Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Avustralya'da tüyler ürperten olay! Mazgalda bulundu, polis harekete geçti

Avustralya'da tüyler ürperten olay! Mazgalda bulundu, polis harekete geçti

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Avustralya&#039;da tüyler ürperten olay! Mazgalda bulundu, polis harekete geçti
Avustralya, Perth, Bebek, Mazgal, Polis, Çocuk, Haber
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Avustralya’nın Perth kentinde yağmur mazgalında terk edilen bir bebek bulunması üzerine yetkililer harekete geçti. Acil sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan bebeğin kaç gün önce terk edildiği henüz bilinmiyor.

Tüyler ürperten olay, Avustralya’nın Perth kentinde yaşandı. Yağmur mazgalına bırakılan bebeği fark eden esnaf, polisi harekete geçirdi. 
İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, çevrede geniş çaplı arama başlatırken bebeğin annesine dair bir iz bulunamadı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan bebeğin tedavisi sürüyor.

''ÇOCUĞUN GİDERE BIRAKILDIĞINI DÜŞÜNÜYORUZ''

Batı Avustralya Polisi  Stephen Cleal konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Kanıtlar, küçük çocuğun son günlerde o bölgede bulunduğunu gösteriyor. Küçük çocuğun suya kapıldığını gösteren hiçbir kanıt yok. Çocuğun o bölgedeki gidere bırakıldığına inanıyoruz." ifadelerine yer verdi.

BEBEĞİN ANNESİNE ÇAĞRIDA BULUNDU

Bebeğin annesine de çağrıda bulunan Cleal, "Eğer izliyorsanız, eğer dinliyorsanız, eğer siz o anneyseniz, lütfen öne çıkın ve kendinizi polise tanıtın, size yardımcı olmaktan mutluluk duyarız."

Eyalet lideri olayı "dehşet verici bir senaryo" olarak nitelerken olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Yunanistan’ın hesapları altüst oldu! KAAN’a katılmak İçin bir ülke daha sıraya girdiEsenyurt'ta esrarengiz olay! Olga'ya ne oldu? Gerçek otopside belli olacak
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Yunanistan’ın hesapları altüst oldu! KAAN’a katılmak İçin bir ülke daha sıraya girdi - DünyaTürkiye’nin KAAN hamlesiyle Mısır saf değiştirdiNijerya'da silahlı çete camiyi hedef aldı! Çok sayıda kişi hayatını kaybetti - DünyaSilahlı çete camiyi hedef aldı! Çok sayıda kişi hayatını kaybettiTrump'tan Netanyahu'ya övgü dolu sözler: O bir savaş kahramanı - DünyaTrump'tan Netanyahu'ya övgü dolu sözlerSosyal medyadan duyuruldu! Hafter, oğlunu Genelkurmay Başkanı olarak atadı - DünyaOğlunu Genelkurmay Başkanı olarak atadıBM Nijerya için alarm verdi: 400 bin çocuk hayatını kaybedebilir! - Dünya400 bin çocuk hayatını kaybedebilir!Dört adımda barış! Washington'daki zirvede Ukrayna-Rusya savaşını bitirecek modellerde uzlaşıldı - DünyaABD'deki zirveden çıkan sonuç! Dört adımda barış
Sonraki Haber Yükleniyor...