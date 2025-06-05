Galatasaray'dan Osimhen'e tarihi teklif! Avrupa'da bu rakama çıkabilen yok

Galatasaray'ı şampiyonluğa taşıyan en önemli isimlerden biri olan Victor Osimhen'in Galatasaray'da kalması için tüm imkanlar seferber edildi. Sarı kırmızılıların Nijeryalı yıldıza teklif ettiği maaş ise, Osimhen'i isteyen Avrupa devlerinin işini zora soktu.

Süper Lig'de sezonu şampiyon olarak tamamlayan ve 5'inci yıldızı takan Galatasaray'da kupa coşkusu yerini transfer heyecanına bıraktı. Özellikle şampiyonluk ipinin göğüslenmesinde büyük rolü olan Nijeryalı golcü Victor Osimhen için yöneticiler harekete geçti.

Yıldız ismin bonservisini almak için zorlayan sarı kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, son maçın ardından Osimhen'in takım arkadaşlarıyla vedalaşmadığı belirtmiş ve takımda kalma ihtimalinin 'yüzde 51' olduğunu söylemişti. Bu sözlerin ardından Galatasaray'ın Nijeryalı yıldıza yaptığı yeni teklife dair çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

YILLIK TEKLİF DUDAK UÇUKLATTI

Sözcü'nün haberine göre, Galatasaray, Victor Osimhen'e yeni bir teklif sundu. Buna göre; sarı kırmızılılar yıldız golcüye bonuslar dahil yıllık 20 milyon euroyu geçen anlaşma sundu.

Avrupa'da birçok kulübün Osimhen'e talip olduğu ancak hiçbirinin bu rakamlara çıkamadığı, bu nedenle Galatasaray'ı transferde bir adım öne çıktığı belirtildi.

BONSERVİS 66 MİLYONA KADAR İNDİ

Suudi Arabistan ekipleri Neom ve Al Hilal'in Osimhen'e 45 milyon euro maaş teklif ettiği iddia ediliyor ancak Osimhen'in Avrupa'da kalma ihtimalinin daha yüksek olduğu düşünülüyor.

Öte yandan Napoli cephesiyle de hiçbir problem olmadığı, İtalyan ekibinin bonservisi 66 milyon euroya kadar çektiği ve bu paranın 3 taksitte ödenmesi konusunda anlaşma sağlandığı belirtildi.