. Sk., 724. Sk., 725. Sk., 726. Sk., 727. Sk., 731. Sk., 733. Sk., 750. Sk., 751. Sk., 767. Sk., Adana Sk., Altay Sk., Anacık Çeşmesi Küme Evleri, Aralık Sk., Baylan Sk., Bursa Sk., Çağlayan Sk., Çiçekli Sk., Çınarlı Sk., Dere Sk., Ferhat Sk., Gençlik Meydanı Çıkmazı Sk., İnceoğlu Sk., İnci Sk., İşçiler Sk., Kanuni Cd., Kışla Sk., Kocatepe Sk., Kunuri Sk., Lise Cd., Ödemiş Cd., Preveze Cd., Şahin Sk., Saraçoğlu Cd., Sefa Sk., Şehit Ömer Halisdemir Cd., Şehit Salim İzleyen Cd., Şifa Sk., Sipahi Sk., Şirin Sk., Temiz Sk., Toros Sk., Tütüncüler Sk., Vatan Sk., Yaşar Doğu Cd., Yayla Cd., Yurttaşlık Sk., Zafer Cd.), Karadoğan, Kaymakçı (Eselli Küme Evleri, Hacınebi Küme Evleri, Kocakabak Sk., Merkez Küme Evleri), Kemenler (isimsiz27, Kemenler Küme Evleri, Kemenler Yolu), Kemer (Başalan Küme Evleri, Çoban Çeşmesi Küme Evleri, KEMER, Kemer Küme Evleri, Kemerköy Yolu, Parnalı Küme Evleri), Kışla (Gereli Küme Evleri, Kiraz Yolu Cd., Kışlalı Küme Evleri, Türkönü Küme Evleri), Köfündere (Köfündere Küme Evleri), Konaklı (9 Eylül Cd., Akar Sk., Ali Gazi Sk., Asya Sk., Balcı Sk., Ballı Sk., Baltacı Sk., Başaran Sk., Başkomutan Atatürk Cd., Birgili Sk., Burak Sk., Çakırcalı 1. Çk. Sk., Çakırcalı 2. Çk. Sk., Can Sk., Canavar Sk., Çelik Sk., Çengelli Sk., Ceylan Sk., Çiçek Sk., Coşkun Sk., Dere Sk., Dindar Sk., Egemenlik Cd., Eğitim Sk., Emin Sk., Gazi İsmetpaşa Cd., Güvercin Sk., Hacıbekir Sk., Hacıoğlukuyu Zincirlikuyu Küme Evleri, Halılı Sk., Hanaylı 1. Çk. Sk., Hanaylı Sk., Harman Sk., Ilgaz Sk., İsmet Paşa 1 Çk. Sk., Karabekir Sk., Karaca Sk., Kibar Sk., Kocayol Mevkii Küme Evleri, Konaklı Cumhuriyet Sk., Köşebaşı 1 Çk., Köşebaşı Sk., Köşk Ödemiş Yolu, Kurukavak Arıküstü Küme Evleri, Lokmankuyu Kurukavak Küme Evleri, Mayıs Sk., Mehmet Kutlu Cd., Mithatpaşa 1 Çk. Sk., Mustafa Uyar Sk., Olgun Sk., Osman Tosun Sk., Pehlivan 1 Çk., Salih Paşaoğlu Sk., Salihpaşaoğlu 1. Çk. Sk., Sanayi Sitesi 1 Sk., Sanayi Sitesi Sk., Sarı Sk., Şehit Kamil Alkanlar Cd., Şehit Şakir Ağaçkıran Sk., Şeyh Mehmet Sk., Sinan Sk., Türkmen Sk., Urgancı Sk., Vefa Sk., Yaka Sk., Yalçın Sk., Yeniçeşme Küme Evleri, Yümlü Sk.), Küçükavulcuk (Birgi Yolu Cd., Büyükavulcuk Yolu, isimsiz, Küçükavulcuk Küme Evleri, Ödemiş Yolu), Kurucuova (Almanlı Küme Evleri, Kiraz Yolu Cd., Kurucuova Küme Evleri, Şirinyer Küme Evleri, Yazlı Kuyu Küme Evleri), Kutlubeyler (Kutlubeyler Küme Evleri, Tabak Küme Evleri), Kuvvetli (1. Kır Sk., 2. Aydın Sk., 2. Kır Sk., 353. Sk., 401. Sk., 402. Sk., 403. Sk., 404. Sk., 406. Sk., 408. Sk., 410. Sk., 413. Sk., 417. Sk., 419. Sk., 420. Sk., 422. Sk., 423. Sk., 427. Sk., 429. Sk., 438. Sk., 441. Sk., 454. Sk., 458. Sk., 468. Sk., 470. Sk., 478. Sk., 482. Sk., 503. Sk., 520. Sk., 527. Sk., Aydın Sk., Barbaros 1. Çıkmazı Sk., Barbaros Cd., Beydağ 1. Çıkmazı Sk., Beydağ 2. Çıkmazı Sk., Beydağ Cd., Beydağı 3. Çk. Sk., Bozdağ Cd., Bulur Sk., Çalışır Sk., Çamlıyer Sk., Cemal Kale Sk., Feslihan SÇamlıyer Sk., Cemal Kale Sk., Feslihan Sk., Gediz Cd., Gölyeri Sk., Günlüce Köy Yolu Mevkii Küme Evleri, Karacaoğlan 1. Günlüce (Acar Sk., Artıcak Sk., Atlas Sk., Burçak Sk., Çobanlar Sk., Datbey Sk., Ekinci Sk., Eser Sk., Gökçe Sk., Hacı Ahmet Sk., Kartal Sk., Mursallı Küme Evleri, Ödemiş Cd., Sağlık Ocağı Sk., Seher Sk., Şehit Sk., Tepecik Sk., Yukarı Küme Evleri), İnönü (Ödemiş Cd.), Kuvvetli, Mursallı (Ödemiş Cd.), YeniceköySk., İsmetpaşa Cd., Kubilay Sk., Manyası 1. Günlüce (Acar Sk., Artıcak Sk., Atlas Sk., Burçak Sk., Çobanlar Sk., Datbeyazı Sk., Ordu Cd., Şafak Sk., Şehit İsmail Yağcıoğlu Sk., Tekke Sk., Ulular Cd., Yeni Camii Sk., Yenice Sk.), Mimar Sinan (1. Şenlik Sk., 2. Demirciler Sk., 2. Mehmetçik Sk., 2. Şenlik Sk., 301. Sk., 302. Sk., Ada Güme Sk., Barbaros 2. Çıkmazı Sk., Barbaros Cd., Beydağ Cd., Boyacı Çk., Çankaya Sk., Dar Sk., Demirciler Sk., Dereli Şaban 2. Çıkmazı Sk., Dereli Şaban Sk., Dicle Sk., Erciyes Sk., Eski Peynir Pazarı Sk., Gazi Osman Paşa Cd., Gediz Cd., Görenci 1. Çıkmazı Sk., Görenci 2. Çıkmazı Sk., Görenci Sk., Gülhane Sk., İsmetpaşa Cd., Katırcı Sk., Kırnapcı Sk., Köşk Sk., Lozan Meydanı, Manyası 2. Çıkmazı Sk., Manyası Cd., Mehmet Akif Sk., Mehmetcik Sk., Meriç Sk., Nalbant Sk., Şenlik Sk., Sokullu Sk., Tuna Cd.), Mursallı (Anacık Çeşmesi Küme Evleri, Celal Bayar Cd., Mursallı Küme Evleri, Ödemiş Cd.), Ocaklı (1700. Sk., Ahrandı Altı Ve Mezarlık Küme Evleri, Ahrandı Mevkii Küme Evleri, Ahrandı Mezarlığı Yolu, Büyükavulcuk Yolu, Kiraz Yolu Cd., Ocaklı Küme Evleri, Ödemiş Yolu, Yenikent Sitesi Küme Evleri), Oğuzlar (Bağımsızlık Cd., Oğuzlar Küme Evleri, Oğuzlar Yolu), Orhangazi (Orhangazi Küme Evleri), Ovacık (AKÇAKMAK KME EVLERİ, Akçakmak Küme Evleri, Ödemiş Yolu, Ovacık Küme Evleri, Tozlu Yaylası Küme Evleri), Ovakent (Açelya Sk., Adagide Yolu Cd., Adil Sk., Ahmetbey Sk., Akdağ Sk., Anıt Sk., Arıcı Sk., Asil Cd., Asil Çk., Atalay Sk., Ayenoğlu Sk., Bademli Cd., Bahadır Sk., Başak Sk., Bülbül Sk., Çağdaş Cd., Çakırlar Sk., Camialtı Sk., Çavuş Sk., Çayiçi Sk., Çelenler Sk., Celep Sk., Cerit Sk., Çınaraltı Sk., Çoban Sk., Çolakoğlu Sk., Darıcı Sk., Davulcuoğlu Sk., Doğan Sk., Dutlukuyu Küme Evleri, Emiroğlu Sk., Erkekli Küme Evleri, Gazi Mustafa Kemal Cd., Gündoğan Cd., Hacı Çavuşoğlu Sk., Hacı İsmail Sk., Hafız Şerif Sk., Hasan Doğan Cd., İlke Sk., İmamoğlu Sk., Kalender Cd., Karaçul Sk., Karaduman Sk., Kasap Sk., Kasapoğlu Sk., Katırcıoğlu Sk., Kazım Karabekir Cd., Keçeci Sk., Ketendere Küme Evleri, Köleoğlu Küme Evleri, Mescitli Köyü Yolu, Mevsim Sk., Mimar Sinan Cd., Nalbantoğlu Sk., Narlıkuyu Küme Evleri, Odeşe Küme Evleri, Okul Sk., Okulönü Sk., Osmanağa Sk., Ova Sk., Ovakent Cami Sk., Ovakent Cd., Ovakent Cumhuriyet Meydanı, Ovakent Hürriyet Meydanı, Ovakent Saracoğlu Meydanı, Ragıpbey Sk., Şair Namık Kemal Cd., Sanayi İçi Küme Evleri, Savaşlar Sk., Şentürk Sk., Serdaroğlu Sk., Sevgenler Sk., Stadyum Sk., Sünnetçi Sk., Taşlık Küme Evleri, Temizel Sk., Tire Ödemiş Yolu, Ümit Sk., Uygar Cd., Yamaç Sk., Zirve Sk., Zümrüt Sk., Zunguroğlu Sk.), Pirinççi (BIÇAKÇI, Kemenler Yolu, Kızılkule Küme Evleri, Pirinççi Köyü İç Yolu, Pirinççi Küme Evleri), Süleyman Demirel (1001. Sk., 1003. Sk., 1005. Sk., 1006. Sk., 1008. Sk., 1010. Sk., 1013. Sk., 1014. Sk., 1015. Sk., 1016. Sk., 1017. Sk., 1018. Sk., 1019. Sk., 1021. Sk., 1022. Sk., 1024. Sk., 1026. Sk., 1027. Sk., 1027/9. Sk., 1028. Sk., 1029. Sk., 1030. Sk., 1031. Sk., 1032. Sk., 1033. Sk., 1034. Sk., 1035. Sk., 1036. Sk., 1037. Sk., 1039. Sk., 1041. Sk., 1043. Sk., 1044. Sk., 1049. Sk., 1050. Sk., 1051. Sk., 1052. Sk., 1058. Sk., 1059. Sk., 1063. Sk., 1066. Sk., 1069. Sk., 1073. Sk., Efe Toplu Konut A Blok Küme Evleri, Efe Toplu Konut B Blok Küme Evleri, Efe Toplu Konut İş Merkezi KümeNergiz Sk., Okul Sk., Ömür Sk., Ordu 3. Günlüce (Acar Sk., Artıcak Sk., Atlas Sk., Burçak Sk., Çobanlar Sk., Datbey Sk., Ekinci Sk., Eser Sk., Gökçe Sk., Hacı Ahmet Sk., Kartal Sk., Mursallı Küme Evleri, Ödemiş Cd., Sağlık Ocağı Sk., Seher Sk., Şehit Sk., Tepecik Sk., Yukarı Küme Evleri), İnönü (Ödemiş Cd.), Kuvvetli, Mursallı (Ödemiş Cd.), Yeniceköy 116. Sk., 119. Sk., 126. Sk., 2. Bayındır Sk., 2. Çimen Sk., 2. Dikmen Sk., 2. Kanarya Sk., 2. Papatya Sk., 2. Renkli Sk., 2. Zambak Sk., Akasya Sk., Akyol Sk., Ankara Sk., Aslan Sk., Ateş Sk., Aydınlık Sk., Bahar Sk., Bahçıvan Sk., Bayındır Sk., Bayrak Sk., Buldur Sk., Çağrı Sk., Çapacı Çıkmazı Sk., Çayır Sk., Çetin Sk., Çiftçi Sk., Çimen Sk., Dalyan Sk., Dikmen 2. Çıkmazı Sk., Dikmen Cd., Doktor Neşvet Kahraman Cd., Dostluk Sk., Eti 1. Çıkmazı Sk., Eti 2. Çıkmazı Sk., Eti Sk., Filiz Sk., Göçmen 1. Çıkmazı Sk., Göçmen Sk., Gök Sk., Göktürk Sk., Güllü Sk., Gülsu Sk., Işık Sk., İzmir Ödemiş Yolu, İzmir Yolu Güzergahı Küme Evleri, İzmir Yolu Tombaklı Mevkii Küme Evleri, Kabaroğlu 1. Çıkmazı Sk., Kabaroğlu 3. Çıkmazı Sk., Kabaroğlu Sk., Kahramanmaraş Sk., Kanarya Sk., Karanfil Sk., Kent Sk., Kılınç Sk., Kırıkhan Sk., Küçük Sk., Kuru 2. Çıkmazı Sk., Kuru 3. Çk., Kuru Sk., Kutlu Sk., Lale Sk., Manyası 3. Çk., Manyası Cd., Meşrutiyet Cd., Milli Birlik Sk., Moda Sk., Nergiz Sk., Okul Sk., Ömür Sk., Ordu 3. Çk., Ordu Cd., Orkide Sk., Papatya Sk., Pazarcı Sk., Profesör Doktor Muzaffer Şerif Cd., Renkli Sk., Sümer Sk., Tekin Sk., Uğur Cd., Ulular Cd., Yapıcı 1. Çıkmazı Sk., Yapıcı Sk., Yeni Sk., Yeşil Sk., Yılmaz Sk., Zambak Sk.), Türkönü (Kiraz Yolu Cd., Şirinyer Küme Evleri, Türkönü Köyü İç Yolu, Türkönü Küme Evleri, Yeşil Tepe Küme Evleri), Üç Eylül (1. Elmas Sk., 1. Kabaklı Özü Mevki, 1. Kabaklı Özü Mevkii Küme Evleri, 1. Nur Sk., 2. Bahçe Sk., 2. Elmas Sk., 2. Köprü Sk., 2. Maarif Sk., 2. Nur Sk., 2003. Sk., 2007. Sk., 2008. Sk., 2010. Sk., 2012. Sk., 2015. Sk., 2019. Sk., 2021. Sk., 2023. Sk., 2024. Sk., 2025. Sk., 2028. Sk., 2034. Sk., 2035. Sk., 2038. Sk., 2046. Sk., 2050. Sk., 3. Elmas Sk., 3. Köprü Sk., Alparslan Sk., Ardıç Sk., Arduhanlı Çk. Sk., Atik Sk., Bacaksız Kuyu Mevkii, Bağlar Cd., Bahçe Sk., Bayır Bucak Sk., Beyoğlu Sk., Çınarlı Kuyu Mevkii Küme Evleri, Demiryolu Cd., Ekmekçi Sk., Elmas Sk., Emniyet Sk., Eşmen Çıkmazı Sk., Gençlik Cd., Gökçenefe Sk., Göztepe Sk., Güçlü Sk., Güney Çevre Yolu, Haciahmet Kiri Mevkii Küme Evleri, Hacı İbrahimoğlu Sk., Hikmet Kardeş Sk., Hızır Reis Cd., Irmak Sk., Işıklı Sk., İzmir Ödemiş Yolu, İzmir Yolu Güzergahı Küme Evleri, Kanlıkuyu Mevki Küme Evleri, Kantarcı 1. Çk. Sk., Kantarcı Sk., Karanlık Mezarlık Mevkii Küme Evleri, Kasap Kuyu Mevkii Küme Evleri, Kervansaray Sk., Kıbrıs Cd., Kırımlı Sk., Konut Sk., Köprü Sk., Kum Kuyu Mevkii Küme Evleri, Kumkuyu Mevki Küme Evleri, Maarif Sk., Mevlana Cd., Mutlu Sk., Nur Sk., Ordu Cd., Özer Sk., Pabuçcu Gölü Mevkii Küme Evleri, Pak Sk., Park Sk., Şen Sk., Seyhan Sk., Ülker Sk., Yalı Sk., Zincirlikuyu Mevkii Küme Evleri), Üçkonak (Aşağı Konak Küme Evleri, Taşpazar Küme Evleri, Üçkonak Küme Evleri, Üçkonak Sk, Yukarı Konak Küme Evleri, Zeytinucu Küme Evleri), Umurbey (1. Belediye Pasajı Sk., Adagide Yolu Cd., Balabanlı Yolu Cd., Beyazıt Sk., Çeşme Sk., Cumhuriyet 1. Çk. Sk., Cumhuriyet 2. Çk. Sk., Cumhuriyet Cd., Gazeteci Yazar Mustafa Erdal Sk., Gerenlikuyu - Sogucaksu MevkiDatbey Sk., Ekinci Sk., Eser Sk., Gökçe Sk., Hacı Ahmet Sk., Kartal Sk., Mursallı Küme Evleri, Ödemiş Cd., Sağlık Ocağı Sk., Seher Sk., Şehit Sk., Tepecik Sk., Yukarı Küme Evleri), İnönü (Ödemiş Cd.), Kuvvetli, Mursallı (Ödemiş Cd.), Yeniceköyaağaç Mevki Küme Evleri, Tolumanlık - Sakallıkuyu Mevkii Küme Evleri, Turgut Reis Cd., Umurbey Dicle Sk., Üzümlü 2. Çıkmazı Sk., Üzümlü 3. Çk., Üzümlü Cd., Yanıkkır - Çobankuyu Mevkii Küme Evleri, Yanıkkır Köprüsü - Kalaycı Kuyu Mevkii Küme Evleri, Yaprak Sk., Yunus Emre Cd.), Yeniceköy (isimsiz, Yeniceköy Küme Evleri), Yılanlı (Dokuzlar Yolu, Yılanlı Küme Evleri), Yolüstü (Adagide Yolu Cd., Büyükavulcuk Küme Evleri, Gerçekli Yolu, Kiraz Yolu Cd., Kıramık- Soğuk-Akıllı Kuyu Mevkii, Yolüstü Küme Evleri, YOLUSTÜ MAH YOLÜSTÜ KÜME EVLER), Zafer (1334. Sk., 1340. Sk., 1342. Sk., 1347. Sk., 1366. Sk., 1373. Sk., Ahrandı Altı Ve Mezarlık Küme Evleri, Birgi Yolu Cd., Efe Sk., Fen Sk., İsmail Efe Cd., Karaaslanoğlu Sk., Kaya Sk., Levent Sk., Ortaç Sk., Şehit Adnan Menderes Blv., Şehit Şükrü Uzun Sk., Yenikent Sitesi Küme Evleri)

