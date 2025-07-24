YDS sonuçları açıklandı mı? YDS-2 İngilizce sonuç sorgulama ve tarihi araştırılıyor

ÖSYM tarafından 5 Temmuz 2025'te gerçekleştirilen YDS-2 İngilizce sınav sonuçları açıklanıp açıklanmadığı takip ediliyor. 219 binden fazla adayın katıldığı sınavın sonuçları, ÖSYM’nin sonuc.osym.gov.tr platformu üzerinden sorgulanabilecek.

YDS sonuçları açıklandı mı araştırılıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 5 Temmuz 2025 Cumartesi günü düzenlenen 2025 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS-2 İngilizce), yüksek lisans, doktora, akademik kadro başvuruları ve kamu sektöründe dil tazminatı almak isteyen binlerce aday için büyük önem taşıyor.

YDS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

2025 YDS-2 İngilizce sınav sonuçları henüz açıklanmadı. ÖSYM’nin resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları, 5 Temmuz’da gerçekleşen sınavın sonuçlarıyla ilgili henüz bir duyuru paylaşmadı.

ÖSYM’nin geçmiş yıllarda YDS sonuçlarını sınavdan 2-4 hafta sonra açıkladığı göz önüne alındığında sonuçların Temmuz sonu veya Ağustos başı gibi erişime açılması bekleniyor.

Adaylar, ÖSYM’nin sonuc.osym.gov.tr platformunu düzenli olarak kontrol ederek veya mobil uygulamadan bildirim alarak sonuçların açıklandığını öğrenebilecek.

YDS-2 SONUÇ SORGULAMA EKRANI

YDS-2 İngilizce sınav sonuçları, ÖSYM’nin resmi sonuç sorgulama platformu olan sonuc.osym.gov.tr üzerinden açıklanacak. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve ÖSYM aday işlemleri şifreleriyle bu platforma giriş yaparak puanlarını öğrenebilecek.

YDS-2 İNGİLİZCE SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM’nin 2025 sınav takviminde, YDS-2 İngilizce sınav sonuçlarının resmi açıklama tarihi henüz netleşmedi. Ancak geçmiş yıllardaki uygulamalara bakıldığında, sonuçların 5 Temmuz’dan itibaren 2-4 hafta içinde yani 28 Temmuz-7 Ağustos 2025 tarihleri arasında açıklanması bekleniyor.