UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Lille ile Galatasaray arasında oynanacak karşılaşmanın hakemi Rade Obrenovic oldu. Rade Obrenovic nereli, Lille-Galatasaray maçı ne zaman merak edilirken Rade Obrenovic'in yönettiği Türk takımlarının maçları ve hakem karnesi de gündemde yerini buldu.

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UEFA Şampiyonlar Ligi’nin üçüncü haftasındaki Lille-Galatasaray maçını Rade Obrenovic yönetecek. Obrenovic’in yardımcılıklarını Jure Praprotnik ve Matej Zunic üstlenecek. Karşılaşmada Martin Matosa dördüncü hakem olarak görev yapacak. Video Yardımcı Hakem (VAR) pozisyonunda Matej Jug, AVAR görevinde ise Hollandalı Dennis Higler bulunacak. Peki, Rade Obrenovic nereli, Lille-Galatasaray maçı ne zaman?

Rade Obrenovic nereli, Lille-Galatasaray maçı ne zaman? Rade Obrenovic yönettiği Türk takımlarının maçları ve hakem karnesi

RADE OBRENOVİC NERELİ?

Rade Obrenovic 28 Ağustos 1990 tarihinde Slovenya’nın başkenti Ljubljana’da dünyaya geldi. Slovenya vatandaşı olan hakem 2017 yılında FIFA uluslararası hakemler listesine dahil oldu. Ocak 2026 itibarıyla UEFA’nın elit hakem kategorisine yükseldi. Obrenovic, Lille-Galatasaray karşılaşmasında da düdük çalacak.

Rade Obrenovic nereli, Lille-Galatasaray maçı ne zaman? Rade Obrenovic yönettiği Türk takımlarının maçları ve hakem karnesi

RADE OBRENOVİC’İN YÖNETTİĞİ TÜRK TAKIMLARININ MAÇLARI VE HAKEM KARNESİ

Rade Obrenovic daha önce Trabzonspor ve Sivasspor karşılaşmalarını yönetmişti.

2026 yılında Ferencvaros ile Trabzonspor arasında oynanan UEFA Avrupa Ligi play-off mücadelesini Macaristan temsilcisi 4-0 kazandı. Sloven hakem 1-1 sona eren 2022’deki Slavia Prag-Sivasspor karşılaşmasında da görev yaptı.

Obrenovic hakemlik kariyeri boyunca toplam 344 maçta yer aldı. Hakemin karnesinde 1.408 sarı kart, 42 kırmızı kart ve 85 penaltı kararı bulunuyor.





Rade Obrenovic nereli, Lille-Galatasaray maçı ne zaman? Rade Obrenovic yönettiği Türk takımlarının maçları ve hakem karnesi

LİLLE-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Lille ile Galatasaray arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşması, 21 Ekim 2026 Çarşamba günü oynanacak. Mücadelenin başlama saati Türkiye saatiyle 19.45 olarak açıklandı.

Lille-Galatasaray maçı TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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