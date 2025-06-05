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"Silahlı yağma"dan 11 yıl 11 ay hapis cezasıyla aranıyordu! Samsun'da yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Samsun'un Kavak ilçesinde "geceleyin silahlı yağma" suçundan 11 yıl 11 ay 3 gün hapis cezası bulunan 26 yaşındaki firari hükümlü, belirlenen adrese düzenlenen operasyonda yakalandı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından hakkında yakalama kararı bulunan kişilere yönelik çalışma yürütüldü.

Kavak ilçesinde belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, hakkında "geceleyin silahla yağma" suçundan 11 yıl 11 ay 3 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.A. yakalandı.

TUTUKLANDI

Gözaltına alınan 26 yaşındaki hükümlü, adli işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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