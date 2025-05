Başrollerine Ulaş Tuna Astepe ve Devrim Özkan'ın paylaştığı Çift Kişilik Oda dizisi Perşembe günleri 20.00'de başlıyor. NOW TV'de ekrana gelen dizinin bitiş saati yayın akışında belli oldu.

NOW TV'nin yeni dizisi Çift Kişilik Oda dizisi ilk bölümüyle izleyiciyi ekrana kilitledi. Perşembe akşamları yayınlanan Çift Kişilik Oda saat kaçta bitiyor yayın akışında belli oldu.

ÇİFT KİŞİLİK ODA SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Çift Kişilik Oda dizisi NOW TV yayın akışına göre 20.00'de başlıyor. Küçük yaşta ebeveynlerini kaybeden Nilüfer, anne babasının yaptığı Lutesya Otel'de çalışmaktadır. Kaan ise üvey ablası Sevil'den intikam almak için otele gelir. Tesadüfen karşılaşan Nilüfer ve Kaan'ın hikayesi artık eskisi gibi olmayacaktır.

ÇİFT KİŞİLİK ODA SAAT KAÇTA BİTİYOR?

20.00'de başlayan Çift Kişilik Oda dizisi 23.00'te sona erecek. 2. bölümü ekrana gelecek dizinin hemen ardından tekrar bölümü ekrana gelecek.

Dizinin oyuncu kadrosunda Ulaş Tuna Astepe, Devrim Özkan, Gözde Seda Altuner, Seren Şirince, Serkan Tınmaz, Gözde Türker, Eslem Akar, Burç Kümbetlioğlu, Onur Büyüktopçu, Hivda Zizan Alp, Gökay Müftüoğlu ve Eda Gürkaynak yer alıyor.

ÇİFT KİŞİLİK ODA DİZİSİ NEREDEN İZLENİR?

Dizi NOW TV'de her perşembe 20.00'de yayınlanıyor. Yusuf Pirhasan yönetmenliğinde çekilen dizinin yeni bölümleri YouTube ve NOW TV internet sitesinde yayınlanıyor.