Planlandı

22.11.2026

09:15 - 17:15

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

ÖDEMİŞ / İZMİR Çalışma ID : 3871927

Günlüce (Acar Sk., Artıcak Sk., Atlas Sk., Burçak Sk., Çobanlar Sk., Datbey Sk., Ekinci Sk., Eser Sk., Gökçe Sk., Hacı Ahmet Sk., Kartal Sk., Mursallı Küme Evleri, Ödemiş Cd., Sağlık Ocağı Sk., Seher Sk., Şehit Sk., Tepecik Sk., Yukarı Küme Evleri), İnönü (Ödemiş Cd.), Kuvvetli, Mursallı (Ödemiş Cd.), Yeniceköy

İzmir elektrik kesintisi 21-22-23 Kasım GDZ Elektrik (Buca, Bayraklı, Ödemiş, Bornova, Menderes, Urla, Menemen, Foça, Konak, Torbalı)

SEFERİHİSAR ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlandı

20.11.2026

09:30 - 17:30

Çalışma Nedeni:

Üçüncü Şahıs Talebiyle Planlı Çalışma

SEFERİHİSAR / İZMİR Çalışma ID : 3870465

Akarca (100/5. Sk., 100/6. Sk., 100/7. Sk.), Hıdırlık (100. Sk., 100/1. Sk., 100/15. Sk., 100/3. Sk., 100/4. Sk., 100/5. Sk., 100/9. Sk., 83/2. Sk., Errahman Küme Evleri, Hisar Cd., Kuşadası Cd.), Tepecik (101. Sk., 102. Sk., 102/2. Sk., 102/3. Sk., 103/1. Sk., 103/2. Sk., 108. Sk., Ahmet Bey Çeşmesi Küme Evleri, Bahçeköy Küme Evleri, Bahçeköy Önü Küme Evleri, Errahman Küme Evleri, Hisar Cd., Kavakdere Cd., Kuşadası Cd., Tepecik Cd.), Turabiye (sivrikaya mevkii, Zeytinlik Kömürlük Küme Evleri)

Planlandı

20.11.2026

10:00 - 13:00

Çalışma Nedeni:

Üçüncü Şahıs Talebiyle Planlı Çalışma

SEFERİHİSAR / İZMİR Çalışma ID : 3870563

Çamtepe (Çamtepe Köy Yolu Küme Evleri, Efem Çukuru Köyü Yolu), Gödence (4001. Sk., 4002. Sk., 4004. Sk., 4006. Sk., 4007. Sk., 4008. Sk., 4010. Sk., 4010/1. Sk., 4011. Sk., 4012. Sk., 4013. Sk., 4014. Sk., 4015. Sk., 4016. Sk., 4017. Sk., 4018. Sk., 4019. Sk., 4020. Sk., 4021. Sk., 4022. Sk., 4023. Sk., 4024. Sk., 4025. Sk., Kuruçeşme Küme Evleri, Turşu Gediği Küme Evleri), Gölcük (14000. Sk., 14001. Sk., 14002. Sk., 14003. Sk., 14004. Sk., 14005. Sk., 14005/1. Sk., 14006. Sk., Çeşmebeleni Küme Evleri, Sakız Ağacı Küme Evleri)

Planlandı

23.11.2026

09:30 - 17:30

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

SEFERİHİSAR / İZMİR Çalışma ID : 3872145

Beyler (8001. Sk., 8002. Sk., 8003. Sk., 8004. Sk., 8005. Sk., 8006. Sk., 8007. Sk., 8008. Sk., 8009. Sk., 8010. Sk., 8011. Sk., 8012. Sk., 8013. Sk., 8014. Sk., 8015. Sk., 8016. Sk., 8017. Sk., 8018. Sk., 8019. Sk., 8020. Sk., 8021. Sk., 8022. Sk., Alanbağ Küme Evleri, Beyler Köyü İç Yolu, Eğridere Cd., Geyikler Küme Evleri, Kavakçayı Cd.), Çolak İbrahim Bey (Eğridere Cd.), Turabiye

İzmir elektrik kesintisi 21-22-23 Kasım GDZ Elektrik (Buca, Bayraklı, Ödemiş, Bornova, Menderes, Urla, Menemen, Foça, Konak, Torbalı)



TİRE ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlandı

20.11.2026

09:30 - 17:30

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

TİRE / İZMİR Çalışma ID : 3866145

Büyükkömürcü (Büyükkömürcü Cumhuriyet Küme Evleri, Büyükkömürcü İstiklal Küme Evleri, Büyükkömürcü Köyü İç Yolu, Göktepe Küme Evleri, Mezarlık Küme Evleri), Küçükkömürcü (Küçükkömürcü Yolu)

Planlandı

20.11.2026

11:00 - 12:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

TİRE / İZMİR Çalışma ID : 3870455

Adnan Menderes (Tiflikuyu Küme Evleri)

Planlandı

21.11.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

TİRE / İZMİR Çalışma ID : 3870469

Kireli

Planlandı

21.11.2026

01:00 - 01:15

Çalışma Nedeni:

TEİAŞ Trafo Bakım Çalışması

TİRE / İZMİR Çalışma ID : 3870593

Derebaşı, Kahrat (İzmir Ödemiş Yolu), Kırtepe, Kızılcahavlu (Ahmet Ülkü Grp Sulama Trafo yolu), Yeğenli (Cumhuriyet Yolu, Kocakır Küme Evleri, Tarım Küme Evleri)

Planlandı

23.11.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

TİRE / İZMİR Çalışma ID : 3872234

Adnan Menderes (Gökçen Yolu Benli Tepe Küme Evleri, Kazantepe Civarı Küme Evleri), İhsaniye (Çayırarası Küme Evleri, Gökçen Yolu Benli Tepe Küme Evleri)

İzmir elektrik kesintisi 21-22-23 Kasım GDZ Elektrik (Buca, Bayraklı, Ödemiş, Bornova, Menderes, Urla, Menemen, Foça, Konak, Torbalı)



TORBALI ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlandı

21.11.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

TORBALI / İZMİR Çalışma ID : 3871336

Kaplancık, Pancar

Planlandı

21.11.2026

09:00 - 12:00

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

TORBALI / İZMİR Çalışma ID : 3871348

Çapak, Torbalı

Planlandı

22.11.2026

01:00 - 02:00

Çalışma Nedeni:

