Macron istifa mı etti? Fransa'daki protestolarda son durum!

Fransa’da eğitim sistemindeki sorunlar, yükselen hayat maliyetleri ve akaryakıt fiyatlarındaki artışa karşı düzenlenen protestolar, ülke genelinde büyüyen bir toplumsal krize dönüştü. Paris başta olmak üzere birçok kentte gerçekleştirilen gösterilerde polis ile eylemciler karşı karşıya gelirken bazı bölgelerde araçlar ve binalar ateşe verildi, iş yerleri yağmalandı. Olayların ardından sosyal medyada Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un istifa ettiği yönünde iddialar ortaya atıldı. Macron istifa mı etti, Fransa'da neden isyan var, Fransa'daki protestoların sebebi nedir merak ediliyor.

Kaydet a- | +A

Fransa'daki protestolar sürerken Paris’te göstericiler ile çevik kuvvet polisi arasında çatışmalar yaşandı, güvenlik güçleri kalabalıkları dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su kullandı. Başkentin bazı bölgelerinde araçlar ateşe verildi, iş yerleri zarar gördü ve mağazalar yağmalandı. Peki, Macron istifa mı etti?

Macron istifa mı etti? Fransadaki protestolarda son durum!

MACRON İSTİFA MI ETTİ?

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un istifa ettiği yönündeki iddialar gerçeği yansıtmıyor. 19 Ekim 2026 itibarıyla Macron’un görevinden ayrıldığına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Fransa'da düzenlenen protestolar, Macron üzerindeki siyasi baskıyı artırdı. Göstericiler, hükümetin ekonomik sorunlara ve kamu hizmetlerindeki aksaklıklara yeterince çözüm üretmediğini savunuyor. Bazı muhalif siyasetçiler de yaşanan kriz nedeniyle Macron’a istifa çağrısında bulunuyor. Macron, 18 Ekim’de yaptığı açıklamada şiddet olaylarını kınadı ve kamu düzeninin sağlanması gerektiğini vurguladı fakat istifa ettiğine ilişkin bir duyuruda bulunmadı.

Macron istifa mı etti? Fransadaki protestolarda son durum!

FRANSA'DA NEDEN İSYAN VAR?

Fransa’daki protestolar artan hayat maliyetleri, yükselen yakıt fiyatları ve eğitim sistemindeki sorunlar sebebi ile başladı. Okullardaki personel eksikliği, kalabalık sınıflar ve eğitim koşullarının yetersizliği öğrencilerin tepkisine neden oldu. Eylül ayında öğrencilerin başlattığı eylemler zamanla ülkenin farklı kentlerine yayıldı.

Macron istifa mı etti? Fransadaki protestolarda son durum!

Öğrencilerin taleplerine kamu hizmetlerinin iyileştirilmesini isteyen kesimler ve hayat pahalılığından şikayet eden vatandaşlar da destek verdi. Hükümetin bütçe politikaları ve kamu hizmetlerine ayrılan kaynaklar konusundaki tartışmalar da tepkileri artırdı. Gösterilerin bir bölümü şiddet olaylarına dönüşürken bazı iş yerleri yağmalandı ve kamu binaları zarar gördü.

Macron istifa mı etti? Fransadaki protestolarda son durum!

Şiddet olayları yalnızca Paris’le sınırlı kalmadı. Lyon, Marsilya, Lille, Rennes, Toulouse, Grenoble ve Limoges gibi kentlerde de çeşitli olaylar yaşandığı bildirildi. Bazı kamu binaları ve iş yerleri hedef alınırken Limoges’de belediye binasında çıkan yangının yapıda ağır hasara yol açtığı aktarıldı. Lyon’daki turizm merkezinde de yangın çıktığı belirtildi.

Macron istifa mı etti? Fransadaki protestolarda son durum!

FRANSA SON DAKİKA PROTESTO OLAYLARI

Fransa’da 17 Ekim’de düzenlenen gösterilerin ardından 18 Ekim’de de birçok kentte gerginlik yaşandı. Paris ve Marsilya başta olmak üzere çeşitli bölgelerde göstericiler ile güvenlik güçleri karşı karşıya geldi. Bazı iş yerleri yağmalanırken kamu binalarında ve çevredeki yapılarda hasar meydana geldi.

Macron istifa mı etti? Fransadaki protestolarda son durum!

Fransa İçişleri Bakanlığı’nın açıkladığı bilgilere göre olaylar sırasında 2 bin 397 kişi gözaltına alındı, 997 polis ve jandarma yaralandı. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, televizyondan yaptığı açıklamada şiddet olaylarını kınayarak kamu düzeninin korunması gerektiğini söyledi. Ayrıca yerel yöneticilerin gerekli durumlarda bazı gösterileri yasaklayabileceği belirtildi.

19 Ekim’de gündeme gelen bir diğer gelişme ise İçişleri Bakanı Laurent Nunez’in istifa teklifinin Macron tarafından kabul edilmemesi oldu. Ülkede güvenlik önlemleri ve protestoların yol açtığı hasarın boyutu gündemdeki yerini korurken, olayların seyri yakından takip ediliyor.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala