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TBMM Başkanı Kurtulmuş Meclis turuna çıkıyor! 4 partiyi ziyaret edecek

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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TBMM Başkanı Kurtulmuş Meclis turuna çıkıyor! 4 partiyi ziyaret edecek
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş yarın AK Parti ve CHP'yi ziyaret edecek. Kurtulmuş, pazartesi günü ise DEM Parti, İyi Parti ve Yeni Yol Grubu'na ziyarette bulunacak.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, AK Parti, CHP, DEM Parti, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisine Meclis'teki gruplarında ziyarette bulunacak.

TBMM Başkanlığından yapılan açıklamada, Kurtulmuş'un, yarın AK Parti ve CHP'yi, 2 Haziran Pazartesi günü ise DEM Parti, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisini Meclis'teki gruplarında ziyaret edeceği bildirildi.

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Kaynak: Türkiye Gazetesi
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