Çift Kişilik Oda senaristi kim, uyarlama mı? Hikayesi dikkat çekiyor

NOW TV'nin yeni romantik komedi dizisinde Çift Kişilik Oda, Ulaş Tuna Astepe ve Devrim Özkan'ın başrollerinde yer alıyor. Güney Kore yapımı diziden uyarlama olan Çift Kişilik Oda dizisi senaristi kim merak ediliyor.

NOW TV’nin yaz sezonuna damga vuran romantik komedi dizisi Çift Kişilik Oda, 22 Mayıs 2025’te yayınlanan ilk bölümüyle büyük beğeni topladı.

Başrollerinde Ulaş Tuna Astepe ve Devrim Özkan’ın yer aldığı, Güney Kore yapımı King the Land’in uyarlaması olan dizi, sıcacık hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Dizinin senaristi merak ediliyor.

ÇİFT KİŞİLİK ODA SENARİSTİ KİM?

Çift Kişilik Oda dizisinin senaryosu, Türk televizyon dünyasının deneyimli isimlerinden Ayşe Üner Kutlu tarafından yazıldı. 1974 İzmir doğumlu olan Kutlu, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dramaturji Bölümü mezunu. 2005’ten beri dizi sektöründe senarist olarak çalışan Kutlu, romantik komedi ve drama türlerinde kaleme aldığı projelerle geniş bir hayran kitlesi edindi.

ÇİFT KİŞİLİK ODA DİZİSİ UYARLAMA MI?

Çift Kişilik Oda dizisi, Güney Kore’nin 2023 yılında büyük ses getiren romantik komedi dizisi King the Land’in Türk uyarlandı. Orijinal yapım, zengin bir otel varisi ile çalışkan bir otel çalışanının aşk hikayesini konu alıyor. Çift Kişilik Oda, bu temel hikayeyi koruyarak Nilüfer’in (Devrim Özkan) Lutesya Otel’de çalışma hayalini ve otel varisi Kaan’ın (Ulaş Tuna Astepe) intikam planını Türk izleyicisine uygun bir şekilde yeniden yorumluyor.

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