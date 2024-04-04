Sadece adını duymak yetti, Zuhal Topal şaştı kaldı! Titredi, inledi, ağlama krizine girdi

Ekranların sevilen programı "Zuhal Topal'la Yemekteyiz"de yaşanan ilginç anlar sosyal medyaya damga vurdu. Bir yarışmacı masada adının dahi anılmasını istemediği tatlıdan bahsederken o adı duyunca inledi, titredi, krizlere girdi. Zuhal Topal yaşananlar karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında bu hafta yarışan Kübra Hanım, verdiği tepkilerle gündem oldu. Zuhal Topal'ın yarışmacılara yönelttiği "Şu yapılsa yemem yediğiniz bir yemek var mı?" sorusuna verilen cevap ve sonrasında yaşananlar Topal'ı şaşkına çevirdi.

Zuhal Topal'ın sorusuna "Kesinlikle o tatlıyı yapmayın, inşallah menülerinizde yoktur. Eğer olursa büyük dehşet çıkartırım. Kriz geçiyorum" şeklinde cevap veren Kübra Hanım'ın sözleri, tatlının ne olduğunu merak ettirdi.

İNLEDİ, AĞLAMA KRİZİNE GİRDİ

Söyleyemediği için tatlının adını kağıda yazan Kübra Hanım, o tatlıyı görürse bayılacağını söyledi. Masadaki yarışmacılardan Efe Bey ise o tatlının kalburabastı olduğunu söyleyince olanlar oldu. Önce inlemeye başlayan Kübra Hanım daha sonra titremeye başladı, ardından da ağlama krizine girdi.

Yarışmacı, sonrasında tatlıya neden böyle bir tepki verdiğini anlattı. Kübra Hanım, "Annem bu tatlıyı yaptıktan sonra yaptığı gecesi ben o tatlıyı yedim. Tatlıyı yedikten sonra kabus geçirdim. Kabusu tatlıyı yediğim için gördüğümü düşündüm. O tatlının böyle bir uğursuzluk getirdiğine inanıyorum" dedi.

"Tövbe yarabbim" diyerek şaşkınlığını gizleyemeyen Topal, "Sen kabusu tatlıya mı bağladın?" diyerek bu olaya anlam veremedi.