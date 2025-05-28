Kurtulmuş, Bahçeli'yi ziyaret etti! "Türkiye'nin önüne büyük bir fırsat gelmiştir"

Kaynak: Türkiye Gazetesi 28 Mayıs 2025 13:27 - Güncelleme: 28 Mayıs 2025 13:34 - Güncelleme:

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada 'Terörsüz Türkiye' süreci ile ilgili "Türkiye'nin önüne büyük bir fırsat gelmiştir." ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi partisinin TBMM Grubu'ndaki makamında ziyaret etti. Kurtulmuş ve Bahçeli, TBMM’deki görüşmelerinin ardından kameraların karşısına geçti. İlgili Haber DEM Parti'den MHP'ye ziyaret: Bahçeli heyeti kapıda karşıladı Meclis Başkanı Kurtulmuş yaptığı açıklamada şunları söyledi: "TÜRKİYE'NİN ÖNÜNE BÜYÜK FIRSAT GELDİ" "Türkiye'nin önüne büyük bir fırsat gelmiştir. Ümit ediyorum ki herkes elini taşın altına koyarak üzerine düşen sorumluluğu yerine getirir. "TÜRKİYE TERÖR BELASINI ARTIK TARİHİN ÇÖPLÜĞÜNE ATACAK" Türkiye, yüzyıllık cumhuriyet tarihinin neredeyse yarısında meşgul olduğu terör belasını artık tarihin çöplüğüne atacaktır. Burada sorumluluk Meclis'tedir. Sürecin önünü açan Sayın Bahçeli'ye hürmetlerimizi ifade ediyorum."

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Mahmut Ekinci