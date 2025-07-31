Çift Kişilik Oda 7. bölüm bu akşam var mı, neden yok?

NOW TV’de her Perşembe saat 20.00’de yayınlanan Çift Kişilik Oda 7. bölümünün 31 Temmuz 2025 akşamı yayınlanması bekleniyordu. Bir süredir yeni bölümleri ekrana gelmeyen dizinin neden yayınlanmadığı merak ediliyor.

ÇİFT KİŞİLİK ODA 7. BÖLÜMÜ BU AKŞAM VAR MI?

Çift Kişilik Oda dizisinin 31 Temmuz 2025 Perşembe akşamı NOW TV'de yayın akışında yer almadı. Geçtiğimiz haftalarda da yeni bölümü yayınlanmayan dizinin 7. bölüm tarihi için bugün işaret edilmişti. Ancak yayın akışında Çift Kişilik Oda dizisinin saatinde "Cenazemize Hoş geldiniz" isimli filminin yer aldığı görüldü.

ÇİFT KİŞİLİK ODA DİZİSİ NEDEN YOK, YAYINLANMIYOR?

Dizinin yeni bölümünün ekrana gelmeme nedeni Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberinde belli oldu. Dizinin yapımı maliyetini karşılayamayan yetersiz reklam gelirleri olarak açıklandı.

Dizinin, reklam gelirlerinin yükseldiği ağustos ayının sonunda yayınlanması ve ekran macerasını tamamlaması planlıyor.

ÇİFT KİŞİLİK ODA FİNAL Mİ, BİTTİ Mİ?

Çift Kişilik Oda dizisinin 8. bölümde final yapması bekleniyordu. Ancak dizinin düşük reklam gelirleri nedeniyle yayınlanmaması final tarihinin de değişmesini sağladı. 7. bölümü ekrana gelmeyen dizinin final olup olmayacağı belirsizliğini koruyor. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Çift Kişilik Oda dizisinin ağustos sonunda ekrana gelmesi ve ekran macerasını tamamlaması planlanıyor.