12 mil hayalleri kuran Atina'da Ege adası satışa çıktı! Fiyatı 251 milyon TL

ATİNA 12 MİL HAYALİ KURARKEN EGE'DEKİ ADAYA FİYAT BİÇTİLER!

Doğu Akdeniz ve Ege’de Türkiye karşısında havanda su döven Yunanistan, bir yandan 12 mil masallarıyla kamuoyunu oyalamaya çalışırken diğer yandan Ege’deki adalarını pazarlamalık emlak malzemesi haline getirdi.

Yunanistan'da bir televizyon programına katılan Uluslararası Hukuk Profesörü Lykourgos Liakakos, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki NAVTEX restleri ve Mavi Vatan stratejisi hazmedemeyerek şu hezeyanları savurdu:

"Karasularımız 12 mile çıkarılmalı, hatta geç bile kaldık. Girit kıyılarından itibaren sınır bölgesi 24 mile çekilmeli. Sultan, revizyonist bir şekilde Türkiye’yi eski Osmanlı konumuna geri getirmek istiyor. Bu, Yunanistan’da yapmaya çalıştığı ve asla olmaması gereken bir şey! Eğer kablo projesinde (GSI) Türkiye'ye taviz verirsek bu bizim için ulusal bir felaket olur."