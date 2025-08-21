Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > TUS sonuçları ne zaman açıklanacak?

TUS sonuçları ne zaman açıklanacak?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
TUS sonuçları ne zaman açıklanacak?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

2025 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2025-TUS 2. Dönem) 17 Ağustos'ta gerçekleşti. Sınava katılan adaylar sonuçların açıklanacağı tarihi araştırmaya başladı. Peki, TUS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte TUS sınav sonuçları için belirtilen tarih...

TUS sınavları 17 Ağustos'ta sona erdi. ÖSYM tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, "2025-TUS" 14 il ve 15 sınav merkezinde, "2025-STS Tıp Doktorluğu" ise sadece Ankara'da iki sınav şeklinde yapıldı.

TUS sonuçları ne zaman açıklanacak? - 1. Resim

TUS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2025?

TUS sınav sonuçları 12 Eylül'de açıklanacak. Sonuçlara adaylar, ÖSYM'nin internet adresi üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.

TUS sonuçları ne zaman açıklanacak? - 2. Resim

TUS 2. DÖNEM SINAV GİRİŞ YERİ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

TUS sınav giriş belgeleri ÖSYM AİS sitesi üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile giriş yaparak sınav yeri sorgulaması yapılıyor.

TUS SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ

TUS sonuçları ne zaman açıklanacak? - 3. Resim

Konuya ilişkin ÖSYM şu açıklamada bulundu;

"Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği’nin 13. maddesinin 10. fıkrası gereği 2025 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2025-TUS 1. Dönem) sonuçlarına göre uzmanlık dalı değişikliği için ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, 2025-TUS 1. Dönem Uzmanlık Dalı Değişikliği İçin Tercih Kılavuzu’na aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir.

Adaylar tercihlerini 15-17 Ağustos 2025 tarihleri arasında yapabilecektir. Tercih işlemleri 15 Ağustos 2025 tarihinde saat 12.10’da başlayacak ve 17 Ağustos 2025 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

Tercih işlemleri, Ek’te yer alan Tercih Kılavuzu kurallarına göre ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için Kılavuz’u dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI"

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Rapçi Blok3 ne ile suçlanıyor? Savcılık soruşturma başlattı, dosyası kabarık
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Rapçi Blok3 ne ile suçlanıyor? Savcılık soruşturma başlattı, dosyası kabarık - HaberlerRapçi Blok3 ne ile suçlanıyor? Savcılık soruşturma başlattı, dosyası kabarıkGençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? - HaberlerGençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?Beşiktaş Lausanne'yi elerse, elenirse ne olur? - HaberlerBeşiktaş Lausanne'yi elerse, elenirse ne olur?Gülden Kanatlı Derbil kaç yaşında, evli mi, ne iş yapar? Rekortmenler listesinde dikkat çeken isim... - HaberlerGülden Kanatlı Derbil kaç yaşında, evli mi, ne iş yapar? Rekortmenler listesinde dikkat çeken isim...Sokak köpekleri toplatılacak mı? İstanbul Valiliği açıkladı - HaberlerSokak köpekleri toplatılacak mı? İstanbul Valiliği açıkladıSamsunspor - Panathinaikos maçı hangi kanalda, ilk 11 belli oldu mu? Canlı yayın şifresiz olacak! - HaberlerSamsunspor - Panathinaikos maçı hangi kanalda, ilk 11 belli oldu mu? Canlı yayın şifresiz olacak!
Sonraki Haber Yükleniyor...