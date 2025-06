Çift Kişilik Oda bu akşam var mı, neden yok? 3. bölüm yayınlanma tarihi

NOW TV’nin ekran macerasına yeni başlayan romantik komedi dizisi Çift Kişilik Oda, 5 Haziran Perşembe akşamı TV yayın akışında yer almadı. Merakla beklenen 3. bölümün yayın tarihi ve detayları izleyiciler tarafından araştırılıyor. Çift Kişilik Oda neden yok merak edildi.

NOW TV’nin yaz sezonunda büyük ses getiren yapımı Çift Kişilik Oda, Ulaş Tuna Astepe ve Devrim Özkan’ın başrollerindeki etkileyici hikayesiyle izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Her perşembe ekrana gelen yapımın 3. bölümü 5 Haziran NOW TV yayın akışında yer alamadı. Çift Kişilik Oda bu akşam var mı, neden yok ve Çift Kişilik Odayeni bölüm ne zaman merak ediliyor.

ÇİFT KİŞİLİK ODA BU AKŞAM VAR MI?

NOW TV’nin her Perşembe saat 20.00’de yayınlanan romantik komedi dizisi Çift Kişilik Oda, bu akşam, 5 Haziran 2025, ekranlarda olmayacak.

Kurban Bayramı arefesi nedeniyle kanalın yayın akışında yapılan değişiklik nedeniyle dizinin 3. bölümünün yayınını ertelendi. İlk iki bölümüyle izleyicilerden tam not alan dizi, Nilüfer ve Kaan’ın Lutesya Otel’deki duygusal ve eğlenceli hikayesiyle dikkat çekiyor.

ÇİFT KİŞİLİK ODA NEDEN YOK?

Çift Kişilik Oda’nın yeni bölümü 5 Haziran Kurban Bayramı arefesine denk gelmesi nedeniyle yayınlanmıyor. Dizi tekrar bölümüyle ekrana gelecek.

ÇİFT KİŞİLİK ODA 3. BÖLÜM NE ZAMAN?

Çift Kişilik Oda’nın 3. bölümü, 12 Haziran 2025 Perşembe günü saat 20.00’de NOW TV ekranlarında yayınlanacak.

Kurban Bayramı nedeniyle bir hafta ertelenen yeni bölüm heyecanla bekleniyor. Yayınlanan 3. bölüm fragmanına göre, Kaan’ın geçmişinden gelen sırların ortaya çıkması ve Sevil’in (Gözde Seda Altuner) otel üzerindeki kontrolü artırmaya yönelik hamleleri dikkat çekti.

Fragmanda, Nilüfer’in Lutesya Otel'deki konumunu sağlamlaştırmak için verdiği mücadele ve Kaan ile arasındaki duygusal yakınlaşmanın yeni bir boyut kazanacağı ipuçları veriliyor.