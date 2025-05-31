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Çift Kişilik Oda Gamze kim? Gözde Türker oynadığı diziler

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Çift Kişilik Oda Gamze kim? Gözde Türker oynadığı diziler
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NOW TV'nin yaz sezonuna damga vuran dizisi Çift Kişilik Oda, güçlü oyuncu kadrosu ve sürükleyici hikayesiyle dikkat çekiyor. Gözde Türker'in canlandırdığı Gamze karakteri, dizinin en merak uyandıran isimlerinden biri oldu. Gözde Türker kariyer ve oynadığı diziler merak ediliyor.

NOW TV’nin romantik komedi türündeki yeni yapımı Çift Kişilik Oda, 22 Mayıs 2025’te yayın hayatına başlayarak yaz sezonunun en çok konuşulan dizilerinden biri oldu. Dizinin oyuncu kadrosu da yakından takip ediliyor. Gözde Türker kimdir, oynadığı diziler merak ediliyor. 

ÇİFT KİŞİLİK ODA GAMZE KİM, GERÇEK ADI NE?

Çift Kişilik Oda dizisinde Gamze Parlak karakterine hayat veren Gözde Türker, dizinin dinamik ve renkli dünyasına güçlü bir giriş yaptı. Gamze, Kaan’ın (Ulaş Tuna Astepe) eski okul arkadaşı olarak hikayede yer alıyor. 

Çift Kişilik Oda Gamze kim? Gözde Türker oynadığı diziler - 1. Resim

GÖZDE TÜRKER KİMDİR?

Gözde Türker, 17 Eylül 1993’te İstanbul’da doğdu.  Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nden mezun olan Türker, sahne sanatlarına olan tutkusunu erken yaşlarda keşfetti.

2021 yılında Anıl Güler ile evlendi. Tiyatro çalışmalarının yanı sıra dizi ve filmlerde yer aldı. Kamera önü oyunculuğu 2013 yılında Muhteşem Yüzyıl dizisinde Safiye Sultan rolüyle başladı.

Çift Kişilik Oda Gamze kim? Gözde Türker oynadığı diziler - 2. Resim

GÖZDE TÜRKER OYNADIĞI DİZİLER

Al Sancak (2023)

Kardeşlerim (2021)

İstanbullu Gelin (2018)

Poyraz Karayel (2016)

Muhteşem Yüzyıl (2013)

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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