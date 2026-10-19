Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş, futbolseverlerin merakla beklediği karşılaşmada kozlarını paylaşacak. Trabzonspor-Beşiktaş maçı hangi kanalda, şifresiz mi, nerede izlenir soruları ise gündemde. Karadeniz temsilcisi, taraftarı önünde galibiyet alarak üst sıralara yaklaşmayı hedeflerken siyah-beyazlı ekip de son haftalardaki çıkışını sürdürmek istiyor. İşte derbiye geri sayım sürerken TS-BJK canlı yayın bilgileri...

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İlk kez 11 Ekim 1973’te karşılaşan Trabzonspor ile Beşiktaş, bu mücadeleyle birlikte tarihlerinde 144. kez birbirlerine rakip olacak. İki takım arasında oynanan önceki 143 karşılaşmanın 57’sini Beşiktaş kazandı. Trabzonspor 49 galibiyet elde ederken 37 maçta taraflar eşitliği bozamadı. Bu karşılaşmalarda siyah-beyazlı ekip 199 gol kaydederken bordo-mavili takımın gol sayısı 165 oldu. Peki, Trabzonspor-Beşiktaş maçı hangi kanalda, şifresiz mi, nerede izlenir? İşte, TS-BJK canlı yayın bilgileri...

TS-BJK canlı yayın! Trabzonspor-Beşiktaş maçı hangi kanalda, şifresiz mi, nerede izlenir?

TRABZONSPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Süper Lig 8. haftada Trabzonspor-Beşiktaş maçı beIN SPORTS 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşma şifreli olarak ekranlara gelecek.

Trabzonspor-Beşiktaş maçını Cihan Aydın yönetecek. Mücadelede Bersan Duran ve Mustafa Savranlar yardımcı hakem olarak görev yaparken Mehmet Türkmen ise dördüncü hakem olacak.

TS-BJK canlı yayın! Trabzonspor-Beşiktaş maçı hangi kanalda, şifresiz mi, nerede izlenir?

TRABZONSPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper Lig’in 8. haftasındaki Trabzonspor-Beşiktaş mücadelesi, 19 Ekim 2026 Pazartesi günü saat 20.00’de başlayacak. Trabzon’daki Papara Park’ta oynanacak karşılaşma için geri sayım başladı.

TS-BJK canlı yayın! Trabzonspor-Beşiktaş maçı hangi kanalda, şifresiz mi, nerede izlenir?

TRABZONSPOR-BEŞİKTAŞ MUHTEMEL 11 MAÇ KADROSU

Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Savic, Cabral, Folcarelli, Fabinho, Muci, Aral (Saviolo), Salah, Franculino.

Beşiktaş: Nübel, Murillo, Djalo, Emirhan, Rıdvan, Salih, Miretti, Olaitan, Trossard, İlhan, Vlahovic.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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