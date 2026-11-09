COP31 ziyaretçi kaydı nasıl yapılır, ücretsiz mi? COP31 yeşil alan katılım şartları

COP31 ziyaretçi kaydı, Antalya'da başlayan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'na katılmak isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 9 ile 20 Kasım 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen organizasyonda halka açık etkinlikler, sergiler ve iklim çalışmaları Yeşil Bölge'de ziyaretçilerle buluşacak. Konferansa katılım şartları, çevrim içi kayıt işlemleri ve giriş ücretine ilişkin ayrıntılar merak ediliyor.

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Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen COP31 İklim Konferansı, 9 Kasım Pazartesi günü Antalya EXPO Merkezi'nde başladı. Dünya genelinden kamu kurumları, uluslararası kuruluşlar, akademisyenler ve sivil toplum temsilcilerini buluşturan organizasyonda ziyaretçiler için ayrı bir etkinlik alanı oluşturuldu. Konferans programına katılmak isteyenler, Yeşil Bölge'nin kayıt koşullarını ve hangi tarihlerde ziyarete açık olacağını araştırıyor.

COP31 ZİYARETÇİ KAYDI NASIL YAPILIR?

COP31 ziyaretçi kaydı, organizasyonun resmi internet sitesi cop31.tr üzerinden çevrim içi olarak yapılıyor. Konferansın halka açık Yeşil Bölge alanını ziyaret etmek isteyenlerin öncelikle ziyaretçi kayıt sayfasından hesap oluşturması gerekiyor. Başvuru ekranında kimlik veya pasaport bilgileri, e-posta adresi ve istenen diğer kişisel bilgiler girilerek kayıt işlemi gerçekleştiriliyor. Başvuruyla ilgili bilgilendirmeler kayıt sırasında belirtilen e-posta adresine gönderiliyor. Kayıt süreci tamamlandığında ziyaretçinin hesabında Yeşil Bölge'ye giriş için kullanılacak QR kod görüntüleniyor. Ziyaretçiler, bu kodu giriş noktasında göstererek alana erişim sağlayabilir.

Yeşil Bölge ziyaretçi kaydı yalnızca halka açık etkinlik alanına giriş hakkı sağlıyor. COP31 kapsamında devlet temsilcileri ve resmi heyetlerin katıldığı müzakere toplantılarının düzenlendiği Mavi Bölge'ye giriş için ise UNFCCC sistemi üzerinden ayrı akreditasyon alınması gerekiyor. Ayrıca COP31 Başkanlığı tarafından yapılan duyuruya göre Yeşil Bölge, Dünya Liderleri İklim Eylemi Zirvesi nedeniyle 11 ve 12 Kasım 2026 tarihlerinde ziyaretçilere kapalı olacak.

COP31 ziyaretçi kaydı nasıl yapılır, ücretsiz mi? COP31 yeşil alan katılım şartları

COP31 ÜCRETSİZ Mİ?

COP31 kapsamında halka açık olarak düzenlenen Yeşil Bölge'ye giriş ücretsiz. İklim değişikliği konusunda farkındalık oluşturmak ve toplumun farklı kesimlerini bir araya getirmek amacıyla hazırlanan alanda sergiler, paneller, söyleşiler, kültür ve sanat etkinlikleri gerçekleştiriliyor. Ziyaretçilerin Yeşil Bölge'ye giriş için ücret ödemesi gerekmiyor ancak çevrim içi kayıt yaptırmaları ve giriş QR kodlarını almaları gerekiyor.

COP31 ziyaretçi kaydı nasıl yapılır, ücretsiz mi? COP31 yeşil alan katılım şartları

COP31 YEŞİL ALAN NEDİR, KİMLER KATILABİLİR?

COP31 Yeşil Bölge, iklim konferansı kapsamında halkın katılımına açılan sergi ve etkinlik alanıdır. Konferansın resmi müzakerelerinin yürütüldüğü Mavi Bölge'den farklı olarak Yeşil Bölge'de kamu kurumları, özel sektör temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve ziyaretçiler bir araya geliyor. İklim değişikliğiyle mücadele, temiz enerji, sürdürülebilir şehirler, çevre teknolojileri ve sıfır atık gibi konuların ele alındığı alanda çeşitli sunumlar ve etkinlikler düzenleniyor.

COP31 ziyaretçi kaydı nasıl yapılır, ücretsiz mi? COP31 yeşil alan katılım şartları

COP31 Yeşil Bölge'ye öğrenciler, akademisyenler, araştırmacılar, girişimciler, şirket temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve iklim konularına ilgi duyan vatandaşlar katılabiliyor. COP31 Yeşil Bölge programında panellerin yanı sıra atölyeler, kültürel etkinlikler ve farklı sektörleri buluşturan çalışmalar yer alıyor. Antalya EXPO Merkezi'ndeki organizasyon 20 Kasım'a kadar devam edecek ancak 11 ve 12 Kasım tarihlerinde halka açık ziyaretçi girişi yapılmayacak.

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