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Orkun Kökçü neden yok, oynamıyor? Trabzonspor maç kadrosunda yer almadı

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Beşiktaş'ın Trabzonspor ile oynayacağı Trendyol Süper Lig 8. hafta karşılaşması öncesinde kamp kadrosu açıklandı. Siyah-beyazlı takımın kaptanı Orkun Kökçü'nün kadroda bulunmaması, futbolseverlerin gündemine geldi. UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Hoffenheim maçında yaşadığı sakatlığın ardından milli futbolcunun sağlık durumu ve sahalara dönüş tarihi merak ediliyor. Peki, Orkun Kökçü neden yok, sakatlığı ne?

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Trabzonspor-Beşiktaş karşılaşması öncesinde siyah-beyazlı takımın eksik oyuncuları netleşti. Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun belirlediği 23 kişilik kamp kadrosunda bazı önemli isimler yer almazken gözler kaptan Orkun Kökçü'nün sağlık durumuna çevrildi.

ORKUN KÖKÇÜ NEDEN YOK, OYNAMIYOR?

Orkun Kökçü, sağ ayak tabanındaki sakatlığı nedeniyle Beşiktaş'ın Trabzonspor maç kadrosunda yer almadı. Siyah-beyazlı takımın kaptanı, UEFA Avrupa Ligi'nde Hoffenheim ile oynanan karşılaşmanın ilk yarısında yaşadığı sakatlığın ardından mücadeleye devam edemedi. Beşiktaş'ın İstanbul'a dönmesinin ardından Gerçekleştirilen MR incelemesinde milli futbolcunun sağ ayak tabanında kısmi plantar fasya yırtığı ve topuk yağ yastığında travmatik ayrışma tespit edildi.

Orkun Kökçü neden yok, oynamıyor? Trabzonspor maç kadrosunda yer almadı
Başlık ResmiOrkun Kökçü neden yok, oynamıyor? Trabzonspor maç kadrosunda yer almadı

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, Hoffenheim karşılaşmasının ardından yaptığı değerlendirmede Orkun Kökçü'nün ayağında ağrı hissettiğini ve bu nedenle oyuncuyu riske etmek istemediklerini belirtmişti. Ancak daha sonra yapılan ayrıntılı kontrollerde ayak tabanında yaralanma tespit edilmesi, milli futbolcunun Trabzonspor deplasmanında forma giyememesine neden oldu. Beşiktaş'ın açıkladığı 23 kişilik kamp kadrosunda Kökçü'nün yanı sıra tedavisi devam eden Milot Rashica da bulunmadı.

Orkun Kökçü neden yok, oynamıyor? Trabzonspor maç kadrosunda yer almadı
Başlık ResmiOrkun Kökçü neden yok, oynamıyor? Trabzonspor maç kadrosunda yer almadı

ORKUN KÖKÇÜ SAHALARA NE ZAMAN DÖNECEK?

Orkun Kökçü'nün yaklaşık 2-3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. Beşiktaş tarafından futbolcunun tedavisine başlandığı açıklanırken sahalara dönüşü için kesin bir tarih verilmedi. Birkaç hafta forma giyemeyebileceği öngörülüyor. Beşiktaş'ın sağlık ekibi tarafından takip edilen Kökçü'nün iyileşme sürecinin ardından yeniden takımla çalışmalara başlaması bekleniyor.

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Editör : İREM ÖZCAN
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