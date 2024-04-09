Bursa İnegöl bayram namazı saat 07.02'de kılınacak

Bursa İnegöl bayram namazı saat kaçta araştırılıyor.

Ramazan Bayramı'nın başlangıcı olan bayram namazının kaçta kılınacağı araştırılıyor.

Bursa'nın İnegöl bayram namazı saatleri haberimizde yer alıyor.

10 Nisan 2024 Çarşamba günü bayram namazı saatler:

İnegöl Bayram Namazı: 07.02

Türkiye Gazetesi takvimine göre bayram namazı Bursa ilinde 07.14 saatinde kılınacak.

Ramazan Bayramı'nın 1., 2. ve 3. günleri sırasıyla; 10 Nisan Çarşamba, 11 Nisan Perşembe ve 12 Nisan Cuma günlerine denk geliyor.

Ramazan ayı boyunca oruç tutan Müslümanlar için bayram farz orucunun da tamamlandığı anlamına gelir.

Bayramın birinci günü aynı zamanda Şevval ayının da ilk günüdür.

Bayramda erken kalkmak, misvak kullanmak, gusletmek, güzel koku sürünmek, temiz elbiseler giyinmek, güler yüzlü olmak, sadaka vermek, dargınları ve küsleri barıştırmak, din kardeşlerini, ailesini ve akrabalarını ziyaret etmek sünnettir.