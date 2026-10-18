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12 mil hayalleri kuran Atina'da Ege adası satışa çıktı! Fiyatı 251 milyon TL

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12 mil hayalleri kuran Atina'da Ege adası satışa çıktı! Fiyatı 251 milyon TL

Yunanistan'ın Ege Denizi'ndeki adalarından Stroggilo, 4,5 milyon avroya (yaklaşık 5,2 milyon dolar) satışa çıkarıldı.

Türkiye kıyılarına yakın bölgede bulunan 219 dönümlük ada, üç doğal plajı ve turizm yatırımlarına uygun arazisiyle uluslararası emlak piyasasında alıcı arıyor. 

12 mil hayalleri kuran Atina'da Ege adası satışa çıktı! Fiyatı 251 milyon TL

Adanın geçmişte Hollywood yıldızı Johnny Depp tarafından satın alındığı iddiası da yeniden gündeme geldi.

12 mil hayalleri kuran Atina'da Ege adası satışa çıktı! Fiyatı 251 milyon TL

"219 DÖNÜMLÜK"

Yunan gazetesi Ta Nea'nın haberine göre Patmos, Lipsi ve Leros adalarının yakınındaki Stroggilo Adası için 4,5 milyon avroluk satış fiyatı belirlendi.

Yaklaşık 219 dönümlük yüzölçümüne sahip ada, özel ada satışları konusunda faaliyet gösteren Private Islands Inc. platformunda yatırımcılara sunuldu.

12 mil hayalleri kuran Atina'da Ege adası satışa çıktı! Fiyatı 251 milyon TL

EGE'DEKİ ADANIN FİYATI 4,5 MİLYON AVRO

Yunan basınında yer alan satış ilanında Stroggilo, üç doğal plajı ve yapılaşmamış arazisiyle turizm ve konut yatırımları için uygun bir seçenek olarak tanıtıldı.

İlanda adanın mahremiyet sağlayan konumu, doğal güzellikleri ve gelecekte geliştirilebilecek projelere uygunluğu öne çıkarıldı.

Lipsi'nin kuzeyinde, Arki adalar grubunda bulunan Stroggilo'ya Patmos ve Leros üzerinden tekne veya deniz taksisiyle ulaşılabiliyor.

12 mil hayalleri kuran Atina'da Ege adası satışa çıktı! Fiyatı 251 milyon TL

ÜÇ PLAJI VAR

Adada üç doğal plaj bulunuyor. Bunlardan biri, yaklaşık 110 metre uzunluğundaki korunaklı kumsalıyla öne çıkıyor.

Satış ilanında, arazinin özel konut, turistik tesis veya çevre dostu bir tatil köyü için değerlendirilebileceği ifade ediliyor.

Stroggilo'da eski bir taş yapıya ait kalıntılar ve bir su kuyusu da bulunuyor.

12 mil hayalleri kuran Atina'da Ege adası satışa çıktı! Fiyatı 251 milyon TL

Adadaki doğal su kaynağının filtreleme işlemiyle kullanılabilir hale getirilebileceği, elektrik ihtiyacının ise şebekeye bağlı komşu Marathos Adası üzerinden karşılanabileceği değerlendirilmekte.

Ancak söz konusu yatırımların hayata geçirilmesi, gerekli izinlerin alınmasına bağlı.

12 mil hayalleri kuran Atina'da Ege adası satışa çıktı! Fiyatı 251 milyon TL

JOHNNY DEPP'İN SATIN ALDIĞI İDDİA EDİLMİŞTİ

Adanın geçmişiyle ilgili Hollywood yıldızı Johnny Depp'in adı da gündeme geldi.

Yunan basınında yer alan iddialara göre ünlü oyuncunun Stroggilo'yu geçmişte 4,2 milyon avroya satın aldığı öne sürülmüştü.

12 mil hayalleri kuran Atina'da Ege adası satışa çıktı! Fiyatı 251 milyon TL

ATİNA 12 MİL HAYALİ KURARKEN EGE'DEKİ ADAYA FİYAT BİÇTİLER!

Doğu Akdeniz ve Ege’de Türkiye karşısında havanda su döven Yunanistan, bir yandan 12 mil masallarıyla kamuoyunu oyalamaya çalışırken diğer yandan Ege’deki adalarını pazarlamalık emlak malzemesi haline getirdi.

Yunanistan'da bir televizyon programına katılan Uluslararası Hukuk Profesörü Lykourgos Liakakos, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki NAVTEX restleri ve Mavi Vatan stratejisi hazmedemeyerek şu hezeyanları savurdu:

"Karasularımız 12 mile çıkarılmalı, hatta geç bile kaldık. Girit kıyılarından itibaren sınır bölgesi 24 mile çekilmeli. Sultan, revizyonist bir şekilde Türkiye’yi eski Osmanlı konumuna geri getirmek istiyor. Bu, Yunanistan’da yapmaya çalıştığı ve asla olmaması gereken bir şey! Eğer kablo projesinde (GSI) Türkiye'ye taviz verirsek bu bizim için ulusal bir felaket olur."

Editör : MÜZEYYEN BIYIK | Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ
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