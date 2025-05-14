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DEM Partili Ahmet Türk'ten Bahçeli'yle ilgili dikkat çeken sözler! "Risk aldı"

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Terör örgütü PKK'nın fesih kararı hakkında konuşan İmralı heyetinde yer alan Ahmet Türk, asla bir pazarlık yapılmadığını ifade etti. Bahçeli'nin sürece katkısına da değinen Türk, "Sayın Bahçeli gerçekten belki de bir siyasetçinin risk alamayacağı bir riski üstlendi. Bu riski alırken de siyasi hesaplar yapmadı" dedi.

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Ekim 2024'te yaptığı çağrı, terör örgütü  PKK'nın 5-7 Mayıs'ta yaptığı kongrede çıkan 'silah bırakma' kararı ile sona erdi. 

DEM Parti İmralı Heyeti'nde bulunan Ahmet Türk de söz konusu kararı ve süreci değerlendirdi. 

EKOL TV'ye konuşan Türk, "Tabii ki hayırlı bir gelişme. Yıllarca demokratik siyasetin öne çıkması, silahların sustuğu, acıların yaşanmadığı, sorunların demokratik siyasetle çözüleceği bir gelecek için hep mücadele ettik, herkes mücadele etti. Bugün vardığımız nokta o.

"ASLA PAZARLIK YAPMADIK, YAPMAYIZ"

Sorunları, atılması gereken adımları ve çözümleri demokratik siyasetle ele almamız ve bunu demokratik siyasetle çözmemiz gerektiği bir döneme girdik. Bu dönemde elbette ki herkese önemli görevler düşüyor. Barışın kolay olmadığını çok iyi biliyoruz. Elbette ki beklentiler var. Biz bu barış sürecine girerken bunu bir pazarlık olarak, pazarlık konusu asla yapmadık, yapmayız da." şeklinde konuştu.

"BAHÇELİ RİSK ALDI"

Devlet Bahçeli'nin sürece büyük katkı sağladığını kaydeden Ahmet Türk, "Sayın Bahçeli gerçekten belki de bir siyasetçinin risk alamayacağı bir riski üstlendi. Bu riski alırken de siyasi hesaplar yapmadı. Türkiye'nin geleceği, Orta Doğu'daki gelişmeler, bugün Türkiye'nin artık kucaklayıcı bir siyaset yürütmesi gerektiğine inandığı için bu konuda hem emek verdi, hem açıklamalar yaptı ve bunu Türkiye gündemine taşıdı. Sayın Bahçeli'nin dışında, Sayın Özel'le hem yaptığımız görüşmelerde, hem de özel sohbetlerimize barışa bütün gücüyle katkı sunacağını ifade etmişti. Bugün de aynı noktada barışa katkı veren her insana çok teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Hayatını kaybeden Sırrı Süreyya Önder'in de sürece büyük emek verdiğini söyleyen Türk, "Tabi bu barış sürecinde büyük emeği olan Sırrı Süreyya'yı da saygıyla anmak istiyorum. Elbette emeği de çok büyüktü. Erken ayrıldı aramızda. Bunun üzüntüsünü yaşıyoruz." dedi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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