Avustralya'da tüyler ürperten olay! Mazgalda bulundu, polis harekete geçti

Tüyler ürperten olay, Avustralya’nın Perth kentinde yaşandı. Yağmur mazgalına bırakılan bebeği fark eden esnaf, polisi harekete geçirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, çevrede geniş çaplı arama başlatırken bebeğin annesine dair bir iz bulunamadı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan bebeğin tedavisi sürüyor.

''ÇOCUĞUN GİDERE BIRAKILDIĞINI DÜŞÜNÜYORUZ''

Batı Avustralya Polisi Stephen Cleal konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Kanıtlar, küçük çocuğun son günlerde o bölgede bulunduğunu gösteriyor. Küçük çocuğun suya kapıldığını gösteren hiçbir kanıt yok. Çocuğun o bölgedeki gidere bırakıldığına inanıyoruz." ifadelerine yer verdi.

BEBEĞİN ANNESİNE ÇAĞRIDA BULUNDU

Bebeğin annesine de çağrıda bulunan Cleal, "Eğer izliyorsanız, eğer dinliyorsanız, eğer siz o anneyseniz, lütfen öne çıkın ve kendinizi polise tanıtın, size yardımcı olmaktan mutluluk duyarız."

Eyalet lideri olayı "dehşet verici bir senaryo" olarak nitelerken olaya ilişkin soruşturma sürüyor.