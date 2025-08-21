Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Cumhur Reyonu nedir, ne zaman başlayacak, marketlerde Cumhur Reyonu projesi ne için yapılıyor?
Gıda fiyatlarındaki artışı kontrol altına almak amacıyla hayata geçirilen Cumhur Reyonu projesi, zincir marketlerde yeni bir dönemin başlangıcı olacak. Ülke genelinde 55 binden fazla şubesi bulunan marketlerde uygulanacak proje ile temel gıda ürünlerinde fiyat istikrarı sağlanması hedefleniyor. Cumhur Reyonu nedir, ne zaman başlayacak, marketlerde Cumhur Reyonu projesi ne için yapılıyor soruları ise vatandaşların gündeminde.

Cumhur Reyonu projesi zincir marketlerde uygulamaya geçtiğinde hem vatandaşın bütçesine nefes aldıracak hem de piyasada fiyatların daha şeffaf ve denetlenebilir hale gelmesini sağlayacak. Peki, Cumhur Reyonu nedir, ne zaman başlayacak, marketlerde Cumhur Reyonu projesi ne için yapılıyor?

CUMHUR REYONU NEDİR?

Cumhur Reyonu zincir marketlerde temel gıda ürünlerinin daha uygun fiyatlarla satışa sunulacağı özel bir alan olacak. Reyonlarda yer alan ürünler devlet tarafından sağlanacak ve tek merkezden dağıtılacak.

Aracı zincirlerin ortadan kalkmasıyla maliyetler düşecek ve fiyatlar tüketiciye en uygun seviyeden sunulacak. Reyonlarda satılacak ürünler sabit fiyatlı ve devlet etiketli olacak, marketler sadece sembolik karla satış yapacak.

Cumhur Reyonu Projesi vatandaşların temel gıdaya erişimini kolaylaştırmayı ve gıda güvenliğini güçlendirmeyi hedefliyor.

CUMHUR REYONU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Cumhur Reyonu Projesi Türkiye genelinde 55 binden fazla zincir markette kısa süre içinde hayata geçirilecek. Her marketin yaklaşık yüzde 10 ila 15’lik kısmı Cumhur Reyonu köşesi olarak ayrılacak ve reyonlarda maliyete yakın fiyatla satış yapılacak.

Devlet depolarından ürünlerin dağıtımı sağlanacak ve fiyatlar sübvansiyon mekanizmasıyla desteklenecek. Cumhur Reyonu uygulaması ülke genelinde hızlı bir şekilde yaygınlaştırılacak.

MARKETLERDE CUMHUR REYONU PROJESİ NE İÇİN YAPILIYOR?

Cumhur Reyonu Projesinin temel amacı, gıda enflasyonunu kontrol altına almak ve vatandaşların temel ihtiyaç ürünlerine erişimini kolaylaştırmak.

Un, şeker, yağ, bakliyat ve sebze-meyve gibi en çok tüketilen ürünlerde fiyat istikrarı sağlanacak. Marketlerde uygulanacak yeni model, maliyetin üzerinde fiyat artışını önleyecek ve özel marketlerin de fiyatlarını uyumlu şekilde düşürmesini sağlayacak.

Cumhur Reyonu sayesinde dar gelirli vatandaşların gıda güvenliği güçlenecek ve piyasada şeffaf, denetlenebilir bir fiyat politikası oluşacak.

