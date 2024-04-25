Ceylan karakterini oynayan Esengül Aypek Hudutsuz Sevda dizisinden ölerek ayrıldı

Now TV ekranlarında perşembe akşamları yayınlanan Hudutsuz Sevda dizisinde Ceylan karakterine hayat veren Esengül Aypek hakkında detaylar sorgulanıyor. Gözler son bölümde yaşananlara çevrildi. Hudutsuz Sevda son bölümü ile nefes kesti. Peki, Hudutsuz Sevda Ceylan öldü mü? Esengül Aypek diziden ayrıldı mı? İşte detaylar...

Hudutsuz Sevda 18 Nisan’da yayınlanan son bölümüyle nefes kesti. izleyenleri ekrana kilitleyen dizide önemli bir gelişme yaşandı. Ceylan karakterini oynayan Esengül Aypek diziden ayrıldı mı? Hudutsuz Sevda Ceylan neden öldü, niçin diziden çıktı, geri dönecek mi? Tüm merak edilenler haberimizde...

HUDUTSUZ SEVDA CEYLAN ÖLDÜ MÜ?

Başrollerinde Deniz Can Aktaş, Miray Daner, Burak Sergen, Asuman Dabak gibi oyuncuların yer aldığı Hudutsuz Sevda dizisi ikinci sezon onayı alarak yola devam etme kararı aldı.

Aldığı yüksek reytingler ile dikkat çeken dizide önemli bir gelişme yaşandı.

25 Nisan günü ekrana gelecek Hudutsuz Sevda 19. bölümde Ceylan karakteri diizde yer almayacak.

ESENGÜL AYPEK SENARYO GEREĞİ ÖLEREK DİZİYE VEDA ETTİ

Hudutsuz Sevda dizisinde ölerek yapımdan ayrılan Esengül Aypek diziye veda etti.

Esengül Aypek yayınladığı veda mesajında izleyicilerine teşekkür ederek çok eğlendim müthiş vakitler geçirdim diye yazdı.

Yeni sezonda Ceylan karakteri yer almayacak diziye geri dönmeyecek.