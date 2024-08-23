Büyük ödül belli oldu! Zuhal Topal'la Yemekteyiz ne zaman başlıyor?

TV8 ekranlarında yayınlanan yarışma programı Zuhal Topal'la Yemekteyiz'in yeni sezon fragmanı yayınlandı. Hafta içi her gün televizyon ekranlarından yayınlanacak yarışma programı için heyecan başladı.

Zuhal Topal'ın sunumuyla ekranlara gelen Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de yarışma heyecanı başlıyor. TV8'in sevilen yarışması Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni sezonu yakında başlıyor.

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının yeni sezonu için hazırlanan ilk fragman yayımlandı. Zuhal Topal'la Yemekteyiz, 26 Ağustos Pazartesi tarihinden itibaren hafta içi her gün TV8 ekranlarında izleyiciler ile buluşacak. Pazartesiden itibaren hafta içi her gün 16.00'da TV8 ekranlarında olacak.

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ YENİ ÖDÜLÜ NE KADAR, KAÇ PARA?

TV8 ekranlarında yayımlanan ve 7'den 70'e herkesin ilgi ve beğenisini kazanan Zuhal Topal'la Yemekteyiz, bu yıl yarışmacılarına 150 bin TL ödül dağıtacak.