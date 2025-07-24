Türkiye Filistin'i devlet olarak tanıyor mu? Filistin Devleti'ni tanıyan ülkeler

Filistin Devleti, 20 Mart 2025 itibarıyla Birleşmiş Milletler’in (BM) 193 üyesinden 147’si tarafından resmen tanınıyor. Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un eylül ayında Filistin Devleti'ni tanıyacaklarını söyledikleri açıklama gündem oldu. Ardından Türkiye Filistin'i devlet olarak tanıyıp tanımadığı merak ediliyor.

Türkiye Filistin'i devlet olarak tanıyor mu merak edildi. Fransa'nın Filistin'i devlet olarak tanıyacağı açıklamanın ardından ve Filistin'i tanıyan ülkeler gündem oldu.

TÜRKİYE FİLİSTİN'İ DEVLET OLARAK TANIYOR MU?

Türkiye, Filistin Devleti’ni 15 Kasım 1988’de, Yaser Arafat’ın Cezayir’de bağımsızlığını ilan ettiği gün tanıyan ilk ülkeler arasında yer aldı. 1975’ten beri Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) ile sürdürdüğü resmi ilişkilerle güçlendirdi.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nın resmi sitesine göre 2005’ten itibaren Kudüs Başkonsolosluğu’na büyükelçi unvanlı başkonsolos atanarak Filistin nezdinde diplomatik temsil sürdürülüyor.

Türkiye’nin Filistin’in BM’de tam üyelik çabalarına aktif destek veriyor. Osmanlı’dan bu yana Filistin’le tarihi, kültürel ve insani bağlara sahip olan Türkiye, 2017’de İslam İşbirliği Teşkilatı’nın olağanüstü toplantısında Doğu Kudüs’ü Filistin’in başkenti olarak tanıma kararına öncülük etti.

FİLİSTİN DEVLETİNİ TANIYAN ÜLKELER

20 Mart 2025 itibarıyla, BM’nin 193 üyesinden 147’si Filistin Devleti’ni resmen tanıyor.

1988'deki bağımsızlık sonrası Cezayir, Türkiye, Hindistan, Yemen, Bangladeş, Küba, Ürdün gibi ülkeler ilk tanıyanlar arasında yer aldı.

2024’te Ermenistan, Slovenya, İrlanda, Norveç, İspanya, Bahamalar, Trinidad ve Tobago, Jamaika ve Barbados’un eklenmesiyle sayı 146’ya, 2025’te Meksika'nın da katılmasıyla 147’ye ulaştı. 2025 Eylül ayında ise Fransa'nın Filistin Devleti'ni tanımasıyla sayı 148'e yükselecek.