Bursa Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer bayram namazı saat 07.04'te kılınacak

Bursa Osmangazi, Yıldırım ve Nilüfer bayram namazı saat kaçta araştırılıyor.

Ramazan Bayramı'nın başlangıcı olan bayram namazı saatleri araştırılıyor.

Bursa'nın ilçelerinde Osmangazi, Yıldırım ve Nilüfer ilçelerinin bayram namazı saatleri haberimizde yer alıyor.

10 Nisan 2024 Çarşamba günü bayram namazı saatler:

Osmangazi: 07.04

Yıldırım: 07.04

Nilüfer: 07.04

Türkiye Gazetesi takvimine göre bayram namazı Bursa ilinde 07.14 saatinde kılınacak.

Ramazan Bayramı'nın 1., 2. ve 3. günleri sırasıyla; 10 Nisan Çarşamba, 11 Nisan Perşembe ve 12 Nisan Cuma günlerine denk geliyor.

Ramazan ayı boyunca oruç tutan Müslümanlar için bayram farz orucunun da tamamlandığı anlamına gelir.

Bayramın birinci günü aynı zamanda Şevval ayının da ilk günüdür.

Bayramda erken kalkmak, misvak kullanmak, gusletmek, güzel koku sürünmek, temiz elbiseler giyinmek, güler yüzlü olmak, sadaka vermek, dargınları ve küsleri barıştırmak, din kardeşlerini, ailesini ve akrabalarını ziyaret etmek sünnettir.