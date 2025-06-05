Osimhen transferinde büyük bomba! Milli yıldızla takım arkadaşı oluyor

Galatasaray'ı adeta şampiyonluğa taşıyan isim olan Victor Osimhen'in geleceği belirsizliği koruyor. Galatasaray'ın Nijeryalı yıldıza Türk futbolunda görülmemiş bir teklifle gittiği ileri sürülürken, bambaşka bir iddia ortaya atıldı. Golcü isim, her an Real Madrid'e imzayı atabilir...

Galatasaray'ın sezon başında Napoli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı ve sarı kırmızılıları adeta şampiyonluğa ulaştıran isim olan Victor Osimhen'in geleceği henüz belirsiz. Nijeryalı futbolcuyla ilgili her gün yeni bir son dakika iddiası ortaya atılırken, bunlara bir yenisi daha eklendi.

Chelsea, Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal ve PSG'nin adı yıldız isimle sık sık anılırken, Galatasaray'ın da önerdiği maaş ile öne çıkan tercihler arasında yer aldığı belirtiliyor. Öte yandan dünyanın önde gelen kulüplerinden birinin de Nijeryalı forvet için devreye girdiği iddia edildi.

REAL MADRİD DEVREDE

Fichajes'in haberine göre; İspanyol ekibi Real Madrid, Osimhen'in önümüzdeki sezon forma giyeceği takım olabilir. Bu sezon attığı 37 golle dikkatleri üzerine çeken Nijeryalı forvet, Xabi Alonso yönetimine geçen Real Madrid'in de transfer listesine girdi.

Alonso, hücum hattının üst düzey bir oyuncuya ihtiyaç duyduğunu belirtirken, teknik adamın istediği özelliklere uyan ismin Osimhen olduğu belirtildi.

SÖZLEŞMESİ SONA ERDİ

Nijeryalı futbolcu, Galatasaray formasıyla çıktığı 41 maçta 37 gol 7 asistlik performans sergiledi.

Sarı kırmızılı ekibin kadrosuna dahil olduğunda 100 milyon euroluk transfer değerine sahip olan Osimhen'in şu anki değeri ise yaklaşık 70 milyon euro civarında.