Cansu Özbay neden yok, sakat mı? FIVB Milletler Ligi 3. etabında oynamıyor

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, FIVB Milletler Ligi (VNL) 3. etabında Hollanda'da gerçekleşecek maçlarda sahaya çıkmaya hazırlanıyor. Filenin Sultanları VNL kadrosu açıklanırken pasör pozisyonunda yıldız isim Cansu Özbay'ın kadroda yer almadığı görüldü. Cansu Özbay neden yok, sakat mı merak edilirken sağlık durumu ve oynamama nedeni araştırılıyor.

Filenin Sultanları Milletler Ligi 3. etabına Hollanda maçıyla başlıyor. Kamp kadrosu belli olurken Cansu Özbay'ın takımda yer almadığı görüldü. Voleybolseverler yıldız pasörün sakat olup olmadığını merak ederken Cansu Özbay neden yok, sakat mı konusu araştırılıyor.

CANSU ÖZBAY NEDEN YOK?

A Milli Kadın Voleybol Takımı FIVB Milletler Ligi (VNL) 3. ve Hollanda etabında Cansu Özbay kadroda yer almadı. Özbay, sakatlığı nedeniyle oynanacak Hollanda, Çekya, İtalya ve Sırbistan maçlarında oynamıyor.

CANSU ÖZBAY SAKAT MI?

Pasör pozisyonunda imza hareketleriyle adından söz ettiren Cansu Özbay, sakatlığı nedeniyle Milletler Ligi VNL Hollanda etabında oynamıyor. TVF'den yapılan açıklamaya göre Özbay, son antrenmanda ayak tabanında zorlanma ve ağrı yaşaması nedeniyle tetkik ve tedavi amacıyla kadroda yer almıyor.

CANSU ÖZBAY NEDEN OYNAMIYOR?

Cansu Özbay, VNL 3. haftasında A Milli Kadın Voleybol Takımımızın oynacağı Hollanda, Çekya, İtalya ve Sırbistan maçlarında sakatlığı nedeniyle oynamıyor.

Türkiye Voleybol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, tedavi süreci nedeniyle teknik ekip tarafından kadroya alınmadı. Pasör pozisyonunda ise Elif Şahin ve genç isim Dilay Özdemir yer alacak.