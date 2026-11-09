Bursa su kesintisi 9 Kasım! BUSKİ su kesintisi ne zaman bitecek?

Bursa su kesintisi 9 Kasım 2026 Pazartesi günü Karacabey, Nilüfer, Osmangazi ve Yıldırım ilçelerinde yaşanıyor. BUSKİ tarafından yayımlanan güncel arıza ve çalışma programında su kesintisinden etkilenen mahalleler ile tahmini onarım saatleri yer aldı. Kentin farklı noktalarında devam eden çalışmalar nedeniyle vatandaşlar, suların ne zaman geleceğini ve kesintilerin saat kaçta sona ereceğini araştırıyor.

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Bursa'da 9 Kasım Pazartesi günü meydana gelen su kesintilerine ilişkin BUSKİ'den açıklamalar geldi. Şebeke arızaları, içme suyu hattındaki çalışmalar ve hat deplasesi nedeniyle bazı mahallelere geçici olarak su verilemiyor. Karacabey, Nilüfer, Osmangazi ve Yıldırım ilçelerinde farklı saatlerde başlayan kesintilerin planlanan bitiş zamanları duyuruldu. Vatandaşlar, mahallelerine suyun yeniden verileceği saatleri BUSKİ'nin güncel kesinti programı üzerinden takip ediyor.

BURSA SU KESİNTİSİ 9 KASIM 2026

OSMANGAZİ SU KESİNTİSİ

İSMETİYE

Planlanan Başlangıç Tarihi: 09/11/2026 11:45

Planlanan Bitiş Tarihi: 09/11/2026 14:00

Kesim Tarihi: 09/11/2026 11:45

Açıklama: OSMANGAZİ İLÇESİ; C4_K_İSMETİYE Alt Bölgesinde Bulunan, İsmetiye Mahallesi İnci Sokak ve Civarı "ARIZA" Çalışması Nedeniyle 09.11.2026 Tarihinde 11:45 ile 14:00 Saatleri Arasında "SU KESİNTİSİ" Yapılacaktır.

Orhanbey

Planlanan Başlangıç Tarihi: 09/11/2026 11:30

Planlanan Bitiş Tarihi: 09/11/2026 16:00

Kesim Tarihi: 09/11/2026 11:30

Açıklama: OSMANGAZİ İLÇESİ; C1_D03 Alt Bölgesinde Bulunan, Orhanbey Mahallesi Orhan Sokak ve Civarı "ARIZA" Çalışmaları Nedeniyle 09.11.2026 Tarihinde 11:30 ile 16:00 Saatleri Arasında, "SU KESİNTİSİ" Yapılacaktır.

Soğanlı

Planlanan Başlangıç Tarihi: 09/11/2026 10:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 09/11/2026 14:00

Kesim Tarihi: 09/11/2026 10:00

Açıklama: OSMANGAZİ İLÇESİ; C4_D02 Alt Bölgesinde Bulunan, Soğanlı Mahallesi Ormanlar Yolu Cadde Alemdar Mahallesinin Bir Kısmı ''ARIZA'' Çalışması Nedeniyle 09.11.2026 Tarihinde 10:00 ile 14:00 Saatleri Arasında ''SU KESİNTİSİ'' Yapılacaktır.

Bursa su kesintisi 9 Kasım! BUSKİ su kesintisi ne zaman bitecek?

YILDIRIM SU KESİNTİSİ

Arabayatağı

Planlanan Başlangıç Tarihi: 09/11/2026 11:30

Planlanan Bitiş Tarihi: 09/11/2026 14:00

Kesim Tarihi: 09/11/2026 11:30

Açıklama: YILDIRIM İLÇESİ; C3_D19 Alt Bölgesinde Bulunan Arabayatağı Mahallesi 3.Hoşgül Sokak ve Civarı ''ARIZA'' Çalışması Nedeniyle 09.11.2026 Tarihinde 11:30 ile 14:00 Saatleri Arasında ''SU KESİNTİSİ'' Yapılacaktır.

Samanlı

Planlanan Başlangıç Tarihi: 09/11/2026 10:30

Planlanan Bitiş Tarihi: 09/11/2026 14:00

Kesim Tarihi: 09/11/2026 10:30

Açıklama: YILDIRIM İlçesi C4_K_SAMANLI Alt Bölgesinde Bulunan Samanlı Mahallesi Simetri Sokak ve Civarı ''ARIZA'' Çalışması Nedeniyle 09.11.2026 Tarihinde 10:30 ile 14:00 Saatleri Arasında ''SU KESİNTİSİ'' Yapılacaktır.

KARACABEY SU KESİNTİSİ

Bayramdere

Planlanan Başlangıç Tarihi: 09/11/2026 09:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 09/11/2026 14:00

Kesim Tarihi: 09/11/2026 09:00

Açıklama: Karacabey İlçesi Bayramdere Mahallesinde hat deplasesi nedeniyle 09.11.2026 tarihinde Pazartesi günü 09.00-14.00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır.

Bursa su kesintisi 9 Kasım! BUSKİ su kesintisi ne zaman bitecek?

NİLÜFER SU KESİNTİSİ

Yolçatı

Planlanan Başlangıç Tarihi: 09/11/2026 09:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 09/11/2026 18:00

Kesim Tarihi: 09/11/2026 09:00

Açıklama: BUSKİ Genel Müdürlüğümüz İçme Suyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Nilüfer İlçesi Yolçatı Mahallesi ve civarında, 09/11/2026 tarihinde 09:00 ? 18:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Tedbirli olunması rica olunur.

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