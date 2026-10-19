GS-FB derbisi RAMS Park'ta oynanacak mı? Toprak kayması iddiasına bakanlıktan açıklama!

İstanbul’da etkili olan şiddetli yağışların ardından Galatasaray’ın stadı RAMS Park ve yakınındaki Aslanvadi Projesi hakkında gündeme gelen toprak kayması ve çatlak iddialarıyla ilgili resmi açıklama yapıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü ekiplerinin sahada gerçekleştirdiği incelemelerde iki alanda da olumsuz bir bulguya rastlanmadığı bildirildi. Açıklamanın ardından GS-FB derbisi RAMS Park'ta oynanacak mı sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı.

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Marmara Bölgesi'nde 14 Ekim'den itibaren etkisini gösteren yoğun yağışlar, İstanbul'un çeşitli noktalarında sel ve su baskınlarına neden oldu. Yağışların ardından sosyal medyada yayılan bazı paylaşımlarda, Ayazağa bölgesindeki Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta toprak kayması yaşandığı ve stadyumun belirli bölümlerinde çatlaklar oluştuğu öne sürüldü. Bazı paylaşımlarda çatlakların 2-3 santimetre genişliğinde olduğu iddiası da gündeme getirildi. Peki, GS-FB derbisi RAMS Park'ta oynanacak mı?

GS-FB derbisi RAMS Parkta oynanacak mı? Toprak kayması iddiasına bakanlıktan açıklama!

GS-FB DERBİSİ RAMS PARK'TA OYNANACAK MI?

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin RAMS Park'ta oynanmasına ilişkin stadyumun güvenliği merak konusu oldu. İstanbul'da etkili olan aşırı yağışların ardından stat ve çevresindeki Aslanvadi Projesi hakkında çeşitli iddialar ortaya atıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü ekipleri, iki alanda da teknik inceleme yaptı.

İncelemelerde RAMS Park'ta yapısal bir olumsuzluk tespit edilmediği açıklandı. Aslanvadi Projesi'nin şantiye sahasında da herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı bildirildi. Derbinin başka bir stada alınacağına ilişkin resmi bir açıklama ise yapılmadı.

GS-FB derbisi RAMS Parkta oynanacak mı? Toprak kayması iddiasına bakanlıktan açıklama!

ALİ SAMİ YEN SPOR KOMPLEKSİ RAMS PARK'TA TOPRAK KAYMASI OLDU MU?

İstanbul'daki yoğun yağışların ardından sosyal medyada RAMS Park'ta toprak kayması yaşandığı ve stadyumda çatlaklar oluştuğu iddia edildi. Paylaşımlarda bazı çatlakların 2-3 santimetre genişliğinde olduğu da öne sürüldü.

İddialar üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü teknik ekipleri sahada inceleme gerçekleştirdi. Kontrollerde stadyumun yapısal durumuna ilişkin herhangi bir olumsuzluk belirlenmedi. Stadın alt bölümünde bulunan Aslanvadi Projesi'nin şantiye alanında da olumsuz bir bulguya rastlanmadı. Bakanlık, kamuoyunda endişeye neden olan iddiaların yapılan incelemelerle doğrulanmadığını bildirdi. Proje sahasında kazıklı temel çalışmalarının ise sürdüğü belirtildi.



GS-FB derbisi RAMS Parkta oynanacak mı? Toprak kayması iddiasına bakanlıktan açıklama!

GALATASARAY-FENERBAHÇE MAÇ TARİHİ DEĞİŞTİ Mİ?

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin 26 Ekim 2026 Pazartesi günü saat 21.30'da oynanması planlanıyor. Karşılaşmanın 25 Ekim Pazar gününe alınabileceği yönünde ise iddialar gündeme geldi. İddiların İstanbul'da pazar günü düzenlenecek etkinlikler ve güvenlik planlamasıyla bağlantılı olduğu öne sürüldü.

Şu an için mevcut programa göre derbinin 26 Ekim Pazartesi günü oynanması beklenirken maçın tarih ve saatinde değişiklik yapılması durumunda nihai karar TFF tarafından duyurulacak.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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