Çanakkale Köprüsü bayramda ücretsiz değil

Ramazan Bayramı'nda bazı otoyol ve köprülerin ücretsiz olmasının ardından 1915 Çanakkale Köprüsü'nün ücretli olup olmadığı araştırılıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından işletilen otoyol ve köprüler de Ramazan Bayramı boyunca geçişler ücretsiz oldu.

Ardından 1915 Çanakkale Köprüsü'nün de ücretsiz mi karayollarına bağlı mı değil mi merak ediliyor.

YAP-İŞLET-DEVRET Modeli ile yapılarak işletmeye açılan 1915 Çanakkale Köprüsü'nden geçişler bayram boyunca da ücretli olacak.

Aynı şekilde Osman Gazi Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Kuzey Marmara Otoyolu, Gebze Orhangazi İzmir Otoyolu, Menemen Aliağa Çandarlı Otoyolu, Ankara Niğde Otoyolu, Aydın Denizli Otoyolu'ndan geçişler ücretlidir.

Bunların dışında 6 Nisan 2024 Cumartesi günü saat 00.00'dan itibaren başlayan ücretsiz otoyol ve köprüler uygulaması 15 Nisan 2024 Pazartesi günü saat 07.00'e kadar sürecek.

Ücretsiz geçiş uygulaması Karayolları Genel Müdürlüğüne bağlı otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve FSM Köprüsü'nde geçerli olacak.