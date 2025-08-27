Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Club Brugge - Rangers maçı hangi kanalda, ne zaman? Şifresiz canlı yayınlanacak!

Club Brugge - Rangers maçı hangi kanalda, ne zaman? Şifresiz canlı yayınlanacak!

Güncelleme:
Club Brugge - Rangers maçı hangi kanalda, ne zaman? Şifresiz canlı yayınlanacak!
UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off turunda heyecan dorukta. Belçika temsilcisi Club Brugge ile İskoçya’nın köklü kulüplerinden Rangers, tur biletini almak için bu akşam kritik rövanş karşılaşmasına çıkıyor. Club Brugge - Rangers maçı hangi kanalda, ne zaman yayınlanacak belli oldu.

Club Brugge - Rangers maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta canlı yayınlanacak açıklandı. İlk mücadelede 3-1’lik avantajı cebine koyan Club Brugge, taraftarı önünde gruplara kalmayı hedeflerken, Rangers da galibiyet için sahaya çıkacak.

CLUB BRUGGE - RANGERS MAÇI HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off turunda heyecan devam ediyor. Club Brugge ile Rangers arasındaki rövanş karşılaşması Türkiye’de Tabii Spor ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlanacak. Futbolseverler, mücadeleyi hem televizyon hem de platformun dijital yayını üzerinden kesintisiz takip edebilecek.

CLUB BRUGGE - RANGERS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Belçika temsilcisi Club Brugge, rövanş mücadelesinde İskoç ekibi Rangers’ı ağırlayacak. Karşılaşma 27 Ağustos 2025 Çarşamba günü saat 22.00’de başlayacak.

Maç Belçika’nın Brugge kentinde bulunan Jan Breydel Stadion’da oynanacak. İlk maçı deplasmanda 3-1 kazanan Club Brugge, taraftarı önünde avantajını koruyarak gruplara kalmayı hedefleyecek. Rangers ise turu geçebilmek için en az iki farklı galibiyet almak zorunda.

CLUB BRUGGE - RANGERS MUHTEMEL 11

Club Brugge: Mignolet, Siquet, Mechele, Spileers, Meijer, Sandra, Reis, Stanković, Vanaken, Forbs, Tzolis

Rangers: Butland, Aarons, Souttar, Djiga, Meghoma, Diomande, Rothwell, Raskin, Antman, Danilo, Gassama

