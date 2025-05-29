TBMM Başkanı Kurtulmuş Meclis turuna çıkıyor! 4 partiyi ziyaret edecek

Kaynak: Türkiye Gazetesi 29 Mayıs 2025 20:03 - Güncelleme: 29 Mayıs 2025 20:20 - Güncelleme:

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş yarın AK Parti ve CHP'yi ziyaret edecek. Kurtulmuş, pazartesi günü ise DEM Parti, İyi Parti ve Yeni Yol Grubu'na ziyarette bulunacak.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, AK Parti, CHP, DEM Parti, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisine Meclis'teki gruplarında ziyarette bulunacak. TBMM Başkanlığından yapılan açıklamada, Kurtulmuş'un, yarın AK Parti ve CHP'yi, 2 Haziran Pazartesi günü ise DEM Parti, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisini Meclis'teki gruplarında ziyaret edeceği bildirildi. Ayrıntılar geliyor...

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Sezer Doğru