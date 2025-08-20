Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Nijerya'da silahlı çete camiyi hedef aldı! Çok sayıda kişi hayatını kaybetti

Nijerya'da silahlı çete camiyi hedef aldı! Çok sayıda kişi hayatını kaybetti

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Nijerya&#039;da silahlı çete camiyi hedef aldı! Çok sayıda kişi hayatını kaybetti
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Nijerya'nın Katsina eyaletindeki bir camiye düzenlenen silahlı saldırıda 13 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Katsina Eyaleti İç Güvenlik ve İçişleri Komiseri Nasir Muazu, yaptığı yazılı açıklamada, silahlı çete üyelerinin, eyaletin Mantau bölgesinde sabah namazı için camiye gelenlere ateş açtığını belirtti.

13 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Muazu, saldırıda 13 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını ifade etti. Muazu, bölgeye ek güvenlik güçlerinin sevk edildiğini, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını kaydetti.

62 REHİNE ESİR KAMPINDAN KAÇTI

Nijerya Hava kuvvetleri, dün Katsina'ya bağlı Danmusa bölgesinde silahlı çete üyelerine yönelik hava operasyonu düzenlemişti.

Operasyonun ardından kampı terk eden silahlı kişilerin dağılmasıyla, 62 rehine tutuldukları esir kampından kaçmayı başarmıştı.

Nijerya, son zamanlarda ülkenin çeşitli bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütü Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor. Ülkede insan kaçırma suçunun cezası idam olmasına karşın fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor.

Silahlı kişiler, genelde ülkenin kuzeyindeki köyleri, okulları ve yolcuları hedef alarak fidye talep ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Yasa dışı bahis ve kumara savaş! 30 sosyal medya hesabına erişim engeli Meteoroloji'den Marmara için uyarı geldi! Sıcaklık 27 dereceye düşecek: Sağanak yağış geliyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Trump'tan Netanyahu'ya övgü dolu sözler: O bir savaş kahramanı - DünyaTrump'tan Netanyahu'ya övgü dolu sözlerSosyal medyadan duyuruldu! Hafter, oğlunu Genelkurmay Başkanı olarak atadı - DünyaOğlunu Genelkurmay Başkanı olarak atadıBM Nijerya için alarm verdi: 400 bin çocuk hayatını kaybedebilir! - Dünya400 bin çocuk hayatını kaybedebilir!Dört adımda barış! Washington'daki zirvede Ukrayna-Rusya savaşını bitirecek modellerde uzlaşıldı - DünyaABD'deki zirveden çıkan sonuç! Dört adımda barışGöçmenleri taşıyan otobüs alev aldı, 71 kişi hayatını kaybetti! Afganistan'da feci kaza - DünyaGöçmenleri taşıyan otobüs alev aldı: 71 ölüParis'te ABD-İsrail-Suriye zirvesi! Müzakere masası bir kez daha kuruldu - DünyaParis'te ABD-İsrail-Suriye zirvesi!
Sonraki Haber Yükleniyor...