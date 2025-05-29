Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Çift Kişilik Oda saat kaçta bitiyor? Yayın akışında belli oldu

Çift Kişilik Oda saat kaçta bitiyor? Yayın akışında belli oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Çift Kişilik Oda saat kaçta bitiyor? Yayın akışında belli oldu
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Başrollerine Ulaş Tuna Astepe ve Devrim Özkan'ın paylaştığı Çift Kişilik Oda dizisi Perşembe günleri 20.00'de başlıyor. NOW TV'de ekrana gelen dizinin bitiş saati yayın akışında belli oldu.

NOW TV'nin yeni dizisi Çift Kişilik Oda dizisi ilk bölümüyle izleyiciyi ekrana kilitledi. Perşembe akşamları yayınlanan Çift Kişilik Oda saat kaçta bitiyor yayın akışında belli oldu. 

ÇİFT KİŞİLİK ODA SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Çift Kişilik Oda dizisi NOW TV yayın akışına göre 20.00'de başlıyor. Küçük yaşta ebeveynlerini kaybeden Nilüfer, anne babasının yaptığı Lutesya Otel'de çalışmaktadır. Kaan ise üvey ablası Sevil'den intikam almak için otele gelir. Tesadüfen karşılaşan Nilüfer ve Kaan'ın hikayesi artık eskisi gibi olmayacaktır. 

Çift Kişilik Oda saat kaçta bitiyor? Yayın akışında belli oldu - 1. Resim

ÇİFT KİŞİLİK ODA SAAT KAÇTA BİTİYOR?

20.00'de başlayan Çift Kişilik Oda dizisi 23.00'te sona erecek. 2. bölümü ekrana gelecek dizinin hemen ardından tekrar bölümü ekrana gelecek. 

Dizinin oyuncu kadrosunda Ulaş Tuna Astepe, Devrim Özkan, Gözde Seda Altuner, Seren Şirince, Serkan Tınmaz, Gözde Türker, Eslem Akar, Burç Kümbetlioğlu, Onur Büyüktopçu, Hivda Zizan Alp, Gökay Müftüoğlu ve Eda Gürkaynak yer alıyor.

Çift Kişilik Oda saat kaçta bitiyor? Yayın akışında belli oldu - 2. Resim

ÇİFT KİŞİLİK ODA DİZİSİ NEREDEN İZLENİR?

Dizi NOW TV'de her perşembe 20.00'de yayınlanıyor. Yusuf Pirhasan yönetmenliğinde çekilen dizinin yeni bölümleri YouTube ve NOW TV internet sitesinde yayınlanıyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

TBMM Başkanı Kurtulmuş Meclis turuna çıkıyor! 4 partiyi ziyaret edecek
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Fatih Sultan Mehmet Yeni Çağ filmi oyuncuları kim, nerede çekildi? 29 Mayıs ATV yayın akışı - HaberlerFatih Sultan Mehmet Yeni Çağ filmi oyuncuları kim, nerede çekildi? 29 Mayıs ATV yayın akışıMayıs ayında şaşırtan görüntüler! Antalya'nın o ilçesi beyaza büründü - HaberlerAntalya'nın o ilçesi beyaza büründü! 15 santimetreyi bulduAziz Yıldırım aday olacak mı? Fenerbahçe başkan adaylığı için tek şart - HaberlerAziz Yıldırım aday olacak mı? Fenerbahçe başkan adaylığı için tek şartGalatasaray Başakşehir maç bileti ne zaman satışa çıkacak? GS maç bileti fiyatları belli oldu - HaberlerGalatasaray Başakşehir maç bileti ne zaman satışa çıkacak? GS maç bileti fiyatları belli olduKırmızı ışık, radar (hız sınırı) cezası ne kadar 2025? Yeni trafik cezaları - HaberlerKırmızı ışık, radar (hız sınırı) cezası ne kadar 2025? Yeni trafik cezalarıAntwerp - Charleroi maçı hangi kanalda, nerede izlenir, şifresiz mi? Belçika Pro Lig - HaberlerAntwerp - Charleroi maçı hangi kanalda, nerede izlenir, şifresiz mi? Belçika Pro Lig
Sonraki Haber Yükleniyor...