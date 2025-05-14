Şehit yakınları ve Diyarbakır Anneleri, PKK’nın silah bırakmasına ne diyor?

PKK iki gün önce silahları bıraktığını ve kendisini feshettiğini açıkladı. Bu sürecin ne kadar önemli olduğunu ileride anlayacağız. Tabii PKK’nın silahları bırakmasını da hep beraber izleyeceğiz. MİT ve TSK bu süreci yakından takip edecekler.
Bu sürece inanmayanlar da var. Her makul eleştiri elbette elzem. Şehit yakınlarının görüşlerini de ayrıca dikkate almak lazım. Trabzon'un Maçka ilçesi Köprüyanı Mahallesi'nde 11 Ağustos 2017 tarihinde terör örgütü mensuplarının hırsızlık için girdiği evlerini güvenlik güçlerine göstermek için giderken açılan ateş sonucu Astsubay Başçavuş Ferhat Gedik ile birlikte şehit olan 15 yaşındaki Eren Bülbül’ün annesi Ayşe Bülbül, PKK’nın fesih kararını duyurmasını değerlendirdi.
“PKK silah bırakacaksa, daha şehitlerimiz olmayacaksa şehit annesi olarak bu işe onay veriyorum” dedi. Düşünün küçük yaşında evladını PKK’ya şehit vermiş bir anne bunu söylüyor. “Başka şehit olmayacaksa, ben bunu desteklerim” diyor.
Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz’ın babası Hakkı Kiraz, PKK terör örgütünün fesih kararını değerlendirdi. Süreci desteklediğini söyleyen Hakkı Kiraz, "50 yıldır Türkiye’nin başına bir bela zaten terör. Terörün ne dini var ne de imanı var! Ne rengi var ne cinsi var. Bu devletin başına bir bela. Binlerce insanımızı şehit verdik. Şehit ailelerinin de derdini anlamak lazım yürekleri farklı bir şeydir. Ama eğer ülkeye barış geliyorsa, bu millet bu terör belasından kurtuluyorsa, bunlar da ıslah olmuşlarsa, tövbe edip devlete sığınmışlarsa zaten Allah affedeni seviyor. Bizim milletimiz ulu bir millettir, devletimiz yüce bir devlettir" dedi.
Bir baba olarak yüreğinin yandığını ancak ülkenin feraha çıkması ve terör belasından kurtulacak olması nedeniyle alınan her kararı destekleyeceğini belirten Kiraz "Bizim için devletimiz önemli. Evet oğlumuzu severiz. Çok da severiz hâlâ da seviyoruz. Ama herkes şunu çok iyi bilsin ki biz milletimizi ve devletimizi de oğlumuzdan daha çok seviyoruz. Bu milletin bekası için birlik ve beraberliği için bir canımız değil bin canımız feda olsun. Herkes bizim evladımız yeter ki bu terör belası bitsin. Bu millet feraha kavuşsun bu millet huzura kavuşsun. Bu devlet artık bu düşmanlarla uğraşmasın. Bizim bu devletimiz bu kadar daha nüfusa yeter” dedi.
Bir de Diyarbakır Anneleri var. 3 Eylül 2019 tarihinde Diyarbakır’da eski HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti devam ediyor. Aileler, PKK’nın 5-7 Mayıs’ta topladığı 12. kongresinin sonucunda kendini feshettiğini duyurması kararından memnun olduklarını belirterek, bu kararla birlikte çocuklarına kavuşmayı bekliyor.
Ailelerden Mehmet Aydın’ın babası Nihat Aydın, 2019’dan beri bugünü beklediklerini belirterek, "Allah’a şükürler olsun bugün açıklama geldi PKK kendini feshetti. Emeği geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli’ye çok teşekkür ediyoruz Allah razı olsun herkes bunu yapamazdı, onlar başardılar. İnşallah artık bundan sonra kardeş kanı dökülmeyecek bizler evlatlarımıza kavuşacağız. Tabii ki önümüzde bayram var inşallah bayramdan önce çocuklarımıza kavuşur çifte bayram yaparız. Tek temennimiz, umudumuz budur. Bundan sonra da Cumhurbaşkanımızın dediği gibi tek bayrak, tek devlet, tek millet olarak inşallah kardeşçe bir arada yasayacağız. Çok şükür barış sağlandı, PKK kendini feshetti, bütün evlatlarımız inşallah anasının, babasının kucağına kavuşacak. Kimi evlenecek kimi iş kuracak kimi çocuk sahibi olacak, yuvaları olacak, dağlardan, mağaralardan kurtulmuş olacaklar" dedi.
Ramazan Üçdağ’ın annesi Mevlüde Üçdağ da, çok sevinçli olduklarını söyledi. Üçdağ, "Çünkü 6 yıl önce burada gözyaşı döktük, bugün sevinç gözyaşlarını döküyoruz. Çok mutluyuz. PKK’nın silah bırakması evlatlarımızın dönüşüdür. Evlatlarımıza inşallah kavuşacağız. Şimdiye kadar cansız fotoğraflara bakıp üzülüyorduk şimdi inşallah onları canlı bir şekilde kucağımıza alıp öperek kucaklayacağız" diye konuştu.
PKK’nın silah bırakması kararı çok önemli. Bırakıp bırakmayacaklarını devletimiz yakından izleyecek. Umarım bu tarihî fırsatı heba etmezler.
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