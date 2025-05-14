Şehit yakınları ve Diyarbakır Anneleri, PKK’nın silah bırakmasına ne diyor?

PKK iki gün önce silahları bıraktığını ve kendisini feshettiğini açıkladı. Bu sürecin ne kadar önemli olduğunu ileride anlayacağız. Tabii PKK’nın silahları bırakmasını da hep beraber izleyeceğiz. MİT ve TSK bu süreci yakından takip edecekler.

Bu sürece inanmayanlar da var. Her makul eleştiri elbette elzem. Şehit yakınlarının görüşlerini de ayrıca dikkate almak lazım. Trabzon'un Maçka ilçesi Köprüyanı Mahallesi'nde 11 Ağustos 2017 tarihinde terör örgütü mensuplarının hırsızlık için girdiği evlerini güvenlik güçlerine göstermek için giderken açılan ateş sonucu Astsubay Başçavuş Ferhat Gedik ile birlikte şehit olan 15 yaşındaki Eren Bülbül’ün annesi Ayşe Bülbül, PKK’nın fesih kararını duyurmasını değerlendirdi.

dedi. Düşünün küçük yaşında evladını PKK’ya şehit vermiş bir anne bunu söylüyor.diyor.

Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz’ın babası Hakkı Kiraz, PKK terör örgütünün fesih kararını değerlendirdi. Süreci desteklediğini söyleyen Hakkı Kiraz,dedi.

Bir baba olarak yüreğinin yandığını ancak ülkenin feraha çıkması ve terör belasından kurtulacak olması nedeniyle alınan her kararı destekleyeceğini belirten Kirazdedi.

Bir de Diyarbakır Anneleri var. 3 Eylül 2019 tarihinde Diyarbakır’da eski HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti devam ediyor. Aileler, PKK’nın 5-7 Mayıs’ta topladığı 12. kongresinin sonucunda kendini feshettiğini duyurması kararından memnun olduklarını belirterek, bu kararla birlikte çocuklarına kavuşmayı bekliyor.

Ailelerden Mehmet Aydın’ın babası Nihat Aydın, 2019’dan beri bugünü beklediklerini belirterek,dedi.

Ramazan Üçdağ’ın annesi Mevlüde Üçdağ da, çok sevinçli olduklarını söyledi. Üçdağ,diye konuştu.

PKK’nın silah bırakması kararı çok önemli. Bırakıp bırakmayacaklarını devletimiz yakından izleyecek. Umarım bu tarihî fırsatı heba etmezler.