Manevra

TORBALI / İZMİR Çalışma ID : 3871528

Ayrancılar (55. Sk., 60. Sk., 61. Sk., 62. Sk., 63. Sk., 63/1. Sk., 63/2. Sk., 64. Sk., 64/3. Sk., 65. Sk., 66. Sk., 67. Sk., 67/2. Sk., 68. Sk., 69. Sk., 69/1. Sk., 69/2. Sk., 70. Sk., 72. Sk., 74. Sk., 76. Sk., 77. Sk., 79. Sk., 79/1. Sk., 79/2. Sk., 80. Sk., 80/1. Sk., 80/3. Sk., 82. Sk., 82/1. Sk., 82/3. Sk., 82/4. Sk., 83. Sk., 84. Sk., 86. Sk., 90. Sk., 90/4. Sk., 90/5. Sk., 90/6. Sk., 90/7. Sk., 92. Sk., 94. Sk., 94/1. Sk., 96. Sk., Barış Manço Cd., Degirmen Cd., Şevket Kıvılcım Cd.), Demirci (16. Sk., 17. Sk., 17/1. Sk., 17/2. Sk., 17/3, 18. Sk., 19. Sk., 6250. Sk., 6250/1. Sk., 6251. Sk., 6251/1. Sk., 6252. Sk., 6253. Sk., 6253/1. Sk., 6254. Sk., 6255. Sk., 6256. Sk., 6257. Sk., 6258. Sk., 6259. Sk., 6260. Sk., 6261. Sk., 6262. Sk., 6262/1. Sk., 6263. Sk., 6420. Sk., Fatih Sultan Mehmet Cd., Fatma Deresi Küme Evleri), Fevzi Çakmak (10/3. Sk., 20. Sk., 22. Sk., 25. Sk., 26/1. Sk., 26/2. Sk., 27. Sk., 28. Sk., 29 Ekim Cd., 29. Sk., 33. Sk., 33/1. Sk., 33/2. Sk., 34. Sk., 35. Sk., 36. Sk., 36/1. Sk., 37. Sk., 37/1. Sk., 38. Sk., 40. Sk., 40/1. Sk., 41. Sk., 42. Sk., 43. Sk., 44. Sk., 44/1. Sk., 46. Sk., 46/1. Sk., 47. Sk., 48. Sk., 48/1. Sk., 50. Sk., 50/1. Sk., 51. Sk., 51/2. Sk., 52. Sk., 53. Sk., 57. Sk., 59. Sk., 59/1. Sk., 59/2. Sk., 59/3. Sk., 59/4. Sk., 8102/1. Sk., 8103. Sk., 8103/1. Sk., 8103/7. Sk., 8104. Sk., 8104/1. Sk., 8104/2. Sk., 8104/3. Sk., 8106. Sk., 8154. Sk., 8157. Sk., Barış Manço Cd., Kazım Karabekir Paşa Cd., Koyuncuoğlu Cd., Mehmet Akif Ersoy Cd.), Kazım Karabekir (1. İnönü Cd., 29 Ekim Cumhuriyet Sk., 6700. Sk., 6702. Sk., 6900. Sk., 6900/1. Sk., 6900/2. Sk., 6900/3. Sk., 6900/4. Sk., 6900/6. Sk., 6900/7. Sk., 6901. Sk., 6901/1. Sk., 6902. Sk., 6903. Sk., 6904. Sk., 6905. Sk., 6905/1. Sk., 6905/4. Sk., 6905/8. Sk., 6906. Sk., 6906/1. Sk., 6907/2. Sk., 6908/2. Sk., 6908/4. Sk., 6909/1. Sk., 6913/1. Sk., 6915. Sk., 6916. Sk., 6916/1. Sk., 6918. Sk., 6919. Sk., 6920/1. Sk., 6921. Sk., 6922. Sk., 6923. Sk., 6924/1 Sk., Alpaslan Sk., Bağcılar Sk., Bahçeli Sk., Barbaros Sk., Bekir Saydam Cd., Beyazıt Cd., Coşkun Sk., Diyarbakır Sk., Egemenlik Sk., Ertuğrul Gazi Sk., Eşref Bitlis Cd., Fatih Iı. Mehmed Cd., Fulya Sk., Gaffar Okkan Cd., Gürcan Barın Sk., Gürsel Sk., Hoca Ahmet Yesevi Sk., İstasyon Cd., Kemaller Sk., Kurudereli Hasan Cd., Manço Sk., Mustafa Kemal Cd., Nil Sk., Pamukçu Osman Sk., Park Sk., Şahinler Sk., Sakarya Zaferi Sk., Sedat Yılmaz Cd., Şehit Erdinç Tekirli Cd., Selim Sk., Tepe Sk., Yurdanur Kızan Sk.), Pancar (6700. Sk., 6701. Sk., 6705. Sk., 6706. Sk., 6900/6. Sk., 6909/9. Sk., Aydınlar Sk., Ayfer Durgut Cd., Bağcılar Sk., Beyazıt Cd., Fatih Iı. Mehmed Cd., Göl Sk., Kahraman Sk., Kışlalı Sk., Menderes Yolu Cd., Mumcu Sk., Pamukçu Osman Sk., Şair Mehmet Akif Sk., Sanayi Dükkanları Küme Evleri, Sedat Yılmaz Cd., Şehit Erdinç Tekirli Cd., Selanik Sk., Selim Sk., Umurbey Sk., Zekiye Hanım Sk.), Yeşilköy (6421. Sk., 6421/1. Sk., 6422. Sk., 6423. Sk., 6423/1. Sk., 6423/2. Sk., 6423/3. Sk., 6423/5. Sk., 6424. Sk., 6424/1. Sk., 6425. Sk., 6426. Sk., 6427. Sk., 6427/1. Sk., 6427/2. Sk., 6427/3. Sk., 6428. Sk., Fatih Sultan Mehmet Cd., İzmir Aydın Cd., Tahtalı Küme Evleri), Yoğurtçular (6441. Sk., 6448. Sk., 6448/1. Sk., 6449. Sk., 6450. Sk., 6451. Sk., 6451/1. Sk., 6452. Sk., 6453. Sk., 6454. Sk.)

Planlandı

22.11.2026

01:00 - 02:00

Çalışma Nedeni:

Manevra

TORBALI / İZMİR Çalışma ID : 3871533

Ayrancılar (101. Sk., 105. Sk., 105/1. Sk., 105/2. Sk., 105/3. Sk., 55. Sk., 56. Sk., 56/1. Sk., 58/1. Sk., 58/2. Sk., 60. Sk., 62. Sk., 62/1. Sk., 64/1. Sk., 64/2. Sk., 67. Sk., 67/1. Sk., 69. Sk., 70. Sk., 71. Sk., 71/1. Sk., 73. Sk., 73/1. Sk., 74. Sk., 75. Sk., 75/1. Sk., 75/2. Sk., 77. Sk., 79/1. Sk., 80/2. Sk., 80/3. Sk., 82/2. Sk., 83. Sk., 85. Sk., 86/1. Sk., 88. Sk., 90/1. Sk., 90/2. Sk., 90/3. Sk., 91. Sk., 91/1. Sk., 93. Sk., 93/1. Sk., 93/2. Sk., 93/3. Sk., 93/4. Sk., 93/5. Sk., 93/6. Sk., 95. Sk., 97/1. Sk., 99. Sk., 99/1. Sk., Barış Manço Cd., Degirmen Cd., İzmir Aydın Cd., Kocatepe Cd., Şevket Kıvılcım Cd.), Demirci (6264. Sk., 6440. Sk.), Fevzi Çakmak (10/2. Sk., 10/3. Sk., 8104/3. Sk., Barış Manço Cd.), İnönü (100/1. Sk., 100/2. Sk., 100/3. Sk., 102/2. Sk., 132/1. Sk., 132/2. Sk., 132/3. Sk., 138/1. Sk., 142/1. Sk., 157. Sk., 157/1. Sk., 159. Sk., 161. Sk., 161/1. Sk., 175/1. Sk., 181. Sk., 183/1. Sk., 183/2. Sk., 183/7. Sk., 185. Sk., 185/1. Sk., 185/2. Sk., 185/3. Sk., 187. Sk., 187/1. Sk., 187/2. Sk., 187/3. Sk., 187/4. Sk., 187/5. Sk., 187/6. Sk., 187/7. Sk., 187/8. Sk., 189. Sk., 189/1. Sk., 189/2. Sk., Ahmet Adaman Cd., Ahmet Özkan Blv., İzmir Aydın Cd.), İstiklal (103. Sk., 9230/2. Sk., 9300. Sk., 9301. Sk., 9303. Sk., 9304. Sk., 9305. Sk., 9307. Sk., 9307/1. Sk., 9308. Sk., 9311. Sk., 9315. Sk., 9316. Sk., Bozköy Cd., Cemal Gürsel Cd., Dadaş Sk., Demircitepe Küme Evleri, Fesleğen Sk., Filiz Sk., Hatice Öğüt Sk., İnönü Cd., Kanarya Sk., Karataş Kümesi Küme Evleri, Karınca Sk., Kazım Paşa Cd., Kırmızı Karanfil Sk., Leylak Sk., Mareşal Fevzi Çakmak Cd., Mimoza Sk., Mine Sk., Mor Menekşe Sk., Morgül Sk., Namık Kemal Cd., Nar Sk., Nergis Sk., Oğuz Sk., Orkide Sk., Papatya Sk., Vatan Cd., Yavuz Selim Cd., Zambak Sk.), Kazım Karabekir, Kuşçuburun (Başmimar Sinan Cd.), Torbalı, Türkmenköy (180. Sk., 182. Sk., 184. Sk., 184/2. Sk., 186. Sk., 188/1. Sk., 188/2. Sk., 189. Sk., 190. Sk., 196. Sk., 209. Sk., 211. Sk., 213. Sk., İzmir Aydın Cd., Park Yaşam Evleri Sİtesi İç Yolu), Yazıbaşı (201. Sk., 207. Sk., 210. Sk., 210/1. Sk., 210/2. Sk., 212. Sk., 212/1. Sk., 216. Sk., 218. Sk., 224. Sk., 230. Sk., 250. Sk., 250/1. Sk., 250/2. Sk., 251. Sk., 251/1. Sk., 301. Sk., 302. Sk., 303. Sk., 304. Sk., 304/1. Sk., 306. Sk., 311. Sk., 322. Sk., 339. Sk., 9100. Sk., 9202. Sk., 9204. Sk., 9207. Sk., 9208. Sk., 9209. Sk., 9211. Sk., 9212. Sk., 9226. Sk., 9230. Sk., 9230/1. Sk., 9230/2. Sk., Abdi İpekçi Sk., Açelya Sk., Akdeniz Sk., Atatürk Cd., Atmaca Sk., Balkan Cd., Başmimar Sinan Cd., Begonya Sk., Bestekar Barış Manço Sk., Bülbül Sk., Can Sk., Deniz Sk., Dere Sk., Doğan Sk., Fırat Sk., Gazeteci Uğur Mumcu Cd., Güvercin Sk., Hasan Tahsin Sk., İskele Cd., İzmir Aydın Cd., Kanarya Sk., Karabağ Sk., Karadeniz Sk., Karakaya Sk., Kartal Sk., Keklik Sk., Kiraz Sk., Kırlangıç Sk., Kumru Sk., Mareşal Fevzi Çakmak Cd., Marmara Sk., Martı Sk., Mevlana Sk., Morsalkım Sk., Namık Kemal Cd., Nazif Alpyörük Cd., Nilüfer Sk., Orhan Alpyörük Cd., Pizza Pizza Sk., Pınar Sk., Şahin Sk., Sardunya Sk., Sarmaşık Sk., Saz Yolu Cd., Serçe Sk., Şirin Sk., Sülün Sk., Teba Sk., Turna Sk., Urfalı Sk., Vatan Cd., Yavuz Selim Cd., Yazıbaşı İzmir Cd., Zeki Müren Sk.), Yoğurtçular (6440. Sk., 6441. Sk., 6442. Sk., 6443. Sk., 6444. Sk., 6445. Sk., 6446. Sk., 6447. Sk., 90/3. Sk., İzmir Aydın Cd.)

Planlandı

23.11.2026

01:00 - 02:00

Çalışma Nedeni:

Manevra

TORBALI / İZMİR Çalışma ID : 3871541

Ayrancılar (55. Sk., 60. Sk., 61. Sk., 62. Sk., 63. Sk., 63/1. Sk., 63/2. Sk., 64. Sk., 64/3. Sk., 65. Sk., 66. Sk., 67. Sk., 67/2. Sk., 68. Sk., 69. Sk., 69/1. Sk., 69/2. Sk., 70. Sk., 72. Sk., 74. Sk., 76. Sk., 77. Sk., 79. Sk., 79/1. Sk., 79/2. Sk., 80. Sk., 80/1. Sk., 80/3. Sk., 82. Sk., 82/1. Sk., 82/3. Sk., 82/4. Sk., 83. Sk., 84. Sk., 86. Sk., 90. Sk., 90/4. Sk., 90/5. Sk., 90/6. Sk., 90/7. Sk., 92. Sk., 94. Sk., 94/1. Sk., 96. Sk., Barış Manço Cd., Degirmen Cd., Şevket Kıvılcım Cd.), Demirci (16. Sk., 17. Sk., 17/1. Sk., 17/2. Sk., 17/3, 18. Sk., 19. Sk., 6250. Sk., 6250/1. Sk., 6251. Sk., 6251/1. Sk., 6252. Sk., 6253. Sk., 6253/1. Sk., 6254. Sk., 6255. Sk., 6256. Sk., 6257. Sk., 6258. Sk., 6259. Sk., 6260. Sk., 6261. Sk., 6262. Sk., 6262/1. Sk., 6263. Sk., 6420. Sk., Fatih Sultan Mehmet Cd., Fatma Deresi Küme Evleri), Fevzi Çakmak (10/3. Sk., 20. Sk., 22. Sk., 25. Sk., 26/1. Sk., 26/2. Sk., 27. Sk., 28. Sk., 29 Ekim Cd., 29. Sk., 33. Sk., 33/1. Sk., 33/2. Sk., 34. Sk., 35. Sk., 36. Sk., 36/1. Sk., 37. Sk., 37/1. Sk., 38. Sk., 40. Sk., 40/1. Sk., 41. Sk., 42. Sk., 43. Sk., 44. Sk., 44/1. Sk., 46. Sk., 46/1. Sk., 47. Sk., 48. Sk., 48/1. Sk., 50. Sk., 50/1. Sk., 51. Sk., 51/2. Sk., 52. Sk., 53. Sk., 57. Sk., 59. Sk., 59/1. Sk., 59/2. Sk., 59/3. Sk., 59/4. Sk., 8102/1. Sk., 8103. Sk., 8103/1. Sk., 8103/7. Sk., 8104. Sk., 8104/1. Sk., 8104/2. Sk., 8104/3. Sk., 8106. Sk., 8154. Sk., 8157. Sk., Barış Manço Cd., Kazım Karabekir Paşa Cd., Koyuncuoğlu Cd., Mehmet Akif Ersoy Cd.), Kazım Karabekir (1. İnönü Cd., 29 Ekim Cumhuriyet Sk., 6700. Sk., 6702. Sk., 6900. Sk., 6900/1. Sk., 6900/2. Sk., 6900/3. Sk., 6900/4. Sk., 6900/6. Sk., 6900/7. Sk., 6901. Sk., 6901/1. Sk., 6902. Sk., 6903. Sk., 6904. Sk., 6905. Sk., 6905/1. Sk., 6905/4. Sk., 6905/8. Sk., 6906. Sk., 6906/1. Sk., 6907/2. Sk., 6908/2. Sk., 6908/4. Sk., 6909/1. Sk., 6913/1. Sk., 6915. Sk., 6916. Sk., 6916/1. Sk., 6918. Sk., 6919. Sk., 6920/1. Sk., 6921. Sk., 6922. Sk., 6923. Sk., 6924/1 Sk., Alpaslan Sk., Bağcılar Sk., Bahçeli Sk., Barbaros Sk., Bekir Saydam Cd., Beyazıt Cd., Coşkun Sk., Diyarbakır Sk., Egemenlik Sk., Ertuğrul Gazi Sk., Eşref Bitlis Cd., Fatih Iı. Mehmed Cd., Fulya Sk., Gaffar Okkan Cd., Gürcan Barın Sk., Gürsel Sk., Hoca Ahmet Yesevi Sk., İstasyon Cd., Kemaller Sk., Kurudereli Hasan Cd., Manço Sk., Mustafa Kemal Cd., Nil Sk., Pamukçu Osman Sk., Park Sk., Şahinler Sk., Sakarya Zaferi Sk., Sedat Yılmaz Cd., Şehit Erdinç Tekirli Cd., Selim Sk., Tepe Sk., Yurdanur Kızan Sk.), Pancar (6700. Sk., 6701. Sk., 6705. Sk., 6706. Sk., 6900/6. Sk., 6909/9. Sk., Aydınlar Sk., Ayfer Durgut Cd., Bağcılar Sk., Beyazıt Cd., Fatih Iı. Mehmed Cd., Göl Sk., Kahraman Sk., Kışlalı Sk., Menderes Yolu Cd., Mumcu Sk., Pamukçu Osman Sk., Şair Mehmet Akif Sk., Sanayi Dükkanları Küme Evleri, Sedat Yılmaz Cd., Şehit Erdinç Tekirli Cd., Selanik Sk., Selim Sk., Umurbey Sk., Zekiye Hanım Sk.), Yeşilköy (6421. Sk., 6421/1. Sk., 6422. Sk., 6423. Sk., 6423/1. Sk., 6423/2. Sk., 6423/3. Sk., 6423/5. Sk., 6424. Sk., 6424/1. Sk., 6425. Sk., 6426. Sk., 6427. Sk., 6427/1. Sk., 6427/2. Sk., 6427/3. Sk., 6428. Sk., Fatih Sultan Mehmet Cd., İzmir Aydın Cd., Tahtalı Küme Evleri), Yoğurtçular (6441. Sk., 6448. Sk., 6448/1. Sk., 6449. Sk., 6450. Sk., 6451. Sk., 6451/1. Sk., 6452. Sk., 6453. Sk., 6454. Sk.)

Planlandı

23.11.2026

01:00 - 02:00

Çalışma Nedeni:

Manevra

TORBALI / İZMİR Çalışma ID : 3871545

Ayrancılar (101. Sk., 105. Sk., 105/1. Sk., 105/2. Sk., 105/3. Sk., 55. Sk., 56. Sk., 56/1. Sk., 58/1. Sk., 58/2. Sk., 60. Sk., 62. Sk., 62/1. Sk., 64/1. Sk., 64/2. Sk., 67. Sk., 67/1. Sk., 69. Sk., 70. Sk., 71. Sk., 71/1. Sk., 73. Sk., 73/1. Sk., 74. Sk., 75. Sk., 75/1. Sk., 75/2. Sk., 77. Sk., 79/1. Sk., 80/2. Sk., 80/3. Sk., 82/2. Sk., 83. Sk., 85. Sk., 86/1. Sk., 88. Sk., 90/1. Sk., 90/2. Sk., 90/3. Sk., 91. Sk., 91/1. Sk., 93. Sk., 93/1. Sk., 93/2. Sk., 93/3. Sk., 93/4. Sk., 93/5. Sk., 93/6. Sk., 95. Sk., 97/1. Sk., 99. Sk., 99/1. Sk., Barış Manço Cd., Degirmen Cd., İzmir Aydın Cd., Kocatepe Cd., Şevket Kıvılcım Cd.), Demirci (6264. Sk., 6440. Sk.), Fevzi Çakmak (10/2. Sk., 10/3. Sk., 8104/3. Sk., Barış Manço Cd.), İnönü (100/1. Sk., 100/2. Sk., 100/3. Sk., 102/2. Sk., 132/1. Sk., 132/2. Sk., 132/3. Sk., 138/1. Sk., 142/1. Sk., 157. Sk., 157/1. Sk., 159. Sk., 161. Sk., 161/1. Sk., 175/1. Sk., 181. Sk., 183/1. Sk., 183/2. Sk., 183/7. Sk., 185. Sk., 185/1. Sk., 185/2. Sk., 185/3. Sk., 187. Sk., 187/1. Sk., 187/2. Sk., 187/3. Sk., 187/4. Sk., 187/5. Sk., 187/6. Sk., 187/7. Sk., 187/8. Sk., 189. Sk., 189/1. Sk., 189/2. Sk., Ahmet Adaman Cd., Ahmet Özkan Blv., İzmir Aydın Cd.), İstiklal (103. Sk., 9230/2. Sk., 9300. Sk., 9301. Sk., 9303. Sk., 9304. Sk., 9305. Sk., 9307. Sk., 9307/1. Sk., 9308. Sk., 9311. Sk., 9315. Sk., 9316. Sk., Bozköy Cd., Cemal Gürsel Cd., Dadaş Sk., Demircitepe Küme Evleri, Fesleğen Sk., Filiz Sk., Hatice Öğüt Sk., İnönü Cd., Kanarya Sk., Karataş Kümesi Küme Evleri, Karınca Sk., Kazım Paşa Cd., Kırmızı Karanfil Sk., Leylak Sk., Mareşal Fevzi Çakmak Cd., Mimoza Sk., Mine Sk., Mor Menekşe Sk., Morgül Sk., Namık Kemal Cd., Nar Sk., Nergis Sk., Oğuz Sk., Orkide Sk., Papatya Sk., Vatan Cd., Yavuz Selim Cd., Zambak Sk.),

İzmir elektrik kesintisi 21-22-23 Kasım GDZ Elektrik (Buca, Bayraklı, Ödemiş, Bornova, Menderes, Urla, Menemen, Foça, Konak, Torbalı)



URLA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlandı

20.11.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

URLA / İZMİR Çalışma ID : 3867484

Naipli, Ovacık, Yenice

Planlandı

20.11.2026

10:00 - 17:30

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

URLA / İZMİR Çalışma ID : 3869623

Çamlıçay (5155. Sk., 5155/2. Sk., 5196. Sk., 5196/1. Sk., 5196/3, 5217. Sk., 5219. Sk., Mareşal Fevzi Çakmak Blv.), Zeytinalanı (4155. Sk., Mareşal Fevzi Çakmak Blv.)

Planlandı

21.11.2026

09:30 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

URLA / İZMİR Çalışma ID : 3870033

Kuşçular (8020. Sk., 8021/1. Sk., 8022. Sk., 8026. Sk., 8028. Sk., 8032. Sk., 8032/1. Sk., 8032/2. Sk., 8058/1. Sk., Kuşçular Cd.)

Planlandı

21.11.2026

09:40 - 17:10

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

URLA / İZMİR Çalışma ID : 3870035

Kuşçular (8018. Sk., 8018/2. Sk.)

Planlandı

22.11.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Yeraltı Kablo Arızası

URLA / İZMİR Çalışma ID : 3870422

Altıntaş (1168. Sk., Ahmet Besim Uyal Cd., Dündarlı Küme Evleri, Mavice Sk., Zafer Cd.), İçmeler (1165. Sk., 1165/1. Sk., 1168. Sk., Eski Urla-İzmir Yolu Cd., Tekke Cd., Umut 9. Sk.), Kuşçular (1100. Sk., 1164. Sk., 1169. Sk., 8004. Sk., 8013. Sk., 8045. Sk., Ihlamur Sk.), Özbek (6000. Sk., 6001. Sk., 6002. Sk., 6003. Sk., 6004. Sk., 6005. Sk., 6006. Sk., 6007. Sk., 6008. Sk., 6009. Sk., 6010. Sk., 6011. Sk., 6013. Sk., 6015. Sk., 6017. Sk., 6018. Sk., 6019. Sk., 6020. Sk., 6024. Sk., 6026. Sk., 6027. Sk., 6028. Sk., 6029. Sk., 6031. Sk., 6032. Sk., 6032/1, 6033. Sk., 6035. Sk., 6037. Sk., 6038/1. Sk., 6039. Sk., 6040. Sk., 6041. Sk., 6043. Sk., 6044. Sk., 6046. Sk., 6047. Sk., 6048. Sk., 6050. Sk., 6052. Sk., 6054. Sk., 6055. Sk., 6055/1. Sk., 6055/3. Sk., 6056. Sk., 6057. Sk., 6057/1. Sk., 6060. Sk., 6063. Sk., 6064. Sk., 6066. Sk., 6068. Sk., 6068/1, 6071. Sk., 6072. Sk., 6074. Sk., 6076. Sk., 6077. Sk., 6078/1. Sk., 6078/3. Sk., 6079. Sk., 6081. Sk., 6081/1. Sk., 6082. Sk., 6083. Sk., 6084. Sk., 6085. Sk., 6086. Sk., 6087. Sk., 6087/1. Sk., 6087/2. Sk., 6087/3. Sk., 6092. Sk., 6094. Sk., 6096. Sk., 6098. Sk., 6100. Sk., 6101. Sk., 6102. Sk., 6104. Sk., 6105. Sk., 6106. Sk., 6107. Sk., 6108. Sk., 6109. Sk., 6110. Sk., 618. Sk., 6201. Sk., 6201/1. Sk., 6202. Sk., 6204. Sk., 6205. Sk., 6206. Sk., 6207. Sk., 6208. Sk., 6209. Sk., 6210. Sk., 6211. Sk., 6211/1. Sk., 6211/2. Sk., 6212. Sk., 6213. Sk., 6214. Sk., 6215. Sk., 6216. Sk., Adalı Sk., Akkum Cd., Dişçiler Sitesi Sk., Eğri Liman Cd., Ilıksu Cd., Ilıksu Mevkii Küme Evleri, Koca Dere Yolu Sk., Özbek Cd., Özbekyolu Cd., Tukan Sitesi, Yalı Cd.), Rüstem (Bademci Sk., Barbaros Hayrettin Sk., Demirel Sk., Duru Sk., Kızılhamam Sk., Özbekyolu Cd., Yıldıztepe Sk.), Sıra (1164. Sk., 8001. Sk., 8001/1. Sk., 8001/2. Sk., 8001/3. Sk., Biberiye Sk., Hercai Sk., Ihlamur Sk., Radika Sk., Sardunya Sk., Sıklamen Sk., Tere Sk., Zafer Cd.), Torasan (Özbekyolu Cd.)

Planlandı

22.11.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Yeraltı Kablo Arızası

URLA / İZMİR Çalışma ID : 3870424

Altıntaş (Ahmet Besim Uyal Cd.), Yaka (Ahmet Besim Uyal Cd., Babacan Sk., Erdoğan Ker Cd., Rana Sk.)

Planlandı

20.11.2026

10:00 - 13:00

Çalışma Nedeni:

Üçüncü Şahıs Talebiyle Planlı Çalışma

URLA / İZMİR Çalışma ID : 3870563

Bademler (Gödence Yolu Cd.)

Planlandı

22.11.2026

09:30 - 15:30

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

URLA / İZMİR Çalışma ID : 3871463

Camiatik (Ara Sk., Arasta Sk., Dere Sk., Itır Sk., Malgaca Pazarı Sk., Mustafa Kemal Paşa Cd., Tatar Camii Sk., Zafer Cd.), Hacı İsa (2. Pazar Yeri Sk., 75. Yıl Cumhuriyet Cd., Balkış Sk., Bülent Baratalı Blv., Çelen Sk., Demirciler Sk., Hamam Sk., Küçük Hamam Sk., Pazaryeri Sk., Sevinç Sk., Ülke Sk., Ülkü Sk., Zafer Cd.), Naipli (Kar Sk., Sargın Sk.), Yelaltı (12 Eylül Sk., 75. Yıl Cumhuriyet Cd., Abraş Sk., Açkı Sk., Akpınar Sk., Avni Erdoğan Cd., Balerin Sk., Bellek Sk., Böğürtlen Sk., Çamlık Sk., Çilingir Çeşme Sk., Gediz Sk., Gökmen Sk., Goncagül Sk., Hacı Memiş Sk., İnceoğlu Sk., Kamanlı Mevkii Küme Evleri, Kamanlı Sk., Kapan Camii Sk., Karanfil Sk., Kırcalı Sk., Kıvırcık Sk., Kütük Minare Sk., Mehtap Sk., Mezbaha Sk., Mustafa Kemal Paşa Cd., Pamuk Sk., Park Sk., Samur Sk., Sargın Sk., Sarıgül Sk., Şimşek Sk., Süleyman Efendi Sk., Tireli Sk., Topaltı Sk., Tümer Sk., Uğur Sk., Yeni Sk., Yeniyol Sk., Yıldız Park Sk.), Yeni (Demirciler Sk., Dere Sk., Filiz Sk., Zafer Cd.), Yenikent (2. Cd., Ali Ünsalan Cd., Altınözü Sk., Ceren Sk., Çeşme Urla İzmir Asfaltı Cd., Ceylan Sk., Ekinkent Sitesi, Emek Sk., Gelincik Sk., Gizem Sk., Gökkuşağı Sk., Gönenç Sk., Güvercin Sk., Hakkı Ural Cd., Hasan Tümerk Cd., Hüseyin Zeren Cd., İmbat Sk., İnci Kent, İnci Sk., Kilimli Sk., Kırmızı Sk., Levent Sk., Lila Sk., Mavi Sk., Mimoza Sk., Mustafa Ertekin Cd., Nilüfer Sk., Öğretmenler Sk., Özgür Sk., Piyan Gç., Pınar Sk., Ruhi Gürsoy Cd., Şahin Sk., Şamdan

İzmir elektrik kesintisi 21-22-23 Kasım GDZ Elektrik (Buca, Bayraklı, Ödemiş, Bornova, Menderes, Urla, Menemen, Foça, Konak, Torbalı)



BEYDAĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlandı

21.11.2026

01:00 - 01:15

Çalışma Nedeni:

