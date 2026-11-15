Bursluluk 2027 sınav tarihi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyuruldu. İOKBS (İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı), için başvuru yapacak olan öğrenciler kılavuzu merak ediyor. Peki, bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? İOKBS başvuruları başladı mı?

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İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın (İOKBS) 2027 yılı uygulama tarihi, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan yıllık sınav takvimiyle belli oldu. İOKBS (İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı) nisan ayında 5, 6, 7 ve 8. sınıflar ile hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıf seviyelerindeki öğrencilere yönelik uygulanacak.

Bursluluk sınavı ne zaman, burs başvuruları başladı mı? MEB İOKBS 2027 tarihini paylaştı

İOKBS NE ZAMAN YAPILACAK?

Bursluluk sınavı geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da nisan ayında yapılacak. İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı önümüzdeki yıl 25 Nisan 2027 tarihinde gerçekleştirilecek.

Bursluluk sınavı ne zaman, burs başvuruları başladı mı? MEB İOKBS 2027 tarihini paylaştı

İOKBS 2027 BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Geçtiğimiz yıl bursluluk başvuruları 9 Şubat-11 Mart 2026 tarihleri arasında alınmıştı. Yeni dönem başvuru takvimi, MEB tarafından yayımlanacak "2027 İOKBS Başvuru ve Uygulama Kılavuzu" ile netleşecek.

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