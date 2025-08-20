Gıda zehirlenmesi sandı, gerçek bambaşka çıktı! Birkaç ay ömrü kaldığını öğrendi

Olay, İngiltere’nin Surrey eyaletine bağlı Redhill kasabasında yaşandı. Oğlunun doğum gününden iki gün sonra şiddetli mide ağrısı başlayan iki çocuk babası Matt Eamer, bunun partide yediği sosislerden kaynaklı gıda zehirlenmesi olduğunu düşünüyordu.

BAĞIRSAĞINDA TIKANIKLIK OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Dailymail'in haberine göre, ağrıları günden güne şiddetlenen Eamer soluğu hastanede aldı. Muayenenin ardından mide bulantısı ilacı verilen adam eve gönderildi. Birkaç saat sonra başka bir hastaneye giden adamın bağırsağında 'büyük bir tıkanıklık' olduğu ve acil ameliyata alınması gerektiği bildirildi.

DÖRDÜNCÜ EVRE KANSERMİŞ

Operasyon sırasında bağırsağının üçte ikisi alınan Eamer’ın dördüncü evre bağırsak kanseri olduğu tespit edildi. Hastalığın karaciğerine ve karın zarına yayıldığı ve yapılan ileri tetkiklerde tümörlerin hızla büyümesine neden olan nadir bir BRAF mutasyonunun olduğu ortaya çıktı. Çok kez kemoterapi tedavisi alan adama, standart tedavinin başarısız olduğu ve durumunun daha da kötüleştiği söylendi.

Kısa süre sonra doktorların önerisiyle immünoterapi ilaçlarıyla tedaviye başlayan adamın durumu birden iyiye gitmeye başladı. Altı ay içinde yapılan taramalarda kansere dair hiçbir iz bulunamadı.

''EŞİM YERE YIĞILDI''

Yaşadığı zor anları anlatan Eamer, ''Çok dramatik, film gibi bir noktaydı. Çok önemli bir değişimdi. İçeri girdik, daha da ileri gittik, bu yeni ilaçları deneyeceğiz dediler. Eşim Sarah yere yığıldı.'' ifadelerini kullandı.