TEİAŞ Trafo Bakım Çalışması

BEYDAĞ / İZMİR Çalışma ID : 3870593

Adaküre (Adaküre İç Yolu, Adaküre Köyü İç Yolu, Adaküre Yolu, Başarı Küme Evleri, Hezaren Sk., Kaynak Küme Evleri, Patika), Aktepe (80 Yıl Cd., Afacan Sk., Aydın Sk., Baraj Çevre Yolu Sk., Çatal Sk., Hacı Kırlı Cd., Hasan Çavuş Cd., Hürriyet Cd., Kırlı Sk., Kırmızı Sk., Köprübaşı Mevkii Sk., MEHMET EMİN BALCI SK., Menderes Köyü, Mor Sk., Ödemiş Yolu Sk., Özer Sk., Palamut Sk., Patika, Stadyum Yolu Sk.), Alakeçili (Başak Küme Evleri, Emek Küme Evleri, Kaynak Küme Evleri, Ova Sk.), Atatürk (50. Yıl Cd., Arıtürk Sk., Atatürk Cd., Atatürk Kültür Cd., Atatürk Mah İç Yol, Ayan Sk., Aydoğdu Sk., Balcı Sk., Banka Sk., Barış Sk., Beydağ Lozan Meydanı, Bülbül Sk., Cami Sk., Çamurcu Sk., Cengiz Sk., Cevizli Kuyu Sk., CEylanoğlu Sk., Dönmez Sk., Dumanlı Sk., Eşme Sk., Ferah Sk., Garaj Sk., Gençlik Sk., Güler Sk., İstiklal Cd., Kalender Sk., Kaymakam Yusuf Doğan Cd., Kıbrıs Sk., Korgalı Sk., Lavanta Sk., Leylak Sk., Lozan Sk., Maarif Sk., Nazilli Cd., Ödemiş Cd., Özgür Sk., Patika, Posta Sk., Pulcu Sk., Sağlık Sk., Şehit Osman Sarı Cd., Şehit Raşit Başoğlu Cd., Selvi Sk., Şentürk Sk., Sogukkuyu Küme Evleri, Turp Sk., Ulus Meydanı, Uzun Sk., Yıldız Sk., Yüksel Sk., ZEYBEK), Bakırköy (Demirciler Küme Evleri, Kullar Sk., Mevsim Sk., Patika, Tuna Küme Evleri), Beyköy (Aygan Sk., Beyköy Yolu Sk., Beyler Sk., Çarkbaşı Sk., Cevizli Kuyu Sk., Dere Sk., Hüdaverdi Aygün Sk., İşçi Lojmanları Küme Evleri, Kuvayi Milliye Yolu, Sevgi Sk., Sucubaşı Sk., Tepe Mevkii Sk., Yeniyurt Yolu Sk.), Çamlık (Boncuk Sk., Çamlık Köyü İç Yolu, Çamlık Yolu, Patika, Yonca Küme Evleri), Çiftlikköy (Kaptan Sk., Mandıras Sk.), Çomaklar (Çomaklar Köyü, Çomaklar Sk., Patika), Cumhuriyet (2 Eylül Kurtuluş Parkı Sk., 283/43. Sk., 75. Yıl Cd., Adaküre Yolu, Adnan Menderes Cd., Akdag Sk., Alaçayır Mevki Sk., Alaçayır Mevkii Sk., Arif Sk., Aşıçı Sk., Atatürk Cd., Bahriye Üçok Cd., Baş Sk., Beydağ Lozan Meydanı, Çakır Sk., Çarşı Sk., Çay Sk., Çayağzı Sk., Çelik Sk., Çıngırak Sk., Çukur Sk., Cumhuriyet Kültür Cd., Demirci Sk., Elma Sk., Emniyet Sk., Eren Sk., Erenler Sk., Eşsiz Sk., Gül Sk., Gündüz Sk., Han Sk., İnönü Cd., İstiklal Cd., Kader Sk., Kadı Sk., Kaleardı Sk., Karanfil Sk., Karaosmanoğlu Sk., Kavakyolu Sk., Kaynak Küme Evleri, Lale Sk., Maden Sk., Mareşal F. Çakmak Cd., Menekşe Sk., Mercan Sk., Molla Ömer Küme Evleri, Nergis Sk., Ödemiş Cd., Ova Sk., Özlem Sk., Özlü Sk., Park Sk., Patika, Pazaraltı Mevkii Sk., Pınar Sk., Sanayi Sitesi A Blok Küme Evleri, Sanayi Sitesi C Blok Küme Evleri, Sanayi Sitesi D Blok Küme Evleri, Sanayi Sitesi F Blok Küme Evleri, Sanayi Sitesi G Blok Küme Evleri, Sanayi Sitesi H Blok Küme Evleri, Sanayi Sitesi Yanı Küme Evleri, Sanayii Sitesi B Blok Sk., Sanayii Sitesi E Blok Küme Evleri, Sebze Pazarı Sk., Şehit Raşit Başoğlu Cd., Selek Sk., Sümbül Sk., Topçu Sk., Ulus Meydanı, Yeni Sk., Yılmaz Sk., Yurtseven Sk., Zambak Sk., Zeytinlik 1. Sk., Zeytinlik 2. Sk.), Eğridere (Abaç Yatağı Sk., Bölükler Sk., Buse Sk., Çamcılar Sk., Çamlı Burun Sk., Çifte Kuyular Sk., Derin Küme Evleri, Eğridere Köyü İç Yol, Kokarca Sk., Örenler Küme Evleri, Patika, Seher Sk.), Erikli (Avcılar Sk., Beydağ Nazilli Yolu, Değirmen Sk., Erikli İç Yolu, Erikli Köyü İç Yolu, Erikli Patika Yolu, Patika, Sedef Küme Evleri), Halıköy (Damla Küme Evleri, Halıköy Köyü İç Yolu, Nehir Küme Evleri, Ova Sk., Patika), Karaoba (Çifte Kuyular Sk., Doğa Sk., Gonca Küme Evleri, Kullar Sk., Mevsim Sk., OVA, Patika), Kurudere (Doğa Sk., Kavak Deresi Sk., Kurudere Köyü İç Yolu, Patıka, Seher Sk.), Menderes (Menderes Sk.), Mutaflar (Değirmen Sk., Mutaflar Köyü İç Yolu, Patika, Patika Yol, Süleymanlar Sk., Yörükler Sk., Yukarı Sk.), Palamutçuk (Çağlar Küme Evleri, Cevizdibi Sk., Palamutçuk Köyü İç Yolu, Patika), Sarıkaya (Dere Sk., Patıka, Sarıkaya Koyu İç Yolu, Uygar Sk.), Tabaklar (Sedef Küme Evleri, Tabaklar Sk.), Yağcılar (Bağlık Deresi Sk., Güven Sk., Patika, Rüzgar Sk., Yağcılar Köyü İç Yolu, Yasemin Sk.), Yeniyurt (Kuyu Küme Evleri, Nazilli Cd., Patika, Yeniyurt Köyü Yolu, Zafer Küme Evleri), Yeşiltepe (Derin Küme Evleri, Patika, Yeşiltepe Köyü İç Yolu, Yesiltepe Patika Yolu, Yonuç Sk.), Yukarıaktepe (Alakaya Sk., B, Çamlıca Sk., Derin Küme Evleri, Dut Dibi Sk., Ekin Küme Evleri, Hacıaliler Küme Evleri, Hacıeliler, Koca Ev Yanı Sk., Mimoza Sk., Palamutçuk Sk., Yörükler Sk., Yukarıaktepe Köyü İç Yolu), Yukarıtosunlar (Güven Sk., Yukarıtosunlar Koyü İç Yolu)

Planlandı

21.11.2026

01:00 - 01:15

Çalışma Nedeni:

TEİAŞ Trafo Bakım Çalışması

BEYDAĞ / İZMİR Çalışma ID : 3871589

Halıköy (Ovacık Küme Evleri, Ovacık Yaylası Küme Evler, Ovacık Yaylası Küme Evleri), Kurudere (Davulcular Küme Evleri, Doğa Sk., İçmece Sk., kurudere iç yol)

Planlandı

23.11.2026

09:30 - 17:30

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

BEYDAĞ / İZMİR Çalışma ID : 3871965

Eğridere (Buse Sk., Çamcılar Sk., Derin Küme Evleri, Eğridere Köyü İç Yol, Patika), Yeşiltepe (Derin Küme Evleri)

İzmir elektrik kesintisi 21-22-23 Kasım GDZ Elektrik (Buca, Bayraklı, Ödemiş, Bornova, Menderes, Urla, Menemen, Foça, Konak, Torbalı)



BUCA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlandı

21.11.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3866340

Belenbaşı (3002/1. Sk., 3002/2. Sk., 3009. Sk., 3010. Sk., 3013. Sk., Beylik Cd., Hürriyet Cd.)

Planlandı

20.11.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3870243

Belenbaşı (3001. Sk., 3002. Sk., 3002/1. Sk., 3002/2. Sk., 3003. Sk., 3004. Sk., 3005. Sk., 3006. Sk., 3007. Sk., 3008. Sk., 3009. Sk., 3010. Sk., 3011. Sk., 3012. Sk., 3013. Sk., 3014. Sk., 3015. Sk., 3015/1. Sk., 3015/2. Sk., 3015/3. Sk., 3016. Sk., 3016/1. Sk., 3017. Sk., 3017/1, 3018. Sk., 3018/1. Sk., 3018/2. Sk., 3018/3. Sk., 3018/4. Sk., 3019. Sk., 3019/1. Sk., 3020, 3020/1. Sk., 3023. Sk., Belen Cd., Beylik Cd., Hürriyet Cd.), Kırklar

Planlandı

20.11.2026

10:00 - 16:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3870245

Vali Rahmi Bey (138. Sk., 159. Sk., 295. Sk., 296. Sk., 297. Sk., 297/1. Sk., 297/2. Sk., 297/3. Sk., 297/4. Sk., Forbes Sk.)

Planlandı

20.11.2026

09:00 - 16:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3870482

Adatepe (Doğuş Cd.), Kuruçeşme (203/20. Sk., 203/29. Sk., 203/33. Sk., 203/41. Sk., 203/45. Sk., 203/47. Sk., 203/49. Sk., 205/13. Sk., 205/2. Sk., 205/26. Sk., 205/3. Sk., 205/34. Sk., 205/36. Sk., 205/40. Sk., 205/41. Sk., 205/5. Sk., 205/6. Sk., Ahmet Piriştina Blv., Doğuş Cd.)

Planlandı

21.11.2026

09:00 - 14:30

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3870759

29 Ekim (2174. Sk., 2175. Sk., 2177. Sk., 2178. Sk., 2179. Sk., 2180. Sk., 2184. Sk., 2185. Sk., 2186. Sk., 2187. Sk., 2188. Sk., 2189. Sk., 2190. Sk., 2192. Sk., 2193. Sk., 2194. Sk., 2205. Sk., Atatürk Cd.)

Planlandı

21.11.2026

00:00 - 00:30

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3871040

Aydoğdu (4709. Sk.), Ufuk (2763. Sk., 917. Sk., 917/2. Sk., 917/3. Sk.)

Planlandı

21.11.2026

09:00 - 09:30

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3871209

Hürriyet (448. Sk., 469. Sk., 471. Sk., 473. Sk., 492. Sk., 492/1. Sk., 494. Sk., Aydın Hatboyu Cd., Hasan Şarlayan Sk., Mehmet Akif Cd., Namık Kemal Cd.)

Planlandı

21.11.2026

09:45 - 10:15

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3871216

Güven (393. Sk., 395. Sk., 402. Sk., Menderes Cd.), Hürriyet (457. Sk., 459. Sk., 463/1. Sk.)

Planlandı

21.11.2026

10:45 - 11:15

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3871220

Adatepe (2/7, 2/9. Sk., 24. Sk., 25. Sk., 29, 29/1. Sk., 3. Sk., 3/1. Sk., 30. Sk., 32. Sk., 34. Sk., 47. Sk., 9. Sk., Başarı Cd., Kıbrıs Cd.)

Planlandı

21.11.2026

11:30 - 12:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3871223

Adatepe (3/10. Sk., 3/11. Sk., 3/13. Sk., 3/15. Sk., 3/18. Sk., 3/21. Sk., 3/7. Sk., 3/8. Sk., 3/9. Sk., Yahya Kemal Beyatlı Cd.)

Planlandı

21.11.2026

12:15 - 12:45

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3871229

Atatürk (202/11. Sk., 202/12. Sk., 202/15. Sk., 202/17. Sk., 202/22. Sk., 202/23. Sk., 202/25. Sk., 202/26. Sk., 202/38. Sk., 202/40. Sk., 202/46. Sk., 202/53. Sk., Hoca Ahmet Yesevi Cd.), Yıldız (Hoca Ahmet Yesevi Cd.)

Planlandı

21.11.2026

13:00 - 13:30

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3871233

Çamlıkule (220. Sk., 220/20. Sk., 220/21. Sk., 220/22. Sk., 220/23. Sk., 220/24. Sk., 239/4. Sk., 290. Sk., 290/7. Sk., 290/8. Sk., 290/9. Sk.)

Planlandı

21.11.2026

14:00 - 14:30

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3871240

İnönü (677/19. Sk., Otokent Galericiler Sitesi İçi Yolu)

Planlandı

22.11.2026

01:00 - 02:00

Çalışma Nedeni:

Manevra

BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3871528

Karacaağaç (4022. Sk., Meşelik Yolu Sk., Yolüstü Mevkii Sk., YOLÜSTÜ SOKAK)

Planlandı

23.11.2026

01:00 - 02:00

Çalışma Nedeni:

Manevra

BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3871541

Karacaağaç (4022. Sk., Meşelik Yolu Sk., Yolüstü Mevkii Sk., YOLÜSTÜ SOKAK)

Planlandı

23.11.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3872063

29 Ekim (2131. Sk., 2140. Sk., 2141. Sk., 2202. Sk., 2203. Sk., 2205. Sk., 2206. Sk., 2208. Sk., 2209. Sk., 2210. Sk., 2211. Sk., 2253. Sk., 2254. Sk., 2256. Sk., 2256/1. Sk., Arazi İçi Sk., Atatürk Cd., Orta Tepe Sk., Şehit Er Arif Serçe Sk.)

İzmir elektrik kesintisi 21-22-23 Kasım GDZ Elektrik (Buca, Bayraklı, Ödemiş, Bornova, Menderes, Urla, Menemen, Foça, Konak, Torbalı)



KONAK ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlandı

21.11.2026

00:00 - 00:30

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

KONAK / İZMİR Çalışma ID : 3871034

Anadolu (2427. Sk., 2430. Sk., 2434. Sk., 2435. Sk., 2436. Sk., 2437. Sk., 2437/1. Sk., 2437/2. Sk., 2438. Sk., 2440. Sk., 2440/1. Sk., 2440/2. Sk., 2440/3. Sk., 2441. Sk., 2443. Sk., 2444. Sk., 2458. Sk., 2492. Sk., 2555. Sk., Çankaya Cd., Gazipaşa Cd., Hızır Reis Cd., Selimiye Cd.), Boğaziçi (2203. Sk., 2208/9. Sk., 2340. Sk., 2340/1. Sk., 2341. Sk., 2342. Sk., 2343. Sk., 2343/1. Sk., 2343/2. Sk., 2343/3. Sk., 2344. Sk., 2356. Sk., 2363. Sk., 3460. Sk., 3460/1. Sk., Barbaros Hayrettin Paşa Cd., Boğaziçi Cd., Levent Cd.), Cengiz Topel (1185/16. Sk., 1185/20. Sk., 1185/21. Sk., 1185/22. Sk., 1185/23. Sk., 1185/24. Sk., 1185/25. Sk., 1185/42. Sk., 1186/1. Sk., 1186/25. Sk., 1186/26. Sk., 1186/27. Sk., Adem Yavuz Cd., Boğaziçi Cd., Gaziler Cd.), Emir Sultan (1181. Sk., 1181/1. Sk., 1182. Sk., 1183/2. Sk., 1192. Sk., 2215/1. Sk., Boğaziçi Cd., Gaziler Cd.), Ferahlı (1162. Sk., 1162/1. Sk., 1170. Sk., 3497. Sk., 3501. Sk., Gürçeşme Cd.), Güney (1122. Sk., 1123. Sk., 1125. Sk., 1140. Sk., 1142. Sk., 1143. Sk., 1144. Sk., 1153. Sk., 1155. Sk., 1156. Sk., 1157. Sk., 1158. Sk., 1159. Sk., 1160. Sk., 1161. Sk.), Halkapınar (1202. Sk., 1202/2. Sk., 1202/3. Sk., 1202/4. Sk., 1202/5. Sk.), Huzur (2418. Sk., 2424. Sk., 2425. Sk., 2446. Sk., Meltem Cd., Selimiye Cd., Yeni Plevne Cd.), Küçükada (1433. Sk., 2225. Sk., 2231. Sk., 2232. Sk., 2233. Sk., 2234. Sk., 2235. Sk., 3557. Sk., 3559. Sk., Gürçeşme Cd.), Levent (1162. Sk., 1170. Sk., 1188. Sk., 2346. Sk., 2347. Sk., 2349. Sk., 2358. Sk., 3480. Sk., 3483. Sk., 3486. Sk., 3487. Sk., 3488. Sk., 3496. Sk., Barbaros Hayrettin Paşa Cd., Levent Cd., Vatan Cd.), Mersinli (Gaziler Cd.), Millet (2533. Sk., 2540. Sk., 2541. Sk., 2542. Sk., 2547. Sk., 2548. Sk., 2549. Sk., 2551. Sk., 2552. Sk., 2553. Sk., 2554. Sk., 2555. Sk., 2556. Sk., 2558. Sk., 2559. Sk., 2560. Sk., 2561. Sk., 2562. Sk., 2563. Sk., 2564. Sk., 2565. Sk., 2572. Sk., Çankaya Cd., Hızır Reis Cd., Samsun Cd.), Murat (2464. Sk., 2465. Sk., 2466. Sk., 2467. Sk., 2468. Sk., 2469. Sk., 2470. Sk., 2471. Sk., 2472. Sk., 2473. Sk., 2474. Sk., 2475. Sk., 2476. Sk., 2477. Sk., 2478. Sk., 2479. Sk., 2480. Sk., 2481. Sk., 2482. Sk., 2483. Sk., 2484. Sk., 2485. Sk., 2486. Sk., 2487. Sk., 2488. Sk., 2489. Sk., 2491. Sk., 2492. Sk., 2493. Sk., 2494. Sk., 2496. Sk., 2498. Sk., 2499. Sk., 2500. Sk., 2502. Sk., 2503. Sk., 2504. Sk., 2505. Sk., 2510. Sk., Adem Yavuz Cd., Çankaya Cd., Hızır Reis Cd.), Saygı (2666. Sk., 2668. Sk., 2669. Sk., 2672. Sk., 2678. Sk., 2774. Sk., 2776. Sk., Gazipaşa Cd., Samsun Cd.), Trakya (2417. Sk., 2418. Sk., 2445. Sk., 2446. Sk., 2447. Sk., 2449. Sk., 2450. Sk., 2451. Sk., 2452. Sk., 2453. Sk., 2454. Sk., 2455. Sk., 2456. Sk., 2458. Sk., 2459. Sk., 2461. Sk., 2462. Sk., Adem Yavuz Cd., Adem Yavuz Parkı İçi Yolu, Çankaya Cd., Meltem Cd., Şehit Mahmut Türkön Cd., Selimiye Cd., Tunalıgil Cd., Yeni Plevne Cd.), Yenişehir (1202. Sk., Gaziler Cd.), Zeytinlik (1132. Sk., 1133. Sk., 1134. Sk., 1135. Sk., 1135/1. Sk., 1136. Sk., 1136/3. Sk., 1140. Sk., 1163. Sk., 1164. Sk., 1164/1. Sk., 1165. Sk., 1166. Sk., 1167/1. Sk., 1169. Sk., 1170. Sk., 1178. Sk., 1187. Sk., 1188. Sk., 2347. Sk., 2348. Sk., 2349. Sk., Gürçeşme Cd., Tülay Aktaş Parkı İçi Yolu)

Planlandı

21.11.2026

00:00 - 00:30

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

KONAK / İZMİR Çalışma ID : 3871040

26 Ağustos (2368. Sk., 2369. Sk., 2370. Sk., 2371. Sk., 2372. Sk., 2373. Sk., 2373/1. Sk., 2374. Sk., 2375. Sk., 2376. Sk., 2699. Sk., 2700. Sk., 2701. Sk., 2702. Sk., 2703. Sk., 2704. Sk., 3478. Sk., 3514. Sk., Barbaros Hayrettin Paşa Cd., Emirler Cd., Gazipaşa Cd., Levent Cd., Osman Paşa Cd., Toros Cd.), Atamer (2581. Sk., 2591. Sk., 2613. Sk., 2614. Sk., 2614/1. Sk., Arı Cd., Çamlık Cd.), Boğaziçi (2208/5. Sk., 2208/6. Sk., 2208/7. Sk., 2208/8. Sk., 2210. Sk., 2340. Sk., 2341. Sk., 2343/3. Sk., 2344. Sk., 2345. Sk., 3473. Sk., 3478. Sk., Boğaziçi Cd., Levent Cd.), Cengiz Topel (1186. Sk., 1186/1. Sk., 1186/10. Sk., 1186/11. Sk., 1186/2. Sk., 1186/3. Sk., 1186/4. Sk., 1186/5. Sk., 1186/6. Sk., 1186/7. Sk., 1186/8. Sk., 1186/9. Sk., Gaziler Cd.), Çınartepe (2618. Sk., 2620. Sk., 2622. Sk., 2622/1. Sk., 2623. Sk., 2624. Sk., 2625. Sk., 2626. Sk., 2627. Sk., 2628. Sk., 2629. Sk., 2630. Sk., 2631. Sk., 2632. Sk., 2633. Sk., 2634. Sk., 2635. Sk., 2636. Sk., 2637. Sk., 2638. Sk., 2639. Sk., 2640. Sk., 2641. Sk., 2642. Sk., 2643. Sk., 2644. Sk., 2644/1. Sk., 2644/2. Sk., 2644/3. Sk., 2644/4. Sk., 2645. Sk., 2646. Sk., 2647. Sk., 2647/1. Sk., 2648. Sk., 2649. Sk., 2653. Sk., Çamlık Cd., Dicle Cd., Güneş Cd.), Ferahlı (1162. Sk., 1162/2. Sk., 3437. Sk., 3440. Sk., 3441. Sk., 3442. Sk., 3443. Sk., 3445. Sk., 3447. Sk., 3448. Sk., 3449. Sk., 3450. Sk., 3451. Sk., 3452. Sk., 3453. Sk., 3454. Sk., 3455. Sk., 3456. Sk., 3457. Sk., 3458. Sk., 3459. Sk., 3461. Sk., 3462. Sk., 3463. Sk., 3463/1. Sk., 3464. Sk., 3465. Sk., 3466. Sk., 3467. Sk., 3468. Sk., 3469. Sk., 3470. Sk., 3471. Sk., 3499. Sk., 3514. Sk., 3514/1. Sk., 3514/2. Sk., 3514/3. Sk., 3516. Sk., Barbaros Hayrettin Paşa Cd.), Huzur (Boğaziçi Cd.), Levent (1162. Sk., 1170. Sk., 2346. Sk., 2348. Sk., 2350. Sk., 2350/1. Sk., 2351. Sk., 2352. Sk., 2354. Sk., 2355. Sk., 2357. Sk., 2358. Sk., 3465. Sk., 3471. Sk., 3472. Sk., 3474. Sk., 3474/1. Sk., 3475. Sk., 3476. Sk., 3477. Sk., 3477/1. Sk., 3478. Sk., 3478/1. Sk., 3479. Sk., 3481. Sk., 3482. Sk., 3484. Sk., 3485. Sk., 3485/1. Sk., 3486. Sk., 3487. Sk., 3488. Sk., 3489. Sk., 3490. Sk., 3490/1. Sk., 3491. Sk., 3491/1. Sk., 3492. Sk., 3493. Sk., 3494. Sk., 3495. Sk., 3495/1. Sk., 3496. Sk., Barbaros Hayrettin Paşa Cd., Levent Cd., Vatan Cd.), Mehmet Akif (2656. Sk., 2723. Sk., 2724. Sk., 2725. Sk., 2726. Sk., 2731. Sk., 2768. Sk., 2769. Sk., Adalet Cd., Celal Yılmaz Parkı İçi Yolu, Toros Cd.), Mersinli (1201. Sk., Gaziler Cd.), Saygı (2655. Sk., 2656. Sk., 2657. Sk., 2663. Sk., 2685. Sk., 2718. Sk., 2719. Sk., 2720. Sk., 2721. Sk., 2722. Sk., 2722/1. Sk., 2772. Sk., Barış Cd., Toros Cd.), Ulubatlı (2704. Sk., 2705. Sk., 2708. Sk., 2740. Sk., 2740/1. Sk., 2741. Sk., 2742. Sk., 2746. Sk., 2747. Sk., 2748. Sk., 2749. Sk., 2750. Sk., 2751. Sk., 2752. Sk., 2753. Sk., 2755. Sk., 2756. Sk., 2759. Sk., 2760. Sk., 2761. Sk., 2762. Sk., 2763. Sk., 2764. Sk., 3449. Sk., Adalet Cd., Toros Cd.), Yavuz Selim (19 Mayıs Cd., 2371. Sk., 2377. Sk., 2378. Sk., Boğaziçi Cd., Emirler Cd., Piri Reis Cd.), Zeybek (2399. Sk., 2399/1. Sk., 2400. Sk., 2401. Sk., Boğaziçi Cd., Piri Reis Cd.), Zeytinlik (1169. Sk., 1170. Sk., 2348. Sk., 3486. Sk.)

Planlandı

21.11.2026

00:00 - 07:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

KONAK / İZMİR Çalışma ID : 3871262

Çınarlı (1557. Sk., 1560. Sk., 1560/1. Sk., 1561. Sk., 1562. Sk., 1563. Sk., Otobüs Durağı)

Planlandı

23.11.2026

01:00 - 01:15

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

KONAK / İZMİR Çalışma ID : 3872051

Güney (1142. Sk., 1143. Sk., 1144. Sk., 1145. Sk., 1146. Sk., 1149. Sk., 1150. Sk., 1151. Sk., 1433. Sk., 2201/1. Sk., Gaziler Cd., Gürçeşme Cd.), Hilal (1210. Sk., 1214. Sk., 1215. Sk., 1216. Sk., 1217. Sk., 1229. Sk., 1230. Sk., 1231. Sk., 1232. Sk., 1233. Sk., 1234. Sk., 1235. Sk., Gaziler Cd., İşçiler Cd.), Yenidoğan, Yenişehir (1145. Sk., 1145/2. Sk., 1199/2. Sk., 1210. Sk., 1211. Sk., 1212. Sk., 1240. Sk., 1241/6. Sk., 1241/7. Sk., 1241/9. Sk., 1245. Sk., Gaziler Cd., İşçiler Cd.)

Planlandı

23.11.2026

13:00 - 13:15

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

KONAK / İZMİR Çalışma ID : 3872055

Güney (1142. Sk., 1143. Sk., 1144. Sk., 1145. Sk., 1146. Sk., 1149. Sk., 1150. Sk., 1151. Sk., 1433. Sk., 2201/1. Sk., Gaziler Cd., Gürçeşme Cd.), Hilal (1210. Sk., 1214. Sk., 1215. Sk., 1216. Sk., 1217. Sk., 1229. Sk., 1230. Sk., 1231. Sk., 1232. Sk., 1233. Sk., 1234. Sk., 1235. Sk., Gaziler Cd., İşçiler Cd.), Yenidoğan, Yenişehir (1145. Sk., 1145/2. Sk., 1199/2. Sk., 1210. Sk., 1211. Sk., 1212. Sk., 1240. Sk., 1241/6. Sk., 1241/7. Sk., 1241/9. Sk., 1245. Sk., Gaziler Cd., İşçiler Cd.)

Planlandı

23.11.2026

10:00 - 13:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

KONAK / İZMİR Çalışma ID : 3872059

Hilal

İzmir elektrik kesintisi 21-22-23 Kasım GDZ Elektrik (Buca, Bayraklı, Ödemiş, Bornova, Menderes, Urla, Menemen, Foça, Konak, Torbalı)



MENDERES ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlandı

20.11.2026

10:00 - 13:00

Çalışma Nedeni:

Üçüncü Şahıs Talebiyle Planlı Çalışma

MENDERES / İZMİR Çalışma ID : 3870563

Efemçukuru (7551. Sk., 7552. Sk., 7553. Sk., 7554. Sk., 7555. Sk., 7556. Sk., 7557. Sk., 7560. Sk., 7561. Sk., Efem Çukuru Köyü Yolu, Efemçukuru Köyü İç Yolu, Efemçukuru Küme Evleri)

Planlandı

20.11.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

MENDERES / İZMİR Çalışma ID : 3870654

Akçaköy (7200. Sk.), Görece Cumhuriyet (5009. Sk., 7204. Sk.)

Planlandı

20.11.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

MENDERES / İZMİR Çalışma ID : 3870659

Görece Cumhuriyet

Planlandı

21.11.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

MENDERES / İZMİR Çalışma ID : 3871336

Çakaltepe (7320. Sk.), Çileme (7541. Sk., Karakuyu Sk., Karakuyu Yolu Cd.), İTOB OSB (Kazım Karabekir Cd.), Karakuyu (7650. Sk., 7651. Sk., 7652. Sk., 7653. Sk., 7654. Sk., 7655. Sk., 7656. Sk., 7657. Sk., 7657/1. Sk., 7657/2. Sk., 7659. Sk., 7660. Sk., 7661. Sk., 7662. Sk., Karakuyu Sk., Karakuyu Yolu Cd.), Tekeli Atatürk (9001. Sk., 9003. Sk., 9003/1. Sk., 9007. Sk., 9009. Sk., 9011. Sk., 9011/1. Sk., 9013. Sk., 9015. Sk., 9030. Sk., 9030/6. Sk., 9030/7. Sk., 9034. Sk., 9035. Sk., 9036. Sk., 9041. Sk., 9044/1. Sk., 9052/3. Sk., Barbaros Hayrettin Sk., Cami Sk., Çayır Sk., Dedeoğlu Sk., Demiryolu Sk., Dumlupınar Sk., Düz Ova Sk., Fırat Sk., Gülistan Sk., Haliç Sk., Kazım Karabekir Cd., Laleli Sk., Mustafa Kemal Atatürk Blv., Nene Hatun Sk., Osman Kibar Sk., Osmangazi Sk., Pelin Sk., Şair Namık Kemal Sk., Sakarya Sk., Şehit Er İbrahim Kocagöbek Sk., Süleyman Çelebi Cd.), Tekeli Fevzi Çakmak (9002. Sk., 9004. Sk., 9004/1. Sk., 9006. Sk., 9008. Sk., 9012. Sk., 9020. Sk., 9020/14. Sk., 9020/15, 9020/2. Sk., 9020/3. Sk., 9020/9. Sk., 9021, 9021/2 sok, 9021/3. Sk., 9021/4. Sk., 9023. Sk., 9023/1. Sk., 9024. Sk., 9024/1. Sk., 9024/10. Sk., 9024/11. Sk., 9024/12. Sk., 9024/4. Sk., 9024/5. Sk., 9024/6. Sk., 9024/7. Sk., 9024/8. Sk., 9025. Sk., 9025/3. Sk., 9025/4. Sk., 9026/1. Sk., 9026/2. Sk., 9026/3. Sk., 9027. Sk., 9027/2. Sk., 9027/4. Sk., Anafartalar Zaferi Sk., Bahar Sk., Bayır Sk., Çiçek Sk., Çiftlik Sk., Dicle Sk., Esentepe Sk., Gediz Küme Evleri, Gelincik Sk., Güneşli Sk., İtob Cd., Karanfil Sk., Kazım Karabekir Cd., Kızılırmak Sk., Mareşal Fevzi Çakmak Cd., Meriç Sk., Mustafa Kemal Atatürk Blv., Nehir Sk., Petek Sk., Piri Reis Sk., Poyraz Sk., Sıra Selvi Sk., Toros Sk., Türbe Sk., Yayla Sk., Yeşillik Sk., Yıldız Sk., Zeytinlik Sk.)

Planlandı

21.11.2026

09:00 - 11:00

Çalışma Nedeni:

Trafo Bakım Çalışması

MENDERES / İZMİR Çalışma ID : 3871346

Oğlananası Atatürk

Planlandı

22.11.2026

01:00 - 02:00

Çalışma Nedeni:

Manevra

MENDERES / İZMİR Çalışma ID : 3871528

Oğlananası Atatürk (6424. Sk., Eski Aydın Cd.)

Planlandı

23.11.2026

01:00 - 02:00

Çalışma Nedeni:

Manevra

MENDERES / İZMİR Çalışma ID : 3871541

Oğlananası Atatürk (6424. Sk., Eski Aydın Cd.)

Planlandı

22.11.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

MENDERES / İZMİR Çalışma ID : 3872020

Keler (7913. Sk., Deli Ömer Sk., Koy Yol, Menderes Gümüldür Cd.), Şaşal (7900. Sk., 7902, 7904. Sk., 7905. Sk., 7906. Sk., 7907. Sk., 7908. Sk., 7910. Sk., 7912. Sk., 7914. Sk., Menderes Gümüldür Cd.)

İzmir elektrik kesintisi 21-22-23 Kasım GDZ Elektrik (Buca, Bayraklı, Ödemiş, Bornova, Menderes, Urla, Menemen, Foça, Konak, Torbalı)



BALÇOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlandı

23.11.2026

08:00 - 09:00

Çalışma Nedeni:

Trafo Bakım Çalışması

BALÇOVA / İZMİR Çalışma ID : 3872049

Korutürk (Açelya Sk., Çağdaş Cd., Çalı Sk., Canan Sk., Çevre Sk., Eğitmen Sk., Kamelya Sk., Karadut Sk., Kayın Sk., Mazı Sk., Meşe Sk., Mithatpaşa Cd., Ortanca Sk., Seymen Sk., Sinem Sk., Yasemin Sk.)

Planlandı

23.11.2026

09:00 - 10:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

BALÇOVA / İZMİR Çalışma ID : 3872060

Onur (Ceyhan Sk., Çiğdem Sk., Çimen Sk., Dalya Sk., Defne Sk., Eren Sk., Fulya Sk., İnci Sk., Karanfil Sk., Mandalin Sk., Zümrüt Sk.)

Planlandı

23.11.2026

09:00 - 10:00

Çalışma Nedeni:

Trafo Bakım Çalışması

BALÇOVA / İZMİR Çalışma ID : 3872068

Onur (2. Hayıt Sk., Akasya Sk., Ata Cd., Atlas Sk., Böğürtlen Sk., Dalya Sk., Defne Sk., Fulya Sk., İnci Sk., Lale Sk., Limon Sk., Mandalin Sk., Mine Sk., Portakal Sk., Sümbül Sk., Yeşilçam Sk., Zümrüt Sk.)

Planlandı

23.11.2026

11:00 - 12:00

Çalışma Nedeni:

Trafo Bakım Çalışması

BALÇOVA / İZMİR Çalışma ID : 3872073

Bahçelerarası (İdil Sk., Mithatpaşa Cd.)

Planlandı

23.11.2026

12:00 - 13:00

Çalışma Nedeni:

Trafo Bakım Çalışması

BALÇOVA / İZMİR Çalışma ID : 3872086

İnciraltı (İnciraltı Cd., Muhtar Sk., Sandal Sk., Seher Sk.)

İzmir elektrik kesintisi 21-22-23 Kasım GDZ Elektrik (Buca, Bayraklı, Ödemiş, Bornova, Menderes, Urla, Menemen, Foça, Konak, Torbalı)



ÇİĞLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlandı

20.11.2026

09:00 - 13:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

ÇİĞLİ / İZMİR Çalışma ID : 3870247

Balatçık (1671. Sk., 8787. Sk., 8787/4. Sk., 8788. Sk., 8789. Sk., 8789/1. Sk., 8789/2. Sk., Anadolu Cd.)

Planlandı

21.11.2026

09:00 - 13:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

ÇİĞLİ / İZMİR Çalışma ID : 3870755

Atatürk (8809/11. Sk., 8809/12. Sk., 8809/18. Sk., 8841. Sk.)

Planlandı

21.11.2026

14:00 - 18:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

ÇİĞLİ / İZMİR Çalışma ID : 3870756

Evka-5 (8927. Sk., 8927/2. Sk., 8927/3. Sk., 8927/4. Sk., 8927/7. Sk.)

İzmir elektrik kesintisi 21-22-23 Kasım GDZ Elektrik (Buca, Bayraklı, Ödemiş, Bornova, Menderes, Urla, Menemen, Foça, Konak, Torbalı)

GAZİEMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlandı

21.11.2026

09:00 - 15:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

GAZİEMİR / İZMİR Çalışma ID : 3871210

Atıfbey (Abdülhamit Yavuz Cd.), Yeşil (Abdülhamit Yavuz Cd.)

İzmir elektrik kesintisi 21-22-23 Kasım GDZ Elektrik (Buca, Bayraklı, Ödemiş, Bornova, Menderes, Urla, Menemen, Foça, Konak, Torbalı)

NARLIDERE ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlandı

23.11.2026

13:00 - 14:00

Çalışma Nedeni:

Trafo Bakım Çalışması

NARLIDERE / İZMİR Çalışma ID : 3872096

Çatalkaya (Ali Özütemiz Sk., Edipbey Sk., Emekçiler Sk., Leylak Sk., Mithatpaşa Cd., Namık Kemal Sk., Prof. Dr. Aydın Güven Gürkan Parkı İçi Yolu, Şengül Sk., Yıldırım Kemal Cd., Zambak Sk.), Huzur (Yıldırım Kemal Cd.)

Planlandı

23.11.2026

14:00 - 15:00

Çalışma Nedeni:

Trafo Bakım Çalışması

NARLIDERE / İZMİR Çalışma ID : 3872099

2. İnönü (Altınvadi Cd.)

Planlandı

23.11.2026

15:30 - 16:30

Çalışma Nedeni:

Trafo Bakım Çalışması

NARLIDERE / İZMİR Çalışma ID : 3872100

Çamtepe (9 Eylül Cd., Düzgün Baba Sk.)

Planlandı

23.11.2026

16:30 - 17:30

Çalışma Nedeni:

Trafo Bakım Çalışması

NARLIDERE / İZMİR Çalışma ID : 3872102

Yenikale (İsmail Cem Sk.)

İzmir elektrik kesintisi 21-22-23 Kasım GDZ Elektrik (Buca, Bayraklı, Ödemiş, Bornova, Menderes, Urla, Menemen, Foça, Konak, Torbalı)



GÜZELBAHÇE ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlandı

20.11.2026

10:00 - 13:00

Çalışma Nedeni:

Üçüncü Şahıs Talebiyle Planlı Çalışma

GÜZELBAHÇE / İZMİR Çalışma ID : 3870563

Payamlı (Arıkdamı Sk., Bayram Sk., Çelebi Sk., Çınar Sk., Dalyan Sk., Dede Mezarı Sk., Elmabelen Sk., Gazi Cd., Gülsüm Pınarı Sk., Huzur Sk., Kaya Pınarı Sk., Kaya Sk., Kısıklar Sk., Küçükkaya Cd., Kuyu Sk., Kuyu Üstü Çk. Sk., Kuzey Sk., Okul Sk., SEYRAN, Tok Sk., Uzunca Harman Sk., Vali Kazımdirik Cd.)

Planlandı

23.11.2026

00:00 - 00:15

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

GÜZELBAHÇE / İZMİR Çalışma ID : 3871362

Yalı (105. Sk., 107. Sk., 109. Sk., 125. Sk., 131. Sk., 133. Sk., 135. Sk., 137. Sk., 139. Sk., 143. Sk., 145. Sk., 147. Sk., 149. Sk., 149/1. Sk., 151. Sk., 153. Sk., 161. Sk., 163. Sk., 165. Sk., 169. Sk., 171. Sk., 173. Sk., 175. Sk., 177. Sk., 179. Sk., 179/1. Sk., 180. Sk., 181. Sk., 183. Sk., 185. Sk., 186. Sk., 187. Sk., 189. Sk., 190. Sk., 191. Sk., 192. Sk., 194. Sk., 196. Sk., 198. Sk., 200. Sk., 208. Sk., 210. Sk., 212. Sk., 248. Sk., 252. Sk., 254. Sk., 256. Sk., 258. Sk., 260. Sk., 262. Sk., 264. Sk., 268. Sk., 270. Sk., 272. Sk., 274. Sk., 276. Sk., 278. Sk., 280. Sk., 282. Sk., 284. Sk., 286. Sk., 288. Sk., 292. Sk., 296. Sk., 298. Sk., 300. Sk., 304. Sk., 306. Sk., 310. Sk., 312. Sk., 314. Sk., 316. Sk., 320. Sk., 322. Sk., 324. Sk., 326. Sk., 328. Sk., 330. Sk., 332. Sk., 334. Sk., 338. Sk., 340. Sk., 342. Sk., 346. Sk., 348. Sk., 352. Sk., 354. Sk., 358. Sk., 360. Sk., 362. Sk., 75. Yıl Cumhuriyet Blv., 99. Sk., Abdullah Baydar Cd., Mithatpaşa Cd., Seferihisar Cd.)

Planlandı

23.11.2026

10:30 - 10:45

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

GÜZELBAHÇE / İZMİR Çalışma ID : 3871364

Yalı (105. Sk., 107. Sk., 109. Sk., 125. Sk., 131. Sk., 133. Sk., 135. Sk., 137. Sk., 139. Sk., 143. Sk., 145. Sk., 147. Sk., 149. Sk., 149/1. Sk., 151. Sk., 153. Sk., 161. Sk., 163. Sk., 165. Sk., 169. Sk., 171. Sk., 173. Sk., 175. Sk., 177. Sk., 179. Sk., 179/1. Sk., 180. Sk., 181. Sk., 183. Sk., 185. Sk., 186. Sk., 187. Sk., 189. Sk., 190. Sk., 191. Sk., 192. Sk., 194. Sk., 196. Sk., 198. Sk., 200. Sk., 208. Sk., 210. Sk., 212. Sk., 248. Sk., 252. Sk., 254. Sk., 256. Sk., 258. Sk., 260. Sk., 262. Sk., 264. Sk., 268. Sk., 270. Sk., 272. Sk., 274. Sk., 276. Sk., 278. Sk., 280. Sk., 282. Sk., 284. Sk., 286. Sk., 288. Sk., 292. Sk., 296. Sk., 298. Sk., 300. Sk., 304. Sk., 306. Sk., 310. Sk., 312. Sk., 314. Sk., 316. Sk., 320. Sk., 322. Sk., 324. Sk., 326. Sk., 328. Sk., 330. Sk., 332. Sk., 334. Sk., 338. Sk., 340. Sk., 342. Sk., 346. Sk., 348. Sk., 352. Sk., 354. Sk., 358. Sk., 360. Sk., 362. Sk., 75. Yıl Cumhuriyet Blv., 99. Sk., Abdullah Baydar Cd., Mithatpaşa Cd., Seferihisar Cd.)

Planlandı

23.11.2026

09:30 - 10:30

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

GÜZELBAHÇE / İZMİR Çalışma ID : 3871366

Yalı (105. Sk., 107. Sk., 109. Sk., 180. Sk., 186. Sk., 190. Sk., 191. Sk., 192. Sk., 194. Sk., 196. Sk., 198. Sk., 200. Sk., 208. Sk., 210. Sk., 212. Sk., 99. Sk., Mithatpaşa Cd.)

İzmir elektrik kesintisi 21-22-23 Kasım GDZ Elektrik (Buca, Bayraklı, Ödemiş, Bornova, Menderes, Urla, Menemen, Foça, Konak, Torbalı)



BAYRAKLI ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlandı

20.11.2026

17:00 - 17:15

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

BAYRAKLI / İZMİR Çalışma ID : 3870371

Körfez (7374/9. Sk., 7375. Sk., 7379/5. Sk., 7379/8. Sk.), Onur (7334. Sk., 7334/1. Sk., 7334/2. Sk., 7334/3. Sk., 7360. Sk., 7360/3. Sk., 7364/1. Sk., 7365. Sk., 7365/1. Sk., 7366. Sk., 7367. Sk., 7368/2. Sk., 7368/5. Sk., 7369/1. Sk., 7369/2. Sk., 7369/5. Sk., 7370. Sk., 7370/9. Sk., 7371/10. Sk., 7371/2. Sk., 7371/3. Sk., 7371/4. Sk., 7371/5. Sk., 7371/6. Sk., 7372. Sk., 7373. Sk., 7374. Sk., 7374/1. Sk., 7374/2. Sk., 7375. Sk., 7376. Sk., 7377. Sk., 7378. Sk., Atatürk Açık Hava Tiyatrosu ve Kültür Merkezi), Postacılar (6067/1. Sk., 6067/2. Sk., 6067/3. Sk., 6067/4. Sk., 6067/5. Sk., 7368/5. Sk., 7476. Sk., 7476/1. Sk., 7599. Sk., 7599/2. Sk., 7599/3. Sk., 7599/4. Sk., 7599/5. Sk., 7600. Sk., 7600/1. Sk., 7600/5. Sk., 7610. Sk., 7612. Sk., 7613. Sk., 7613/1. Sk., 7614. Sk., 7615. Sk., 7616. Sk., 7617. Sk., 7618. Sk., 7619. Sk., 7620. Sk., 7620/1. Sk., 7621. Sk., 7622. Sk., 7623. Sk., 7624. Sk., 7651. Sk., 7651/1. Sk., 7651/2. Sk., 7651/5. Sk., 7651/6. Sk., 7651/7. Sk., 7652. Sk., 7653. Sk., 7654. Sk., 7654/1. Sk., 7654/2. Sk., 7656. Sk., 7657. Sk., 7665. Sk., 7666. Sk., Çınar Park İçi Yolu, Park İçi Yolu, Şehit Abdurrahman Koçak Parkı), Yamanlar (7302. Sk., 7323/5. Sk., 7328. Sk., 7334. Sk.)

Planlandı

20.11.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

BAYRAKLI / İZMİR Çalışma ID : 3870380

Postacılar (7599. Sk., 7599/2. Sk., 7599/3. Sk., 7599/4. Sk., 7599/5. Sk., 7651/1. Sk., 7651/5. Sk., 7651/6. Sk., 7651/7. Sk.)

Planlandı

20.11.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

BAYRAKLI / İZMİR Çalışma ID : 3870387

Postacılar (7476. Sk., 7476/1. Sk., 7599. Sk., 7599/5. Sk., 7600. Sk., 7610. Sk., 7612. Sk., 7651/1. Sk., 7651/2. Sk., Şehit Abdurrahman Koçak Parkı)

Planlandı

20.11.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

BAYRAKLI / İZMİR Çalışma ID : 3870396

Postacılar (1844/16. Sk.), Soğukkuyu (1847/16. Sk., 1847/17. Sk., 1847/18. Sk., 1847/22. Sk., 1847/24. Sk., 1847/25. Sk., 1847/26. Sk., 1847/27. Sk., Girne Blv.)

Planlandı

20.11.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

BAYRAKLI / İZMİR Çalışma ID : 3870398

Soğukkuyu (1844/14. Sk., 1844/7. Sk., 1844/8. Sk., Akın Kıvanç Sk.)

Planlandı

20.11.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

BAYRAKLI / İZMİR Çalışma ID : 3870400

Postacılar (7468. Sk., 7469. Sk., 7470. Sk., 7471. Sk., 7472. Sk., 7473. Sk., 7474. Sk., 7475. Sk., 7476. Sk., 7476/1. Sk., 7478. Sk., 7610. Sk., 7610/1. Sk., Karşıyaka Girişi-K15)

Planlandı

21.11.2026

00:30 - 00:45

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

BAYRAKLI / İZMİR Çalışma ID : 3871069

Alpaslan (1615/14. Sk., 1615/15. Sk., 1615/18. Sk., 1615/5. Sk., 1615/6. Sk., 1615/7. Sk., 1615/8. Sk., 1619/1. Sk., 1620/1. Sk., 1620/10. Sk., 1620/11. Sk., 1620/15. Sk., 1620/16. Sk., 1620/17. Sk., 1620/18. Sk., 1620/2. Sk., 1620/29. Sk., 1620/3. Sk., 1620/4. Sk., 1620/5. Sk., 1620/6. Sk., 1620/62. Sk., 1620/64. Sk., 1620/65. Sk., 1620/66. Sk., 1620/7. Sk., 1639. Sk., 1639/1. Sk., 2183. Sk., Şehit Vedat Dayıoğlu Sk.), Cengizhan (1615/11. Sk., 1615/12. Sk., 1615/13. Sk., 1615/15. Sk., 1615/16. Sk., 1615/19. Sk., 1615/7. Sk., 1615/8. Sk., 1615/9. Sk., 1637/21. Sk., 2177. Sk., 2181. Sk., 2181/10. Sk., 2181/13. Sk., 2181/5. Sk., 2181/6. Sk., 2181/7. Sk., 2181/8. Sk., 2181/9. Sk., 2182. Sk., 2183. Sk., 2188. Sk., 2188/4. Sk., 2188/6. Sk., 2191. Sk.), Çiçek (1610. Sk., 1611. Sk., 1612/1. Sk., 1615. Sk., 1615/1. Sk., 1615/12. Sk., 1615/20. Sk., 1615/21. Sk., 1615/23. Sk., 1615/3. Sk., 1615/4. Sk., 1615/5. Sk., 1616. Sk., 1616/1. Sk., 1618. Sk., 1618/1. Sk., 1619. Sk., 1619/1. Sk., 1637/1. Sk., 1637/10. Sk., 1637/11. Sk., 1637/12. Sk., 1637/13. Sk., 1637/14. Sk., 1637/15. Sk., 1637/16. Sk., 1637/17. Sk., 1637/18. Sk., 1637/23. Sk., 1637/8. Sk., 1639. Sk., Adil Akçamlı Sk., Şehit Vedat Dayıoğlu Sk.), Fuat Edip Baksı (1602. Sk., 1603. Sk., 1605. Sk., 1611. Sk., 1613. Sk., 1615. Sk., 1616. Sk., 1618. Sk., 1619. Sk., 1620/3. Sk., 1622. Sk., 1624. Sk., 1629. Sk., 1630. Sk., 1639. Sk., 1639/1. Sk., 1641. Sk., Adil Akçamlı Sk., Cüneyt Sivarioğulları Sk., Şehit Vedat Dayıoğlu Sk.)

Planlandı

21.11.2026

10:00 - 10:15

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

BAYRAKLI / İZMİR Çalışma ID : 3871070

Alpaslan (1615/14. Sk., 1615/15. Sk., 1615/18. Sk., 1615/5. Sk., 1615/6. Sk., 1615/7. Sk., 1615/8. Sk., 1619/1. Sk., 1620/1. Sk., 1620/10. Sk., 1620/11. Sk., 1620/15. Sk., 1620/16. Sk., 1620/17. Sk., 1620/18. Sk., 1620/2. Sk., 1620/29. Sk., 1620/3. Sk., 1620/4. Sk., 1620/5. Sk., 1620/6. Sk., 1620/62. Sk., 1620/64. Sk., 1620/65. Sk., 1620/66. Sk., 1620/7. Sk., 1639. Sk., 1639/1. Sk., 2183. Sk., Şehit Vedat Dayıoğlu Sk.), Cengizhan (1615/11. Sk., 1615/12. Sk., 1615/13. Sk., 1615/15. Sk., 1615/16. Sk., 1615/19. Sk., 1615/7. Sk., 1615/8. Sk., 1615/9. Sk., 1637/21. Sk., 2177. Sk., 2181. Sk., 2181/10. Sk., 2181/13. Sk., 2181/5. Sk., 2181/6. Sk., 2181/7. Sk., 2181/8. Sk., 2181/9. Sk., 2182. Sk., 2183. Sk., 2188. Sk., 2188/4. Sk., 2188/6. Sk., 2191. Sk.), Çiçek (1610. Sk., 1611. Sk., 1612/1. Sk., 1615. Sk., 1615/1. Sk., 1615/12. Sk., 1615/20. Sk., 1615/21. Sk., 1615/23. Sk., 1615/3. Sk., 1615/4. Sk., 1615/5. Sk., 1616. Sk., 1616/1. Sk., 1618. Sk., 1618/1. Sk., 1619. Sk., 1619/1. Sk., 1637/1. Sk., 1637/10. Sk., 1637/11. Sk., 1637/12. Sk., 1637/13. Sk., 1637/14. Sk., 1637/15. Sk., 1637/16. Sk., 1637/17. Sk., 1637/18. Sk., 1637/23. Sk., 1637/8. Sk., 1639. Sk., Adil Akçamlı Sk., Şehit Vedat Dayıoğlu Sk.), Fuat Edip Baksı (1602. Sk., 1603. Sk., 1605. Sk., 1611. Sk., 1613. Sk., 1615. Sk., 1616. Sk., 1618. Sk., 1619. Sk., 1620/3. Sk., 1622. Sk., 1624. Sk., 1629. Sk., 1630. Sk., 1639. Sk., 1639/1. Sk., 1641. Sk., Adil Akçamlı Sk., Cüneyt Sivarioğulları Sk., Şehit Vedat Dayıoğlu Sk.)

Planlandı

21.11.2026

01:00 - 09:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

BAYRAKLI / İZMİR Çalışma ID : 3871072

Bayraklı (1641. Sk., 1641/1. Sk., 1642. Sk., 1916. Sk., Ordinaryüs Profesör Doktor Ekrem Akurgal Sk.), Çiçek (1615/7. Sk., Adil Akçamlı Sk.), Fuat Edip Baksı (1639. Sk., Adil Akçamlı Sk.)

Planlandı

21.11.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

BAYRAKLI / İZMİR Çalışma ID : 3871214

Körfez (7384. Sk., 7384/8. Sk., 7479/1. Sk., 7479/11. Sk., 7479/2. Sk., 7479/5. Sk., 7479/6. Sk., 7479/7. Sk., 7479/8. Sk., 7479/9. Sk.)

Planlandı

21.11.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

BAYRAKLI / İZMİR Çalışma ID : 3871219

Körfez (7379. Sk., 7379/8. Sk., 7381. Sk., 7382. Sk.), Onur (7380. Sk., 7381. Sk., 7381/1. Sk., 7398/5. Sk., 7398/6. Sk., 7398/7. Sk., 7398/8. Sk., 7399. Sk., 7399/1. Sk., 7399/2. Sk., 7399/3. Sk., 7399/5. Sk., 7399/7. Sk., 7399/8. Sk.)

Planlandı

21.11.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

BAYRAKLI / İZMİR Çalışma ID : 3871221

Onur (7357. Sk., 7357/1. Sk., 7371. Sk., 7398/4. Sk., 7398/5. Sk., 7398/6. Sk., 7398/7. Sk.)

Planlandı

21.11.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

BAYRAKLI / İZMİR Çalışma ID : 3871224

Org. Nafiz Gürman (7098. Sk., 7098/1. Sk., 7098/2. Sk., 7113. Sk., 7115. Sk., 7115/1. Sk., 7117. Sk., 7118. Sk., 7119. Sk., 7120. Sk., 7120/1. Sk., 7121. Sk., 7121/1. Sk., 7122. Sk., 7122/1. Sk., 7122/2. Sk., 7150. Sk., 7151. Sk., 7163. Sk., Atatürk Cd., Kubilay Cd., Şehit Orhan Bozkurt Sk.)

Planlandı

21.11.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

BAYRAKLI / İZMİR Çalışma ID : 3871226

Org. Nafiz Gürman (7058. Sk., 7098. Sk., 7123. Sk., 7123/1. Sk., 7124. Sk., 7125. Sk., 7126. Sk., 7127. Sk., 7128. Sk., 7129. Sk., 7130. Sk., 7134. Sk., 7151. Sk., 7163. Sk., Atatürk Cd., Kubilay Cd.)

Planlandı

23.11.2026

10:00 - 16:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

BAYRAKLI / İZMİR Çalışma ID : 3871461

Emek (1844/2. Sk., 1844/3. Sk., 1844/5. Sk., 1844/6. Sk., 7297/1. Sk., 7297/2. Sk., Barış Cd., Şehit Asteğmen Mesut Uzlu Sk.)

İzmir elektrik kesintisi 21-22-23 Kasım GDZ Elektrik (Buca, Bayraklı, Ödemiş, Bornova, Menderes, Urla, Menemen, Foça, Konak, Torbalı)

KARABAĞLAR ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlandı

20.11.2026

10:00 - 13:00

Çalışma Nedeni:

Üçüncü Şahıs Talebiyle Planlı Çalışma

KARABAĞLAR / İZMİR Çalışma ID : 3870563

Kavacık (10001. Sk., 10002. Sk., 10003. Sk., 10004. Sk., 10005. Sk., 10006. Sk., 10007. Sk., 10008. Sk., 10009. Sk., 10010. Sk., 10011. Sk., 10012. Sk., 10013. Sk., 10014. Sk., 10015. Sk., 10016. Sk., 10017. Sk., 10018. Sk., 10019. Sk., 10020. Sk., 10021. Sk., 10022. Sk., 10023. Sk., 10024. Sk., Gazi Cd., Konak Kavacık Asfaltı Cd.)

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