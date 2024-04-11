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Hudutsuz Sevda dizinin yeni bölümü 18 Nisan Perşembe akşamı izleyici ile buluşacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Hudutsuz Sevda dizinin yeni bölümü 18 Nisan Perşembe akşamı izleyici ile buluşacak

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Now TV'de perşembe akşamları yayınlanan Hudutsuz Sevda dizisinin yeni bölümü bu akşam izleyiciyle buluşacak mı sorusu merak konusu. 28. bölümün ekranlara gelip gelmeyeceği ve dizi yayın akışında yer alıp almadığı araştırılıyor. Hudutsuz Sevda dizisinin bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı ve yeni bölümün ne zaman ekrana geleceği ise merak ediliyor. Peki, Hudutsuz Sevda dizisi bu akşam var mı?

Her perşembe NowTv'de ekranlara gelen Hudutsuz Sevda dizisi, son olarak 4 Nisan Perşembe akşamı ekranlara geldi. 28. bölümün ekranlara gelip gelmeyeceği ve dizi yayın akışında yer alıp almadığı araştırılıyor. Peki, Hudutsuz Sevda dizisi bu akşam ekranlara gelecek mi? Hudutsuz Sevda dizisi bu akşam var mı? Hudutsuz Sevda dizisi yeni bölüm ne zaman?

HUDUTSUZ SEVDA DİZİSİ BU AKŞAM VAR MI?

Now TV dizisi Hudutsuz Sevda, her Perşembe akşamı saat 20.00'de yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkıyor. Ancak dizinin yeni bölümü bayram tatili olması sebebiyle dizilerin yeni bölümleri bu hafta ekrana gelmeyecek. 

HUDUTSUZ SEVDA YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Hudutsuz Sevda dizinin yeni bölümü 18 Nisan Perşembe akşamı izleyici ile buluşacak.

NOW TV KANAL YAYIN AKIŞI 11 NİSAN

08.00 Çalar Saat
10.30 Kızıl Goncalar
13.30 Şahane Hayatım
16.30 Bayramlık
19.00 NOW Ana Haber
20.00 Kırk Yalan
22.30 Hudutsuz Sevda
01.30 Korkma Ben Yanındayım
04.00 Kefaret
06.00 Adım Farah

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Kaynak: Türkiye Gazetesi
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