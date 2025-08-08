Çanakkale uçak seferleri iptal mi? Son dakika Çanakkale Havalimanı uçuşları sorgulanıyor

Çanakkale’de havalimanı çevresinde çıkan orman yangını, uçuş trafiğini etkileyerek bölgeye seyahat planı yapan vatandaşlarda endişeye neden oldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın açıklamasıyla Çanakkale Havalimanı’nda uçuşların geçici olarak durdurulduğu netleşti.

ÇANAKKALE UÇAK SEFERLERİ İPTAL Mİ?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 8 Ağustos 2025’te yaptığı açıklamada, Çanakkale Havalimanı karşısındaki tarım arazisinde başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın nedeniyle havalimanının sivil uçuşlara kapatıldığını duyurdu. Pist, 8 Ağustos 2025 saat 20.00’ye kadar devlet hava araçları, ambulans, arama kurtarma ve yangınla mücadele uçakları hariç tüm uçuşlara kapalı olacak.

Yolcular, Türk Hava Yolları, AJet ve Pegasus'un resmi web siteleri veya çağrı merkezleri üzerinden uçuş durumu sorgulaması yapabilir.

ÇANAKKALE HAVALİMANI SEFERLERİ YAPILIYOR MU?

Çanakkale Havalimanı’nda şu an yalnızca devlet hava araçları, ambulans, arama kurtarma ve yangınla mücadele uçakları için seferler yapılıyor. Sivil uçuşlar, yangın nedeniyle bugün saat 20.00’e kadar tamamen durduruldu.

ÇANAKKALE UÇUŞLARI ERTELENDİ Mİ?

Çanakkale Havalimanı’na planlanan tüm sivil uçuşlar, 8 Ağustos 2025 saat 20.00’ye kadar yapılamayacak. Uçuşunuzun ertelenip ertelenmediğini biletinizi aldığınız firmaya başvurarak öğrenebilirsiniz.