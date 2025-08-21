TUS sonuçları ne zaman açıklanacak?

TUS sınavları 17 Ağustos'ta sona erdi. ÖSYM tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, "2025-TUS" 14 il ve 15 sınav merkezinde, "2025-STS Tıp Doktorluğu" ise sadece Ankara'da iki sınav şeklinde yapıldı.

TUS sınav giriş belgeleri ÖSYM AİS sitesi üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile giriş yaparak sınav yeri sorgulaması yapılıyor.

TUS SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ

Konuya ilişkin ÖSYM şu açıklamada bulundu;

"Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği’nin 13. maddesinin 10. fıkrası gereği 2025 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2025-TUS 1. Dönem) sonuçlarına göre uzmanlık dalı değişikliği için ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, 2025-TUS 1. Dönem Uzmanlık Dalı Değişikliği İçin Tercih Kılavuzu’na aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir.

Adaylar tercihlerini 15-17 Ağustos 2025 tarihleri arasında yapabilecektir. Tercih işlemleri 15 Ağustos 2025 tarihinde saat 12.10’da başlayacak ve 17 Ağustos 2025 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

Tercih işlemleri, Ek’te yer alan Tercih Kılavuzu kurallarına göre ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için Kılavuz’u dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI"