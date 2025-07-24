Yol çalışması sırasında iki araç çarpıştı! Korkunç kazada 6’sı çocuk 14 kişi yaralandı
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Bitlis’te yol çalışması nedeniyle tek şerit olarak kullanılan yolda iki araç çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında 6’sı çocuk 14 kişi yaralandı.
Bitlis-Tatvan karayolu üzerinde yol çalışmaları sonucu trafiğin tek şerit olarak kullanıldığı mevkide iki araç çarpıştı.
Edinilen bilgilere göre, kazada 6’sı çocuk 14 kişi yaralandı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla yaralılar Bitlis ve Tatvan Devlet Hastanelerine kaldırıldı.
Trafiğin bir müddet aksadığı yolda polisler önlemler alırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Baki Sancak