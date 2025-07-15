Tekirdağ Şarköy yangın son dakika: Yangın neden çıktı, söndü mü?

Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinde, tarım arazisinde başlayan anız yangını, hızla ormanlık bölgeye sıçrayarak geniş çaplı bir yangına dönüştü. İstiklal Mahallesi Kaytan mevkiinde başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle büyüyerek ormanlık alanlara yayıldı. Tekirdağ Şarköy yangın son dakika durumu merak edilirken yangın neden çıktı, söndü mü soruları da gündeme getirildi.

Tekirdağ Şarköy yangını için vatandaşların ihbarı üzerine Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ve jandarma ekipleri derhal olay yerine sevk edildi. Yangını kontrol altına almak için ekiplerin havadan ve karadan müdahale ettiği bildirildi. Peki, Şarköy yangın neden çıktı, söndürüldü mü?

TEKİRDAĞ ŞARKÖY YANGIN SON DAKİKA

Tekirdağ Şarköy’de başlayan anız yangını, rüzgarın etkisiyle hızla ormanlık alana sıçradı. Bölgeye çok sayıda itfaiye, orman ve hava aracı sevk edilerek yangına müdahale edildi.

Şenköy Mahallesi’nde bazı evlerin tahliyesi gerçekleştirildi. Yetkililer yangını kontrol altına almak için çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

ŞARKÖY YANGIN NEDEN ÇIKTI?

Yangının çıkış nedeninin ilk belirlemelere göre tarım alanındaki anızların yanmasıyla başladığı düşünülüyor.

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ŞARKÖY YANGIN SÖNDÜ MÜ?

Yangına müdahale devam ediyor, henüz tamamen söndürülemedi. Ekipler yangını kontrol altına almak için çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor. Yangını kontrol altına almak için 2 yangın söndürme uçağı ile 4 helikopter, arazözler ve iş makineleri aktif şekilde kullanılıyor.