Cennetin Çocukları dizisi oyuncuları kim? İşte oyuncu kadrosu ve karakterler!

15 Eylül 2025 Pazartesi akşamı ilk bölümüyle TRT 1’de seyirciyle buluşan Cennetin Çocukları, hem dram hem de insan hikayeleriyle öne çıkıyor. Yönetmen koltuğunda Soner Caner’in oturduğu, senaryosunu Ali Kara’nın kaleme aldığı yapım dikkat çekiyor. Peki, Cennetin Çocukları dizisi oyuncuları ve karakterleri kim?

CENNETİN ÇOCUKLARI DİZİSİ OYUNCULARI KİM?

Dizinin oyuncu kadrosunda İsmail Hacıoğlu, Özgü Kaya, Melisa Şenolsun, Zafer Algöz, Yurdaer Okur, Ali Seçkiner Alıcı, Ali Düşenkalkar, Şebnem Doğruer ve Münire Apaydın gibi isimler bulunuyor. Ayrıca Evliya Aykan, Bihter Dinçel, Elif Ongan Tekçe, Birand Tunca, Ecem Çalhan, Eda Akalın, Ekim Bölük, Nehir Gökdemir ve Eren Hacısalihoğlu da dizide önemli rollerde yer alıyor.

CENNETİN ÇOCUKLARI DİZİSİ KARAKTERLERİ

İskender -İsmail Hacıoğlu

Sokaklarda büyüyen, mafya hayatının içinde sertleşmiş ama özünde iyi bir kalbe sahip bir adam. Arafköy’de sıcak bir aile ortamıyla tanışarak hayatını değiştirmeye çalışıyor.

Gönül - Özgü Kaya

Kasabanın iyileştirici ruhu. İnsanlara yardım etmeyi seven, merhametli bir karakter. İskender’in dönüşüm yolculuğunda en önemli figürlerden biri.

Ayla - Melisa Şenolsun

Hayatın yükünü sırtında taşıyan, güçlü ve duygusal bir karakter. İskender'in hayatında önemli bir yere sahip.

Şeref - Zafer Algöz

Kasabaya yoksul gelip zamanla hırsına yenilen bir adam. Gücü ve kontrolü elinde tutmak isterken karanlık bir güce dönüşüyor.

Baytar Ahmet - Yurdaer Okur

Kasabanın bilge ve sert yüzlerinden biri. Hem hayvanlara hem insanlara şifa dağıtan bir karakter.

Sarı Kazım - Ali Seçkiner Alıcı

Nam-ı diğer Sarı Dayı. Kasabanın korkulan ismi. Haraç kesen, zayıfı ezen ve Şeref’le ortaklık kuran karanlık güç.

Oltacı Bayram - Evliya Aykan:

Denizle yaşayan, kasabanın umut dolu yüzlerinden biri. Babasını denizde kaybetmesine rağmen pes etmeyen neşeli bir karakter.

Arife - Bihter Dinçel

Bayram’ın ablası, Kevser’in kızı. Çocuklarının velayetini kaybetmesine rağmen onlar için mücadele eden güçlü bir kadın.

Kevser - Elif Ongan Tekçe

Bayram ve Arife’nin annesi. Kocasını denizde kaybettikten sonra aklını yitirme noktasına gelmiş, kırılgan bir karakter.

Bekir - Birand Tunca

İskender’in yolunun kesiştiği gençlerden biri. Kasabanın karmaşasında kendi yolunu bulmaya çalışıyor.

Sezen - Ecem Çalhan

Genç, umut dolu ama kasaba gerçekleriyle yüzleşmek zorunda kalan bir karakter.

Süleyman - Ali Düşenkalkar

Çiçek Otel’in sahibi. Üç kızına hem anne hem baba olmaya çalışan, ailesi için yaşayan bir adam.

Yasemin - Eda Akalın

Süleyman’ın en büyük kızı. Hem kardeşlerine hem otelin işleyişine sahip çıkan, sorumluluk sahibi genç bir kadın.

Nilüfer - Ekim Bölük

Süleyman’ın ortanca kızı. Güzelliğiyle dikkat çekse de yarım kalan eğitim hayatı onun en büyük kırgınlığı.

Menekşe - Nehir Gökdemir

Süleyman’ın en küçük kızı. Sivri dili ve cesur tavırlarıyla dikkat çeken, ailenin vicdanı.

Arif - Eren Hacısalihoğlu

Kasabanın genç ve hareketli simalarından. İskender’le yolları kesişen isimlerden biri.

CENNETİN ÇOCUKLARI DİZİSİ KONUSU NE?

Dizinin merkezinde, sokaklarda büyüyerek mafya dünyasının içine çekilmiş İskender’in dönüşüm hikayesi yer alıyor. İskender, yetimhanelerde ve hapishanelerde geçen hayatına rağmen özünde iyi kalpli bir çocuktur. Ancak Arafköy’e adım attığında, sıcak bir aile ortamıyla tanışır ve gerçek hayatın bambaşka olduğunu fark eder.

Arafköy, cennetten bir parça gibi görünse de herkesin kendi yükünü taşıdığı bir kasabadır. Burada İskender’in yolu Cennet Ana, Ayşecik, Oltacı Bayram, Aylak Adem ve Doktor Gönül gibi isimlerle kesişir. Geçmişin izlerini sırtında taşıyan İskender, insan-ı kamil olma yolunda sınanırken hem kendiyle yüzleşir hem de kasabanın kaderine etki eder.